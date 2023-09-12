Любой персонаж по плечу: как сложилась карьера знаменитого актера Джина Хэкмена

Ранняя жизнь

Хэкмен родился 30 января 1930 года в Сан-Бернардино, Калифорния. В детстве он вместе с родителями переехал в Иллинойс, где его отец работал оператором пресс-службы газеты. Его отец бросил семью, когда Хэкмен был еще подростком.

Когда ему было 16 лет, Хэкмен бросил среднюю школу, чтобы вступить в Корпус морской пехоты США. Он солгал о своем возрасте, чтобы поступить на службу. Во время службы Хэкмен работал радистом и закончил среднюю школу. После увольнения в 1951 году Хэкмен пытался найти свой путь, живя в Иллинойсе и Нью-Йорке, одновременно работая на самых разных работах. Он также некоторое время изучал журналистику и телевизионное продюсирование.

В конце концов Хэкмен решил заняться актерским мастерством и в 1950-х годах учился в театре Pasadena Playhouse. Дастин Хоффман был одним из его сокурсников, и они подружились, разделив сомнительное мнение - то, что их сверстники признали их «наименее склонными к успеху». Примерно в это же время, в 1956 году, Хэкмен женился на Фэй Мальтезе.