Бородатый брутал из мира шуток и стендапов: что известно о юмористе Павле Дедищеве

Биография комика
Комик Павел Дедищев начинал свой творческий путь в КВН, но в итоге достиг огромного успеха в стендапе. Артист считает, что временами способен заключить в монолог ценную мотивирующую и глубокую мысль. Если это зерно затронет сердца хотя бы пары зрителей и побудит их совершить доброе дело, значит, он пишет не зря.
Павел трепетно относится к своим зрителям. Он старается их не просто рассмешить, но и помочь преодолеть сложные моменты в жизни своими шутками.
В юности красил подъезды и ставил памятники на кладбище
Павел Дедищев родился 5 октября 1990 года в Курске. По воспоминаниям парня, он рос в неблагополучном районе, где дети фантазировали, как выходят из тюрьмы, но при этом никто не хотел туда попасть. Именно такая судьба постигла папу будущего комика. Он сам тоже планировал пойти по стопам родителя, даже пару раз «сходил на дело», но вовремя переехал и увлекся юмором.
Дедищев начал работать в раннем возрасте. Сначала он красил подъезды, а затем даже устанавливал памятники на кладбище. По тем временам подросток получал хорошие деньги, но после окончания школы работу пришлось оставить. Несколько лет своей жизни Павел посвятил игре в КВН, был участником команды «Случай в семье», где выступал вместе с Игорем Киселевым и Евгением Хмелевским.
Паша Дедищев в детстве. Фото: соцсети
Но достичь успеха в КВН Дедищеву так и не удалось, и он остался знаменитым только на областном уровне. С каждым годом юмориста все больше раздражали порядки в юмористическом проекте: чтобы добиться результатов, нужно было вложить немало денег или обзавестись спонсорами, поэтому артист решил уйти в стендап и зарабатывать на юморе.
Первые выступления в стендап-клубах
Первое выступление Павла прошло в соседнем городе, где ему пообещали заплатить пару тысяч рублей. Правда, позже выяснилось, что в эту сумму входят проезд, проживание и питание. В итоге у огорченного юмориста осталось всего 200 рублей. Но он не стал отказываться от выбранного пути и продолжил совершенствоваться в качестве стендап-комика, выступая на фестивалях.
Павел Дедищев. Фото: соцсети
Вскоре Дедищев решил попробовать силы на телевидении. Он появился на украинском шоу «Рассмеши комика», где выступил с монологом и сумел заработать 50 тысяч гривен.
После этого артист регулярно радовал публику появлениями на экранах. После участия в фестивале «Открытый микрофон» он стал частым гостем на шоу Stund Up и сумел запомниться зрителям шутками про курский говор, про семью и про одноклассницу — девочку-отличницу.
Популярность Дедищева стремительно росла, и его начали приглашать на различные шоу ТНТ. Так он стал участником программы «Прожарка» и побывал на «Где логика?», где сыграл в паре со своим коллегой Сергеем Детковым. Комики сразились против актера Евгения Кулика и юмориста Ильи Соболева, но проиграли.
Помимо телевидения, Павел прославился и в соцсетях. Он стоял у истоков канала Labelcom, где стал ведущим шоу «Созвон». Кроме того, артист был активным участником рубрик «Чат-рулетка», «Блиц-крик» и «Кто здесь комик?».
Павел Дедищев. Фото: соцсети
Весной 2020 года зрители увидели выпуск «Импровизации» с участием артиста, где он составил компанию Евгению Чебаткову, Гураму Амаряну и Артему Винокуру.
Осенью Дедищев появился в скандальном шоу «Что было дальше?», где выступил вместе с Никитой Джигурдой. Во время записи выпуска стендапер напомнил Нурлану Сабурову, что тот давно игнорирует его приглашения на программу «Созвон».
Декабрь 2021 года предоставил стендаперу возможность побывать ведущим пятой части проекта Outside: Shorts. Короткие монологи рассказали Кирилл Мефодьев, Салават Каньков, Кирилл Ферапонтов. Дедищев же заводил публику рассказами о противостоянии коронавирусу.
Павел Дедищев. Фото: соцсети
Весной 2022 года концерт Павла прошел в клубе «Техника без опасности». Новая концертная программа «Американец» пришлась публике по вкусу. Не изменил Дедищев и традиции появляться в шоу Stand Up. В новом сезоне он вещал аудитории о том, что считает символом старения антипатию к современной кинопродукции.
Личная жизнь комика
Личная жизнь артиста служилось удачно, он уже много лет счастлив в браке с женой Зариной. Паша часто публикует совместные фото с избранницей на странице в соцсетях и не боится показать свою сентиментальную сторону, посвящая девушке трогательные посты с признаниями в любви.
Комик Павел Дедищев с женой Зариной. Фото: соцсети
Артист также поддерживает связь с фанатами в соцсетях, где публикует видео и делится новостями. На текущий год у комика запланировано несколько выступлений в российских городах.