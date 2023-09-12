Словно создана для романтических ролей: биография актрисы Мэг Райан

Кто такая Мэг Райан?

Первый актерский успех Райан пришел с ролью в мыльной опере «Как вращается мир» с 1982 по 1984 год. Ее большой прорыв в кино пришелся на хит 1986 года «Лучший стрелок».

Райан стала очень популярной, когда в 1990-х снялась в ряде популярных романтических комедий, в том числе «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Неспящие в Сиэтле» (1993) и «Вам письмо» (1998).