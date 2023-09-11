Одно из самых узнаваемых лиц современного Голливуда: биография актрисы и певицы Дженнифер Лав Хьюитт

Кто такая Дженнифер Лав Хьюитт?
Дженнифер Лав Хьюитт — актриса и певица, которая начала свою карьеру в Disney's Kids Incorporated в качестве детской актрисы. В 1992 году она выпустила свой первый альбом Love Songs. В 1995 году она получила роль Сары в телевизионной драме «Нас пятеро».
Стала знаменитой после роли в фильме ужасов «Я знаю, что ты сделала прошлым летом» в 1997 году. В 2005 году Хьюитт дебютировала в драме CBS «Говорящая с призраками», которая длилась пять сезонов. Она вернулась на телевидение в 2012 году в сериале «Список клиентов».
Ранняя жизнь и карьера
Хьюитт родилась 21 февраля 1979 года в Уэйко, штат Техас. Она дочь двух медицинских работников, которые развелись, когда их дочери было всего шесть месяцев. Хьюитт получила свое первое имя от своего восьмилетнего брата Тодда, который выбрал имя Дженнифер в знак уважения к своей школьной любви.
В детстве Хьюитт рано проявила страсть к музыке. Она начала выступать в возрасте трех лет, когда дебютировала как певица на ярмарке животноводства, недалеко от родного города ее детства Ноланвилля, штат Техас.
Через два года после ее выступления на ярмарке мать Хьюитт записала дочь в классы джаза, балета и чечетки, что в конечном итоге обеспечило молодой исполнительнице место в престижной техасской шоу-команде, коллективе исполнителей, гастролировавших по Европе и бывшему Советскому Союзу.
Дженнифер Лав Хьюитт в юности. Фото: соцсети
В 1989 году специалист по поиску талантов порекомендовал Хьюитт и ее матери переехать в Лос-Анджелес, чтобы Хьюитт могла получить лучшие актерские и танцевальные возможности.
Это оказался дельный совет. Хьюитт быстро нашла работу, появляясь в телевизионных рекламных роликах для таких компаний, как Mattel Toys и LA Gear, последняя из которых пригласила ее в мировое турне по продвижению своих кроссовок.
Большой прорыв
Эта работа вскоре привела к постоянной роли в Disney's Kids Incorporated, музыкальном шоу, которое идеально соответствовало талантам Хьюитт. Те же навыки были в полной мере продемонстрированы в 1991 году в выпуске фильма «Танцуй!». Видео «Тренировка с Барби», в котором участвовала молодая актриса.
Последовали другие титры, не все из которых имели огромный успех, включая череду неудачных телевизионных пилотов. В 1992 году Хьюитт расширила свой профиль как певица, выпустив свой первый альбом Love Songs, сборник романтических подростковых баллад.
Дженнифер Лав Хьюитт в фильме «Сестричка, действуй – 2». Фото: кадр из фильма 1993 года
Также было много дополнительной актерской работы, включая роль в фильме 1993 года «Сестричка, действуй – 2» с Вупи Голдберг и Лорин Хилл в главных ролях.
В 1995 году Хьюитт получила такую успешную работу на телевидении, сыграв главную роль симпатичной соседки в телевизионной драме «Нас пятеро». Появившись во втором сезоне сериала, Хьюитт вскоре стала именем нарицательным, получив номинации на премии Kids Choice Awards и Teen Choice Awards, а также помог программе получить премию «Золотой глобус» за лучшую драму в 1996 году.
Музыкальная карьера
Хьюитт попыталась заработать на своей знаменитости вторым музыкальным альбомом. Но тот получился неудачным, и она снова вернулась в студию, чтобы записать то, что впоследствии станет одноименным альбомом 1996 года. Хотя альбом не произвел ни одного хита, возглавившего чарты, голос и стиль Хьюитта заслужили некоторую похвалу критиков.
Дженнифер Лав Хьюитт на сцене. Фото: Global Look Press
«Ее легкий, как перышко, голос более проникновенный, чем вы могли себе представить, — написал один рецензент. — В зависимости от вашего отношения к безобидной подростковой поп-музыке, этот альбом мог бы стать желанным дополнением к вашей коллекции, потому что, честно говоря, она нравится вам даже больше, чем ее образ изначально».
Хьюитт выпустила свой четвертый альбом Barenaked в 2002 году, за которым последовал сборник Cool with You: The Platinum Collection, выпущенный в Азии в 2006 году.
Голливудская звезда
Хьюитт также, насколько могла, продолжала находить новые актерские возможности. Она снялась в фильмах «Домашний арест» (1996) и «Троянская штучка» (1997).
