Стал звездой сериалов, встречался с Аленой Коломиной: как сложилась карьера и личная жизнь Кирилла Кузнецова

Кирилл Витальевич Кузнецов родился в Кустанае (с 1997 года – Костанай) Казахской ССР 5 мая 1991 года. Его предки по материнской линии переехали сюда во времена целины из Винницкой области, так что актер имеет украинские корни, а родители оказались в Казахстане, перебравшись из Сибири.

Кирилл прожил в Кустанае до 14 лет, затем семья перебралась в Санкт-Петербург. Здесь мальчик учился в школе с математическим уклоном, поскольку родители хотели, чтобы сын связал себя с технической специальностью, но инженером Кузнецов-младший не стал. Он отдал долг Родине, а затем отправился поступать в театральный вуз и прошел туда с первой попытки.

В 2014 году Кузнецов окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, курс Григория Козлова, и стал актером театра «Мастерская», руководителем которого был его наставник.

В «Мастерской»

Театральная карьера Кузнецова началась на сцене, которой руководил его экс-наставник по вузу. И в труппе новоиспеченного актера приняли тепло. Кирилл получил роли в таких постановках, как «Тихий Дон», «Дни Турбиных», «Братья Карамазовы».