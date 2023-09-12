Влюбленная в музыку и кино: как Барбра Стрейзанд стала певицей, актрисой и режиссером

Ранняя жизнь

Барбра Джоан Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в Уильямсбурге, Бруклин, в семье Дианы Розен и Эмануэля Стрейзанд. Отец Стрейзанд был учителем английского языка в средней школе, который умер от осложнений эпилептического припадка, когда Стрейзанд было всего 15 месяцев.

Ее мать, Диана, воспитывала Стрейзанд и ее старшего брата Шелдона, работая секретарем в системе государственных школ Нью-Йорка, но семья едва выживала на грани нищеты. Они переехали к бабушке и дедушке Стрейзанд, чтобы свести концы с концами. Затем, в 1949 году, ее мать снова вышла замуж за продавца подержанных автомобилей Луи Кинда, пока Стрейзанд была в лагере. Ее сводная сестра Розалинд родилась в 1951 году.

Стрейзанд описала свое детство как болезненное. В детстве она была застенчивой и часто чувствовала себя отвергнутой другими детьми из-за необычной внешности. Кроме того, она считала своего отчима эмоционально жестоким. Она также не нашла поддержки у своей матери, которая считала ее слишком непривлекательной, чтобы осуществить свои мечты о шоу-бизнесе.

В детстве Стрейзанд посещала школу имени Баиса Якова, где пела в школьном хоре. После начальной школы Стрейзанд поступила в среднюю школу Эразмус Холл, где познакомилась с будущим коллегой Нилом Даймондом. Еще до того, как Стрейзанд окончила среднюю школу, она отправилась в Нью-Йорк изучать актерское мастерство.

В возрасте 15 лет она познакомилась с Анитой и Аланом Миллерами в театре «Черри Лейн» в Гринвич-Виллидж. Стрейзанд договорилась с парой о сделке; она будет нянчиться с их детьми в обмен на стипендию в школе актерского мастерства Алана. Это была одна из двух школ, которые она посещала одновременно. Она окончила среднюю школу Эразмус в 1959 году в возрасте 16 лет. Она была четвертой в своем классе.