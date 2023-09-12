Словно создана для романтических ролей: биография актрисы Мэг Райан

Кто такая Мэг Райан?
Первый актерский успех Райан пришел с ролью в мыльной опере «Как вращается мир» с 1982 по 1984 год. Ее большой прорыв в кино пришелся на хит 1986 года «Лучший стрелок».
Райан стала очень популярной, когда в 1990-х снялась в ряде популярных романтических комедий, в том числе «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Неспящие в Сиэтле» (1993) и «Вам письмо» (1998).
Мэг Райан и Том Хэнкс. Фото: кадр из к/ф «Неспящие в Сиэтле» (1993)
Ранняя жизнь
Райан, урожденная Маргарет Хайра, родилась 19 ноября 1961 года в Фэрфилде, штат Коннектикут. Ее мать, Сьюзан Джордан, была бывшей актрисой и преподавателем, а ее отец Гарри Хайра также был преподавателем.
Райан училась в Нью-Йоркском университете, но бросила учебу после одного семестра, чтобы продолжить актерскую карьеру. Она взяла сценический псевдоним Мег Райан, используя девичью фамилию своей бабушки по материнской линии.
Мег Райан в главной роли в «Когда Гарри встретил Салли» Роба Райнера, 1989 г. Фото: Global Look Press
Фильмы и телешоу
Мэг Райан получила свою первую существенную роль, сыграв Бетси Стюарт Монтгомери Андропулос в мыльной опере «Как вращается мир» с 1982 по 1984 год.
В середине 1980-х ее карьера в кино начала стремительно набирать обороты после роли в чрезвычайно успешном военном боевике 1986 года «Лучший стрелок» с Томом Крузом и Энтони Эдвардсом.
Затем она снялась вместе с Деннисом Куэйдом в фильмах «Внутреннее пространство» (1987) и «Мертв по прибытии» (1988). Позже Райан вышла замуж за Куэйда в 1991 году.
Мэг Райан, Том Круз и Энтони Эдвардс. Фото: кадр из к/ф «Лучший стрелок» (1986)
Именно роль милой и забавной Салли Олбрайт в фильме «Когда Гарри встретил Салли» (1989) подняла ее карьеру на новый уровень.
Кассовый успех привел к появлению ряда других успешных романтических комедий, таких как «Неспящие в Сиэтле» (1993), «Французский поцелуй» (1995) и «Город ангелов» и «Вам письмо» (1998), «Кейт и Лео» (2001)
Мэг Райан и Хью Джекман в кадре из к/ф «Кейт и Лео» (2001)
Большинство ее наиболее драматичных работ, таких как «Доказательство жизни» (2000), «Темная сторона страсти» (2003) и «Наперекор судьбе» (2004), не понравились кинозрителям.
В 2001 году Райан расторгла десятилетний брак с Деннисом Куэйдом. У пары есть общий ребенок — сын по имени Джек. Позже Райан заявила, что в их браке были проблемы. В 2006 году на телешоу она сказала ведущей ток-шоу Опре Уинфри: «мне следовало уйти раньше».
Мэг Райан. Фото: кадр из к/ф «Темная сторона страсти» (2003)
После перерыва Райан снова появилась в центре внимания в 2006 году, объявив об усыновлении маленькой девочки из Китая. Сначала она назвала дочь Шарлоттой, но вскоре сменила имя на Дейзи, чтобы лучше соответствовать характеру ребенка. Во время своего отсутствия в Голливуде Райан работала с благотворительной организацией, призванной искоренить бедность, помогая женщинам работать вместе.
Мег Райан несет свою приемную дочь Дейзи. 16 мая 2009, Санта-Моника, Калифорния. Фото:Global Look Press
Райан вернулась на большой экран в 2007 году с драматической комедией «В стране женщин» с Кристен Стюарт. За этим последовала роль в фильме «Сделка» 2008 года, а потом вместе с актрисами Аннетт Бенинг, Деброй Мессинг и Джадой Пинкетт Смит она сыграла в фильме «Женщины».
Райан исполнила роль влиятельного адвоката вместе с Тимоти Хаттоном в фильме 2009 года «Серьезный лунный свет», который получил неоднозначные отзывы и был выпущен ограниченным тиражом.
Мэг Райан. Фото: кадр из к/ф «В стране женщин» (2006)