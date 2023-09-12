После смерти Инны Чуриковой ее роли в «Ленкоме» достались Татьяне Васильевой: подробности взаимоотношений двух звезд

Стало известно о том, что известная актриса Татьяна Васильева теперь будет играть на сцене «Ленкома». Директор театра Марк Варшавер решил, что она заменит Инну Чурикову, которая скончалась в январе этого года. Татьяна Васильева появится в трех спектаклях, в том числе – в «Женитьбе».
По некоторым данным, она уже давно могла бы стать актрисой «Ленкома», однако против этого выступала Инна Чурикова. Мы узнали у самой актрисы – как она отнеслась к предложению выйти на сцену «Ленкома», и правда ли, что между ней и Инной Чуриковой пробежала в свое время «черная кошка».
- Татьяна Григорьевна, мы узнали, что вы переходите на работу в «Ленком». Расскажите, как вы отреагировали на предложение театра, удивило ли вас оно?
- Нет, не удивило – обрадовало. Мне уже давно сделали это предложение, и я давно начала готовиться к премьере.
Инна Чурикова. Фото: Global Look Press
- Рассказывают, что вы могли бы уже давно играть в «Ленкоме», если бы не возражения Инны Чуриковой…
- Я ничего об этом не знаю, и мне это неинтересно. Я знаю одно: Инна Чурикова – лучшая актриса на Земле, и второй такой не будет.
- То есть между вами не было никаких конфликтов?
- Никогда в жизни! Только мое преклонение перед великой актрисой и огорчение, когда ее не стало. Так что в этом смысле все нормально, я не занимаю в театре ничье место, а прихожу на свое собственное.
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Напомним, Инна Чурикова на протяжении десятилетий была главной примой легендарного «Ленкома». Татьяна Васильева в последнее время играла в театре «Школа современной пьесы». Теперь ее портрет наряду с другими украшает фойе «Ленкома» - причем висит самым первым, по алфавиту.