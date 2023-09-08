Учился у Игоря Крутого, встречался с Валей Карнавал: кто такой Егор Шип и с кем он закрутил роман сегодня

Видеоблог

В 2019 году Егор начал сниматься в блоге Егора Декстера на YouTube, где именовался Богатым Школьником. Много роликов было снято дома у Шипа, и зрители могли оценить его шикарное убранство, а также дорогие авто. Сложилось мнение, что Егор Кораблин — сын богатых родителей, однако позднее юноша объяснил наличие роскоши в кадре тем, что все это арендовалось ради сюжета и красивой картинки.

В августе того же года Егор уже завел собственный канал на YouTube, ради которого часами снимал видео. А секретом своего успеха позднее назвал высокую работоспособность.