Как Валерий Кипелов стал свободным и встретил любовь на всю жизнь

Если вы увидите в метро знаменитого рок-музыканта Валерия Кипелова, не думайте, что у вас начались галлюцинации. Артист действительно передвигается подземным транспортом, поскольку, по собственному признанию, так и не освоил вождение автомобиля. Да и певцу этого и не нужно. Просто он свободен – от условностей и молвы…
Кстати, после окончания режима самоизоляции летом 2020 года песня Валерия Кипелова «Я свободен» взлетела на вершины чатов. А в прошлом году композиция отметила свое 25-летие. Эта песня стала личным гимном тех, кто сумел победить себя и обстоятельства.
Как живет сегодня один из создателей хита о свободных личностях Валерий Кипелов. Об этом – в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Валерий Александрович Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года. Его детство прошло на окраине столицы, в районе Капотня.
Музыкой Валера начал заниматься с самого раннего возраста. В музыкальной школе обучался игре на баяне, но сначала не проявлял особого интереса к занятиям.
Но чтобы хоть как-то мотивировать мальчика, родители подарили ему щенка. Валерий настолько воодушевился сюрпризом, что даже научился играть на баяне хиты Deep Purple и Creedence Clearwater Revival.
Валерий Кипелов с мамой. Фото: соцсети
Когда Валерию было 14 лет, отец попросил его спеть на свадьбе у сестры вместе с группой «Крестьянские дети» - композиции из репертуара «Песняров» и того же Creedence.
Участники коллектива были настолько поражены способностями Валерия, что предложили ему присоединиться к ним. Юноша, конечно, не упустил такого шанса и стал зарабатывать первые деньги.
Учеба
Однако после школы Валерий Кипелов поступил не в музыкальное училище, а в техникум автоматики и телемеханики. Тот период он характеризовал как этап творческих исканий. В 1978 году Валерий был призван в армию, служил в сержантской учебной роте в Ярославской области, в городе Переславле-Залесском.
Затем местом службы артиста стали ракетные войска в Нижнем Тагиле. Но даже в армии Валерий Кипелов помнил о музыке и вместе с армейским ансамблем выступал перед бойцами и офицерами.
Валерий Кипелов в армии. Фото: соцсети
После армейской службы Валерий всерьез взялся за музыку. Так, в начале 80-х годов он поет в группах «Шестеро молодых», в которую когда-то даже входил Николай Расторгуев, «Лейся, песня», «Поющие сердца».
Группа «Ария»
На базе «Сердец» появилась и новая группа «Ария», играющая в стиле хеви-металл, а сам Валерий Кипелов стал ее солистом. Среди поклонников коллектива существует легенда, что Валерий проходил прослушивание в туалете, поскольку там акустика лучше. Но хорошему «танцору» ничего не мешает.
В опере голос Валерия Кипелова могли бы назвать редким альтино. Сам Валерий признавался же, что «смонтировал» свой голос на основе вокала трех музыкантов: Брюса Дикинсона из Iron Maiden, Оззи Осборна из Black Sabbath и Роба Хэлфорда из Judas Priest.
Итак, звезда «Арии» зажглась на музыкальном небосклоне в середине 80-х годов. В 1985 году группа записала свой первый альбом «Мания величия», куда вошла и авторская песня «Мечты», написанная Валерием Кипеловым. Тогда Валерий стал проявлять себя как талантливый поэт и композитор.
В 1986 коллектив засветился на телевидении с песней «Торреро». В этот же период появляется и вторая пластинка группы «С кем ты?».
Через год в группе возникает конфликт, и часть коллектива уходит из нее. В «Арию» приходят новые люди: Сергей Маврин, Виталий Дубинин и Максим Удалов. Коллектив записывает третий альбом «Герой асфальта» тиражом в полтора миллиона экземпляров, который был раскуплен буквально за несколько месяцев.
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Группа «Ария» в 1985 году. Фото: соцсети
Но вскоре начинаются лихие 90-е, группа переживает не лучшие времена. Ее поклонникам не до зрелищ, остался бы хлеб. У «Арии» практически полностью прекращаются концерты и гастроли.
Чтобы прокормить семью, Валерий Кипелов даже устраивается работать сторожем. И параллельно пытается наладить сотрудничество с другими коллективами, например, с группой «Мастер», на что очень негативно реагирует гитарист Владимир Холстинин. Кстати, в 90-е он параллельно работе в группе продавал аквариумных рыбок.
На фоне конфликтов Валерий пытался уйти из группы, но не сделал этого из-за неустойки, которой ему пригрозила звукозаписывающая компания. После его возвращения музыканты успели записать еще три совместных альбома.
А в 1997 году также вместе с уже бывшим участником группы «Ария» Сергеем Мавриным Валерий Кипелов презентовал новый альбом «Смутное время».
«Я свободен»
Именно на этом диске была выпущена та самая знаменитая песня «Я свободен», ставшая визитной карточкой Валерия Кипелова. Музыку к ней Валерий написал совместно с Сергеем Мавриным, а вот текст – в тандеме с поэтессой Маргаритой Пушкиной.
Как признавался сам Валерий Кипелов, эта композиция была создана в определенный период его творческой и личной жизни, но не всегда отражает его сегодняшнее состояние. (Но тем не менее звучит на каждом концерте).
Кстати, как рассказывала Маргарита Пушкина, первый вариант песни вообще рассказывал о солдате, погибшем на войне, однако он нигде не издавался, кроме сборника стихов поэтессы.
Согласно опросу журнала «Русский репортер», текст композиции занял 15 место среди сотни самых популярных в России стихотворных строк, включающих также русскую и мировую классику.
