«Я много работаю, пытаясь рассмешить людей»: биография Адама Сэндлера

Альбомы

В дополнение к своей актерской деятельности Сэндлер записал несколько комедийных альбомов. Первой была номинированная на «Грэмми» песня They're All Gonna Laugh At You (1993), которая мгновенно стала хитом и расширила базу его поклонников среди молодежи.

За ним последовали альбомы «Что, черт возьми, со мной случилось?» (1996), «Как тебя зовут?» (1997), «Малыш Стэна и Джуди» (1999) и «Не говори» (2004).

Комик прославился возвращением в stand-up в 2018 году со специальным шоу Netflix «100% Fresh», в котором были представлены его фирменные юношеские песни наряду с более зрелыми фрагментами о жизни отца средних лет.

Жена и дети

Сэндлер женат на актрисе Джеки Титоне с июня 2003 года. У пары есть две дочери: Сэди, 2006 года рождения, и Санни, 2008 года рождения.