Из легендарного театра «Ромэн» в любимцы Агутина и Пелагеи: что известно о певце Артуре Богданове

Биография артиста
Для россиян цыгане всегда были символом свободы, живым воплощением музыкальности и артистизма. Ярким представителем этого народа является москвич Артур Богданов — талантливый драматический артист, танцор и музыкант. Парень прославился благодаря популярному телепроекту на Первом канале и съемкам в нескольких известных сериалах.
Родился в семье артистов, захотел стать известным после просмотра клипа Майкла Джексона
Артур Богданов родился 23 сентября 1987 года. О ранней биографии звезда рассказывает мало, сообщая лишь то, что принадлежит к артистической цыганской династии. Танцором Артур захотел стать в возрасте четырех лет, увидев по телевизору «лунную походку» Майкла Джексона.
В 22 года Богданов окончил Щукинское училище. Наставниками разностороннего и харизматичного студента были Николай Сличенко и Роман Дробот. После завершения учебы Артур влился в труппу театра «Ромэн».
Артур Богданов в молодости. Фото: соцсети
Еще в студенческие годы молодой талант занимал первые места на фестивале степа в Санкт-Петербурге и на Молодежном фестивале-конкурсе имени Бориса Брунова в Москве. В «Ромэне» ученик Сличенко проявил себя как разноплановый артист. Так, в спектакле «Здравствуй, Пушкин!» Артур создает образы молодого цыгана и декабриста, в постановке «Подкова счастья» играет Данко и Янко, а в «Луне — сестре печали» перевоплощается в пожилого персонажа, деда Степаныча.
К слову, Богданов также является основателем и солистом цыганского ансамбля «Гитарный мастер». В 2016 году артист выступил в качестве ведущего фестиваля «Цыгане под небом России».
Осенью 2021 года в театре «Ромэн» прошла премьера концертного ревю «Дрома ромэн», в котором участник шоу «Dance Революция» предстал в качестве хореографа, танцора, певца и музыканта-перкуссиониста.
Артур Богданов. Фото: соцсети
На большом экране красавец дебютировал в 2009 году, сыграв одну из главных ролей в фильме Григория Любомирова «Русский крест». Персонаж Артура — цыган Красный Октябрь — учился милосердию у священника, отца Александра. Центральные образы в картине создали Евгений Сидихин и Дмитрий Нагиев.
Далее парень сыграл еще несколько эпизодических ролей в фильмах. Среди проектов, в которых промелькнул артист, — 16-й сезон «Солдат», второй сезон «Зверобоя» и первый сезон «Склифосовского». Также Артур создал яркие образы Спартака и Мирчи в сериалах «Пенсильвания» и «Маэстро».
Артур Богданов в сериале «Пенсильвания». Фото: кадр из сериала «Пенсильвания» (2015)
Летом 2021 года Артур подключился к борьбе за главный приз шоу Первого канала «Dance Революция». На первых секундах исполнения танцором «Цыганочки» самый строгий член жюри Алла Сигалова в восторге вскочила с места. Все судьи были единодушны в оценке таланта Богданова. Звезда вышел в следующий тур.
На стадии поединков соперником Артура стал двукратный чемпион России по степу Никита Дронов. Но члены жюри вновь отдали предпочтение Богданову. Ему удалось дойти до финала, однако в тройке победителей его имени не оказалось.
Путь артиста на проекте был окончен — Артур отметил, что это была отличная возможность познакомить зрителя с цыганской культурой. Кроме того, танцору удалось даже показать номер под собственное вокальное сопровождение, автором песни выступил Николай Лекарев.
Артур Богданов. Фото: соцсети
Личная жизнь артиста
Счастье в личной жизни танцор обрел, не покидая стен родного театра «Ромэн». Богданов несколько лет назад взял в жены одну из трех дочерей старшего коллеги по сцене Николая Лекарева, Радмилу. В фильмографии тестя Артура такие известные ленты, как «Мой ласковый и нежный зверь» и «Кармелита». Жена Артура и вовсе пишет пьесы.
Спектакль по произведению Радмилы «Цыганская невеста» поставил в «Ромэне» ее брат, Николай Лекарев – младший, он же написал музыку.
Артур и Радмила воспитывают сына Алана. Кров с семьей Богдановых делит собака. Кроме музыки и танцев, артист, рост которого 176 см, а вес 63 кг, увлекается фехтованием и ездой на велосипеде.
Артур Богданов с женой Радмилой и сыном Аланом. Фото: соцсети
Богданов сейчас
Следующим важным этапом в карьере артиста стал юбилейный сезон «Голоса». В соцсетях исполнитель признался: он всегда с удовольствием смотрел выпуски этой передачи и втайне мечтал поучаствовать. Для «слепых прослушиваний» Артур выбрал композицию «Очи черные», сразив жюри своим необычным тембром.
Артур Богданов. Фото: соцсети
Единственным из судей, кто не повернулся к конкурсанту, был Александр Градский. Мэтр объяснил свое решение тем, что не мог себе представить совместную работу с певцом из-за его вокальных особенностей.
Позже желание взять участника под свое крыло высказали Пелагея и Леонид Агутин. Богданов, как известно, сделал выбор в пользу последнего.