Влюбленная в музыку и кино: как Барбра Стрейзанд стала певицей, актрисой и режиссером

Десятилетия успеха

В конце 1970-х Стрейзанд сотрудничала с бывшим товарищем по школьному хору Даймондом над песней «Ты не приносишь мне цветов». Сингл занял первое место, как и танцевальная пластинка No More Tears (Enough is Enough), исполненная с Донной Саммер. Но самый продаваемый альбом Стрейзанд вышел в 1980 году с Guilty, который был написан и спродюсирован Барри Гиббом из Bee Gees и содержал хит № 1 Woman in Love.

Хотя она прочитала рассказ Исаака Башевиса Зингера «Йентл, мальчик из ешивы» вскоре после своего первого фильма в 1968 году, Стрейзанд смогла перенести эту историю на экран только после 15 лет упорного труда. Режиссерский дебют Барбры 1983 года получил пять номинаций на премию «Оскар», а Стрейзанд получила премию «Золотой глобус» как лучший режиссер и продюсер лучшей картины (музыкальная комедия). Фильм также вошел в Топ-10 саундтреков.