В том же году она сыграла в фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Хьюитт принесла кинорежиссерам миллионы, и она заработала себе большую голливудскую славу. В то время как сиквелу, как оказалось, не хватало такого же коммерческого эффекта, Хьюитт добилась еще одного успеха в 1998 году с фильмом «Не могу дождаться», сюжетная линия которого была сосредоточена на выпускной школьной вечеринке.
Бренди Норвуд и Дженнифер Лав Хьюитт в фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» 1997 года. Фото: Global Look Press
Затем Хьюитт снялась в неудачном спин-оффе сериала «Нас пятеро» под названием «Время твоей жизни», в котором героиня Хьюитт переехала в Нью-Йорк в поисках своего настоящего отца. Шоу заработало достаточно рейтингов, чтобы продержаться половину телевизионного сезона 1998/99, и актриса начала предпринимать шаги, чтобы избавиться от своего подросткового статуса.
Она попробовала себя в нескольких довольно амбициозных ролях, начиная с 2000 года, когда снялась в фильме «История Одри Хепберн», снятом для телевидения. Год спустя она снялась вместе с Сигурни Уивер и Джином Хэкманом в фильме «Сердцеедки» (2001), за которым последовала семейная комедия-боевик «Смокинг» (2002) с Джеки Чаном.
Сигурни Уивер и Дженнифер Лав Хьюитт в фильме «Сердцеедки». Фото: кадр из фильма 2001 года
Как и следовало ожидать, звездность Хьюитт сопровождалась некоторой критикой, как ее игры, так и внешности. Ссылаясь на ее роли в «Смокинге» и «Гарфилде» (2004), ее обсуждали как возможную номинантку на премию «Раззи» за худшую женскую роль, ежегодную церемонию, посвященную «восхвалению худшего, что может предложить Голливуд».
Брекин Майер и Дженнифер Лав Хьюитт в фильме «Гарфилд» 2004 года. Фото: Global Look Press
Последние работы
На более позднем этапе карьеры Хьюитт переориентировала свою карьеру на работу на телевидении. В 2005 году она дебютировала в качестве главной звезды в новой драме CBS «Говорящая с призраками», в которой актриса играет Мелинду Гордон, молодую молодоженку, которая может разговаривать с мертвыми.
Джей Мор и Дженнифер Лав Хьюитт в фильме «Говорящая с призраками». Фото: Global Look Press
После того, как успешный сериал «Говорящая с призраками» завершился в 2010 году, Хьюитт осталась на телевидении. В 2012 году она сыграла главную роль в сериале «Список клиентов». В центре сериала Хьюитт в роли Райли Паркс, женщины из Техаса, которая балансирует на грани между тем, чтобы быть матерью-одиночкой и работать массажистом. Шоу было отменено в 2013 году после второго сезона.
Дженнифер Лав Хьюитт в телешоу «Список клиентов». Фото: Global Look Press
В 2018 году Хьюитт сыграла роль диспетчера экстренной службы в сериале .
Личная жизнь
В конце 2007 года завирусилась нелестная фотография Хьюитта в бикини на пляже на Гавайях.
«Я долгое время молчала о том, как постоянно изучают женские тела, — написала она на своем сайте. — Чтобы внести ясность, я расстроена не за себя, а за всех девушек, которые борются со своим телом. Второй размер — это не полнота! И никогда не будет толстым. А нулевой размер не сделает тебя красивой».
Личная жизнь Хьюитт также была предметом пристального внимания. Актриса, которая продолжала жить со своей матерью даже после 20 лет и давно заявляла, что не пьет, не курит и не ругается матом, была связана с множеством знаменитостей, включая певца Энрике Иглесиаса, музыканта Джона Майера, ведущего ток-шоу. Карсон Дейли, комик Джейми Кеннеди и актер Уилл Фридл и другие.
Дженнифер Лав Хьюитт и Джейми Кеннеди. Ноябрь 2009 года. Фото: Global Look Press
В ноябре 2007 года она обручилась с шотландским актером Россом Макколлом. Пара встречалась два года, но спустя чуть больше года после громкого объявления они отказались от своих свадебных планов и отношений.
4 июня 2013 года Хьюитт объявила, что ждет первого ребенка от своего партнера по фильму «Список клиентов» Брайана Хэллисея. Они познакомились на съемках сериала «Укусы любви» в 2010 году, а свои отношения начали в начале 2012 года. В ноябре 2013 года она родила дочь Отэм Джеймс Хэллисей. Между объявлением о беременности в июне и родами в ноябре пара тихо поженилась.
Дженнифер Лав Хьюитт с семьей. Фото: соцсети
В мае 2021 года Хьюитт объявила, что ждет третьего ребенка.