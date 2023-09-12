Стал звездой сериалов, встречался с Аленой Коломиной: как сложилась карьера и личная жизнь Кирилла Кузнецова

Кирилл Витальевич Кузнецов родился в Кустанае (с 1997 года – Костанай) Казахской ССР 5 мая 1991 года. Его предки по материнской линии переехали сюда во времена целины из Винницкой области, так что актер имеет украинские корни, а родители оказались в Казахстане, перебравшись из Сибири.
Кирилл прожил в Кустанае до 14 лет, затем семья перебралась в Санкт-Петербург. Здесь мальчик учился в школе с математическим уклоном, поскольку родители хотели, чтобы сын связал себя с технической специальностью, но инженером Кузнецов-младший не стал. Он отдал долг Родине, а затем отправился поступать в театральный вуз и прошел туда с первой попытки.
В 2014 году Кузнецов окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, курс Григория Козлова, и стал актером театра «Мастерская», руководителем которого был его наставник.
В «Мастерской»
Театральная карьера Кузнецова началась на сцене, которой руководил его экс-наставник по вузу. И в труппе новоиспеченного актера приняли тепло. Кирилл получил роли в таких постановках, как «Тихий Дон», «Дни Турбиных», «Братья Карамазовы».
Кирилл Кузнецов в театре. Фото: соцсети
На экране
В кино Кузнецов дебютировал студентом, это были сериалы «Пятая стража» и «Государственная защита – 3» в 2013 году. Следующий проект – «Морские дьяволы. Смерч-2» стал знаковым в карьере начинающего актера. Он появился в роли Отшельника и обратил на себя внимание зрителей, обретя первую популярность.
Кирилл Кузнецов (третий справа) в сериале «Морские дьяволы». Кадр из сериала
Кузнецов присоединился к касту рейтингового сериала «Кухня», шел шестой сезон, и Кирилл появился в нем. Он подошел на роль Миши и подрался в кадре с героем Михаила Башкатова.
Кирилл Кузнецов в сериале «Кухня». Кадр из сериала
Следующая роль актера стала главной – Андрей в мелодраме «Миндальный привкус любви» (2015), в том же году Кузнецов снимался в сериале про футболиста Эдуарда Стрельцова в драме «В созвездии Стрельца», его персонаж стал отрицательным героем. Оба этих амплуа – обаятельного сердцееда и антигероя – стали любимыми для актера, и он неоднократно к ним возвращался.
Кирилл Кузнецов в сериале «Штамп в паспорте». Кадр из сериала
Например, это мелодрамы «Штамп в паспорте» (2018), «Неотправленное письмо» (2018), «Мой милый найденыш» (2020), «Скажи мне правду» (2021).
Также в фильмографии Кузнецова есть исторические ленты «Спутники» (2015), «28 панфиловцев» (2016), «Зорге» (2017), «Хождение по мукам» (2017), «Союз Спасения» (2019), «Девятаев» (2021), «Елизавета» (2021), «Союз спасения. Время гнева» (2022).
Кирилл Кузнецов в сериале «Несмотря ни на что». Кадр из сериала
Личная жизнь
Актер старается не афишировать личную жизнь, стараясь делать так, чтобы быть на слуху не из-за своих любовных похождений, а благодаря заслугам в кино.
Кирилл Кузнецов и Алена Коломина. Фото: соцсети
На съемках сериалов «Я подарю тебе рассвет» и «Штамп в паспорте» Кузнецов познакомился с актрисой Аленой Коломиной, они встречались несколько лет, поженились в 2019 году, но расстались. Как комментировала разрыв Алена, жизнь в разных городах затянулась, и они просто не договорились.
Детей у Кузнецова пока нет, как и второй половинки, хотя у статного импозантного мужчины ростом 186 см и весом 80 кг дефицита поклонниц нет. Кирилл активно развивается в профессии. Также актер регулярно занимается в спортзале, чтобы поддерживать свою крепкую физическую форму.
Кирилл Кузнецов в спортзале. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В настоящее время Кирилл Кузнецов продолжает играть в театре, а также активно снимается в кино. Про личную жизнь не распространяется, поэтому нашел ли он вторую половинку, неизвестно.