Наряды Зиночки в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» — от лаконичного платья-рубашки до бунтарского брючного костюма

При этом Зиночка, конечно, выигрывает: она появляется чаще других девушек, и ее наряды выглядят особенно яркими. Начинает она с того, что поражает воображение зрителей эффектным выступлением на берегу моря — в ярко-алом платье-рубашке экстремальной длины мини. Платье и в самом деле напоминает мужскую сорочку. В те годы такие рубашки предлагал носить Ив Сен-Лоран, а за ним — и другие модельеры.

Платья-рубашки стали неким бунтом против устоявшейся моды, точнее — против сложившихся стереотипов женской привлекательности. Согласитесь, лаконичный покрой придает стройным девушкам еще больше прелести, и они выглядят в таких платьях ничуть не хуже, чем в оборках и кружевах.

Длина мини в те годы стала, можно сказать, обязательной. В мини щеголяли не только легкомысленные молоденькие девушки, но и солидные дамы — даже деловые костюмы стали намного короче. А уж красный цвет в конце 60-х — начале 70-х — безусловный писк моды! Вспомните хотя бы знаменитый мультфильм «Бременские музыканты» и его героиню — Принцессу, щеголявшую в алом мини.

Розовый костюм

