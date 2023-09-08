Четыре мужа и множество покоренных сердец Марины Влади - бурная личная жизнь звезды «Колдуньи»

Марина Влади с легкостью покоряла мужские сердца. Но ее собственное сердце, по-видимому, до сих пор занято Владимиром Высоцким – даже спустя 40 с лишним лет после его смерти.
Первая роль – в 11 лет
Марина Влади в детстве. Фото: соцсети
Марина Влади родилась 10 мая 1938 года во Франции, в городе Клиши-ла-Гаренн. Тогда ее звали Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова, и она была дочерью российской балерины и украинского цыгана. Отец будущей актрисы, Владимир Поляков-Байдаров, был военным летчиком, а потом пел в парижской опере.
Марина очень любила отца и тяжело переживала его смерть, позднее она взяла псевдоним «Влади» в память об отце. Мама звали Милица Евгеньевна Энвальд, она училась в институте благородных девиц в Смольном, а после революции ее семья покинула Россию. Милица и Владимир познакомились в Белграде, поженились, у них родились четыре дочери, из которых Марина была самой младшей.
Все девочки были очень артистичными и привлекательными. Марина посещала занятия в хореографическом училище, а в 11 лет впервые снялась в кино. У нее нет актерского образования, но благодаря врожденным способностям, яркой внешности и пластике она смогла стать популярной актрисой.
«Колдунья» и другие фильмы
Марина Влади в фильме "Колдунья". Фото: кадр из фильма
После работы в нескольких фильмах Марина снялась в драме «Перед потопом», за которую получила престижную премию. Заметную роль она сыграла в итальянском фильме «Дни любви». А вскоре Марину Влади узнали и полюбили в Советском Союзе – она стала звездой после фильма «Колдунья» по роману Куприна «Олеся». Красивая, стройная француженка (при росте 165 см она весила около 56 кг) покорила сердца советских зрителей, у нее появилось множество поклонников.
Марина Влади в молодости. Фото: Global Look Press
Но Марина исполняла не только роли положительных героинь. В фильмах «Лицемерие», «Сирокко», «Их двое» она с блеском перевоплощалась в настоящего демона в женском обличье. Популярными стали и другие фильмы с участием Марины Влади – «Ночь шпионов», «Ты – яд», «Приговор», «Современная история, или королева пчел».
Продолжала она сниматься и в СССР. Самым известным ее фильмом после «Колдуньи» стал «Сюжет для небольшого рассказа». В картине «Они вдвоем» Влади появилась вместе с Владимиром Высоцким – это единственный фильм, в котором они снялись вместе.
Марина Влади и Марчелло Мастроянни. Фото: кадр из фильма "Дни любви"
Кроме того, Марина Влади вновь появилась на экранах в конце 80-х, в многосерийном приключенческом фильме «В поисках капитана Гранта». В новом тысячелетии, после длинного перерыва, зрители смогли увидеть актрису в картинах «Несколько дней передышки», «3 женщины в гневе» и еще нескольких проектах. В 2012 году поклонники Марины Влади с радостью узнали о присуждении ей кинематографической премии Henri-Langlois.
Доходы Марины Влади
В 2015 году много писали и говорили об аукционе, устроенном Влади: на нем актриса распродала все свое имущество, включая памятные вещи Владимира Высоцкого. Дороже всего было продано его последнее стихотворение, которое бард написал на бланке туристического агентства. Его оценили в 200 тысяч евро. Марину осуждали за то, что она «продала» память о муже. Сама Марина не считала это предательством: она объясняла, что ей очень нужны были деньги, ведь она жила на очень маленькую пенсию.
Романы и слухи
Марина Влади и Робер Оссейн. Фото: кадр из фильма "Ты - яд"
О личной жизни Марины Влади можно снять захватывающий фильм. Кто только не оказывался у ее ног, сраженный чарами белокурой красавицы! Еще 15-летней девушкой она сразила в самое сердце известного итальянского режиссера Марчелло Мастроянни. Она кружила голову Марлону Брандо, а знаменитые режиссеры Орсон Уэллс и Жан-Люк Годар предлагали ей руку и сердце.
Робер Оссейн и дети
Но юная Марина предпочла Робера Оссейна – французского актера и режиссера с русскими и азербайджанскими корнями. Ей было 17, ему – 28, когда они поженились. Марина родила двоих сыновей – Игоря и Пьера. Но потом в семье начались скандалы. Отношения между супругами портились все больше. Из-за этого Марина даже отказалась от роли Анжелики в фильме, где ее муж играл Жоффрея де Пейрака. Вскоре они расстались.
Жан-Клод Бруйе и сын
Марина Влади и Жан-Клод Бруйе. Фото: кадр из фильма "Секретная жизнь Марины Влади"
За Мариной ухаживал Ален Делон, правда, романа между ними не получилось. Вторым ее мужем стал летчик-испытатель Жан-Клод Бруйе. В этом браке на свет появился сын Владимир. Но через некоторое время супруги расстались.
Устав от бурной личной жизни, актриса прилетела в Москву – ее пригласили сняться в очередной картине. Вместе с ней в СССР прибыли ее мама и все трое сыновей. Марина и не предполагала, что скоро ее жизнь круто изменится.
Марина Влади и Владимир Высоцкий - история любви
Марина Влади и Ален Делон. Фото: соцсети
Французскую актрису пригласили в театр на Таганке – на спектакль «Пугачев», в котором блистал Владимир Высоцкий. О нем Марина много слышала, поэтому согласилась сразу. После спектакля последовал банкет, их познакомили – и Марина пропала… Три года влюбленные разрывались между двумя странами – встречались урывками, но их чувства разгорались только сильнее.
Марина Влади и Владимир Высоцкий. Фото: Global Look Press
Высоцкий развелся с Людмилой Абрамовой, и 13 января 1970 года они с Мариной стали мужем и женой. Их совместная жизнь (в постоянных разъездах, расставаниях и встречах) продлилась до лета 1980-го – до смерти знаменитого барда. Далеко не все в их жизни было гладко. Высоцкий страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Марина всеми силами боролась с этим, пыталась вытащить любимого.
«О том, что это из-за морфия, я тогда не знала. И, главное, очевидно, ты отчаялся выжить. Я узнаю о твоих постоянных изменах. Я больна ревностью. Я не сразу смогла понять, что все это просто попытки цепляться за жизнь, самому себе доказать, что ты все еще существуешь», - писала позднее актриса в своей книге «Владимир. Прерванный полет».
Марина Влади и Владимир Высоцкий. Фото: кадр из фильма "Их двое"
Многочисленные попытки избавить Высоцкого от зависимости не увенчались успехом. В 1979-м он перенес тяжелый сердечный приступ. А ровно через год, 25 июля 1985 года, его не стало. О смерти любимого Марина узнала в Париже.
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Это стало для нее серьезным ударом, она погрузилась в депрессию, в которой находилась долгое время. Вернуться к жизни Марине помог Леон Шварценберг – врач-онколог, с которым Марина познакомилась, когда он лечил ее сестру. В ее сердце продолжал оставаться Высоцкий, но через некоторое время после того, как Леон сделал ей предложение, она дала согласие и стала его женой.
Кроме книги о Высоцком, Влади издала пластинку – и поклонники легендарного барда смогли услышать его песни в исполнении безутешной вдовы: «Я несла свою беду», «Марьюшка», «Так дымно…», «Так случилось, мужчины ушли». По своей книге «Владимир. Прерванный полет» она поставила спектакль. Написала Марина и другие автобиографические книги – «Мой вишневый сад» и «На пляже. Человек в черном».
Марина Влади и Леон Шварценберг. Фото: соцсети
С Леоном она прожила 20 счастливых лет. А потом овдовела во второй раз – врач-онколог умер от рака печени. Его смерть стала для Марины новым страшным испытанием. Она пыталась заглушить свою боль алкоголем, но, к счастью, смогла вовремя остановиться.
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Как Марина Влади живет сейчас
Сын Марины Влади и Робера Оссейна - Игорь Оссейн - с Владимиром Высоцким. Фото: соцсети
Сыновья Марины Влади давно уже взрослые. Пьер и Игорь живут во Франции.
Пьер Оссейн. Фото: кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"
Пьер – талантливый музыкант, играет на многих инструментах.
Младший сын Марины Влади, Владимир, с отцом. Фото: соцсети
Младший сын Марины, Владимир Бруйе, по данным СМИ, живет на Таити.
Сейчас актрисе 85 лет. В прежние времена Марина с мужем жила в загородном доме, в котором было 20 комнат. Но потом его пришлось продать. Актриса переселилась в трехкомнатную квартиру в Париже. У нее были серьезные проблемы со зрением – пришлось сделать операцию. Она ведет уединенный образ жизни, много гуляет, а в гости к себе зовет очень редко и только самых близких.