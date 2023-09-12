Влюбленная в музыку и кино: как Барбра Стрейзанд стала певицей, актрисой и режиссером

Кто такая Барбра Стрейзанд?
Барбра Стрейзанд не училась в колледже, вместо этого она переехала на Манхэттен и работала певицей в кабаре. Ее дебют на Бродвее привел к заключению контракта на звукозапись и длинной серии золотых пластинок. За свою карьеру она освоила почти все доступные средства развлечения и получила множество наград.
Барбра Стрейзанд в 1975 году. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Барбра Джоан Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в Уильямсбурге, Бруклин, в семье Дианы Розен и Эмануэля Стрейзанд. Отец Стрейзанд был учителем английского языка в средней школе, который умер от осложнений эпилептического припадка, когда Стрейзанд было всего 15 месяцев.
Ее мать, Диана, воспитывала Стрейзанд и ее старшего брата Шелдона, работая секретарем в системе государственных школ Нью-Йорка, но семья едва выживала на грани нищеты. Они переехали к бабушке и дедушке Стрейзанд, чтобы свести концы с концами. Затем, в 1949 году, ее мать снова вышла замуж за продавца подержанных автомобилей Луи Кинда, пока Стрейзанд была в лагере. Ее сводная сестра Розалинд родилась в 1951 году.
Стрейзанд описала свое детство как болезненное. В детстве она была застенчивой и часто чувствовала себя отвергнутой другими детьми из-за необычной внешности. Кроме того, она считала своего отчима эмоционально жестоким. Она также не нашла поддержки у своей матери, которая считала ее слишком непривлекательной, чтобы осуществить свои мечты о шоу-бизнесе.
В детстве Стрейзанд посещала школу имени Баиса Якова, где пела в школьном хоре. После начальной школы Стрейзанд поступила в среднюю школу Эразмус Холл, где познакомилась с будущим коллегой Нилом Даймондом. Еще до того, как Стрейзанд окончила среднюю школу, она отправилась в Нью-Йорк изучать актерское мастерство.
В возрасте 15 лет она познакомилась с Анитой и Аланом Миллерами в театре «Черри Лейн» в Гринвич-Виллидж. Стрейзанд договорилась с парой о сделке; она будет нянчиться с их детьми в обмен на стипендию в школе актерского мастерства Алана. Это была одна из двух школ, которые она посещала одновременно. Она окончила среднюю школу Эразмус в 1959 году в возрасте 16 лет. Она была четвертой в своем классе.
На сцене
Стрейзанд переехала на Манхэттен в 1960 году, через несколько месяцев после окончания средней школы. Там она делила несколько квартир с друзьями, в том числе одну с актером Эллиотом Гулдом, за которого вышла замуж в 1963 году. Они были женаты восемь лет. У пары родился один ребенок, Джейсон.
Работая в офисе и посещая уроки актерского мастерства, Стрейзанд была приглашена на вечер талантов в местном клубе. Она никогда раньше не брала уроков пения. Вечер имел оглушительный успех, и вскоре она начала карьеру певицы кабаре, убрав среднюю букву «а» из своего имени, чтобы оно выделялось. Ее яркое сопрано вскоре завоевало Стрейзанд лояльную аудиторию в местных клубах, таких как «Бон Суар» и «Голубой ангел».
Она утверждает, что научилась скрывать свою неуверенность на сцене, изучая яркость трансвеститов, с которыми она познакомилась за это время. Тем не менее, Стрейзанд печально известна тем, что почти три десятилетия избегала живых выступлений из-за изнурительного приступа боязни сцены. Она приписывает свою фобию концерту в Центральном парке Нью-Йорка в 1967 году, во время которого она забыла текст одной из своих песен.
Стрейзанд дебютировала в бродвейском шоу «Я могу достать это для тебя оптом» в 1962 году. Она выиграла премию Нью-Йоркских драматических критиков и получила номинацию на премию «Тони» за свою игру; альбом «актерский состав» для этого шоу был ее первой студийной записью. В том же году Стрейзанд подписала контракт с Columbia Records и выпустила свой первый альбом The Barbra Streisand Album в 1963 году. Он вошел в Топ-10 золотых пластинок и получил две премии Грэмми, включая «Альбом года». В то время она была самой молодой, удостоенной этой чести.
Несмотря на три успешных альбома к началу 1964 года, Стрейзанд предпочла выступления на Бродвее живым концертам. Она появлялась в шоу «Забавная девочка» более двух лет, что принесло ей номинацию на премию «Тони». Песня People с этого шоу стала первым синглом Стрейзанд из Топ-10.
