Почему Линда рассталась с Максимом Фадеевым и не обрела счастья в любви

Однажды композитор и продюсер Максим Фадеев поделился в соцсетях ностальгическим постом. Так, он вспомнил год, когда вышел альбом певицы Линды «Ворона» и назвал его одним из самых удивительных периодов в своей жизни, с которым было связано много магических и странных событий. Свой рассказ он сопроводил архивными фотографиями артистки и отрывком из песни «Ворона».
«Вспомни то время, как это было, как это было по-настоящему. Мы сидели в студии, смеялись, писали песни. Это было единение музыки, желаний, ощущений. Многое в жизни изменилось. Мы стали другими. Но я по-прежнему с трепетом в сердце вспоминаю это время», - признавался Максим.
А затем Фадеев предложил своей бывшей подопечной начать все сначала…
«Давай сделаем пластинку для наших поклонников. Одну единственную. В том же звуке. С теми же интонациями. С похожей энергией. Давай сделаем слушателям еще один подарок. Во всяком случае, я бы этого хотел», - писал Максим Фадеев в соцсетях.
Чуть позже Линда призналась журналистам, что ответила своему продюсеру в новой песне «Ответ 21», где есть такие строчки:
«Миллионы лет мы знали друг друга в рассветах
Никогда не бойся
Попросить прощенья
У Бога, у неба - не лови меня!
Просто успокойся
Пять минут от неба
Это очень много - я отпускаю тебя».
Почему Линда и Максим Фадеев в итоге расстались? И как так случилось, что певица так и не обрела личного счастья? Об этом – в материале Teleprogramma.pro.
Настоящее имя
Настоящее имя Линды – Светлана Гейман.
Детство и родители
Она появилась на свет 29 апреля 1977 года в казахстанском городе Кентау в семье финансиста Льва Исааковича и его жены Александры Васильевны. Несмотря на полученное образование инженера, мама девочки решила направить всю свою энергию и силы на воспитание детей.
Когда будущей звезде было годика три, стало понятно, что Линда – необычная девочка, потому что спала она всего лишь по три часа в день, но, тем не менее, умудрялась оставаться бодрой и энергичной на протяжении многих часов.
Чуть позже семья переехала в Тольятти, где Светлану отдали в музыкальную школу. Также параллельно она занималась акробатикой, хотя однажды это занятие чуть не стоило ей жизни. Дело в том, что девушка сорвалась с высоты восьми метров и попала в больницу. Врачи прогнозировали, что Светлана не сможет ходить, но, к счастью, их мрачные прогнозы не сбылись.
Когда ей исполнилось 15 лет, семья переехала в Москву. Там Светлана всерьез увлеклась театром, нередко посещала театр «Эрмитаж», сама стала заниматься сценическим мастерством. В это время Гейман заметил педагог знаменитого Гнесинского училища Владимир Хачатуров, который посоветовал ей поступить в Гнесинку.
Линда в детстве. Фото: соцсети
Учеба
Так девушка и сделала, сдав все необходимые экзамены. Первое время она скрывала этот факт от родителей. Но когда правда открылась, отец Светланы пришел в состояние гнева.
Ведь он хотел, чтобы дочь получила «нормальную профессию», например, юриста. И только со временем, поняв, что Светлана действительно талантлива, Лев Гейман смирился с ее выбором и даже стал финансово помогать с продвижением ее творчества. Но это будет позже…
Работа с Юрием Айзеншисом
А пока Владимир Хачатуров посоветовал юной певице принять участие в конкурсе «Поколение» в Юрмале, она снова послушалась его совета и прошла в финал проекта. Линда покорила судейскую коллегию не только своим вокалом, но и артистизмом вкупе с сумасшедшей харизмой.
Также там ее заметил знаменитый продюсер Юрий Айзеншпис, работавший когда-то с Виктором Цоем и открывший российскому шоу-бизнесу Диму Билана, и предложил сотрудничество.
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Юрий Айзеншпис. Фото: соцсети
В период работы с Айзеншписом певица записывает первые песни в тандеме со знаменитыми композиторами Виталием Окороковым и Владимиром Матецким. Затем артистка выпускает дебютный клип «Игра с огнем» в стилистике певицы Мадонны, снятый самим Федором Бондарчуком.
Откуда взялся такой псевдоним
Кстати, уже тогда артистка придумала себе псевдоним Линда. Как объясняла его происхождение сама певица, в детстве бабушка называла ее Лейбла, что в переводе с иврита означает «солнце», или Лина. Тандем этих детских прозвищ и образовал имя Линда.
Период работы с Юрием Айзешписом не продлился долго. А судьбоносную роль в жизни Линды сыграл Максим Фадеев.
Сотрудничество с Максимом Фадеевым
Именно с его подачи в 1994 году тиражом в 250 000 экземпляров выходит первый альбом артистки «Песни тибетских лам», в записи которого, кстати, приняла тогда совсем юная Юлия Савичева. Так, ее голос можно услышать в треке «Сделай так».
Критики довольно настороженно отнеслись к первым творческим экспериментам Линды. Но уже тогда нельзя было не отметить песню «Мало огня», в которой слышался большой потенциал артистки.
А вот второй альбом «Ворона», вышедший в 1996 году, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Его создатели постарались на славу. В записи пластинки использовались уникальные инструменты, приглашались самые талантливые музыканты. Не обошлось и без участия детского вокального ансамбля «Калинка» и хора бабушек из Шотландии.
Мрачное звучание в тандеме с необычным вокалом Линды производили на слушателей магический эффект. А строчку «Я ворона» из одноименной песни напевал едва ли не каждый второй житель постсоветского пространства. Через год Линда выпустила коллекцию танцевальных ремиксов под названием «Ворона. Remix. Remake», которая была встречена слушателями и критиками с таким же энтузиазмом, что и предыдущий диск.
