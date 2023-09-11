Как Валерий Кипелов стал свободным и встретил любовь на всю жизнь

Если вы увидите в метро знаменитого рок-музыканта Валерия Кипелова, не думайте, что у вас начались галлюцинации. Артист действительно передвигается подземным транспортом, поскольку, по собственному признанию, так и не освоил вождение автомобиля. Да и певцу этого и не нужно. Просто он свободен – от условностей и молвы…

Кстати, после окончания режима самоизоляции летом 2020 года песня Валерия Кипелова «Я свободен» взлетела на вершины чатов. А в прошлом году композиция отметила свое 25-летие. Эта песня стала личным гимном тех, кто сумел победить себя и обстоятельства.

Как живет сегодня один из создателей хита о свободных личностях Валерий Кипелов. Об этом – в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители

Валерий Александрович Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года. Его детство прошло на окраине столицы, в районе Капотня.

Музыкой Валера начал заниматься с самого раннего возраста. В музыкальной школе обучался игре на баяне, но сначала не проявлял особого интереса к занятиям.

Но чтобы хоть как-то мотивировать мальчика, родители подарили ему щенка. Валерий настолько воодушевился сюрпризом, что даже научился играть на баяне хиты Deep Purple и Creedence Clearwater Revival.