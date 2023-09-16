Кто из мировых звезд вместе сидели за одной партой в школе

Николь родилась на Гавайях, Наоми - в Великобритании. Однако судьба свела их вместе в одном классе. Николь в четыре года из США увезли в Австралию родители - отца пригласили преподавать в одном из местных университетов. У Наоми развелись родители, потом отец умер, и мать решила с дочкой вернуться на родину, на Зеленый континент. Обе девочки учились в North Sydney Girls High School - заведении в Сиднее, в которое принимали только девочек.

Несмотря на то что Кидман была старше Уоттс на год, они быстро нашли общий язык, тем более обе мечтали покорить мир кинематографа. Поэтому и на кастинги Николь и Наоми ходили вместе. Слава не повлияла на их отношения - по сей день они остаются лучшими подругами.

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