После смерти Инны Чуриковой ее роли в «Ленкоме» достались Татьяне Васильевой: подробности взаимоотношений двух звезд

Стало известно о том, что известная актриса Татьяна Васильева теперь будет играть на сцене «Ленкома». Директор театра Марк Варшавер решил, что она заменит Инну Чурикову, которая скончалась в январе этого года. Татьяна Васильева появится в трех спектаклях, в том числе – в «Женитьбе».

По некоторым данным, она уже давно могла бы стать актрисой «Ленкома», однако против этого выступала Инна Чурикова. Мы узнали у самой актрисы – как она отнеслась к предложению выйти на сцену «Ленкома», и правда ли, что между ней и Инной Чуриковой пробежала в свое время «черная кошка».

- Татьяна Григорьевна, мы узнали, что вы переходите на работу в «Ленком». Расскажите, как вы отреагировали на предложение театра, удивило ли вас оно?

- Нет, не удивило – обрадовало. Мне уже давно сделали это предложение, и я давно начала готовиться к премьере.

