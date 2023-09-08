Как Владимир Девятов популяризировал фольклор, победил зеленого змия и женился на женщине на 30 лет младше его

Своим крестным отцом в музыке певец Владимир Девятов называет Владимира Винокура. Когда юморист услышал песню «Ой, то не вечер, то не вечер» в исполнении Девятова, он посоветовал ему и дальше развивать свой талант.

Сегодня Владимир Девятов — знаменитый певец, популяризирующий фольклор, художественный руководитель «Центра русской культуры и искусства своего имени», а еще счастливый муж и отец. К слову, жена Елизавета моложе Владимира на тридцать лет.

Как этот певец нашел свое личное и профессиональное счастье — в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители

Владимир Девятов появился на свет 15 марта 1955 года в Москве. Однако его отец был военным, поэтому первые шесть лет Владимир прожил в Вологде, куда его папу, капитана юстиции Сергея Ивановича, направили на службу.

Родители старались уделять воспитанию ребенка как можно больше времени, поэтому в восемь месяцев он произнес первые слова, а уже в два года начал выступать в детском саду. В детстве мальчик любил слушать пластинки Клавдии Шульженко и Сергея Лемешева и просил отца что-нибудь исполнить на аккордеоне.

Когда в 1961 году семья вернулась в столицу, мальчика отдали сразу в две школы — обычную и музыкальную, где Владимир обучался игре на аккордеоне.

Будучи подростком, Девятов создал школьный ансамбль, но коллектив отнимал много времени, и успеваемость юноши резко пошла на спад. Поэтому на семейном совете было принято решение бросить все силы на учебу, и школу Владимир Девятов окончил с хорошими оценками.

Однако после этого он поступил не в музыкальное училище, а в Военную академию химической защиты. Некоторое время молодой человек даже проработал по специальности, но страсть к музыке все же взяла верх.