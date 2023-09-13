Кумир женских сердец, который связал свою жизнь с русской красавицей: биография Энрике Иглесиаса

Тяжелая работа вскоре окупилась, поскольку Иглесиас подписал контракт на запись в 1995 году. Позже в том же году его одноименный дебютный альбом попал в магазины компакт-дисков.

Пластинка оказалась большим хитом, чем Иглесиас мог себе представить, став золотой в Португалии всего за семь дней и разойдясь тиражом более 6 миллионов копий по всему миру.

В следующем году Иглесиас получил множество наград. В том числе премию «Грэмми» 1996 года как лучший латиноамериканский исполнитель, награды «Артист года» и «Альбом года» от Billboard, а также пару премий American Music Awards.

«Вивир», «Энрике»

Следующий альбом Иглесиаса 1997 года — Vivir — также имел успех, зарегистрировав более 5 миллионов продаж и запустив первое в истории мировое турне певца. В 1999 году он совершил прорыв в карьере с песней Bailamos («Мы танцуем»); выпущенная в качестве сингла, песня вскоре стала хитом № 1 в чартах США и была показана в фильме «Дикий Запад» с Уиллом Смитом в главной роли.

Иглесиаса ждал еще больший успех, когда он выпустил свой первый полностью английский альбом Enrique (2000), включающий песни Rhythm Divine и Be With You.