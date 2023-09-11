«Для меня загадка, что заставляет людей смеяться»: биография телеведущей и актрисы Кристен Уиг

Кто такая Кристен Уиг?

Кристен Уиг прославилась после своего дебюта в Saturday Night Live в 2005 году. Она дебютировала в кино в 2007 году в фильме «Немножко беременна», за которым последовали роли в фильмах «Парк культуры и отдыха», «Экстракт», «Катись!» и «СуперМакГрубер».

Успех Уиг с номинированными на «Оскар» «Подружками невесты» помог ей уйти из SNL в 2012 году, и она продолжила сниматься в таких фильмах, как «Близнецы-скелеты» и полностью женская перезагрузка «Охотников за привидениями».

Ранняя жизнь

Кристен Кэрролл Уиг родилась 22 августа 1973 года в Канандайгуа, штат Нью-Йорк. Семья Уиг переехала в Ланкастер, штат Пенсильвания, когда ей было три года, прежде чем обосноваться в Рочестере, штат Нью-Йорк. Ее родители развелись, когда ей было девять лет, и Уиг жила со своей матерью и старшим братом Эриком.

Даже в детстве у Уиг было необычное чувство юмора. Позже она вспоминала о своей юности: