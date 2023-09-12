Гангстер, которого все полюбили: биография актера Уоррена Битти

Кто такой Уоррен Битти?
Уоррен Битти дебютировал в роли подростка с Натали Вуд в фильме «Великолепие в траве» (1961). Его следующая большая роль была в фильме «Бонни и Клайд» (1967), который он также продюсировал. Фильм стал колоссальным хитом и важной вехой в истории кино.
Битти был номинирован на четыре премии «Оскар» за фильм «Небеса могут подождать» и получил одну за режиссуру «Красных», в которой он также сыграл главную роль. С тех пор он написал сценарии, срежиссировал и снялся во многих фильмах.
Уоррен Битти и Фэй Данауэй на 89-й церемонии вручения наград премии «Оскар» в 2017 году. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Уоррен Битти родился 30 марта 1937 года в Ричмонде, штат Вирджиния. Сын преподавателя драматического искусства, Битти, казалось, всегда обладал определенным шармом и харизмой. В средней школе Вашингтон-Ли в Арлингтоне, штат Вирджиния, он был лучшим футболистом и лидером своего класса.
В 1955 году он поступил в Северо-Западный университет, но через год бросил учебу и переехал в Нью-Йорк. Сосредоточившись на том, чтобы стать актером, Битти учился у знаменитой преподавательницы Стеллы Адлер. Его старшая сестра, Ширли Маклейн, уже пользовалась некоторым успехом как исполнительница.
Уоррен Битти в молодости (1965). Фото: Global Look Press
«Великолепие в траве»
В 1950-х Битти получил несколько ролей на телевидении, в том числе повторяющуюся роль в сериале «Успех Доби Гиллис». Он дебютировал на Бродвее в драме Уильяма Инджа «Потеря роз» в 1959 году. Получив неутешительные отзывы, постановка быстро свернулась.
Битти, однако, завоевал расположение драматурга, который помог молодому актеру снять его первый полнометражный фильм 1961 года «Великолепие в траве». В главной роли с Натали Вуд Битти сыграл богатого подростка, который борется со своей любовью и влечением к персонажу Вуд. Изображение подростковой сексуальности в фильме было довольно смелым для того времени.
Уоррен Битти. Фото: кадр из к/ф «Великолепие в траве» (1961)
«Бонни и Клайд»
Карьера Битти достигла нового уровня славы в 1967 году с криминальной драмой «Бонни и Клайд», основанной на реальной воровской паре Клайда Бэрроу и Бонни Паркер. За кулисами Битти взял бразды правления в свои руки в качестве продюсера фильма. Он тесно сотрудничал с режиссером Артуром Пенном при создании этого ставшего классическим фильма.
«Бонни и Клайд» получил 10 номинаций на премию «Оскар», в том числе несколько одобрительных отзывов за актерскую игру Битти, его партнерши по фильму Фэй Данауэй, Джина Хэкмана и других актеров второго плана.
Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Фото: кадр из к/ф «Бонни и Клайд» (1967)
«Шампунь»
В 1970-х годах Битти, казалось, был довольно избирателен в своих проектах. Он заслужил похвалу за свою работу в вестерне Роберта Олтмана 1971 года «МакКейб и миссис Миллер» с Джули Кристи. Для «Шампуня» 1975 года он усердно работал как перед камерами, так и за ними.
Битти написал сценарий, спродюсировал и сыграл главную роль в этой истории о честном, неразборчивом в связях парикмахере и его романтических злоключениях. Некоторые считали фильм в какой-то степени автобиографичным, учитывая репутацию Битти дамского угодника.
Уоррен Битти. Фото: кадр из к/ф «Шампунь» (1975)
«Небеса могут подождать», «А вот и мистер Джордан»
Объединившись с Элейн Мэй, Битти стал соавтором сценария фильма 1978 года «Небеса могут подождать», который также ознаменовал его режиссерский дебют. Ремейк фильма 1941 года «А вот и мистер Джордан» оказался хитом как у критиков, так и у публики.
