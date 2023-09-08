Как Владимир Девятов популяризировал фольклор, победил зеленого змия и женился на женщине на 30 лет младше его

Своим крестным отцом в музыке певец Владимир Девятов называет Владимира Винокура. Когда юморист услышал песню «Ой, то не вечер, то не вечер» в исполнении Девятова, он посоветовал ему и дальше развивать свой талант.
Сегодня Владимир Девятов — знаменитый певец, популяризирующий фольклор, художественный руководитель «Центра русской культуры и искусства своего имени», а еще счастливый муж и отец. К слову, жена Елизавета моложе Владимира на тридцать лет.
Как этот певец нашел свое личное и профессиональное счастье — в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Владимир Девятов появился на свет 15 марта 1955 года в Москве. Однако его отец был военным, поэтому первые шесть лет Владимир прожил в Вологде, куда его папу, капитана юстиции Сергея Ивановича, направили на службу.
Родители старались уделять воспитанию ребенка как можно больше времени, поэтому в восемь месяцев он произнес первые слова, а уже в два года начал выступать в детском саду. В детстве мальчик любил слушать пластинки Клавдии Шульженко и Сергея Лемешева и просил отца что-нибудь исполнить на аккордеоне.
Когда в 1961 году семья вернулась в столицу, мальчика отдали сразу в две школы — обычную и музыкальную, где Владимир обучался игре на аккордеоне.
Будучи подростком, Девятов создал школьный ансамбль, но коллектив отнимал много времени, и успеваемость юноши резко пошла на спад. Поэтому на семейном совете было принято решение бросить все силы на учебу, и школу Владимир Девятов окончил с хорошими оценками.
Однако после этого он поступил не в музыкальное училище, а в Военную академию химической защиты. Некоторое время молодой человек даже проработал по специальности, но страсть к музыке все же взяла верх.
Владимир Девятов в молодости. Фото: соцсети
Учеба
В университете Владимир Девятов стал вокалистом и барабанщиком студенческой группы «Старый арсенал». Коллектив экспериментировал со смешением рока и фолка. В этот период Девятов и увлекся фольклором, сам начал исполнять народные песни.
На одном из мероприятий его выступление услышал Владимир Винокур и посоветовал получить серьезное музыкальное образование, что Девятов и сделал. В возрасте 28 лет он поступает в знаменитое Гнесинское училище. Во время учебы Владимир организовал ансамбль «Русские напевы» и возглавил его.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
Владимир Девятов. Фото: Global Look Press
Коллектив выступал в разных уголках России, принимал участие в съемках на радио и телевидении. И при этом Девятов делал ставку не только на русский фольклор, но и исполнял романсы и арии из опер Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и многих других классиков.
Сюрпризом для поклонников Владимира стал его дуэт с российским исполнителем монгольского происхождения Амарху Борхуу на песню «Чингисхан».
Карьера музыканта
В 1995 году Владимир Девятов создал «Центр русской культуры и искусства», целью которого было развитие и продвижение традиционных ценностей, проведение благотворительных концертов и поддержка молодых талантов.
В 2004 году он организовывает еще одну группу — фолк-коллектив «Ярмарка», куда вошли певцы, инструменталисты-народники и артисты балета. Все выступления этого коллектива отличаются яркостью, зрелищностью и креативом.
Владимир Девятов на 35-летии творческой деятельности. Фото: Global Look Press
В 2014 году Владимир Девятов порадовал слушателей альбомом «Гуляй, Россия», а спустя три года выступил в Кремле с одноименной программой, посвященной 35-летию творческой деятельности. А в 2019 году принял участие в юбилейной программе своей дочери Марины Девятовой «20 лет с вами».
Алкогольная зависимость
Впрочем, жизнь Владимира Сергеевича не состояла только из медных труб. Так, в интервью программе «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой он признался, что в определенный период злоупотреблял алкоголем и даже и не подозревал, что может попасть в зависимость от него. Однако все произошло именно так. Но благодаря силе воли Владимир Девятов справился со своим недугом.
