«Я много работаю, пытаясь рассмешить людей»: биография Адама Сэндлера

Благодаря детским выходкам, а иногда и оскорбительным трюкам, Сэндлер заставлял преданных поклонников смеяться на протяжении 90-х.

«Я не знаю, кому нравлюсь, а кому - нет. — сказал Адам Сэндлер. — Я много работаю, пытаясь рассмешить людей, я стараюсь делать то, что заставляло меня смеяться в детстве, у меня нет никаких секретов. Я не знаю причин, по которым меня так хорошо приняли».

Его первая главная роль в кино появилась в 1995 году в фильме «Билли Мэдисон». Последовало множество фильмов, в том числе «Счастливчик Гилмор» в 1996 году, «Певец на свадьбе» (с Дрю Бэрримор в главной роли) и «Маменькин сыночек» в 1998 году, «Большой папа» в 1999 году и «Никки, дьявол младший» в 2000 году.

«Любовь, сбивающая с ног», «50 первых свиданий»

В 2002 году Сэндлер снялся вместе с Вайноной Райдер в фильме «Миллионер поневоле» и в получившей признание критиков картине «Любовь, сбивающая с ног» вместе с Эмили Уотсон. В следующем году он снялся вместе с Джеком Николсоном в популярной комедии «Управление гневом».

Сэндлер вновь объединился с Дрю Бэрримор для другой романтической комедии — «50 первых свиданий» (2004), которая имела хорошие кассовые сборы. Кроме того, он снялся в драмеди «Испанский английский» (2004) в роли мужа, испытывающего проблемы со своей женой (ее играет Теа Леони) и выясняющего отношения со своей экономкой (ее играет Паз Вега).