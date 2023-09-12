Принц российского кино «нулевых», которого забрало небо: жизнь и трагедия Алексея Завьялова

Жизнь актера Алексея Завьялова была подобна яркой вспышке. Он появился на сцене и в кино прекрасным принцем, очаровав зрителей, но ушел слишком рано — в 36 лет. Мало кто из поклонников знал об эсктремальном увлечении артиста, которое в итоге привело его к гибели.
Юность и начало карьеры
Алексей родился 17 декабря 1974 года в Волгограде, в семье инженеров. Детство мальчика было очень насыщенным: он учился в физико-математической школе, посещал секции электротехники и авиамоделирования, занимался музыкой, акробатикой, плаванием и водной греблей. При всем этом его оценки были на высоте.
Окончив школу, наследник инженеров отправился за дипломом в Волгоградский политехнический институт, но вскоре понял, что чертежи и схемы — это слишком скучно для него. Решив стать актером, молодой человек забрал документы из вуза и отправился покорять Москву.
В столице Завьялов поступил в Театральное училище имени Щукина и попал на курс Юрия Вениаминовича Шлыкова. В 1996 году Алексей получил актерский диплом и вскоре присоединился к труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где и проработал до самой гибели.
Обладатель элегантной внешности и чарующих локонов, артист никогда не играл на сцене простолюдинов — все его герои были благородных кровей. Стоит отметить, что Завьялову больше нравился театр, нежели кино. Он отмечал, что на сцене плохая актерская игра не проходит, и реакция зала является лучшим мерилом таланта.
Алексей блистал в спектаклях «Маскарад», «Амфитрион», «Царская охота», «Горе от ума», «Игроки», «Урод» и многих других. Коллеги давали ему самые высокие оценки. Мария Аронова, например, отмечала у молодого артиста сумасшедший потенциал и тонкое чувство юмора.
Фильмография
В начале нулевых Завьялов появился в двух фильмах-спектаклях, а с 2003-го стал активно появляться в сериалах: «Женская логика», «Остров без любви», «Спас под березами», «Грехи отцов», «Тамбовская волчица», «Ментовские войны». Последний принес ему широкую популярность.
Алексей Завьялов в фильме-спектакле «Горе от ума». Фото: кадр из фильма 2000 года
В 2004-м с участием актера вышел приключенческий фильм «Посылка с Марса», а в 2005-м он блистал в главной роли в историческом детективном сериале «Адъютанты любви» на Первом канале в одной из главных ролей.
В 2007-м артист мог похвастаться главными ролями сразу в трех телевизионных картинах: «День гнева», «Короли игры», «Атлантида». Позже он снялся в приключенческом фильме «Мальтийский крест», киноальманахе «Потому что это я», фантастической картине «Человек, который знал все».
2010 год отметился в его биографии ролями в сериалах «В лесах и на горах» («Россия 1»), «Вы заказывали убийство» («Россия 1»), «Голоса» (Первый канал), «Зоя» (Первый канал), «Неудачников.net» («Рен-ТВ»), «Последняя минута» («Рен-ТВ»), «Цветы от Лизы» («Россия 1»).
В 2011-м Алексей блеснул в мелодрамах канала «Россия 1» («Голубка» и «Зимнее танго»), социальной драме «Дом ветра» и триллере «Мантикора». А затем его успешная карьера трагически оборвалась.
Алексей Завьялов в сериалах «Короли игры» и «Ментовские войны». Фото: кадры из сериалов
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Личная жизнь
Когда журналисты спрашивали Алексея о девушках, он шутил, что на отношения с ними нет времени: партнерши по фильмам после съемок сразу убегают по делам, а в театре все актеры — друзья. Пресса так и не смогла приписать ему роман с коллегой, а потом узнала, что Завьялов женат на Марии Масловой, работавшей фотографом в Театре Александра Калягина.
Пара сыграла свадьбу в 2000 году, в семье родились двое мальчиков: Саша и Степан. Артист не стремился выставлять свою семью напоказ, но его друзья отмечали, что это был очень крепкий и счастливый брак.
В последние годы жизни Алексей увлекся прыжками с парашютом. Его жена выступала против такого хобби, но актер словно пытался что-то доказать самому себе и продолжал прыгать.
Алексей Завьялов с женой. Фанатский коллаж. Фото: vk.com/alexey_zavialov
Смерть
7 августа 2011 года Завьялов приехал на аэродром под Коломной, чтобы прыгнуть с парашютом в восьмой раз. Этот прыжок должен был стать неофициальным пропуском актера на более профессиональный уровень в экстремальном виде спорта.
Свидетели рассказывали, что мужчина в тот день будто предчувствовал трагедию — перед началом полета он постоянно звонил друзьям, коллегам, знакомым. Будто хотел попрощаться с близкими.
Роковой прыжок начался по плану, парашют раскрылся как следует. Но когда до земли оставалось 20 метров, в Алексея неожиданно врезался другой парашютист. Актер упал с высоты и получил множество переломов, разрывы внутренних органов, а также серьезную травму головы. Врачи подмосковной больницы удивились, что его вообще смогли привезти к ним живым.
Через три дня пострадавшего транспортировали в знаменитый институт Склифосовского. Реаниматологи больше месяца боролись за его жизнь. Алексей перенес ряд сложных операций, в том числе ушивание печени. Когда артисту потребовалось переливание крови, коллеги и близкие тут же пришли на помощь.
Алексей Завьялов в сериале «Атлантида». Фото: кадр из сериала 2007–2008 годов
Жена звезды хотела перевезти его в немецкую клинику, друзья актера планировали организовать сбор пожертвований на заграничное лечение, провести акцию в театре. Но состояние Завьялова было слишком тяжелым: мужчине нельзя было даже сделать томографию, не говоря уже о том, чтобы перевезти в другую страну.
Несколько напряженных недель Алексей провел в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких. Он узнавал жену, которая не отходила от него в палате, понимал чужую речь и мог даже отвечать, слабо сжимая здоровую руку. Но в полное сознание так и не пришел.
30 сентября звезды театра и кино не стало. Вахтанговцы организовали пышное прощание. Похоронен Завьялов на Хованском кладбище. После смерти актера театр продолжил выплачивать Марии Масловой его зарплату, чтобы помочь вдове в воспитании детей.
Через три дня после смерти Алексею посмертно присудили звание заслуженного артиста Российской Федерации.
Могила Алексея Завьялова. Фото: vk.com/alexey_zavialov
Интересные факты
Одним из близких друзей Завьялова был Олег Меньшиков. Он помог молодому артисту устроиться в столице и поспособствовал выделению ему двухкомнатной квартиры.
Актер сравнивал выход на сцену с ездой на скорости 250 км/ч. По его словам, адреналина столько же.
В интервью незадолго до смерти Алексей рассказывал, что некоторые поклонницы после спектаклей дарили ему вместо цветов странные подарки — то засушенных жуков, то подвядший чеснок. Артисту становилось откровенно не по себе от таких знаков внимания.