Валерий Кипелов. Фото: Global Look Press
Сам Валерий стал свободным в августе 2002 года, когда поставил точку в отношениях с «Арией». Также вместе с ним группу покинули гитарист Сергей Терентьев, ударник Александр Манякин и менеджер Рина Ли.
Окончательному творческому разрыву предшествовали выход альбома «Химера», большой гастрольный тур и фестиваль «Нашествие».
Группа «Кипелов»
Годом рождения группы «Кипелов» можно назвать тот же 2002 год. Тогда же музыкант начал гастрольный тур «Путь наверх», а уже в 2004-м коллектив артиста получил премию MTV Россия в номинации «Лучшая рок-группа».
Вскоре Валерий Кипелов записал и первый альбом «Реки времен». На протяжении десяти лет музыкант гастролировал, записывал песни, выступал в тандеме с другими группами. Например, в 2003 году участвовал в презентации нового проекта группы «Пикник» под названием «Пентакль». С лидером этого коллектива Эдмундом Шкловским его связывали годы дружбы.
В 2008 году Валерий Кипелов воссоединился с «Арией», и вместе они дали два больших концерта, приуроченных к 20-летию альбома «Герой асфальта». Также Кипелов принял участие в праздновании десятилетия группы Сергея Маврина.
Валерий Кипелов. Фото: Global Look Press
Спустя два года участники группы «Ария» отметили 25-летие коллектива серией юбилейных концертов, а через пять лет собрались и на его 30-летие. В 2012 году проекту «Кипелов» исполнилось десять лет. И первая юбилейная дата также была отмечена эффектным концертным выступлением.
Многие критики отмечали, что когда Валерий ушел из «Арии», его творчество стало совершенно другим. В его музыке и стихах стало больше лиричности, чего не было в «Арийском» периоде, когда группа могла петь и об Антихристе, что ей нередко припоминали особо религиозные слушатели.
Дуэт с Даниилом Плужниковым
В 2016 году в жизни Валерия Кипелова случилась очень важная и знаковая встреча. Музыкант увидел по телевизору выступление 14-летнего Даниила Плужникова, исполнившего его песню «Я свободен» в финале шоу «Голос», и был потрясен.
По словам Кипелова, юный артист сумел прочувствовать смысл этой песни и передать ее посыл в зал. И благодаря прочтению Даниила композиция заиграла новыми яркими красками, обрела иные смыслы. Неудивительно, что Даниил Плужников стал победителем третьего сезона проекта «Голос».
Даниил Плужников в проекте «Голос»
После этого Валерий Кипелов подарил Даниилу диск с символичным названием «Непокоренный», посвященный мужеству жителей блокадного Ленинграда, и пожелал юному музыканту удачи, творческих побед и веры в себя. Название песни действительно рифмуется со сложной судьбой музыканта.
Ведь Даниил страдает редким генетическим заболеванием — псевдоахондроплазией, при котором деформируются суставы и нарушаются рост кости, и уже перенес немало операций. Но тем не менее этот фактор не помешал ему выходить на сцену и заниматься любимым делом. И каждое такое выступление – это настоящая победа над собой.
Кстати, эта история не закончилась на подаренном диске. В том же 2016 году Валерий Кипелов выступил в дуэте с Даниилом Плужниковым на фестивале «Нашествие». Вместе они исполнили песни «Я свободен» и «Лизавета».
Жена Галина
Валерий Кипелов уже больше 40 лет женат на одной женщине – Галине. Причем познакомились супруги, когда ему было 14, а ей 12 лет. Тогда Валерий и Галина жили в одном дворе, собирались одной компанией, пели под гитару. Несколько таких гитарных композиций юноша посвятил будущей жене, чем окончательно покорил ее.
Поженились влюбленные в 1978 году. Спустя два года родилась дочь Жанна, а спустя еще девять лет – сын Александр. Сейчас у Кипеловых еще и двое внуков – 22-летняя Анастасия и 14-летняя Соня.
Конечно, любую семью сопровождают испытания. И Кипеловы также не стали исключением. В молодости Галине с маленькими детьми на руках приходилось долго оставаться одной и ждать мужа с гастролей. А там поклонницы, друзья, вредные привычки…
Валерий Кипелов с семьей. Фото: соцсети
Кстати, одно время Валерий Кипелов был подвержен влиянию алкоголя, но благодаря поддержке Галины, по его собственным словам, с 1995 года вообще не употребляет спиртного. А с 2011 года завязал и с курением, негативно действующем на его голос.
Дети Кипеловых также выбрали музыкальную стезю. Так, Жанна стала дирижером, а Александр окончил Гнесинское училище по классу виолончели. Семейство вместе с детьми и уже взрослыми внуками любит отдыхать на даче в Подмосковье.
В свободное время музыкант увлекается мотоциклами, бильярдом и футболом. Валерий даже принимал участие в создании гимна московского футбольного клуба «Спартак», за который болеет на протяжении многих лет. Также артист любит проводить время за чтением, предпочитает классику.
Рост и вес
Рост Валерия Кипелова - 179 сантиметров, вес - 71 килограмм.
Валерий Кипелов сейчас
2023 год стал юбилейным для музыканта. Так, 12 июля он отметил свое 65-летие. А в марте в «Крокус Сити Холл» прошел концерт, посвященный 20-летию группы «Кипелов».
Валерий Кипелов. Фото: Global Look Press
В этом году музыканту было присвоено звание Заслуженного артиста России. А народным артистом, то есть любимым народом, он стал уже давно!