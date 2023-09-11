«Я много работаю, пытаясь рассмешить людей»: биография Адама Сэндлера

Кто такой Адам Сэндлер?
Адам Сэндлер всегда был постоянным участником программы MTV Remote Control и программы NBC Saturday Night Live, прежде чем посвятить себя созданию таких фильмов, как «Билли Мэдисон» и «Счастливчик Гилмор». Сэндлер наиболее известен по комедиям, но также получил высокую оценку критиков за свои драматические роли.
Ранняя карьера и SNL
Адам Ричард Сэндлер родился 9 сентября 1966 года в Нью-Йорке. Выросший в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, как один из четырех детей, Сэндлер всегда был клоуном в классе. Однако он никогда не стремился стать комиком до 17 лет, когда его брат предложил ему выступить в бостонском Comedy Club.
Адам Сэндлер в юности. Фото: соцсети
Сэндлер продолжал выступать после того, как уехал из Бостона, чтобы поступить в Нью-Йоркский университет. После окончания учебы он стал постоянным участником игрового шоу MTV Remote Control.
В 1989 году он снялся в своем первом фильме «Всех за борт». Позже его заметил участник Saturday Night Live Деннис Миллер, который устроил его на работу в шоу, которое длилось с 1990 по 1995 год. Именно там Сэндлер создал таких персонажей, как Каджун, оперный певец и мальчик из столовой.
Сэндлер впервые вернулся ведущим SNL в мае 2019 года, событие, отмеченное его трогательной музыкальной данью бывшему коллеге по актерскому составу Крису Фарли.
«Билли Мэдисон», «Счастливчик Гилмор», «Певец на свадьбе»
Адам Сэндлер и Дрю Берримор в фильме «Певец на свадьбе». Фото: кадр из фильма 1998 года
Благодаря детским выходкам, а иногда и оскорбительным трюкам, Сэндлер заставлял преданных поклонников смеяться на протяжении 90-х.
«Я не знаю, кому нравлюсь, а кому - нет. — сказал Адам Сэндлер. — Я много работаю, пытаясь рассмешить людей, я стараюсь делать то, что заставляло меня смеяться в детстве, у меня нет никаких секретов. Я не знаю причин, по которым меня так хорошо приняли».
Его первая главная роль в кино появилась в 1995 году в фильме «Билли Мэдисон». Последовало множество фильмов, в том числе «Счастливчик Гилмор» в 1996 году, «Певец на свадьбе» (с Дрю Бэрримор в главной роли) и «Маменькин сыночек» в 1998 году, «Большой папа» в 1999 году и «Никки, дьявол младший» в 2000 году.
«Любовь, сбивающая с ног», «50 первых свиданий»
В 2002 году Сэндлер снялся вместе с Вайноной Райдер в фильме «Миллионер поневоле» и в получившей признание критиков картине «Любовь, сбивающая с ног» вместе с Эмили Уотсон. В следующем году он снялся вместе с Джеком Николсоном в популярной комедии «Управление гневом».
Сэндлер вновь объединился с Дрю Бэрримор для другой романтической комедии — «50 первых свиданий» (2004), которая имела хорошие кассовые сборы. Кроме того, он снялся в драмеди «Испанский английский» (2004) в роли мужа, испытывающего проблемы со своей женой (ее играет Теа Леони) и выясняющего отношения со своей экономкой (ее играет Паз Вега).
Джек Николсон и Адам Сэндлер в фильме «Управление гневом» 2003 года. Фото: кадр из фильма
«Все или ничего», «Царствуй надо мной»
Сэндлер продолжал сниматься и в легких комедиях и в более весомых картинах. В ремейке спортивной комедии 1974 года «Все или ничего» (2005) он сыграл заключенного, который организует футбольный матч между заключенными и охранниками — роль, придуманную Бертом Рейнольдсом.
Рейнольдс также появился в ремейке вместе с комиком Крисом Роком и певицей Нелли. В следующем году Сэндлер сыграл архитектора, который обнаруживает пульт дистанционного управления, дающий возможность перематывать его собственную жизнь вперед или назад в фильме «Клик: С пультом по жизни» (2006).
