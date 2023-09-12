Ширли Маклейн: языком танца, нежности и талантом заслужила «Оскар»

Кто такая Ширли Маклейн?
Ширли Маклейн начала свою карьеру на Бродвее, а в середине 1950-х годов она начала работать в кино, сделав десятилетнюю карьеру в таких классических фильмах, как «Канкан», «Квартира», «Милая Чарити», «Нежная Ирма» и «Язык нежности», за которые она получила «Оскар». Она также плодовитая писательница, автор нескольких книг. В 2013 году она получила награду Центра Кеннеди.
Ширли Маклейн, Тони Кертис, Джанет Ли на премьере фильма «И подбежали они» (1958). Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и Брат
Родившаяся 24 апреля 1934 года в Ричмонде, штат Вирджиния, Ширли Маклейн более шести десятилетий строила впечатляющую карьеру в кино, на телевидении и в театре. Первоначально ее звали Ширли Маклин Бити. Сообщается, что ее первое имя было вдохновлено знаменитой детской актрисой Ширли Темпл. Позже она переделала девичью фамилию своей матери «Маклин» в свой сценический псевдоним «Маклейн».
Дочь преподавателя драматического искусства, она начинала как танцовщица. Родители записали ее в балет, когда она была совсем маленькой. Вскоре Маклейн почувствовала вкус к выступлениям на концертах танцевальной школы. Примерно в это же время она стала старшей сестрой с рождением своего брата Уоррена Битти. Он вырастет и станет успешным актером сам по себе.
Летом, во время учебы в средней школе, Маклейн ездила в Нью-Йорк, чтобы изучать свое ремесло и осуществить свою мечту стать артисткой эстрады. После окончания первого класса она получила роль в хоре в новой постановке мюзикла «Оклахома». Когда лето закончилось, Маклейн вернулась домой, чтобы закончить школу.
Ранняя карьера
Большой прорыв Маклейн произошел в середине 1950-х годов с бродвейским мюзиклом «Пижамная игра». Она была участницей хора шоу, а также дублершей одной из его главных героинь. После того, как продюсер Хэл Уоллис увидел ее выступление, Маклейн заключила контракт с Paramount Pictures. Она дебютировала в кино в 1955 году в фильме «Неприятности с Гарри» режиссера Альфреда Хичкока.
Три года спустя Маклейн получила свою первую номинацию на премию «Оскар» за фильм «И подбежали они». В этой драме режиссера Винсенте Миннелли Фрэнк Синатра сыграл солдата, который возвращается домой после Второй мировой войны.
Маклейн играет Джинни Мурхед, тусовщицу, которая влюбляется в персонажа Синатры и следует за ним в его родной город. За кадром Маклейн подружилась с Синатрой, Дином Мартином и остальными их друзьями, известными как Крысиная Стая. Она даже появилась в их криминальном боевике 1960 года «Одиннадцать друзей Оушена», в котором также участвовали Сэмми Дэвис-младший и Питер Лоуфорд.
Ширли Маклейн и Фрэнк Синатра. Фото: кадр из к/ф «И подбежали они» (1958)
«Квартира»
В 1960 году Маклейн поставила одно из своих лучших выступлений в фильме «Квартира». Она снялась вместе с Джеком Леммоном в этом классическом фильме Билли Уайлдера, сыграв молодую лифтершу по имени Фрэн Кубелик, у которой роман с большим боссом компании, но позже она влюбляется в персонажа Леммона.
Маклейн получила номинацию на премию «Оскар» за этот фильм. Успех «Квартиры» у критиков помог продвинуть ее карьеру драматической актрисы, открыв двери для таких серьезных работ, как «Детский час» (1961) с Одри Хепберн и «Двое на качелях» (1962) с Робертом Митчумом.
Ширли Маклейн и Джек Леммон в кадре из к/ф «Квартира» (1960). Фото: Global Look Press
«Нежная Ирма», «Милая Чарити»
Маклейн воссоединилась с Уайлдером и Леммоном для романтической комедии 1963 года «Нежная Ирма». В фильме она играет главную героиню, парижскую проститутку. Маклейн получила свою третью номинацию на премию «Оскар» за работу в фильме.
В мюзикле «Милая Чарити» (1969) она играет другой тип работающей девушки — танцовщицу за деньги. Постановка дала ей шанс вернуться к своим музыкально-театральным корням и поработать с легендарным Бобом Фоссом. Ричардо Монтальбан, Чита Ривера и Дэвис-младший также снялись в фильме.
В интервью 2014 года Маклейн вспоминала о работе с Уайлдером:
«Билли не был точно знаком с феминистским равенством, скажем так. Он мог быть очень резок с женщинами», - говорит она. «Я думаю, это одна из вещей, которая беспокоила Мэрилин [Монро, которую Уайлдер снял в классической комедии «В джазе только девушки» ]. Она боялась его, поэтому опаздывала и все такое».
Ширли Маклейн. Фото: кадр из к/ф «Милая Чарити» (1969)
«Язык нежности»
Маклейн продолжала давать сильные выступления в 1970-х и 1980-х годах. В фильме «Поворотный пункт» (1977) она играет роль бывшей танцовщицы, которая бросила свою карьеру, чтобы завести семью.
