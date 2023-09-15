Наряды Зиночки в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» — от лаконичного платья-рубашки до бунтарского брючного костюма

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» — не только смешная комедия о приключениях советского управдома, поменявшегося местами с царем Иваном Грозным.
Это еще и захватывающая история о трех модницах, постоянно меняющих наряды: жене управдома Ульяне Андреевне, красотке-блондинке в исполнении Натальи Кустинской и прелестной Зиночке, жене изобретателя Шурика. Сногсшибательные костюмы для них создал Вячеслав Зайцев.
Красное мини-платье
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
При этом Зиночка, конечно, выигрывает: она появляется чаще других девушек, и ее наряды выглядят особенно яркими. Начинает она с того, что поражает воображение зрителей эффектным выступлением на берегу моря — в ярко-алом платье-рубашке экстремальной длины мини. Платье и в самом деле напоминает мужскую сорочку. В те годы такие рубашки предлагал носить Ив Сен-Лоран, а за ним — и другие модельеры.
Платья-рубашки стали неким бунтом против устоявшейся моды, точнее — против сложившихся стереотипов женской привлекательности. Согласитесь, лаконичный покрой придает стройным девушкам еще больше прелести, и они выглядят в таких платьях ничуть не хуже, чем в оборках и кружевах.
Длина мини в те годы стала, можно сказать, обязательной. В мини щеголяли не только легкомысленные молоденькие девушки, но и солидные дамы — даже деловые костюмы стали намного короче. А уж красный цвет в конце 60-х — начале 70-х — безусловный писк моды! Вспомните хотя бы знаменитый мультфильм «Бременские музыканты» и его героиню — Принцессу, щеголявшую в алом мини.
Розовый костюм
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Одновременно с мини на вершину популярности взобралось макси. Именно эти две актуальные длины демонстрирует Зиночка в сцене объяснения с мужем. На Зиночке, выходящей из лифта, очень короткая юбка с очень длинным летним пальто-жакетом. Это выглядит весьма изысканно и даже как-то по-парижски. Можно подумать, что избалованная красотка долго не могла выбрать, что же ей надеть — мини или макси, и в результате надела сразу две длины.
Белый брючный костюм
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
А как вам роскошный белоснежный брючный костюм, в котором Зиночка снова возвращается в квартиру к мужу? Заметьте, похожий брючный костюм был на даме «с пониженной социальной ответственностью», Анне Сергеевне, в другом фильме Леонида Гайдая — «Бриллиантовая рука». Да и новая пассия режиссера Якина в «Иване Васильевиче» — блондинка, которую сыграла Наталья Кустинская, — тоже носила белый брючный костюм.
Такие костюмы в самом деле были ультрамодными в те годы. А как шикарно смотрится на Зиночке широкополая красная шляпа, дополняющая костюм! Добавьте сюда алые бусы и такие же перчатки — и станет ясно, что Зиночка была та еще штучка — одна из первых модниц Москвы!
Костюм «настоящей» Зиночки
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
И если вам кажется, что в финале, когда домой возвращается «настоящая» Зиночка, она выглядит «серой мышкой», далекой от моды, — вы ошибаетесь. Потому что и эта Зиночка, хоть и более скромная, но тоже очень модная.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Мини-платье в клетку — в точности как в последних журналах. Начес, придающий волосам объем, — плюс еще пять баллов. Туфли на платформе — отлично. Да еще и оправа очков — судя по всему, не только стильная, но и весьма недешевая. Так что обе Зиночки — и реальная, и та, которая привиделась Шурику в его грезах, — настоящие картинки из журналов, по которым можно изучать историю моды.