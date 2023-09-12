Покоритель женских сердец и гроза преступников: биография актера Романа Агеева

Биография звезды
Харизматичный актер Роман Агеев больше знаком телезрителям, чем поклонникам театра. Его фильмография полна сериалов и фильмов, снятых специально под формат телевидения. Свой путь в мир кинематографа Роман, как и множество других артистов, начал с театра. Там он продолжает играть по сей день, но прославился он в большей степени благодаря популярным телепроектам.
В детстве нравилось перевоплощаться в других людей
Роман Агеев родился 17 января 1974 года в городке Полярные Зори. Его родители были далеки от мира искусства, но мальчик с ранних лет мечтал о профессии актера.
Парню нравилось перевоплощаться в других людей и проживать их неоднозначные судьбы. Будущий артист представлял себя в роли того или иного персонажа при просмотре кино и знал, что после школы обязательно поступит в театральный вуз.
Роман Агеев в молодости. Фото: соцсети
Молодой, но очень амбициозный Роман отправился на вступительные экзамены в Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге и, несмотря на серьезный конкурс, стал студентом актерского факультета.
Руководил курсом Романа артист Семен Спивак. Он оказал большое влияние на становление Агеева как актера. В 1999 году Роман окончил академию и по приглашению своего учителя попал в труппу Молодежного театра на Фонтанке.
Репертуар и количество ролей Романа увеличивались с каждым годом. Сначала ему доверили образ короля из постановки «Зимняя сказка». А в дальнейшем, когда актер в полной мере раскрыл свои таланты, стал играть главные роли, в частности, Отелло из одноименной постановки.
В 2005 году в связи с высокой загруженностью и востребованностью в кино Роман перешел на контрактные отношения с театром. С его участием в БДТ был поставлен спектакль «Веселый солдат», в Театре сатиры на Васильевском острове — «Макбет».
Роман Агеев в фильме «Сестры». Фото: кадр из фильма «Сестры» (2001)
Первые пробы в кино и амплуа героя
Начинающего артиста встретили с распростертыми объятиями. Роман не побоялся начать свою карьеру с телевизионных фильмов и сериалов, которые зачастую не слишком жалуют его коллеги.
Оказалось, что типаж актера — мужественная внешность и суровое лицо — очень востребован в подобном жанре, и это позволило Агееву занять свою нишу. Высокого роста (186 см) и крепкого телосложения (83 кг) артист органично смотрится в комедийных и драматических сериалах.
Первой работой киноактера стала роль бандита Лабаза в культовом сериале «Бандитский Петербург». Роман идеально вписался в образ, что в дальнейшем позволило режиссерам звать его в картины подобного плана. Парня пригласили сыграть персонажа криминального авторитета Алика в телевизионной картине «Сестры», где снялись также Сергей Бодров и Оксана Акиньшина.
Нельзя забывать и про его участие в комедийном проекте «Сад», вышедшем на экраны в 2008 году. Фильм представлял собой экранизацию пьесы Чехова «Вишневый сад». Когда Роману позвонили из студии и предложили пройти кастинг на роль Лопахина, актер поначалу был в шоке.
Роман Агеев в фильме «Мужчины не плачут». Фото: кадр из фильма «Мужчины не плачут» (2004)
Агеев приехал на пробы и остался под большим впечатлением от стиля работы режиссера Сергея Овчарова, утвердившего артиста на роль купца.
Позже Роман сыграл главные роли в приключенческом боевике «Морские дьяволы. Судьбы», детективе «ППС», криминальной мелодраме «Прятки», ироническом детективе «Сивый мерин».
Ежегодно с участием Романа Агеева на первом плане выходят в среднем два-три сериала. Одной из ярких картин, появившихся на экранах с участием Агеева, стала криминальная драма «Ленинград 46».
В 2017 году актер появился в одном из сезонов оригинального российского мистического телесериала «Чернобыль. Зона отчуждения». Роман Агеев исполнил роль Деррика Флетчера, главы корпорации «Глобал Кинтек».
Еще одну главную роль актер получил в криминальной картине «Выжить любой ценой». Здесь актер исполнил роль Степана, помощника бизнесмена.
Роман Агеев в фильме «Брачный контракт». Фото: кадр из фильма «Брачный контракт» (2009)
Личная жизнь артиста
Несмотря на большой успех и популярность, Роман является весьма непубличной личностью. В социальных сетях не встретишь его персональных или семейных фото. Он практически не рассказывает о личной жизни, ограничиваясь короткими комментариями.
Известно, что свою любовь Роман встретил еще в молодости, свадьба состоялась в 1998 году. Его жену зовут Алена Агеева, больше о ней ничего не известно, а вот о детях Агеев говорит с удовольствием. Семья воспитывает мальчика Олега и девочку Марфу.
Все свободное время Роман уделяет воспитанию и образованию детей. Жена обучает их музыке, тогда как актер читает сказки и помогает в изучении точных наук. Каждое лето счастливое семейство проводит в Крыму.
Роман Агеев и его дочь Марфа. Фото: соцсети
Роман Агеев сейчас
Актер продолжает сниматься в новых телепроектах. По-прежнему его репертуар пестрит образами стражей порядка и военных — это роли в сериалах «Два билета домой», «Купчино», «Невский. Чужой среди чужих», «Реализация».
Пожалуй, самой значимой премьерой 2018 года для артиста стал показ военной драмы «Собибор». Этот фильм — режиссерский дебют Константина Хабенского. Роман перевоплотился в пленного красноармейца.
Роман Агеев (второй слева). Фото: кадр из фильма «Собибор» (2018)
Для того чтобы соответствовать определенным критериям, артисту пришлось значительно скинуть вес. В фильме была собрана интернациональная команда исполнителей, главные роли представили Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Гела Месхи.
В 2019 году Агеев сыграл в детективном триллере «Мертвое озеро», ретродетективе «Подкидыш», а главную роль следователя Игоря Силаева исполнил в криминальной мелодраме «Шаг к счастью». Год спустя вышли проекты «Спроси Марту» и «Обитель».