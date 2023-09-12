Принц российского кино «нулевых», которого забрало небо: жизнь и трагедия Алексея Завьялова

Жизнь актера Алексея Завьялова была подобна яркой вспышке. Он появился на сцене и в кино прекрасным принцем, очаровав зрителей, но ушел слишком рано — в 36 лет. Мало кто из поклонников знал об эсктремальном увлечении артиста, которое в итоге привело его к гибели.

Юность и начало карьеры

Алексей родился 17 декабря 1974 года в Волгограде, в семье инженеров. Детство мальчика было очень насыщенным: он учился в физико-математической школе, посещал секции электротехники и авиамоделирования, занимался музыкой, акробатикой, плаванием и водной греблей. При всем этом его оценки были на высоте.

Окончив школу, наследник инженеров отправился за дипломом в Волгоградский политехнический институт, но вскоре понял, что чертежи и схемы — это слишком скучно для него. Решив стать актером, молодой человек забрал документы из вуза и отправился покорять Москву.

В столице Завьялов поступил в Театральное училище имени Щукина и попал на курс Юрия Вениаминовича Шлыкова. В 1996 году Алексей получил актерский диплом и вскоре присоединился к труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где и проработал до самой гибели.