Один из лучших комедийных персонажей киноиндустрии: кто такой Уилл Феррелл

Комедийный успех

После окончания университета в 1989 году Феррелл впервые познакомился с миром телевидения NBC — не в Saturday Night Live (SNL), а в качестве стажера спортивного отдела телеканала. Как гласит история, на Феррелла снизошло озарение о том, в чем заключаются его истинные таланты, после того как он опубликовал в эфире шутку, вызвавшую смех в толпе. Вскоре после этого Феррелл вернулся домой к своим родителям и начал свою карьеру в комедии, посещая курсы актерского мастерства и получая роли в региональном театре.

Вскоре Феррелл получил постоянное место в the Groundlings, популярной лос-анджелесской импровизационной труппе, которая выпустила таких известных актеров SNL, как Джон Ловиц, Фил Хартман, Майя Рудольф, Уилл Форте и Кристен Уиг. Здесь Феррелл отточил свои навыки перевоплощения и получил несколько телевизионных перерывов, заработав гостевые места в ситкомах, таких как «Холостые мужчины и незамужние женщины» от Fox.

«Что я осознал, когда начал сниматься в комедии, так это то, что я, возможно, не самый остроумный и не самый быстрый на ногах, но единственное, что я могу гарантировать, - это то, что я ничего не утаю», - объяснил Феррелл Esquire. «Для меня это было просто смешнее, и это играло смешнее, когда вместо того, чтобы просто кричать на кого-то в сцене, ты кричишь до такой степени, что теряешь голос — это еще один дополнительный шаг. Если это то, что требуется в контексте, разве это не наша работа как комиков?»

Именно во время выступления с the Groundlings в начале 1990-х Феррелл впервые привлек внимание основателя SNL и продюсера Лорна Майклза, который приехал в Лос-Анджелес в поисках новых талантов для своего шоу. Феррелла пригласили на первое прослушивание, а затем попросили вернуться на следующий раунд.