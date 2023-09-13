Любимец детей 90-х из Голливуда: стремительный взлет и забвение Маколея Калкина

Кто такой Маколей Калкин?
Хотя Маколей Калкин дебютировал в полнометражном фильме 1988 года «Ракета на Гибралтар», именно его роль в комедийном хите 1989 года «Дядюшка Бак» сделала его любимым детским актером Голливуда. Его слава достигла головокружительных масштабов в следующем году, когда он снялся в невероятно успешной фарсовой комедии «Один дома». После выхода фильма 1991 года «Моя девочка» звездный статус Калкина померк, хотя он продолжает сниматься.
Ранняя жизнь
Маколей Калкин. Фото: Global Look Press
Маколей Карсон Калкин родился 26 августа 1980 года в Нью-Йорке. Третий из семи детей, Калкин с юных лет был в центре внимания. В возрасте четырех лет он сыграл в своей первой пьесе. Калкин в детстве активно изучал исполнительское искусство, в том числе проходил обучение в Школе американского балета Баланчина и снимался в многочисленных телевизионных рекламных роликах.
Актер-ребенок, суперзвезда «Один дома»
Маколей Калкин, Дэниел Стерн и Джо Пеши в фильме «Один дома». Фото: Global Look Press
Калкин дебютировал в полнометражном фильме 1988 года «Ракета на Гибралтар», но именно его очаровательная роль не по годам развитого племянника Джона Кэнди в комедийном хите 1989 года «Дядюшка Бак» сделала его любимым детским актером Голливуда.
Маколей Калкин и Джон Кэнди в фильме «Дядюшка Бак». Фото: Global Look Press
Его слава достигла головокружительных масштабов в следующем году, когда он снялся в невероятно успешной комедии «Один дома». Фильм стал самым кассовым фильмом года и породил чуть менее успешное продолжение «Один дома – 2: Затерянный в Нью-Йорке» в 1992 году.
Маколей Калкин в фильме «Один дома – 2». Фото: Global Look Press
В 1991 году Маколей Калкин произвел впечатление на зрителей и критиков своим проникновенным и милым исполнением роли лучшего друга проблемной молодой девушки в вызывающем слезы фильме «Моя девочка».
Маколей Калкин и Анна Хлумски в фильме «Моя девочка». Фото: Global Look Press
Последующие фильмы, в том числе «Добрый сынок» 1993 года и «Богатенький Ричи» 1994 года, не вызвали восторга и подчеркнули убывающую популярность Калкина.
На протяжении всей карьеры отец Калкина, Кит, был его менеджером. В 1995 году родители Калкина начали борьбу за опеку над своими детьми и состоянием Маколея. В итоге выиграла эту битву мать Калкина.
Более поздние фильмы, дружба с Майклом Джексоном
В 2003 году, после относительно долгого отсутствия на публике, Калкин снялся в фильме «Клубная мания» — правдивой истории о взлете и падении клубного промоутера. Среди других фильмов — «Спасенная» 2004 года и «Секс на завтрак» 2007 года.
Маколей Калкин, Джена Мэлоун и Мэнди Мур в фильме «Спасенная». Фото: Global Look Press
В сентябре 2004 года Калкин был арестован в Оклахоме за хранение запрещенных веществ.
В 2005 году Калкин защищал Майкла Джексона на суде по делу о растлении музыкантом несовершеннолетних. Он назвал обвинения против Джексона «абсолютно нелепыми». Калкин познакомился с Джексоном в начале 1990-х, после того, как он достиг славы с «Один дома» и провел время на ранчо Неверленд.
Маколей Калкин и Майкл Джексон. Фото: Global Look Press
Маколей также снялся в музыкальном клипе Джексона Black or White. Звезды стали такими хорошими друзьями, что Калкин стал крестным отцом двух старших детей Джексона: принца Майкла-младшего и Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон.
«Пиццерия Андеграунд»
Маколей Калкин (слева) с группой «Пиццерия Андеграунд». Фото: соцсети
В 2013 году Калкин дебютировал со своей комедийной рок-группой The Pizza Underground («Пиццерия Андеграунд»), которая пародировала песни The Velvet Underground, используя тексты на тему пиццы и названия песен. В 2016 году он объявил, что группа распалась.
Личная жизнь
Маколей Калкин в юности и во взрослом возрасте. Фото: Global Look Press
Калкин женился на актрисе Рэйчел Майнер в 1998 году, когда ему было 18 лет. Пара рассталась в 2000 году.
В 2003 году Маколей начал встречаться с актрисой Милой Кунис в 2002 году. После более чем восьми лет тайных отношений Кунис и Калкин объявили о своем расставании в начале 2011 года.
В настоящее время Калкин встречается с бывшей актрисой «Диснея» Брендой Сонг, с которой он познакомился во время съемок фильма 2018 года «Страна перемен» режиссера Сета Грина. В апреле 2021 года у пары родился сын Дакота Сон Калкин.
Маколей Калкин с женой Брендой Сонг и сыном. Фото: соцсети
Появившись в подкасте Joe Rogan Experience в августе 2018 года, Калкин рассказал, что отказался от возможности сняться в популярном ситкоме «Теория большого взрыва» во время создания шоу.
«Если бы я выступил на этом концерте, у меня были бы сотни миллионов долларов прямо сейчас, — сказал он, добавив: — В то же время я бы бился головой о стену».