Любой персонаж по плечу: как сложилась карьера знаменитого актера Джина Хэкмена

Кто такой Джин Хэкмен?
Актер Джин Хэкмен бросил среднюю школу, чтобы поступить в морскую пехоту, а затем изучал актерское мастерство в театре Pasadena Playhouse. Главным фильмом Хэкмена стаа картина «Бонни и Клайд».
Актер, удостоенный премии «Оскар», Хэкмен сыграл почти все мыслимые роли, от политиков до суперкопов, военных лидеров и криминальных авторитетов. Некоторые из его самых известных ролей включают Попай Дойла во «Французский связной» и Лекса Лютера в «Супермене».
Ранняя жизнь
Хэкмен родился 30 января 1930 года в Сан-Бернардино, Калифорния. В детстве он вместе с родителями переехал в Иллинойс, где его отец работал оператором пресс-службы газеты. Его отец бросил семью, когда Хэкмен был еще подростком.
Когда ему было 16 лет, Хэкмен бросил среднюю школу, чтобы вступить в Корпус морской пехоты США. Он солгал о своем возрасте, чтобы поступить на службу. Во время службы Хэкмен работал радистом и закончил среднюю школу. После увольнения в 1951 году Хэкмен пытался найти свой путь, живя в Иллинойсе и Нью-Йорке, одновременно работая на самых разных работах. Он также некоторое время изучал журналистику и телевизионное продюсирование.
В конце концов Хэкмен решил заняться актерским мастерством и в 1950-х годах учился в театре Pasadena Playhouse. Дастин Хоффман был одним из его сокурсников, и они подружились, разделив сомнительное мнение - то, что их сверстники признали их «наименее склонными к успеху». Примерно в это же время, в 1956 году, Хэкмен женился на Фэй Мальтезе.
Главный прорыв
Вернувшись в Нью-Йорк, Хэкмен получил свою первую роль вне Бродвея в «Чапарале» в 1958 году. Он подружился с актером Робертом Дювалем и даже какое-то время жил с Хоффманом в качестве соседа по комнате. Несколько лет борясь за выживание, Хэкмен получил свою первую роль полицейского в фильме 1961 года «Бешеный пес».
Два года спустя он дебютировал на Бродвее в «Дети из их игр», за которым быстро последовала роль в фильме «Дождливый день в Ньюарке». Хэкмен также был частью оригинального актерского состава «Любой среды», который дебютировал в 1964 году. Увидев его на Бродвее, режиссер Роберт Россен пригласил Хэкмена в драму «Лилит» (1964) с Уорреном Битти.
Джин Хэкмен. Фото: кадр из к/ф «Французский связной» (1971)
Битти сыграл важную роль в главном прорыве карьеры Хэкмена. Он помог Хэкмену получить роль второго плана в фильме «Бонни и Клайд» (1967), в котором Битти и Фэй Данауэй сыграли печально известную криминальную пару. Хэкмен сыграл брата Клайда, Бака Барроу, который присоединяется к своему брату и сестре и их даме во время их ограбления банка. Эта роль привлекла к Хэкмену много внимания критиков и его первую номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Три года спустя Хэкмен получил еще одну награду Академии кинематографических искусств и наук за лучшую мужскую роль второго плана за свою работу в фильме «Я никогда не пел отцу» (1970). В фильме он сыграл профессора, пытающегося наладить отношения со своим отцом (его играет Мелвин Дуглас) после смерти матери.
Следующим был фильм, который укрепил его статус настоящей звезды экрана, «Французский связной» (1971). Хэкмен сыграл детектива Попай Дойла в этом популярном триллере режиссера Уильяма Фридкина и получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Джин Хэкмен. Фото: кадр из к/ф «Бонни и Клайд» (1967)
Голливудская звезда: «Французский связной»
После успеха «Французского связного» Хэкмен снялся во множестве фильмов. Он присоединился к таким классическим звездам, как Эрнест Боргнайн, Ред Баттонс, Родди Макдауэлл и Шелли Уинтерс, для съемок саги о катастрофе в море «Приключение «Посейдона» (1972). В следующем году он объединился с Аль Пачино для драмы «Пугало» (1973).
Затем Хэкмен снялся в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор» (1974), сыграв эксперта по слежке, который оказывается втянутым в один из своих проектов. Его изображение размеренного и точного профессионального одиночки Гарри Коула - еще одно из его высоко оцененных выступлений.
Джин Хэкмен. Фото: кадр из к/ф «Разговор» (1974)
В 1975 году Хэкмен вернулся в роли Попая Дойла во «Французский связной II», и в том же году он также снялся в фильмах «Прикуси пулю», «Ночные ходы» и «Лодка «Счастливая леди» с Лайзой Миннелли и Бертом Рейнольдсом в главных ролях.
Он добился успеха, сыграв суперзлодея Лекса Лютора в фильме 1978 года «Супермен», в котором Кристофер Рив сыграл легендарного человека из стали. Хэкмен повторил свою роль в двух продолжениях: «Супермен II» (1980) и «Супермен IV: В поисках мира» (1987).
