Один из последних представителей уходящей эпохи мужественных киногероев: путь к славе Берта Рейнольдса

Кем был Берт Рейнольдс?
Берт Рейнольдс был отмеченным наградами актером, который регулярно появлялся на телевидении в течение некоторого времени до своего появления в 1972 году в фильме «Избавление».
Он был ведущей кинозвездой в 1970-х и 1980-х годах, появляясь в таких фильмах, как «Самый длинный ярд», «Смоки и бандит», «Начать сначала» и «Гонки «Пушечное ядро»». Роль Рейнольдса в 1997 году в фильме «Ночи в стиле буги» принесла ему номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус».
Берт Рейнольдс в 1989 году. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Бертон Леон Рейнольдс-младший родился 11 февраля 1936 года в Лансинге, штат Мичиган. Его мать была старшей медсестрой, которая поощряла чтение своего сына, а его отец был армейским полковником, который позже стал начальником полиции.
Рейнольдс учился в Университете штата Флорида по футбольной стипендии. Но получил травму, из-за которой со спортивной карьерой пришлось попрощаться, и занялся драматургией, в итоге выиграв стипендию в театре Гайд-парка.
Начало телевидения
В 1957 году Рейнольдс получил свой большой успех после того, как он появился в возрождении «Мистера Робертса» в центре Нью-Йорка и впоследствии подписал телевизионный контракт. Благодаря регулярным ролям в сериалах «Речная лодка», «Дымок из ствола», «Ястреб» и «Дэн Огэст» он стал знакомым лицом телезрителям.
Красивый и обаятельный, Рейнольдс увеличил свою популярность в начале 1970-х, появляясь на многочисленных ток-шоу, включая Johnny Carson's Tonight Show, на котором он стал частым гостем.
Берт Рейнольдс с Джонни Карсоном. «Вечернее шоу с Джонни Карсоном». 1982 г. Фото: Global Look Press
Успех фильма «Избавление» и фотография в журнале
Несмотря на то, что в прошлом Рейнольдс работал в кино, прорывная роль появилась только в драме 1972 года «Избавление» с Джоном Войтом в главной роли. Фильм зарекомендовал Рейнольдса и как звезду, и как серьезного актера. Кроме того, он стал первым мужчиной, который появился на обложке журнала Cosmopolitan с открытым торсом.
Берт Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Избавление» (1972)
На протяжении 1970-х и начала 1980-х годов Рейнольдс оставался одной из самых востребованных суперзвезд Голливуда, снимаясь в фильмах от «Самый длинный ярд» (1974) и «Крутой наполовину» (1977) до «Смоки и Бандит» (1977) и «Самый приятный бордель в Техасе» (1982).
Фильм «Бандит» также получил продолжения 1980 и 1983 годов, в то время как комедийная автогонка Рейнольдса «Гонки «Пушечное ядро»» (1981) с Фаррой Фосетт и Роджером Муром в главных ролях также продолжилась в 1984 году.
Берт Рейнольдс и Салли Филд в фильме «Смоки и бандит» (1977). Фото: Global Look Press
Рейнольдс снимался в романтических комедиях, а также в фильмах «Начать сначала» (1979) с Джилл Клейбург и Кэндис Берген и «Лучшие друзья» с Голди Хоун и Джессикой Тэнди. Он также снялся вместе с другом Домом Делуизом в ряде проектов той эпохи, включая «Конец» (1978), режиссером которого был Рейнольдс.
Берт Рейнольдс и Голди Хоун. Фото: кадр из к/ф «Лучшие друзья» (1982)
Успех на телевидении с «Вечерней тенью»
Его карьера в кино пошла на убыль к середине 1980-х, Рейнольдс вернулся на маленький экран с популярным ситкомом «Вечерняя тень», за который он получил премию «Эмми» в 1991 году и «Золотой глобус» в 1992 году.
Он также был постоянным режиссером сериала на протяжении всего его показа, работая за кулисами над рядом экранных проектов на протяжении десятилетия.
В середине 1990-х годов Рейнольдс начал свое возвращение в кино с роли пьяного конгрессмена в фильме «Стриптиз» (1996) с Деми Мур в главной роли. Хотя фильм потерпел критический провал со скромными кассовыми сборами, игра Рейнольдса заслужила всеобщее признание.
Берт Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Стриптиз» (1996)
Премия «Оскар» за «Ночи в стиле буги»
Примерно в это же время Пол Томас Андерсон пригласил Рейнольдса на роль порнорежиссера Джека Хорнера в нашумевшем фильме «Ночи в стиле Буги» (1997), за который Рейнольдс получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана и «Золотой глобус».
Позже сообщалось, что у него с Андерсоном были серьезные конфликты, причем Рейнольдсу было наплевать на стиль режиссера и подход к созданию фильмов.
Рейнольдс также появился в комедии Роуэна Аткинсона «Мистер Бин» 1997 года и снялся в одной из главных ролей в фильме «Тайна Аляски» в 1999 году. Затем он был показан в триллере 2001 года «Соблазнитель», а в следующем году - в «Второй шанс».
Берт Рейнольдс и Марк Уолберг. Фото: кадр из к/ф «Ночи в стиле Буги» (1997)
Последние проекты
Актер продолжал играть множество ролей в кино, включая ремейк фильма «Самый длинный ярд» Адама Сэндлера «Все или ничего» (2005) и перезагрузку популярного сериала 1980-х годов «Придурки из Хаззарда» (2005). Он также появился в таких ситкомах, как «Король Квинса» и «Меня зовут Эрл», и озвучивал «Цыпленка-робота», «Американского папашу!» и «Арчера».
Рейнольдс также сыграл главную роль в фильме «Последняя кинозвезда», роль, которая пришлась по душе стареющему актеру. После премьеры на кинофестивале в Трайбеке в 2017 году фильм получил более широкий прокат в следующем году.
Берт Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Последняя кинозвезда» (2017)
Личная жизнь
Рейнольдс был женат на комедийной актрисе Джуди Карн, а позже наслаждался романом с певицей Дайной Шор и его партнершей по фильму «Смоки и бандит» Салли Филд. Испытывая большое уважение к непоколебимой доброте Шора, он в конце концов признал бы, как сильно скучал по Филд, и выразил раскаяние в том, что не был более предан их отношениям.
Рейнольдс позже женился на актрисе Лони Андерсон в 1988 году, и они развелись после нескольких лет нестабильного, финансово дорогостоящего расставания. Пара также усыновила сына Куинтона.
Несмотря на свой кассовый успех, Рейнольдс боролся с множеством денежных проблем, объявив о банкротстве в середине 1990-х и в конечном итоге продав свой особняк Valhalla во Флориде. В 2009 году он перенес операцию на спине, а год спустя перенес пятикратное шунтирование.
В 2015 году он опубликовал мемуары «Но хватит обо мне».
Смерть
Рейнольдс умер 6 сентября 2018 года в больнице Jupiter Medical во Флориде после остановки сердца. Сообщается, что его семья была рядом с ним.
Берт Рейнольдс и Лони прибывают в театр Берта Рейнольдса. 05.08.1989 г. Флорида, США. Фото: Global Look Press