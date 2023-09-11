Одно из самых узнаваемых лиц современного Голливуда: биография актрисы и певицы Дженнифер Лав Хьюитт

Кто такая Дженнифер Лав Хьюитт?

Дженнифер Лав Хьюитт — актриса и певица, которая начала свою карьеру в Disney's Kids Incorporated в качестве детской актрисы. В 1992 году она выпустила свой первый альбом Love Songs. В 1995 году она получила роль Сары в телевизионной драме «Нас пятеро».

Стала знаменитой после роли в фильме ужасов «Я знаю, что ты сделала прошлым летом» в 1997 году. В 2005 году Хьюитт дебютировала в драме CBS «Говорящая с призраками», которая длилась пять сезонов. Она вернулась на телевидение в 2012 году в сериале «Список клиентов».

Ранняя жизнь и карьера

Хьюитт родилась 21 февраля 1979 года в Уэйко, штат Техас. Она дочь двух медицинских работников, которые развелись, когда их дочери было всего шесть месяцев. Хьюитт получила свое первое имя от своего восьмилетнего брата Тодда, который выбрал имя Дженнифер в знак уважения к своей школьной любви.

В детстве Хьюитт рано проявила страсть к музыке. Она начала выступать в возрасте трех лет, когда дебютировала как певица на ярмарке животноводства, недалеко от родного города ее детства Ноланвилля, штат Техас.

Через два года после ее выступления на ярмарке мать Хьюитт записала дочь в классы джаза, балета и чечетки, что в конечном итоге обеспечило молодой исполнительнице место в престижной техасской шоу-команде, коллективе исполнителей, гастролировавших по Европе и бывшему Советскому Союзу.