Воссоединившись с Битти, Хэкмен получил небольшую роль в фильме «Красные» (1981), который был основан на реальной истории политически радикального журналиста по имени Джон Рид. Он последовал за этими усилиями, сыграв отставного полковника, который отправляется во Вьетнам, чтобы найти своего сына с «Необычайной отвага» (1983). Он заслужил похвалу за свою игру, в то время как сам фильм получил тусклые отзывы.
Джин Хэкмен и Кристофер Рив. Фото: кадр из к/ф «Супермен 4: В поисках мира» (1987)
Более поздние работы: «Миссисипи в огне» и «Непрощенный»
Хэкмен продолжал исследовать различные жанры и типы персонажей в течение оставшейся части десятилетия. В фильме «Команда из штата Индиана» (1986) он взял на себя роль нового тренера, который ведет баскетбольную команду маленького городка к победе. Затем он сыграл зловещего министра обороны в фильме «Нет выхода» (1987) с Кевином Костнером.
Хэкмен совершил еще один сильный поворот в фильме «Миссисипи в огне» (1988). В этом историческом драматическом триллере, основанном на реальных событиях, он сыграл агента ФБР, расследующего убийство трех борцов за гражданские права в 1964 году, за что был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Вскоре после этого Хэкмен испытал боли в груди и перенес ангиопластику. Некоторое время он подумывал об уходе на пенсию, но в конце концов вернулся к своему ремеслу.
Джин Хэкмен и Уиллем Дефо. Фото: кадр из к/ф «Миссисипи в огне» (1988)
Работая с другим признанным талантом в кино, Клинтом Иствудом, Хэкмен получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Непрощенный» (1992). В этом вестерне он сыграл жестокого шерифа, преследуемого Иствудом, который также получил «Оскар» за лучшую режиссуру. Взяв на себя роль другого морально сомнительного персонажа, Хэкмен сыграл наставника Тома Круза в фильме «Фирма» (1993), экранизации романа Джона Гришэма.
В 1995 году Хэкмен сыграл опытного капитана боевой подводной лодки Фрэнка Рэмси с Дензелом Вашингтоном в роли Рона Хантера в захватывающей драме «Багровый прилив». В том же году он снялся в роли Джона Хэрода, злобного мэра дикого пограничного городка с Шэрон Стоун, Расселом Кроу и тогда еще многообещающего актера Леонардо Ди Каприо в вестерне «Быстрый и мертвый».
В 1996 году он снялся в другой экранизации Гришэма «Камера» в роли осужденного убийцы и расиста, которому грозит казнь. Фильм произвел впечатление как на критиков, так и на кинозрителей, но в том году Хэкмену повезло больше в роли сенатора-консерватора в комедии «Клетка для пташек» с Робином Уильямсом.
Актерский состав к/ф Сэма Рэйми «Быстрый и мертвый» (1995): Рассел Кроу, Джин Хэкмен, Шэрон Стоун, Леонардо Ди Каприо. Фото: Global Look Press
2000-е начались с того, что Хэкмен появился в роли тренера Джимми Макгинти в футбольной комедии «Дублеры», с Киану Ривзом и Джеком Уорденом. В том же году он также сыграл главную роль вместе с Морганом Фрименом в криминальном триллере «Под подозрением». В 2001 году Хэкмен возглавил актерский состав необычной семейной комедии Уэса Андерсона «Семейка Тененбаум».
Анжелика Хьюстон снялась в роли его бывшей жены, а Бен Стиллер, Гвинет Пэлтроу и Люк Уилсон сыграли его взрослых детей. В том же году Хэкмен также снялся в «Сердцеедки» в роли богатого вдовца, ставшего мишенью для жадных до золота матери и дочери, которых сыграли Сигурни Уивер и Дженнифер Лав Хьюитт.
В 2003 году Хэкмен получил шанс поработать со старым другом Хоффманом в фильме «Вердикт за деньги», в котором также снялся Джон Кьюсак. Он сыграл консультанта присяжных, работающего на производителя оружия в иске, который клиент Хоффмана подал против компании.
Последним кинопроектом Хэкмена была беззаботная комедия «Добро пожаловать в Музпорт» (2004), в которой он сыграл роль бывшего президента, который ведет кампанию против местного жителя (Рэй Романо), чтобы стать мэром маленького городка. Во время продвижения фильма Хэкмен появился на шоу Ларри Кинга и сказал, что у него нет другого намеченного кинопроекта, добавив, что его карьера в кино «вероятно, полностью закончена».
Джин Хэкмен, Сигурни Уивер и Дженнифер Лав Хьюитт. Фото: кадр из к/ф «Сердцеедки» (2001)
За кадром
В то время как его актерские выступления подходили к концу, Хэкмен начал успешную вторую карьеру писателя. Вместе с Дэниелом Лениханом он написал четыре книги: «Пробуждение звезды Пердидо» (1999), «Справедливость ни для кого» (2004), «Вермиллион» (2004) и «Побег из Андерсонвилля» (2008). Затем он выпустил два сольных альбома: Payback at Morning Peak (2011) и Pursuit (2013).
У Хэкмена трое детей, Кристофер, Элизабет и Лесли, от первого брака с Фэй Мальтезе. В 1991 году он женился на Бетси Аракаве.