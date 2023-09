Одно из самых узнаваемых лиц современного Голливуда: биография актрисы и певицы Дженнифер Лав Хьюитт

«Ее легкий, как перышко, голос более проникновенный, чем вы могли себе представить, — написал один рецензент. — В зависимости от вашего отношения к безобидной подростковой поп-музыке, этот альбом мог бы стать желанным дополнением к вашей коллекции, потому что, честно говоря, она нравится вам даже больше, чем ее образ изначально».

Хьюитт выпустила свой четвертый альбом Barenaked в 2002 году, за которым последовал сборник Cool with You: The Platinum Collection, выпущенный в Азии в 2006 году.

Голливудская звезда

Хьюитт также, насколько могла, продолжала находить новые актерские возможности. Она снялась в фильмах «Домашний арест» (1996) и «Троянская штучка» (1997).

В том же году она сыграла в фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Хьюитт принесла кинорежиссерам миллионы, и она заработала себе большую голливудскую славу. В то время как сиквелу, как оказалось, не хватало такого же коммерческого эффекта, Хьюитт добилась еще одного успеха в 1998 году с фильмом «Не могу дождаться», сюжетная линия которого была сосредоточена на выпускной школьной вечеринке.