Первый альбом Барбры Стрейзанд The Barbra Streisand Album в 1963 году
Звезда телевидения и кино
В 1965 году Стрейзанд обратилась к телевидению с фильмом «Меня зовут Барбра». Шоу получило пять премий «Эмми», а телеканал CBS наградил Стрейзанд 10-летним контрактом на продюсирование и главную роль в большем количестве специальных телевизионных программ. Стрейзанд получила полный художественный контроль над следующими четырьмя сетевыми постановками.
Стрейзанд повторила свою роль в «Смешной девчонке» в 1966 году в Лондоне в театре принца Уэльского. Два года спустя она дебютировала на большом экране в экранизации пьесы. В дополнение к получению премии «Оскар» 1968 года за свою игру, она получила «Золотой глобус» и была названа «Звездой года» Национальной ассоциацией владельцев театров.
Барбра Стрейзанд. Фото: кадр из к/ф «Смешная девчонка» (1968)
После появления в фильмах «Хеллоу, Долли!» (1969) и «В ясный день увидешь вечность» (1970) Стрейзанд снялась в немузыкальной комедии «Филин и кошечка» (1970). 1972 год принес еще одну комедию «В чем дело, док?» В том же году Стрейзанд основала свою собственную продюсерскую компанию Barwood Films и снялась в первом проекте компании «Песочница». Фильм стал одним из первых американских фильмов, посвященных растущему женскому движению.
В 1970-х годах Барбра Стрейзанд успешно сочетала свои интересы в кино и музыке; сначала с хитом The Way We Were, в котором был показан ее первый сингл № 1 и который принес ей номинацию на премию «Оскар» 1973 года за лучшую женскую роль. В 1976 году вышел фильм «Звезда родилась», продюсером которого выступила Стрейзанд. Проект получил шесть «Золотых глобусов» и предложил Стрейзанд ее второй сингл № 1 Evergreen.
Барбра Стрейзанд и Крис Кристофферсон в фильме «Звезда родилась» (1976) Фото: Global Look Press
Десятилетия успеха
В конце 1970-х Стрейзанд сотрудничала с бывшим товарищем по школьному хору Даймондом над песней «Ты не приносишь мне цветов». Сингл занял первое место, как и танцевальная пластинка No More Tears (Enough is Enough), исполненная с Донной Саммер. Но самый продаваемый альбом Стрейзанд вышел в 1980 году с Guilty, который был написан и спродюсирован Барри Гиббом из Bee Gees и содержал хит № 1 Woman in Love.
Хотя она прочитала рассказ Исаака Башевиса Зингера «Йентл, мальчик из ешивы» вскоре после своего первого фильма в 1968 году, Стрейзанд смогла перенести эту историю на экран только после 15 лет упорного труда. Режиссерский дебют Барбры 1983 года получил пять номинаций на премию «Оскар», а Стрейзанд получила премию «Золотой глобус» как лучший режиссер и продюсер лучшей картины (музыкальная комедия). Фильм также вошел в Топ-10 саундтреков.
Барбра Стрейзанд и Мэнди Пэтинкин в фильме «Йентл». Режиссер: Барбра Стейзанд (1983) Фото: Global Look Press
В 1985 году Бродвейский альбом вернул Стрейзанд на вершину чартов. Продолжая использовать все свои таланты, в 1987 году Стрейзанд последовала примеру Йентл с Nuts. Она не только снялась в фильме, но также продюсировала и написала музыку.
В качестве своей второй режиссерской работы в 1991 году Стрейзанд сняла фильм «Повелитель приливов», сюжет которого основан на романе Пэта Конроя. Фильм получил семь номинаций на премию «Оскар» и номинацию от Гильдии режиссеров Америки за ее режиссуру, что сделало ее лишь третьей женщиной, удостоенной такой чести.
В 1996 году Стрейзанд снова попробовала свои силы в режиссуре, сняв фильм «У зеркала два лица».
«У зеркала два лица» (1996) режиссера Барбры Стрейзанд с Пирсом Броснаном, Барброй Стрейзанд, Джеффом Бриджесом в главных ролях. Фото: Global Look Press
Благотворительная деятельность и политика
После 27-летнего отсутствия Стрейзанд вернулась на концертную сцену в 1994 году. Результатом ее выступления стал альбом The Concert, вошедший в Топ-10 с миллионными продажами. Сам тур принес более 10 миллионов долларов благотворительным организациям, включая организации по борьбе со СПИДом, женщинам и детям, находящимся в опасности, еврейско-арабским отношениям и агентствам, работающим над улучшением отношений между народами.
