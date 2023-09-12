Покоритель женских сердец и гроза преступников: биография актера Романа Агеева

Биография звезды

Харизматичный актер Роман Агеев больше знаком телезрителям, чем поклонникам театра. Его фильмография полна сериалов и фильмов, снятых специально под формат телевидения. Свой путь в мир кинематографа Роман, как и множество других артистов, начал с театра. Там он продолжает играть по сей день, но прославился он в большей степени благодаря популярным телепроектам.

В детстве нравилось перевоплощаться в других людей

Роман Агеев родился 17 января 1974 года в городке Полярные Зори. Его родители были далеки от мира искусства, но мальчик с ранних лет мечтал о профессии актера.

Парню нравилось перевоплощаться в других людей и проживать их неоднозначные судьбы. Будущий артист представлял себя в роли того или иного персонажа при просмотре кино и знал, что после школы обязательно поступит в театральный вуз.