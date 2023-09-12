Один из лучших комедийных персонажей киноиндустрии: кто такой Уилл Феррелл

Кто такой Уилл Феррелл?
Родившийся в 1967 году в Ирвине, Калифорния, Уилл Феррелл начал свою комедийную карьеру в качестве участника базирующейся в Лос-Анджелесе импровизационной группы the Groundlings.
После своего семилетнего успеха в качестве актера Saturday Night Live он стал одним из крупнейших комедийных персонажей киноиндустрии благодаря таким неординарным хитам, как «Старая закалка» (2003) и «Телеведущий: легенда о Роне Бургунди» (2004).
Феррелл также был соучредителем популярного сайта потокового видео «Гори в аду шоу» и пользовался успехом в качестве актера озвучивания в анимационных фильмах, таких как «Мегамозг» (2010).
Уилл Феррелл и Тина Фей (одетые как Роксана Ритчи и Мегамозг из фильма Dreamwork «Мегамозг») на ежегодном праздновании Хэллоуина на канале NBC «Сегодня» на улице Рокфеллер Плаза в Нью-Йорк, 29 октября 2010 г. 2010 Фото: Global Look Press
Тихое начало
Джон Уильям Феррелл родился 16 июля 1967 года в Ирвине, Калифорния. Старший сын клавишника Righteous Brothers Ли Феррелла и учительницы Кей Феррелл, Уилл, по его собственному признанию, едва ли был клоуном в классе, когда учился в университетской средней школе.
Прилежный и несколько тихий, Феррелл решил оставить свой след на футбольном поле, где установил рекорд школы по количеству забитых мячей с поля. Даже в более комфортных пределах своего загородного дома Феррелл проявлял мало возмутительных, забавных выходок, которые позже помогли определить его карьеру.
«Очень уравновешенный, очень покладистый», - вспоминала его мать в интервью журналу Esquire. «Ты знаешь эти маленькие машинки из спичечных коробков? Уилл сам выстраивал бы в ряд свои машинки из Спичечных коробков и был бы совершенно счастлив. Ты бы сказал: «Хочешь сходить сегодня в Диснейленд или выстроить свои машины в ряд?» и ему пришлось бы подумать об этом».
Это не значит, что Феррелл был стопроцентным тихоней. Проблеск его комедийных способностей проявлялся каждое утро в средней школе, когда он изменял свой голос, чтобы делать ежедневные объявления по громкой связи. После окончания колледжа в 1986 году Феррелл поступил в Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, где вступил в братство Дельта Тау и получил степень в области спортивной журналистики.
Уилл Феррелл в форме Flint Tropics из к/ф «Полупрофессионал» присоединяется к «Голден Стэйт Уорриорз» во время разминки перед игрой команды против «Лос-Анджелес Клипперс» в «Чейз-центре» 8 марта 2022 года в Сан-Франциско, Калифорния. Фото: Global Look Press
Комедийный успех
После окончания университета в 1989 году Феррелл впервые познакомился с миром телевидения NBC — не в Saturday Night Live (SNL), а в качестве стажера спортивного отдела телеканала. Как гласит история, на Феррелла снизошло озарение о том, в чем заключаются его истинные таланты, после того как он опубликовал в эфире шутку, вызвавшую смех в толпе. Вскоре после этого Феррелл вернулся домой к своим родителям и начал свою карьеру в комедии, посещая курсы актерского мастерства и получая роли в региональном театре.
Вскоре Феррелл получил постоянное место в the Groundlings, популярной лос-анджелесской импровизационной труппе, которая выпустила таких известных актеров SNL, как Джон Ловиц, Фил Хартман, Майя Рудольф, Уилл Форте и Кристен Уиг. Здесь Феррелл отточил свои навыки перевоплощения и получил несколько телевизионных перерывов, заработав гостевые места в ситкомах, таких как «Холостые мужчины и незамужние женщины» от Fox.
«Что я осознал, когда начал сниматься в комедии, так это то, что я, возможно, не самый остроумный и не самый быстрый на ногах, но единственное, что я могу гарантировать, - это то, что я ничего не утаю», - объяснил Феррелл Esquire. «Для меня это было просто смешнее, и это играло смешнее, когда вместо того, чтобы просто кричать на кого-то в сцене, ты кричишь до такой степени, что теряешь голос — это еще один дополнительный шаг. Если это то, что требуется в контексте, разве это не наша работа как комиков?»
Именно во время выступления с the Groundlings в начале 1990-х Феррелл впервые привлек внимание основателя SNL и продюсера Лорна Майклза, который приехал в Лос-Анджелес в поисках новых талантов для своего шоу. Феррелла пригласили на первое прослушивание, а затем попросили вернуться на следующий раунд.
«Субботний вечер в прямом эфире»
«Я читал, как Адам Сэндлер на встрече с Лорном опрокинул стул и заставил его так сильно смеяться, что он тут же подписал с ним контракт», - сказал Феррелл. «И я подумал, что пойду туда и буду смешным. У меня был портфель, полный фальшивых денег, и когда Лорн начнет говорить, я собирался открыть его и начать выкладывать пачки денег на его стол.
