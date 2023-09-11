«Для меня загадка, что заставляет людей смеяться»: биография телеведущей и актрисы Кристен Уиг

Кто такая Кристен Уиг?
Кристен Уиг прославилась после своего дебюта в Saturday Night Live в 2005 году. Она дебютировала в кино в 2007 году в фильме «Немножко беременна», за которым последовали роли в фильмах «Парк культуры и отдыха», «Экстракт», «Катись!» и «СуперМакГрубер».
Успех Уиг с номинированными на «Оскар» «Подружками невесты» помог ей уйти из SNL в 2012 году, и она продолжила сниматься в таких фильмах, как «Близнецы-скелеты» и полностью женская перезагрузка «Охотников за привидениями».
Ранняя жизнь
Кристен Кэрролл Уиг родилась 22 августа 1973 года в Канандайгуа, штат Нью-Йорк. Семья Уиг переехала в Ланкастер, штат Пенсильвания, когда ей было три года, прежде чем обосноваться в Рочестере, штат Нью-Йорк. Ее родители развелись, когда ей было девять лет, и Уиг жила со своей матерью и старшим братом Эриком.
Даже в детстве у Уиг было необычное чувство юмора. Позже она вспоминала о своей юности:
«Я носила пустой футляр от гитары моего отца по окрестностям, потому что хотела, чтобы люди думали, что я играю на гитаре. Я бы добавила в него витамины «Флинстоунз» на случай, если бы устала, чтобы я могла съесть немного и продолжить прогулку».
Кристен Уиг в юности. Фото: соцсети
Тем не менее Уиг не начинала выступать, пока не стала намного старше. По данным The Guardian, она боялась публичных выступлений в годы учебы в средней школе Брайтона в Рочестере. Позже Уиг поступила в Аризонский университет на факультет искусств. Именно там Уиг, прирожденный интроверт, записалась на свой первый курс актерского мастерства.
«Я была в ужасе, — сказала она. — На самом деле мне не нравится разговаривать перед группами людей. В старших классах, если когда-нибудь мне приходилось произносить речь, я старалась уклониться от нее или не идти в школу в тот день.. Но я посещала занятия, и мне это нравилось, и учитель действительно поощрял меня продолжать это делать».
Стремление к актерской мечте
Во время своего пребывания в Аризоне Уиг устроилась на работу в клинику пластической хирургии, где она должна была создавать рисунки тел клиентов после операции. За день до того, как она должна была начать, она оказалась одна в доме, который она делила с соседями по комнате в Тусоне.
«Я посмотрела в зеркало и подумала: «Хорошо, если бы ты могла что-нибудь сделать, что бы это было?» И я подумала: «Я бы переехала в Лос-Анджелес, просто попыталась играть, — вспоминала она. — На следующий день чемодан был упакован, и я уехала, волнуясь всю дорогу».
Эпизод шоу «Субботний вечер в прямом эфире» с Кристен Уиг. Фото: кадр из шоу
После приезда в Лос-Анджелес Уиг устроился складывать одежду в магазин Anthropologie. Череда случайных подработок, которые она выполняла в течение следующих нескольких лет, включала продажу персиков на фермерском рынке, обслуживание голливудских мероприятий, работу няни, работу в магазине цветочного дизайна и продажу хот-догов в торговом центре.
Она не была удовлетворена традиционными уроками актерского мастерства, но коллега отвел ее на шоу The Groundlings, знаменитой импровизационной труппы, которая положила начало карьере звезд Saturday Night Live, таких как Уилл Феррелл и Майя Рудольф — и Уиг попалась на крючок.
«Это место изменило мою жизнь», — сказала она.
«Субботний вечер в прямом эфире»
Кристен Уиг в шоу «Субботний вечер в прямом эфире». Фото: кадр из шоу
Уиг прошла прослушивание и получила место в Groundlings. Даже на сцене, полной забавных людей, Уиг вскоре зарекомендовала себя как выдающаяся актриса. Она заставляла зрителей смеяться с помощью персонажей, которых создала сама, таких как чрезмерно увлеченный продавец и капризная кинообозревательница тетя Линда.
Продюсер SNL Лорн Майклс пронюхал о ее таланте и пригласил ее на прослушивание для программы. Она была нанята в середине 31-го сезона шоу, переехав из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк с уведомлением за неделю.
