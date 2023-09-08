Четыре мужа и множество покоренных сердец Марины Влади - бурная личная жизнь звезды «Колдуньи»

Марина Влади родилась 10 мая 1938 года во Франции, в городе Клиши-ла-Гаренн. Тогда ее звали Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова, и она была дочерью российской балерины и украинского цыгана. Отец будущей актрисы, Владимир Поляков-Байдаров, был военным летчиком, а потом пел в парижской опере.

Марина очень любила отца и тяжело переживала его смерть, позднее она взяла псевдоним «Влади» в память об отце. Мама звали Милица Евгеньевна Энвальд, она училась в институте благородных девиц в Смольном, а после революции ее семья покинула Россию. Милица и Владимир познакомились в Белграде, поженились, у них родились четыре дочери, из которых Марина была самой младшей.

Все девочки были очень артистичными и привлекательными. Марина посещала занятия в хореографическом училище, а в 11 лет впервые снялась в кино. У нее нет актерского образования, но благодаря врожденным способностям, яркой внешности и пластике она смогла стать популярной актрисой.

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