Битти был номинирован на премию «Оскар» как актер, режиссер, продюсер и сценарист проекта. В то время он был вторым человеком, получившим номинации в этих четырех категориях за один фильм, следуя по стопам Орсона Уэллса и его работы над «Гражданином Кейном» (1941).
«Небеса могут подождать» (1978) Уоррена Битти с Уорреном Битти в главной роли. Фото: Global Look Press
«Красные»
Перфекционист в своей работе, Битти всегда снимает множество дублей одной и той же сцены. У него также репутация человека с острым вниманием к деталям. Его личность как режиссера, пожалуй, не более очевидна, чем в одной из его самых амбициозных работ - политической эпопее 1981 года «Красные».
Фильм принес Битти его первую награду «Оскар». В 1982 году он забрал домой награду за лучшую режиссуру. Однако оставшаяся часть десятилетия оказалась для Битти разочарованием. Он объединился с Дастином Хоффманом для комедии 1987 года «Иштар», которая стала одним из самых дорогостоящих фильмов своего времени. Снятый по мотивам музыкальных хитов прошлого Бинга Кросби-Боба Хоупа, фильм не смог найти аудиторию.
Уоррен Битти, Дайан Китон и Джек Николсон в кадре к/ф «Красные» (1981). Фото: Global Look Press
«Дик Трэйси», «Булворт»
Битти обратился к the funny papers за экранизацией популярного комикса 1990-х годов «Дик Трэйси» с Мадонной и Аль Пачино. Фильм, казалось, привлек больше внимания к своему саундтреку, чем к сюжету. Перейдя на «по ту сторону закона», он заработал гораздо более положительные отзывы за свою главную роль гангстера Багси Сигела в фильме 1991 года «Багси». Его будущая жена Аннет Бенинг сыграла его подругу Вирджинию Хилл.
В 1998 году Битти еще раз выступил в качестве сценариста и режиссера с политической сатирой «Булворт». Фильм, возможно, и не был кассовым хитом, но он принес Битти огромное признание критиков. Он сыграл сенатора, который решает на самом деле сказать правду, баллотируясь на переизбрание в фильме, в котором также фигурирует Холли Берри.
Уоррен Битти. Фото: кадр из к/ф «Дик Трэйси» (1990)
«Вне правил»
После того, как фильм 2001 года «Город и деревня» появился и исчез без особого уведомления, Битти взял отпуск от кинопроизводства. В 2011 году распространились сообщения о том, что он подписал контракт с Paramount Pictures на новый проект.
В ноябре 2016 года легенда Голливуда написал сценарий, срежиссировал и снялся в роли миллиардера Говарда Хьюза в романтической комедии «Вне правил». В фильме участвуют молодые кинозвезды, такие как Хейли Беннетт, Лили Коллинз, Таисса Фармига и Олден Эренрайх, а также голливудские иконы Мартин Шин, Эд Харрис, Алек Болдуин, Мэтью Бродерик и Бенинг.
Уоррен Битти, Мартин Шин и Олден Эренрайк. Фото: кадр из к/ф «Вне правил» (2016)
Прошлые отношения и брак с Аннетт Бенинг
С самого начала своей актерской карьеры Битти был связан со многими коллегами по фильму и другими знаменитостями. У него был роман с Вуд, с которой он познакомился во время съемок фильма «Великолепие в траве».
Сам Битти примерно в это время был помолвлен с актрисой Джоан Коллинз, но из-за его разврата пара рассталась. Позже у него были долгосрочные отношения с Кристи и Китон. Его мальчишескому обаянию поддались и ведущие звезды, такие как певицы Карли Саймон, Барбра Стрейзанд и Мадонна.
Хотя однажды он назвал брак «мертвым институтом», Битти изменил свое мнение в 1992 году, когда женился на Бенинге. Пара вместе уже более двух десятилетий, у них четверо детей: Стивен, Бенджамин, Изабель и Элла.
Уоррен Битти со своей женой Аннетт Бенинг и детьми. Фото: Global Look Press