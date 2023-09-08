Учился у Игоря Крутого, встречался с Валей Карнавал: кто такой Егор Шип и с кем он закрутил роман сегодня

Егор Шип, популярный блогер и исполнитель, родился под именем Егор Владимирович Кораблин 12 февраля 2002 года. С детства мальчик увлекался футболом и посвятил этому спорту 10 лет. Он собирался стать профессиональным футболистом, но в 2019 году, когда творчество в Интернете его увлекло, поменял планы.
Маленький Егор Шип с Егором Кридом. Фото: соцсети
Параллельно школьником посещал Академию популярной музыки Игоря Крутого, где выращивают молодых певцов, телеведущих, композиторов и танцоров. Егору было интересно телевидение, и результатом его обучения в академии стало несколько проектов.
Егор Шип посещал Академию популярной музыки Игоря Крутого. Фото: соцсети
Начало карьеры
В 2018 году Егор вместе с Дмитрием Губерниевым, Олимпиадой Тетич и другой студенткой этой академии Милой Шевич проводил в «Артеке» финал российского национального отборочного тура «Детское Евровидение». Также Кораблин вел телепроект «Супер Дети Fest» вместе с Катей Манешиной на канале НТВ и на других мероприятиях.
Егор Шип пробовал себя в роли ведущего. Фото: соцсети
Видеоблог
В 2019 году Егор начал сниматься в блоге Егора Декстера на YouTube, где именовался Богатым Школьником. Много роликов было снято дома у Шипа, и зрители могли оценить его шикарное убранство, а также дорогие авто. Сложилось мнение, что Егор Кораблин — сын богатых родителей, однако позднее юноша объяснил наличие роскоши в кадре тем, что все это арендовалось ради сюжета и красивой картинки.
В августе того же года Егор уже завел собственный канал на YouTube, ради которого часами снимал видео. А секретом своего успеха позднее назвал высокую работоспособность.
Егор Шип (справа) с другом снимал пранки. Фото: соцсети
Егор снимал пранки, приколы, обзоры, кадры из жизни и влоги, и очень быстро армия поклонников его творчества стала расти. И уже через год количество его подписчиков подобралось к двум миллионам.
Музыка
Запустив свой YouTube-канал, Егор Шип начал записывать музыку. Его образцами в этом стали Джастин Бибер и Егор Крид. Уже осенью 2019 года блогер выпустил песню «Одним цветом», которую разместил в Сети.
Егор Шип на студии звукозаписи. Фото: соцсети
Другие проекты
Вместе с приятелями-блогерами Егор Шип в 2020 году основал дом для начинающих тиктокеров Hype House Rus, поселился в нем сам, но вскоре был исключен за нарушение условий пребывания. После этого основал Freedom Team House, но покинул его по собственной инициативе.
Егор Шип (сверху второй слева) в доме Hype House Rus с другими блогерами. Фото: соцсети
В 2023 году артист стал участником нового сезона шоу «Фактор страха» на СТС, где одержал победу над своими фобиями и другими звездами, выиграл 300 тысяч рублей на благотворительность.
Егор Шип в шоу «Вызов». Кадр из шоу
Летом 2022 года Шип снялся в клипе Вани Дмитриенко «Сила притяжения», главную роль в котором сыграла фигуристка Камила Валиева. А осенью принял участие в телепроекте «Вызов» канала ТНТ, где вместе со звездами и обычными людьми проходил различные испытания ради приза в 10 млн рублей.
Личная жизнь
Егор Шип обладает ростом 166 см и весит 46 кг. Юноша имеет огромную армию поклонниц и не испытывал дефицита внимания со стороны знаменитых красоток. В 2020 году он встречался с соседкой по тикток-дому Валей Карнавал, но пара распалась. Артист посвятил девушке песню на старте своей музыкальной карьеры «Где же Валя?».
Егор Шип и Валя Карнавал. Фото: соцсети
Вскоре рядом с Шипом появилась новая красотка — блогер Мия Бойка, с которой он записал хит «Пикачу». Пара всюду появлялась вместе, провоцируя слухи о романе. Позднее девушка раскрыла карты: они делали это ради хайпа.
Егор Шип и Мия Бойка. Фото: соцсети
В последнее время Егора все чаще видят с другой блондинкой — блогером Соней Слипи. Но объявлять себя парой они не спешат, сохраняя интригу.
Карьера сегодня
Егор Шип сегодня является востребованным артистом и желанным гостем на различных мероприятиях и телешоу. В 2023 году он выпустил дебютный альбом Diorы, куда вошли хиты предыдущих лет, а также работает над новым материалом.