Затем он исполнил роль человека, который теряет свою семью в результате террористических атак 11 сентября в фильме «Опустевший город» (2007). Благодаря случайной встрече со старым другом (его играет Дон Чидл) персонаж Сэндлера начинает восстанавливать свою разрушенную жизнь. Сэндлер заслужил несколько положительных отзывов за свою работу, а журнал Variety назвало его «неотразимым» и «превосходным».
Дон Чидл и Адам Сэндлер в фильме «Опустевший город». Фото: Global Look Press
«Не шутите с Зоханом!»
В своем следующем проекте Сэндлер сыграл израильского коммандос, который инсценирует собственную смерть, чтобы переехать в Америку и осуществить свою мечту стать парикмахером в фильме «Не шутите с Зоханом!» (2008). Он также продюсировал фильм и стал соавтором сценария.
Продолжая работать за кулисами, Сэндлер выступил продюсером «Мальчикам это нравится» (2008) - комедии с Анной Фэрис в главной роли.
Адам Сэндлер в фильме «Не шутите с Зоханом». Фото: Global Look Press
«Сказки на ночь», «Забавные люди»
В своем следующем фильме «Сказки на ночь» (2008) Сэндлер сыграл мужчину, который рассказывает своей племяннице и племяннику сказки на ночь, которые внезапно начинают сбываться. В фильме также фигурируют Кери Рассел, Тереза Палмер, Гай Пирс, Люси Лоулесс и Рассел Брэнд.
Позже Сэндлер также снялся в летней комедии 2009 года «Приколисты», режиссером которой был Джадд Апатоу.
Кери Рассел и Адам Сэндлер в фильме «Сказки на ночь». Фото: Global Look Press
Франшизы «Одноклассники» и «Монстры на каникулах»
Сэндлер был успешен с комедией «Одноклассники» 2010 года, в главных ролях Сальма Хайек, Кевин Джеймс и Крис Рок. Он также написал сценарий к фильму. Кроме того, более 26 миллионов долларов за первые выходные собрал фильм «Джек и Джилл» (2011).
Затем Сэндлер озвучил мультфильм «Монстры на каникулах» в 2012 году и снялся в «Одноклассниках-2» в 2013 году. В 2015 году он продолжил работу над озвучкой в фильмах «Пиксели» и «Монстры на каникулах – 2» и завершил год западной пародией «Нелепая шестерка».
Сальма Хайек и Адам Сэндлер в фильме 2013 года «Одноклассники-2». Фото: Global Look Press
«Истории семьи Майровиц», «Убийство на яхте», «Неограненные алмазы»
В 2016 году он объединился с Дэвидом Спейдом в комедии Nexflix «Все по новой». Затем Сэндлер вернулся к драматургии, сыграв одну из главных ролей в фильме «Истории семьи Майровиц» (2017), а затем повторил роль закадрового голоса в фильме «Монстры на каникулах – 3» (2018).
В следующем году Сэндлер присоединился к Дженнифер Энистон, своей коллеге по романтической комедии 2011 года «Притворись моей женой», для комедии Netflix «Убийство на яхте», и снова заслужил похвалу за роль, которая продемонстрировала его актерский диапазон в «Неограненных алмазах».
Адам Сэндлер и Бен Стиллер в фильме «Истории Мейеровица». Фото: кадр из фильма 2017 года
Альбомы
В дополнение к своей актерской деятельности Сэндлер записал несколько комедийных альбомов. Первой была номинированная на «Грэмми» песня They're All Gonna Laugh At You (1993), которая мгновенно стала хитом и расширила базу его поклонников среди молодежи.
За ним последовали альбомы «Что, черт возьми, со мной случилось?» (1996), «Как тебя зовут?» (1997), «Малыш Стэна и Джуди» (1999) и «Не говори» (2004).
Комик прославился возвращением в stand-up в 2018 году со специальным шоу Netflix «100% Fresh», в котором были представлены его фирменные юношеские песни наряду с более зрелыми фрагментами о жизни отца средних лет.
Жена и дети
Сэндлер женат на актрисе Джеки Титоне с июня 2003 года. У пары есть две дочери: Сэди, 2006 года рождения, и Санни, 2008 года рождения.
Адам Сэндлер, жена Джеки, дети Сэди и Санни на церемонии закладки звезды Адама Сэндлера на «Аллее славы» в Голливуде. Фото: Global Look Press