Благотворительность и активность Стрейзанд также распространяются на постановки ее фильма «Барвуд», такого как инцидент на Лонг-Айленде, который вызвал общенациональные дебаты о контроле над оружием.
Стрейзанд - ярая демократка, и использовала свои таланты и известность для поддержки множества кандидатов и целей, включая Эла Гора, Билла Клинтона и Барака Обаму. До своего 27-летнего отсутствия на сцене Стрейзанд посвящала свои неоплачиваемые живые концертные выступления исключительно тому делу, которое она поддерживает.
Ее концерт Barbra Streisand: One Voice на сегодняшний день принес 7 миллионов долларов прибыли благотворительным организациям через Фонд Стрейзанд, на который по-прежнему уходит большая часть энергии и ресурсов артистки.
Стрейзанд записала альбом 2000 года Timeless: Live in Concert на своем шоу в Лас-Вегасе в канун Нового года и выпустила его как на CD, так и на DVD. Год спустя вышел новый праздничный альбом Christmas Memories. Это был первый полноформатный студийный альбом исполнителя с 1999 года A Love Like Ours. В продолжении альбома The Broadway 1985 года The Movie Album появился в 2003 году.
В 2005 году вышло роскошное переиздание оригинального альбома Guilty на CD/ DVD, за которым месяц спустя последовал Guilty Pleasures, новый альбом, воссоединивший Стрейзанд с Барри Гиббом. В 2006 году она вернулась на концертную сцену, что было задокументировано в 2007 году в фильме Live in Concert. И в долгожданном возвращении в кино Стрейзанд появилась в фильме 2006 года «Знакомство с Факерами».
Барбра Стрейзанд и Дастин Хофман в фильме «Знакомство с Факерами» (2004). Фото: Global Look Press
Более поздняя карьера
Стрейзанд выпустила альбомы Love Is the Answer (который стал золотым по продажам в США) и What Matters Most в 2009 и 2011 годах соответственно.
Осенью 2012 года Стрейзанд объявила о выходе нового альбома: Release Me, сборника неизданного материала с нескольких сессий за время ее карьеры. В 2014 году она выпустила альбом дуэтов Partners с рядом известных исполнителей мужского пола, включая Стиви Уандера, Билли Джоэла и Джона Ледженда.
Барбра Стрейзанд на 29-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми», 24 февраля 1987 г. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Стрейзанд вышла замуж во второй раз 1 июля 1998 года за актера Джеймса Бролина. После их свадьбы Стрейзанд записала альбом песен о любви под названием A Love Like Ours (1999). В сборник вошел хитовый дуэт If You Ever Leave Me с Винсом Гиллом.
В 2018 году Стрейзанд удивила многих, объявив, что ее любимую собаку Саманту клонировали после ее смерти в прошлом году, и теперь она наслаждается компанией двух новых щенков.
Новость вызвала неодобрение группы по защите прав животных PETA, которая отметила, что клонирование не воссоздает оригинальную собаку, и предположила, что певица могла бы найти замечательную новую собаку в приюте.
Барбра Стрейзанд и ее муж Джеймс Бролин. Фото: Global Look Press
Наследие
Стрейзанд приписывают создание десятков золотых и платиновых альбомов, и она считается самой продаваемой исполнительницей всех времен. У Стрейзанд были альбомы № 1 в каждом из последних четырех десятилетий — самое большое долголетие для любой сольной исполнительницы. Она занимает второе место в чартах всех времен, опережая The Beatles и The Rolling Stones, и уступает только Элвису Пресли.
Стрейзанд продала около 250 миллионов пластинок по всему миру и является единственной артисткой, получившей награды всех основных наградных организаций, включая две премии «Оскар», одну премию «Тони», пять премий «Эмми», 10 «Грэмми», 13 «Золотых глобусов», премию CableACE, премию Джорджа Фостера Пибоди Университета Джорджии и премию Американского института кино за пожизненные достижения. В 2015 году она была дополнительно награждена Президентской медалью свободы.
Барбра Стрейзанд получает Президентскую медаль свободы от президента США Барака Обамы в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, 24 ноября 2015 года. Фото: Global Look Press