«Лорн, ты можешь говорить все, что хочешь, но мы все знаем, что на самом деле говорит. И это холодные, твердые деньги. А теперь я собираюсь уйти отсюда. Ты можешь взять наличные, если хочешь. Или нет. А потом просто уйди и не возвращайся».
Однако олицетворения, а не Пайола, были тем, что в конечном итоге привело Феррелла в актерский состав SNL. Комик использовал время прослушивания, чтобы продемонстрировать двух своих любимых персонажей — спортивного комментатора «Чикаго Кабс» Гарри Кэрея и чрезмерно усердного отца, который кричит на своего сына, чтобы тот слезал с крыши сарая, — что позже помогло ему стать звездой шоу.
Приход Феррелла в нью-йоркское скетч-комедийное шоу осенью 1995 года пришелся на неспокойное время для SNL. На волне резкого падения рейтингов годом ранее Майклз решил навести порядок в доме, сохранив лишь горстку опытных исполнителей, в то время как он приветствовал 14 новых, в том числе Джима Брейера, Даррелла Хаммонда и Чери Отери, наряду с Ферреллом.
В течение нескольких лет Феррелл способствовал возрождению рейтингов SNL, побуждая телезрителей каждую неделю возвращаться к его уникальному сочетанию новых персонажей, включая Стива Бутаби, Марти Калпа и профессора Роджера Кларвина, а также к олицетворению таких фигур, как президент Джордж У. Буш, Джанет Рено и Нил Даймонд.
«Уилл - это клей, который скрепляет шоу», - сказал Майклс журналу People в 1998 году. «Он - первый выбор сценаристов почти для каждого наброска».
«Остин Пауэрс», «Ночь в Роксбери», «Образцовый самец»
В 1998 году Феррелл, сыгравший короткую, но веселую роль в фильме «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» (1997), расширил свою работу в кино главной ролью в спиноффе SNL «Ночь в Роксбери». Фильм, хотя и провалился, ознаменовал начало его обширных титров в кино.
По мере того, как на Феррелла поступало все больше и больше предложений о съемках, продюсеры SNL отчаянно пытались удержать звезду своей франшизы. В 2001 году, в том же году, когда он сыграл еще одну эпизодическую роль в фильме «Образцовый самец», Феррелл согласился на беспрецедентную зарплату в размере 350 000 с лишним долларов от программы. Однако год спустя Феррелл принял решение покинуть шоу навсегда.
Уилл Феррелл. Фото: кадр из к/ф «Образцовый самец» (2001)
«Старая закалка», «Эльф»
В отличие от других бывших актеров, которые покинули SNL с большими иллюзиями голливудского успеха, Феррелл оказался одной из самых прибыльных комедийных звезд индустрии. После знаковой роли в фильме 2003 года «Старая закалка» Феррелл добился большего успеха позже в том же году в роли Бадди в рождественской комедии «Эльф».
Уилл Феррелл в кадре из к/ф «Эльф» (2003). Фото: Global Look Press
«Телеведущий: легенда о Роне Бургунди» - «Лезвия славы: Звездуны на льду»
За этим последовали другие хиты в виде «Телеведущий: легенда о Роне Бургунди» (2004), «Рики Бобби: Король дороги» (2006) и «Лезвия славы: Звездуны на льду» (2007). Благодаря проделанной работе Феррелл попал в то, что СМИ назвали «Братством», группу комедийных актеров, в которую входили Джек Блэк, Бен Стиллер, Винс Вон, Стив Карелл, а также Оуэн и Люк Уилсоны.
Уилл Феррелл и Джон Хидер в кадре из к/ф «Лезвия славы: Звездуны на льду» (2006). Фото: Global Look Press
«Полупрофессионал», «Сводные братья», «Мегамозг», «Все путем!»
В конце концов Ферреллу стало трудно поддерживать впечатляющий успех, которым он пользовался в начале своей карьеры в кино. Его фильмы 2008 года «Полупрофессионал» и «Сводные братья» не смогли оказать существенного влияния на аудиторию, в то время как его попытка отправиться в приключение с «Затерянный мир» (2009) оказалась полным провалом.
Феррелл плавно вошел в роль актера озвучивания анимационного фильма «Мегамозг» (2010), сыграв главную роль титульного злодея, превратившегося в супергероя. Два года спустя он получил положительные отзывы за фильм «Все путем!», комедию, в которой еще больше проявились драматические способности, лишь изредка проявлявшиеся в предыдущих работах актера.
Уилл Феррелл и Джон Си Райли в кадре из к/ф «Сводные братья» (2008). Фото: Global Look Press
«Здравствуй, папа, Новый год!», «Дом»
Феррелл вернулся на знакомую территорию с «Телеведущий: И снова здравствуйте» (2013) и «Образцовый самец 2» (2016). Он также внес заметный вклад в создание фильма «ЛЕГО Фильм» (2014) и поставил свою фирменную потрясающую комедию с оригинальными персонажами в фильмах «Грязная кампания за честные выборы» (2012), «Здравствуй, папа, Новый год!» (2015) и «Дом» (2017).