Ее дочь идет по ее стопам, и героиня Маклейн вынуждена противостоять своей старой сопернице по танцам (Энн Бэнкрофт). В очередной раз номинированная на премию «Оскар», она на этот раз ушла домой с пустыми руками.
В 1983 году Маклейн наконец-то получила свою статуэтку «Оскар» за «Язык нежности». В фильме она играет Аврору Гринуэй, женщину с непростыми отношениями со своей дочерью. Дебра Уингер играет роль ее дочери, а Джек Николсон - ее любовное увлечение. В своей приветственной речи на церемонии вручения премии «Оскар» Маклейн сказала:
«В течение 26 лет я задавалась вопросом, на что это было бы похоже», сообщает the Hollywood Reporter. Vanity Fair также отмечает, что она добавила: «Я заслужила это».
Ширли Маклейн и Джек Николсон. Фото: кадр из к/ф «Язык нежности» (1983)
«Стальные магнолии»
Маклейн появился в 1989 году в ансамблевой драме «Стальные Магнолии» с Олимпией Дукакис, Салли Филд, Долли Партон и Джулией Робертс. На следующий год она взялась за роль одной из своих реальных современниц.
В фильме «Открытки с края бездны», основанном на мемуарах Кэрри Фишер, Маклейн играет актрису Дебби Рейнольдс. Согласно the Hollywood Reporter, Рейнольдс дала Маклейн по крайней мере одну критику ее выступления.
«Она считала, что мне не следовало добавлять водку в коктейль», - сказал Маклейн.
Ширли Маклейн и Мэрил Стрип. Фото: кадр из к/ф «Открытки с края бездны» (1990)
«Колдунья», «Ходят слухи»
Маклейн попыталась повторить успех «Язык нежности» с продолжением 1994 года «Вечерняя звезда», но без особого успеха. Она вернулась к комедии в 2005 году с тремя релизами — «Колдунья», «Ходят слухи» и «Подальше от тебя».
Она играет ведьму Эндору с Николь Кидман в роли Саманты в этой адаптации классического телесериала. Как в «Слухах», так и на ее месте Маклейн играет бабушку таких звезд, как Дженнифер Энистон, Камерон Диаз и Тони Колетт.
Ширли Маклейн и Николь Кидман. Фото: кадр из к/ф «Колдунья» (2005)
«Аббатство Даунтон»
Маклейн продолжает искать новые роли и бросать вызов. Она сыграла легендарного модельера Коко Шанель в телефильме 2008 года «Коко Шанель». В 2011 году Маклейн снялся вместе с Джеком Блэком и Мэтью Макконахи в беззаботной криминальной драме «Берни».
Маклейн перешла на маленький экран, чтобы присоединиться к актерскому составу всеми любимой британской драмы «Аббатство Даунтон» в третьем сезоне. Маклейн играет в сериале американскую мать Коры Кроули, графини Грэнтэм.
Зрителям нравилось наблюдать, как ее героиня состязается в остроумии с вдовствующей графиней Грэнтем, которую играет Мэгги Смит. В 2013 году Маклейн была признана за ее роль во влиянии на американскую культуру через свое искусство лауреатом премии Центра Кеннеди.
Ширли Маклейн. Фото: кадр из сериала «Аббатство Даунтон» (2010-2015)
Книги
Маклейн сделала значительную вторую карьеру в качестве автора. Она опубликовала свои первые мемуары «Не падай с горы» в 1970 году. С тех пор Маклейн описала свой опыт и исследовала многочисленные аспекты своей жизни еще в нескольких томах. Она написала о своем турне 1973 года по Китаю в книге «Ты можешь попасть туда отсюда» и углубилась в свои убеждения Нью Эйдж и реинкарнацию в книге 1983 года «Out on a Limb».
Вскоре последовали другие книги, в том числе «Going Within» (1989), в которой она углубляется в свою духовность. Она также рассказала о своей семейной жизни в «Танцуй, пока можешь» (1991) и о своей карьере в «Мои счастливые звезды: голливудские мемуары» 1995 года.
В 2000 году она рассказала о своем личном паломничестве в «Камино: путешествие духа». В своих более поздних работах Маклейн поделилась с читателями своими взглядами как одного из наиболее зрелых членов общества. Она написала «Мудрость во время старения» (2007) и «Я преодолел все это» (2011).
Личная жизнь
Маклейн была замужем за Стивом Паркером, продюсером и бизнесменом, с 1954 по 1982 год. У пары родилась дочь Стефани, более известная как Сачи. У пары были необычные отношения, поскольку Паркер проводил большую часть своего времени, живя в Японии. Ее дочь Сачи также провела часть своей юности за границей со своим отцом.
Пять лауреатов Премии Центра Кеннеди 2013 года в Государственном департаменте США в Вашингтоне, округ Колумбия, 1 декабря 2013 года: оперная певица Мартина Арройо; пианист, клавишник, руководитель оркестра и композитор Херби Хэнкок; пианист, певец и автор песен Билли Джоэл; актриса Ширли Маклейн; и музыкант и автор песен Карлос Сантана. Фото: Global Look Press