Тогда артистка вообще находилась на пике популярности: на гастролях она собирала полные залы, неоднократно становилась певицей года. И что бы она ни сделала, все воспринималось поклонниками на «ура»! Чрезмерная популярность шла рука об руку и со скандалами.
Так, например, однажды в одной из газет появилась новость о смерти певицы от передозировки запрещенными веществами. (Вообще, Линду постоянно обвиняли в их употреблении). На самом же деле артистка лечилась в больнице от бронхита.
Линда и Максим Фадеев. Фото: соцсети
Но, к сожалению, как говорил царь Соломон: «Все пройдет, пройдет и это». Постепенно рабочие отношения Линды и Макса Фадеева начали сходить на нет. Тогда Фадеев решил переехать в Германию и уделял своей подопечной все меньше и меньше внимания.
Однако пока проекты еще продолжали двигаться по инерции. Так, в новом альбоме певицы «Плацента» звучали элементы даунтемпо, даба, трип-хопа и джангла. В тот период она сменила стиль: перекрасилась в рыжий цвет и стала одеваться еще более экстравагантно.
На Линду продолжались и нападки цензоров. Так, они не хотели пропускать в эфир клип на песню «Взгляд изнутри», во время съемок которого певица, кстати, сломала два ребра.
В конце 90-х Линда и Максим Фадеев представили свою последнюю работу – песню «Белое на белом», после чего решили пойти разными путями.
Линда в молодости. Фото: соцсети
Впоследствии певица называла две причины для разрыва отношений. Во-первых, ей предложили перейти в лейбл Universal без Максима Фадеева. А во-вторых, Лев Гейман перестал выделять финансы на творчество дочери и якобы из-за этого Линда якобы стала неинтересна Фадееву.
Впоследствии певица с обидой говорила о своем продюсере, что это он подбрасывал журналистам утку, будто она якобы увлекалась запрещенными препаратами.
«Я не была агрессивным, но была очень эмоциональным человеком. Могла легко разбить камеру, если лезли. Все мои выпады приписывались тому, что я неадекватный человек и конченая наркоманка, но это не так», - признавалась Линда в одном из своих интервью.
После разрыва с Максимом Фадеевым певица, конечно, продолжила заниматься любимым делом, но уже не смогла войти в одну реку дважды и повторить прежнего успеха. И это, несмотря на то, что в 2002-м году она подписала контракт с Universal Music, и все дороги вроде были открыты.
Стефанос Карколис
В 2012 году Линда вышла замуж за продюсера Стефаноса Карколиса, он же и рулил ее творческими делами. Причем влюбленные не только расписались в ЗАГСЕе, но и обвенчались в церкви.
Карколис был хорошо известен в музыкальных кругах, поскольку он работал с такими звездами, как Metallica и Милен Фармер. Первой совместной работой пары стал альбом «АлеАда», в 2008 году вышел диск «Sкор-Пионы», отличавшийся более динамичным стилем, который создавался в Греции, Франции и США на протяжении полутора лет.
А потом Линда неожиданно пропала с радаров. В кулуарах начали циркулировать слухи, что она спилась или, что еще хуже, погибла. Хотя на самом деле на время переехала в Грецию, где также выступала на концертах, сочиняла музыку, в том числе для специальных Олимпийских игр в Афинах.
Линда и Стефанос Карколис. Фото: Global Look Press
А в 2014 году стало известно, что пара рассталась. В одном из своих интервью Линда призналась, что у них с мужем возникали творческие разногласия. Да и ей было сложно ассимилироваться в Греции. К тому же певица не смогла смириться с одним недостатком мужа – его тягой к алкоголю.
По словам Линды, находясь в подпитии, Карколис мог громить номера в отелях и в таком же неадекватном состоянии выходить на сцену.
«Я с ним не выпивала никогда. И алкоголь вообще не моя тема. Я не могу сидеть в рамках тюрьмы, куда он сам себя посадил», — признавалась артистка в фильме ТНТ-Premier «Линда. Исповедь».
Жизнь после разрыва со Стефаносом Карколисом
После расставания со Стефаносом Карколисом Линда снова продолжила заниматься музыкой: выпустила альбом «Лай, @!», который тепло встретили критики, а канал MusicBox назвали пластинкой года.
Затем, в 2015 году, певица презентовала диск «Карандаши и спички», созданный в тандеме с саунд-продюсером Хэйденом Бендаллом, сотрудничавшим с самой Тиной Тернер.
Линда в 2015 году. Фото: Global Look Press
В 2019 году вышел альбом Линды Bloody Faeries, а год спустя диск «ДНК мира», на создание которого певицу вдохновил фольклор коренных народов Севера. В некоторых песнях альбома звучит якутский язык.
Рост и вес
Рост Линды -161 сантиметр, вес - 49 килограммов.
Линда сейчас
Сейчас Линду можно найти в соцсетях, где она делится с подписчиками новостями творчества. Певица дает концерты в клубах Москвы и Подмосковья, выступает и в других российских городах. Один из недавних ее треков – «Киты и Кошки», который занимает лидирующие позиции в разных хит-парадах, в том числе и на радио «Комсомольская правда».
Линда. Фото: Global Look Press
О ее личной жизни же ничего неизвестно. Либо артистка оберегает ее от посторонних глаз, либо просто находит радости в другой любви – к музыке.
О детях Линды также ничего неизвестно. В одном из своих интервью певица говорила,что просто не сможет совмещать творчество и материнство. Поэтому придется выбирать что-то одно! И Линда сделала свой выбор!