Из легендарного театра «Ромэн» в любимцы Агутина и Пелагеи: что известно о певце Артуре Богданове

Биография артиста

Для россиян цыгане всегда были символом свободы, живым воплощением музыкальности и артистизма. Ярким представителем этого народа является москвич Артур Богданов — талантливый драматический артист, танцор и музыкант. Парень прославился благодаря популярному телепроекту на Первом канале и съемкам в нескольких известных сериалах.

Родился в семье артистов, захотел стать известным после просмотра клипа Майкла Джексона

Артур Богданов родился 23 сентября 1987 года. О ранней биографии звезда рассказывает мало, сообщая лишь то, что принадлежит к артистической цыганской династии. Танцором Артур захотел стать в возрасте четырех лет, увидев по телевизору «лунную походку» Майкла Джексона.

В 22 года Богданов окончил Щукинское училище. Наставниками разностороннего и харизматичного студента были Николай Сличенко и Роман Дробот. После завершения учебы Артур влился в труппу театра «Ромэн».