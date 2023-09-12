Ширли Маклейн: языком танца, нежности и талантом заслужила «Оскар»

Ранняя жизнь и Брат

Родившаяся 24 апреля 1934 года в Ричмонде, штат Вирджиния, Ширли Маклейн более шести десятилетий строила впечатляющую карьеру в кино, на телевидении и в театре. Первоначально ее звали Ширли Маклин Бити. Сообщается, что ее первое имя было вдохновлено знаменитой детской актрисой Ширли Темпл. Позже она переделала девичью фамилию своей матери «Маклин» в свой сценический псевдоним «Маклейн».

Дочь преподавателя драматического искусства, она начинала как танцовщица. Родители записали ее в балет, когда она была совсем маленькой. Вскоре Маклейн почувствовала вкус к выступлениям на концертах танцевальной школы. Примерно в это же время она стала старшей сестрой с рождением своего брата Уоррена Битти. Он вырастет и станет успешным актером сам по себе.

Летом, во время учебы в средней школе, Маклейн ездила в Нью-Йорк, чтобы изучать свое ремесло и осуществить свою мечту стать артисткой эстрады. После окончания первого класса она получила роль в хоре в новой постановке мюзикла «Оклахома». Когда лето закончилось, Маклейн вернулась домой, чтобы закончить школу.