Успех «Здравствуй, папа, Новый год!» привел к продолжению в праздничной тематике в 2017 году, когда актеры-ветераны Мел Гибсон и Джон Литгоу присоединились к Ферреллу вместе с коллегой по первой части Марком Уолбергом.
Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Мел Гибсон и др. Фото: кадр из к/ф «Здравствуй, папа, Новый год! 2» (2017)
«Холмс & Ватсон», «Спуск»
В 2018 году Феррелл присоединился к своей команде «Рики Бобби: Король дороги» и «Сводные братья» Джону Си Рейли для «Холмс & Ватсон», попытка, которая не смогла произвести впечатление на критиков или аудиторию. Затем актер вернулся к озвучиванию фильма «ЛЕГО Фильм 2» (2019), а затем снялся в паре с Джулией Луис-Дрейфус в мрачной комедии «Под откос» (2020).
Уилл Феррелл и Джон Си Райли в кадре из к/ф «Холмс & Ватсон» (2018)
«Гори в аду шоу» и другие начинания
В 2007 году Феррелл объединился со сценаристами Адамом Маккеем и Крисом Хенчи, чтобы запустить сайт потокового видео «Гори в аду шоу», который предлагал зрителям возможность проголосовать за то, понравились ли им представленные короткие клипы.
Два года спустя Феррелл повторил свою роль уходящего президента в SNL для индивидуального бродвейского шоу под названием «Добро пожаловать, Америка: последняя ночь с Джорджем У.». Буш.
В начале 2019 года Феррелл подключился к своему популярному персонажу Теледущего, запустив подкаст Рона Бургунди.
Вне камеры
Симпатичная, популярная личность Феррелла была продемонстрирована на Бостонском марафоне 2003 года, когда актер успешно завершил забег за время чуть более четырех часов. Возможно, было бы лучше, если бы он не был завален фанатами и другими бегунами.
«Дети бежали рядом со мной, делая снимки», - сказал Феррелл. «Бегуны бежали впереди, а затем их приятели становились рядом со мной, щелкая пальцами. Это было безумие».
Несмотря на то, что Феррелла обычно считают тихим и непритязательным вне съемочной площадки, он не побоялся открыто заявить о своих политических взглядах. Его представление о Буше было далеко не лестным, а его отказ встретиться с президентом, пока тот еще находился на своем посту, несмотря на увертюры со стороны его сотрудников, красноречиво говорил о его чувствах к политику. Феррелл частично списал это на «комедийные цели» из-за страха попасть под его влияние. Но политика сыграла свою роль:
«С другой стороны, с политической точки зрения, я не хочу встречаться с этим парнем», - сказал он.
Известно, что актер использует свои комедийные навыки для благого дела. В 2009 году он выпустил серию солнцезащитных лосьонов, на флаконе которых наряду с такими названиями, как Sexy Hot Tan и Forbidden Fruit, был изображен скудно одетый Феррелл. Вся выручка от продаж была направлена в стипендиальный фонд Cancer for College College Willpowered Scholarship Fund, который раздает стипендии тем, кто пережил рак, и людям с ампутированными конечностями.
«Я всегда мечтал владеть компанией по производству лосьонов», - сказал Феррелл журналистам, когда продукт дебютировал. «И я всегда ненавидел рак».
Давний поклонник спорта, Феррелл в 2015 году принял участие в другой благотворительной акции Cancer for College, сыграв за 10 бейсбольных команд высшей лиги в течение одного весеннего тренировочного дня. В 2016 году было объявлено, что он присоединяется к группе владельцев футбольного клуба «Лос-Анджелес», в которую также входили бывшие великие спортсмены Мэджик Джонсон и Миа Хэмм.
В марте 2018 года Феррелл присоединился к движению #DeleteFacebook, которое выросло после разоблачения того, что информационная компания Cambridge Analytica тайно собрала личную информацию более чем 50 миллионов пользователей Facebook.
«Я знаю, что я не одинок, когда говорю, что был очень обеспокоен, услышав о неправомерном использовании Cambridge Analytica информации миллионов пользователей Facebook для подрыва нашей демократии и посягательства на частную жизнь наших граждан», - написал актер в своем посте. «Я больше не могу с чистой совестью пользоваться услугами компании, которая допустила распространение пропаганды и напрямую направила ее на наиболее уязвимых».
Жена и дети
В августе 2000 года Феррелл женился на своей давней подруге Вивеке Паулин, аукционистке произведений искусства шведского происхождения. Оба большие любители собак, они заботились о трех собаках, прежде чем погрузиться в родительские права с рождением сына Магнуса в марте 2004 года. Второй сын, Маттиас, родился в декабре 2006 года, а их третий, Аксель, родился в январе 2010 года. Все трое сыновей получили второе имя Паулин.
Уилл Феррелл с супругой Вивекой Паулин и сыновьями Магнусом и Маттиасом. 31 августа 2014 г. Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press