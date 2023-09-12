Бородатый брутал из мира шуток и стендапов: что известно о юмористе Павле Дедищеве

Биография комика

Комик Павел Дедищев начинал свой творческий путь в КВН, но в итоге достиг огромного успеха в стендапе. Артист считает, что временами способен заключить в монолог ценную мотивирующую и глубокую мысль. Если это зерно затронет сердца хотя бы пары зрителей и побудит их совершить доброе дело, значит, он пишет не зря.

Павел трепетно относится к своим зрителям. Он старается их не просто рассмешить, но и помочь преодолеть сложные моменты в жизни своими шутками.

В юности красил подъезды и ставил памятники на кладбище

Павел Дедищев родился 5 октября 1990 года в Курске. По воспоминаниям парня, он рос в неблагополучном районе, где дети фантазировали, как выходят из тюрьмы, но при этом никто не хотел туда попасть. Именно такая судьба постигла папу будущего комика. Он сам тоже планировал пойти по стопам родителя, даже пару раз «сходил на дело», но вовремя переехал и увлекся юмором.

Дедищев начал работать в раннем возрасте. Сначала он красил подъезды, а затем даже устанавливал памятники на кладбище. По тем временам подросток получал хорошие деньги, но после окончания школы работу пришлось оставить. Несколько лет своей жизни Павел посвятил игре в КВН, был участником команды «Случай в семье», где выступал вместе с Игорем Киселевым и Евгением Хмелевским.