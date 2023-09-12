Гангстер, которого все полюбили: биография актера Уоррена Битти

Кто такой Уоррен Битти?

Уоррен Битти дебютировал в роли подростка с Натали Вуд в фильме «Великолепие в траве» (1961). Его следующая большая роль была в фильме «Бонни и Клайд» (1967), который он также продюсировал. Фильм стал колоссальным хитом и важной вехой в истории кино.

Битти был номинирован на четыре премии «Оскар» за фильм «Небеса могут подождать» и получил одну за режиссуру «Красных», в которой он также сыграл главную роль. С тех пор он написал сценарии, срежиссировал и снялся во многих фильмах.