Кумир женских сердец, который связал свою жизнь с русской красавицей: биография Энрике Иглесиаса

Кто такой Энрике Иглесиас?
Энрике Иглесиас родился в Испании в 1975 году и является сыном популярного испанского певца Хулио Иглесиаса. Иглесиас-младший рос в основном в Майами и начал петь еще подростком.
Он выпустил свой одноименный дебютный альбом в 1995 году, который, как и его последующие студийные работы, имел огромный успех. Иглесиас продал более 100 миллионов пластинок по всему миру с рядом хитов, таких как Bailamos, Rhythm Divine, Be With You, Escape, Maybe, Don't Turn Off The Lights и Hero.
Энрике Иглесиас на сцене. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Энрике Иглесиас родился как Энрике Мигель Иглесиас Прейслер в Мадриде, Испания, 8 мая 1975 года. Младший из троих детей, Иглесиас — сын популярного испанского певца Хулио Иглесиаса и Изабель Прейслер, известной мадридской светской львицы.
После похищения его дедушки Иглесиаса отправили в Майами жить к его отцу из соображений безопасности. Из-за напряженного графика гастролей его отца большую часть родительских обязанностей Иглесиаса взяла на себя его няня Эльвира Оливарес, которой он позже посвятил свой первый альбом.
Энрике Иглесиас в детстве. Фото: соцсети
К тому времени, когда Иглесиас был подростком, он начал идти по стопам своего отца. Его первое живое выступление состоялось в постановке Hello, Dolly! в его школе — престижной частной школе Gulliver в Майами. После этого он начал писать и исполнять песни в различных ресторанах Майами с небольшой группой друзей, имена которых держал в секрете от своих родителей.
Хулио и Энрике Иглесиас с отцом. Фото: соцсети
«Не то чтобы я тогда искал контракт на запись, — позже сказал Иглесиас. — Я сделал это, потому что мне это нравилось. Я никогда никому не рассказывал. Для меня это был отдых от вокала, одна из тех вещей, которые я не хотел, чтобы кто-нибудь испортил».
После окончания средней школы Иглесиас поступил в университет Майами, где намеревался изучать бизнес. Но мир музыки продолжал звать его, и всего после года учебы в колледже он бросил учебу.
«Энрике Мартинес»
Намереваясь сделать это без помощи своего отца или его знаменитой фамилии, Иглесиас начал продавать демоверсии своих работ различным продюсерам под именем Энрике Мартинес. Он записал кассету, на которой была одна испанская песня и пара английских мелодий, тайно заняв деньги у своей няни.
Энрике Иглесиас на сцене. Фото: Global Look Press
Тяжелая работа вскоре окупилась, поскольку Иглесиас подписал контракт на запись в 1995 году. Позже в том же году его одноименный дебютный альбом попал в магазины компакт-дисков.
Пластинка оказалась большим хитом, чем Иглесиас мог себе представить, став золотой в Португалии всего за семь дней и разойдясь тиражом более 6 миллионов копий по всему миру.
В следующем году Иглесиас получил множество наград. В том числе премию «Грэмми» 1996 года как лучший латиноамериканский исполнитель, награды «Артист года» и «Альбом года» от Billboard, а также пару премий American Music Awards.
«Вивир», «Энрике»
Следующий альбом Иглесиаса 1997 года — Vivir — также имел успех, зарегистрировав более 5 миллионов продаж и запустив первое в истории мировое турне певца. В 1999 году он совершил прорыв в карьере с песней Bailamos («Мы танцуем»); выпущенная в качестве сингла, песня вскоре стала хитом № 1 в чартах США и была показана в фильме «Дикий Запад» с Уиллом Смитом в главной роли.
Иглесиаса ждал еще больший успех, когда он выпустил свой первый полностью английский альбом Enrique (2000), включающий песни Rhythm Divine и Be With You.
Энрике Иглесиас на сцене. Фото: Global Look Press
«Побег»
Как раз тогда, когда казалось, что карьера Иглесиаса достигла пика успеха, певец и автор песен выпустил свой самый успешный альбом на сегодняшний день — Escape (2001). Иглесиас был соавтором альбома (его второй англоязычной пластинки), в который вошли невероятно популярные песни Escape, Maybe, Don't Turn Off The Lights и Hero.
«7», «Страдающий бессонницей», «Эйфория»
После успеха Escape Иглесиас выпустил еще несколько записей, включая альбом 2003 года «7»; альбом 2007 года Insomniac, включая популярную песню Push; и альбом 2010 года Euphoria, который включает синглы I Like It и Ayer.
«Секс и любовь»
Иглесиас выпустил свой следующий альбом «Секс и любовь» в марте 2014 года. Благодаря таким синглам, как I'm a Freak с Pitbull и Bailando — Sex and Love возглавил чарт Hot Latin Songs и стал третьим альбомом певца, попавшим в топ-10 Billboard 200.
Ники Джем и Энрике Иглесиас. Фото соцсети
Следующие несколько лет Иглесиас сосредоточился на сотрудничестве с другими артистами, включая El Perdón с Nicky Jam в 2015 году и Duele el Corazón с Wisin в 2016 году. В 2018 году Иглесиас объединился с Bad Bunny в El Baño и присоединился к Pitbull в Move to Miami.
За годы, прошедшие с тех пор, как он впервые вышел на сцену, Иглесиас добился международной славы, которая во многом соперничает с карьерой его отца. Billboard даже зашел так далеко, что назвал его «королем латинской поп-музыки» и «королем танцев».
Личная жизнь
Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Фото: Global Look Press
Иглесиас завязал отношения с российской звездой тенниса Анной Курниковой после того, как она появилась в клипе Escape в 2001 году. Несмотря на то что оба были хорошо известны в своих областях, им удавалось держать свой роман в тайне, заставляя фанатов гадать, поженятся ли они.
Энрике Иглесиас с детьми. Фото: Global Look Press