Уиг дебютировала на SNL 12 ноября 2005 года. Ее персонажи стали любимицами фанатов. В течение двух лет Уиг завоевала репутацию самого трудолюбивого комика в шоу, появляясь в большем количестве скетчей за эпизод, чем любой другой актерский состав. Когда Эми Полер покинула SNL в ноябре 2008 года, Уиг стала основной участницей женского актерского состава.
Она выиграла номинацию на премию «Эмми» за свою работу в SNL в 2009 году, в том же году, когда Entertainment Weekly назвал ее одной из 25 самых смешных актрис Голливуда.
«Для меня загадка, что заставляет людей смеяться, — говорит Уиг. — Я просто стараюсь быть как можно более реальной».
«Немножко беременна», «Страна приключений», «СуперМакГрубер»
Лесли Манн и Кристен Уиг в фильме «Немножко беременна». Фото: кадр из фильма 2007 года
Сразу после своего успеха на SNL Уиг дебютировала в кино в главной роли в фильме 2007 года «Немножко беременна». Затем она снялась в таких хорошо известных фильмах, как «Парк культуры и отдыха», «Экстракт», режиссерский дебют Дрю Бэрримор «Хлыст» и «СуперМакГрубер», спин-оффе скетча SNL с участием Уиг и ее коллеги по актерскому составу Уилла Форте.
«Гадкий я», «Девичник в Вегасе»
Кристен Уиг в фильме «Девичник в Вегасе». Фото: кадр из фильма 2011 года
Она продолжила свою работу в громких комедийных фильмах, таких как «Гадкий я» (2011) и «Девичник в Вегасе» (2011). «Девичник в Вегасе» стал хитом как в прокате, так и у критиков.
За свою работу в фильме Уиг была номинирована на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в кинофильме, мюзикле или комедии. Она также была номинирована на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий к фильму. В 2012 году Уиг сердечно попрощалась со съемочной группой своего последнего эпизода в качестве актера SNL.
«Близнецы», «Марсианин»
После ошеломляющего успеха «Девичника в Вегасе» Уиг обратила свое внимание на небольшие комедийные драмы с персонажами, такие как «Близнецы» (2014) с ее бывшим партнером по SNL Биллом Хейдером, «Добро пожаловать ко мне» (2014) и «Дневник девочки-подростка» (2015).
Джефф Дэниелс и Кристен Уиг в фильме «Марсианин». Фото: кадр из фильма 2015 года
Она также получила номинацию на премию «Эмми» в 2014 году за комедийный минисериал «Трофеи перед смертью» и вернулась к высокобюджетной карьере, сыграв роль в 2015 году в фильме «Марсианин».
«Охотники за привидениями», «Чудо-женщина 1984», «Барб и Стар едут в Виста-дель-Мар»
Лесли Джонс, Мелисса Маккарти, Кейт Маккиннон и Кристен Уиг в фильме «Охотники за приведениями». Фото: Global Look Press
Актриса продолжала активно сниматься в кино, озвучивая сиквелы «Гадкий я» и «Как приручить дракона», а также снявшись в женской перезагрузке «Охотников за привидениями» в 2016 году.
В том же году она также снялась вместе с Заком Галифианакисом, Оуэном Уилсоном и Кейт Маккиннон в комедии «Зачинщики», которая вызвала неоднозначные отзывы, несмотря на талантливый актерский состав.
Затем Уиг появилась в фильме ужасов 2017 года «Мама!», а позже сыграла роль второго плана в фильме Кейт Бланшетт «Куда ты пропала, Бернадетт?» (2019).
Кристен Аиг и Энни Мумоло в фильме 2021 года «Барб и Стар едут в Виста-дель-Мар». Фото: Global Look Press
В 2020 году Уиг появилась в долгожданном супергеройском сиквеле «Чудо-женщина 1984» в роли злодея Гепарда и комедии 2021 года «Барб и Стар отправляются в Виста-дель-Мар».
Личная жизнь
Несмотря на свой активный характер, Уиг в реальной жизни остается довольно застенчивой. С 2005 по 2009 год она была замужем за актером Хейсом Харгроувом, но эту тему она отказывается обсуждать публично.
В 2019 году Уиг объявила, что помолвлена со своим давним бойфрендом Ави Ротманом. В 2020 году у пары родились близнецы от суррогатной матери, а в феврале 2021 года Уиг подтвердил, что они с Ротманом поженились.
Кристен Уиг и Ави Ротман. Фото: соцсети