«Просто однажды я выпил свою цистерну и понял, что пора завязывать», — признался певец.
Отказаться от зеленого змия Девятову сам Бог велел. Он многодетный отец, который должен подавать пример своим сыновьям и дочерям.
У Владимира Девятова очень насыщенная личная жизнь. Он был женат пять раз. На вопрос Леры Кудрявцевой, зачем же было нужно постоянно оформлять отношения, артист ответил: «Порядочные мужчины так воспитаны. Лег в постель — женись!».
Первая жена и дочери Екатерина и Марина Девятовы
Впервые Владимир Девятов связал себя узами брака в 1983 году, женившись на хореографе Наталье Ляховой. На момент официальной церемонии бракосочетания у пары уже подрастала пятилетняя дочь Екатерина. Вскоре на свет появилась еще одна дочка, Марина, продолжившая отцовскую династию. Широкий зритель также знает ее по конкурсу «Народный артист – 3».
Владимир Девятов с дочерьми. Фото: Global Look Press
Сегодня Марина Девятова — известная исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов. В 2007 году она принимала участие в церемонии выбора столицы зимней Олимпиады в 2014 году, где восемь раз на бис исполнила песню «Катюша».
А в 2009 году на приеме в Лондоне, организованном российским МИДом, ей выпала честь выступить перед самой королевой Великобританией Елизаветой II.
Другие браки
Следующей избранницей Владимира Сергеевича стала кандидат технических наук по имени Олеся. В этом союзе детей не появилось, и он просуществовал не больше трех лет.
В гражданском браке со Светланой Дубновой Владимир Девятов прожил два года. У влюбленных родился сын Никита. Но в итоге женщина вместе с сыном эмигрировали в США.
На протяжении тринадцати лет певец был женат на женщине по имени Ирина, которая стала его директором.
Владимир Девятов. Фото: Global Look Press
Жена Елизавета
А потом его сердце неожиданно пронзила стрела Амура, и артист влюбился в танцовщицу своего коллектива Елизавету Голышкину, на 30 лет младше его самого. На тот момент девушке было 22 года, и она встречалась с другим мужчиной.
Когда певец все же решил признаться в своих чувствах, Елизавета ответила ему: «Владимир Сергевич, вы же мне в отцы годитесь». Но Девятов не отступал и продолжал добиваться взаимности.
Владимир Девятов с женой Елизаветой. Фото: соцсети
«Скажи хотя бы, какой у меня есть процент?» — поинтересовался Девятов.
«Один», — ответила Елизавета.
И Владимир Девятов, конечно, воспользовался этим единственным шансом. Рассказывают, что он увез Елизавету прямо из дома ее тогдашнего возлюбленного. Как говорится: пришел, увидел, победил.
В этом браке родилось двое детей — сын Иван и дочь Маша. Поначалу дочь певца Марина Девятова не принимала новую любовь отца, поскольку Елизавета была ее подругой. Да и к такой разнице в возрасте тоже сложно отнестись спокойно!
Владимир Девятов с сыном. Фото: соцсети
К тому же она встала на сторону предыдущей жены Владимира Девятова, Ирины, с которой сблизилась за последние годы. Года два между отцом и дочерью складывались довольно натянутые отношения, но потом Марина все же смирилась с его выбором.
Рост и вес
Рост Владимира Девятова — 160 сантиметров, а вес — 70 килограммов.
Владимир Девятов сейчас
В этом году младшая дочь Владимира Сергеевича пошла в первый класс, о чем сам певец сообщил в своих соцсетях. Сын Иван 26 июня отпраздновал 15-летие.
Владимир Девятов с дочерью Машей. Фото: соцсети
А что касается творчества, то артист все также выступает в разных городах России и, кстати, не только с песнями.
Так, например, недавно он выступил на заседании в Государственной думе по вопросу состояния традиционной национальной культуры в России. Так что его энтузиазма хватает на все сферы жизни!