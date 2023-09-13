Почему Линда рассталась с Максимом Фадеевым и не обрела счастья в любви

Однажды композитор и продюсер Максим Фадеев поделился в соцсетях ностальгическим постом. Так, он вспомнил год, когда вышел альбом певицы Линды «Ворона» и назвал его одним из самых удивительных периодов в своей жизни, с которым было связано много магических и странных событий. Свой рассказ он сопроводил архивными фотографиями артистки и отрывком из песни «Ворона».

«Вспомни то время, как это было, как это было по-настоящему. Мы сидели в студии, смеялись, писали песни. Это было единение музыки, желаний, ощущений. Многое в жизни изменилось. Мы стали другими. Но я по-прежнему с трепетом в сердце вспоминаю это время», - признавался Максим.

А затем Фадеев предложил своей бывшей подопечной начать все сначала…

«Давай сделаем пластинку для наших поклонников. Одну единственную. В том же звуке. С теми же интонациями. С похожей энергией. Давай сделаем слушателям еще один подарок. Во всяком случае, я бы этого хотел», - писал Максим Фадеев в соцсетях.

Чуть позже Линда призналась журналистам, что ответила своему продюсеру в новой песне «Ответ 21», где есть такие строчки:

«Миллионы лет мы знали друг друга в рассветах Никогда не бойся Попросить прощенья У Бога, у неба - не лови меня! Просто успокойся Пять минут от неба Это очень много - я отпускаю тебя».

Почему Линда и Максим Фадеев в итоге расстались? И как так случилось, что певица так и не обрела личного счастья? Об этом – в материале Teleprogramma.pro.

Настоящее имя

Настоящее имя Линды – Светлана Гейман.

Детство и родители

Она появилась на свет 29 апреля 1977 года в казахстанском городе Кентау в семье финансиста Льва Исааковича и его жены Александры Васильевны. Несмотря на полученное образование инженера, мама девочки решила направить всю свою энергию и силы на воспитание детей.

Когда будущей звезде было годика три, стало понятно, что Линда – необычная девочка, потому что спала она всего лишь по три часа в день, но, тем не менее, умудрялась оставаться бодрой и энергичной на протяжении многих часов.

Чуть позже семья переехала в Тольятти, где Светлану отдали в музыкальную школу. Также параллельно она занималась акробатикой, хотя однажды это занятие чуть не стоило ей жизни. Дело в том, что девушка сорвалась с высоты восьми метров и попала в больницу. Врачи прогнозировали, что Светлана не сможет ходить, но, к счастью, их мрачные прогнозы не сбылись.

Когда ей исполнилось 15 лет, семья переехала в Москву. Там Светлана всерьез увлеклась театром, нередко посещала театр «Эрмитаж», сама стала заниматься сценическим мастерством. В это время Гейман заметил педагог знаменитого Гнесинского училища Владимир Хачатуров, который посоветовал ей поступить в Гнесинку.