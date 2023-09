Кумир женских сердец, который связал свою жизнь с русской красавицей: биография Энрике Иглесиаса

Кто такой Энрике Иглесиас?

Энрике Иглесиас родился в Испании в 1975 году и является сыном популярного испанского певца Хулио Иглесиаса. Иглесиас-младший рос в основном в Майами и начал петь еще подростком.

Он выпустил свой одноименный дебютный альбом в 1995 году, который, как и его последующие студийные работы, имел огромный успех. Иглесиас продал более 100 миллионов пластинок по всему миру с рядом хитов, таких как Bailamos, Rhythm Divine, Be With You, Escape, Maybe, Don't Turn Off The Lights и Hero.