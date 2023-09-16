Кто из мировых звезд вместе сидели за одной партой в школе

В том или ином учебном заведении нет-нет да и скажут с гордостью: «А у нас учился артист такой-то!» Или певец, или писатель... Но можно ли представить, что директор или завуч начнет перечислять: и актер Сидоров, и писатель Иванов, и режиссер Петров... Разве бывает такое - столько звезд на один квадратный учебный метр?! Оказывается, бывает.
Николь Кидман и Наоми Уоттс
Фото: Global Look Press
Николь родилась на Гавайях, Наоми - в Великобритании. Однако судьба свела их вместе в одном классе. Николь в четыре года из США увезли в Австралию родители - отца пригласили преподавать в одном из местных университетов. У Наоми развелись родители, потом отец умер, и мать решила с дочкой вернуться на родину, на Зеленый континент. Обе девочки учились в North Sydney Girls High School - заведении в Сиднее, в которое принимали только девочек.
Несмотря на то что Кидман была старше Уоттс на год, они быстро нашли общий язык, тем более обе мечтали покорить мир кинематографа. Поэтому и на кастинги Николь и Наоми ходили вместе. Слава не повлияла на их отношения - по сей день они остаются лучшими подругами.
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Ленни Кравиц, Николас Кейдж и Слэш
Фото: Global Look Press
Ленни, Николасу и гитаристу Guns N’ Roses Солу Хадсону, более известному под прозвищем Слэш, повезло родиться в Беверли-Хиллз. А значит, и ходить вместе в одну крупную государственную среднюю школу в начале 80-х годов. Забавно, при каких обстоятельствах познакомились Ленни и Николас, последний хотел скрыть родство со знаменитым дядей, режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой, но при этом мечтал выглядеть крутым, чтобы его не задирали.
Он пришел в школу, замаскировавшись под своего брата, в позаимствованных у родственника темных очках и ковбойских сапогах, и обратился к Ленни: «Я кузен Ника. Учти, если вы будете его обижать, вам придется иметь дело со мной!» Неизвестно, поверил ли Кравиц в этот маскарад, но обижать Ника он не стал, предпочтя дружбу с крутым парнем.
Бен Аффлек и Мэтт Деймон
Фото: Global Look Press
Две будущие суперзвезды Голливуда познакомились в детстве: оба окончили Латинскую школу в Кембридже (не том, который в Англии, речь о городке рядом с Бостоном), оба при этом обожали кино и мечтали стать знаменитыми.
И стали: вместе снимались («Блеск славы», «В погоне за Эми» и т. д.), вместе писали сценарии, один из которых, к фильму «Умница Уилл Хантинг» (1997), принес друзьям совместный «Оскар». Актеры даже провели ДНК-тест и узнали, что у них есть общий предок, работавший когда-то каменщиком! Выходит, они еще и кузены в десятой степени родства.
Роберт Дауни-младший, Чарли Шин, Шон Пенн, Роб Лоу
Фото: Global Look Press
Целую россыпь мегазвезд подарила миру школа Санта-Моники, что в штате Калифорния. Именно там дрались на переменах и бегали в «Макдоналдс» за картошкой Роберт Дауни-младший, Роб Лоу, Чарли Шин и Шон Пенн (самый старший из компании). Они вместе играли в театральном кружке школы и с детства были нацелены на серьезную актерскую карьеру.
Что немудрено: отцы Шина и Дауни-младшего тоже были артистами, а папа Пенна Артур Пенн был известным режиссером. И все в итоге добились успеха, а Пенн, помимо актерских «Оскаров», заслужил уважение и как режиссер, не посрамив достижения своего отца.
Вэл Килмер и Кевин Спейси
Фото: Global Look Press
Одиозный Кевин Спейси, карьеру которого разрушили бессмысленные суды по обвинениям в сексуальных домогательствах, всего на пять месяцев старше Вэла Килмера - звезды «Топ Гана», «Схватки» и «Святого». Они были одноклассниками в одной из средних школ Лос-Анджелеса. Артисты настолько близки, что однажды в интервью Килмер вспомнил темную историю из биографии Спейси - якобы друг выкрал деньги у его отца, после чего они долго не разговаривали.
Том Хиддлстон, Эдди Редмэйн и принц Уильям
Фото: Global Look Press
Звезда «Мстителей» Том Хиддлстон и обладатель «Оскара» за фильм «Девушка из Дании» Эдди Редмэйн родились с разницей менее года и были одноклассниками в Итонском колледже - элитном британском интернате для мальчиков. Туда, как ни странно, на общих основаниях отдали и принца Уильяма. Будущие кинозвезды играли с принцем в регби, но близкими друзьями не стали.
- Он отличный парень, но я не видел его с тех самых пор, - вспоминал потом Редмэйн. - И точно помню, что не получал приглашения на свадьбу!