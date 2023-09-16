Драма Алексея Янина: как артист живет восемь лет между жизнью и смертью

Вот уже две недели 40-летний актер, известный по сериалам «Клуб», «Фурцева», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Судья», находится в реанимации - на момент подписания этого номера «Телепрограммы» состояние Алексея оставалось крайне тяжелым. Янина даже успели «похоронить» - к счастью, информация о смерти звезды оказалась ложной. Многие, увы, поверили в смерть артиста, ведь с последствиями тяжелого инсульта он сражается уже 8 лет.

«Все нормально, я улетел»

В 2015 году Алексей много работал. Его жена Дарья рассказывала: «Он тогда постоянно снимался в Одессе. Мог летать туда по 25 раз месяц. Он так хотел все свободное время быть со мной и с сыном (мальчика зовут Андрей. - Ред.), что прилетал на полдня, на сутки - и улетал обратно. А эти перелеты очень вредны для сосудов мозга.

Мы до сих пор до конца не знаем, что точно привело к инсульту, но у Алексея была предрасположенность сосудов, и он это в какой-то момент упустил и не поддерживал себя таблетками. У него даже был один криз, когда он должен был вылетать, но просто не мог встать с кровати. Я просила его никуда не ехать - лучше заплатить штраф за срыв съемок, но остаться дома. Но мужчину попробуй удержи дома. Он вызвал себе скорую, они его посмотрели. И пишет мне: «Все нормально. Я улетел»...

Вскоре после тех съемок Янину опять стало плохо, его госпитализировали с инсультом. Артисту сделали трепанацию черепа, после операции он находился в состоянии искусственной комы, потом было долгое восстановление. Мама артиста вспоминала: «Первый месяц был самый страшный, когда Леша лежал в реанимации. Я приходила и видела, что он под аппаратом искусственной вентиляции легких - не может ни дышать, ни есть, ни двигаться. Человек между жизнью и смертью. Так продолжалось месяцами.

Мы не знали, проживет он следующий день или нет. У меня была маленькая фотография Леши, на которой ему пять лет. Я держала ее у его сердца, а на нее клала руку. Мне казалось, что так я даю ему силы и энергию. Когда Леша заговорил через полтора года, первое, что он сказал: «Мне больно»… А потом произнес «мама»…»

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«Даша его не бросила!»

После выписки мужчина, получивший инвалидность первой группы, учился заново дышать, сидеть, двигаться. Алексей узнавал родных, реагировал на них. Он понимал, что происходит, но говорить не мог. Ольга Андреевна так рассказывает о причинах инсульта: «У сына лопнул сосуд, мозг весь был в крови. Если бы мы в первые сутки действовали эффективнее, он бы уже бегал. Но случилось, как случилось...»

О состоянии, в котором эти годы находился супруг, Дарья Янина говорит так: «Он что-то помнит, но урывками. У него нет ощущения времени. Как ему было 33, так он и остался в этом возрасте. Иногда он в своей вселенной, иногда может очень ясно с тобой поговорить, радуется, узнает... Даже английский язык вспоминал...»

После инсульта жил с мамой и отчимом в загородном доме. Дарья с Андреем, который уже ходит в пятый класс, жила в московской квартире. Дарья - певица и актриса, участница пятой «Фабрики звезд» (там она выступала под девичьей фамилией Клюшникова). Даша активно работает и финансово помогает свекрови. В соцсетях Дашу часто обвиняли в том, что она якобы бросила мужа, но Ольга Андреевна невестку защищает: «Даша приезжает, привозит сына, она всегда с нами».

На 40-летие Даша купила мужу новую инвалидную коляску стоимостью 100 тысяч рублей. Летом Дарья давала интервью Яне Чуриковой в связи с юбилеем «Фабрики звезд» - Чурикова решила помочь семье Яниных и организовали сбор средств, разместив реквизиты под видео с интервью. За неделю собрали 500 тысяч рублей, на эти деньги в августе Алексея отправили в очень хороший реабилитационный центр. Но...

Мошенники сбили с толку

1 сентября Янина экстренно госпитализировали в реанимацию неврологического отделения - у артиста случился приступ эпилепсии и судорожный припадок. Спустя сутки Дарье позвонили и сообщили, что Алексей умер. Женщина думала, что звонят ей из больницы, а позже оказалось, что это были мошенники, навязывающие родственникам умерших ритуальные услуги. «Пострадала еще одна семья, которой позвонили и сообщили о смерти родственника в этой же больнице», - вспоминала потом Дарья, уже написавшая заявление в полицию.

Ну в тот момент Даша, уверенная в смерти Алексея, связалась с его мамой, с Российским академическим молодежным театром, где он работал, - так информация о «смерти» Янина попала в СМИ. Вскоре все выяснилось: состояние Алексея оставалось тяжелым, но он был жив. Супруга тут же помчалась в больницу, на следующий день туда поехала мать актера Ольга Андреевна. Последние новости, которые сообщают Дарья и Ольга, неутешительные: «Алексей чувствует себя очень плохо».

Сейчас женщины молятся и надеются, что их Леша сможет выкарабкаться. В конце концов, если один раз он с того света уже вернулся, значит, за жизнь этот парень бороться умеет.