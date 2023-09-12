Один из последних представителей уходящей эпохи мужественных киногероев: путь к славе Берта Рейнольдса

Кем был Берт Рейнольдс?

Берт Рейнольдс был отмеченным наградами актером, который регулярно появлялся на телевидении в течение некоторого времени до своего появления в 1972 году в фильме «Избавление».

Он был ведущей кинозвездой в 1970-х и 1980-х годах, появляясь в таких фильмах, как «Самый длинный ярд», «Смоки и бандит», «Начать сначала» и «Гонки «Пушечное ядро»». Роль Рейнольдса в 1997 году в фильме «Ночи в стиле буги» принесла ему номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус».