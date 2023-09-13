Любимец детей 90-х из Голливуда: стремительный взлет и забвение Маколея Калкина

Последующие фильмы, в том числе «Добрый сынок» 1993 года и «Богатенький Ричи» 1994 года, не вызвали восторга и подчеркнули убывающую популярность Калкина.

На протяжении всей карьеры отец Калкина, Кит, был его менеджером. В 1995 году родители Калкина начали борьбу за опеку над своими детьми и состоянием Маколея. В итоге выиграла эту битву мать Калкина.

Более поздние фильмы, дружба с Майклом Джексоном

В 2003 году, после относительно долгого отсутствия на публике, Калкин снялся в фильме «Клубная мания» — правдивой истории о взлете и падении клубного промоутера. Среди других фильмов — «Спасенная» 2004 года и «Секс на завтрак» 2007 года.