Девять модных вещей, которые носили в Советском Союзе — и носят сейчас: не только клеши

Казалось бы, эпоха СССР давно позади. Но мы и сегодня носим многие вещи, которые были модными тогда.
Клеши
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
В 70-х годах не было ничего моднее! Даже строгие школьные учителя не ругали своих подопечных за брюки этого фасона — разве что клеши приобретали вовсе уж несуразный вид и украшались бахромой, цепочками и прочими излишествами. После периода бешеной популярности клеши на долгое время исчезли из нашего гардероба — только для того, чтобы триумфально вернуться. Сейчас носят клеш от бедра и от колена, джинсы этого фасона давно потеснили скинни — и, кажется, это надолго.
Платья в цветочек
Фото: кадр из фильма «Девушка без адреса»
Включите любой советский фильм — и вы наверняка увидите на экране девушек в нарядных платьях в цветочек. Потом такие наряды долго считали «деревенскими» и называли «колхозными». Но — о чудо! — в новом тысячелетии они снова пленили сердца модниц. Только вот покрой изменился — если наши бабушки и мамы носили платья в цветочек, дополненные оборками, воланами и рукавами-фонариками, то сегодня это более простые и лаконичные модели.
Джинсы с высокой талией
Именно такие джинсы носили в 70-80-х — их покупали у фарцовщиков, часто не могли достать нужного размера и брали больше, фиксируя их на талии ремнем. В начале 2000-х модницы перешли на джинсы с экстремально низкой посадкой — это выглядело соблазнительно, но далеко не на всех. Довольно быстро в моду вернулись «высокие» джинсы.
Платки
Платок на голове давно перестал считаться «бабушкиным» атрибутом. Современные платки — яркие и стильные, они подчеркивают индивидуальность и отлично дополняют модный образ.
Шапки-ушанки
Фото: кадр из фильма «Девчата»
Самая известная шапка-ушанка СССР — это головной убор Тоси из фильма «Девчата». Такие шапки в Советском Союзе носили и мужчины, и женщины: тепло и практично. А потом, благодаря Вячеславу Зайцеву, ушанки стали популярными и на Западе. Спустя десятилетия они вновь вернулись в моду: сегодня, правда, ушанки выглядят несколько иначе, чем в прошлом веке, они более стильные и разнообразные.
Дубленки
Фото: кадр из фильма «Чародеи»
В Советском Союзе дубленка была доступна далеко не всем: она считалась символом роскоши и высокого статуса, ее могли себе позволить очень обеспеченные люди. Сегодня каждый в состоянии купить себе дубленку — остромодную вещь из коллекций популярных дизайнеров. Стоят дубленки не так уж дорого, а выбрать можно на любой вкус.
Вязаные вещи
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
Советские женщины вязали не столько из любви к искусству, сколько от грустной необходимости: купить приличный свитер, шапку или кофточку было нереально, вот и приходилось «выкручиваться». Покупали пряжу, спицы и крючок, находили подходящую выкройку в журнале «Работница» — и вскоре гардероб пополнялся самодельной вещицей, которая порой носилась много лет. Сегодня у вязаных вещей вторая молодость: они появились в коллекциях многих дизайнеров — от пальто и кардиганов до купальников.
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Резиновые сапоги
Копеечные резиновые сапоги покупали детям — чтобы они могли бегать по лужам, не боясь промочить ноги. В резиновых сапогах занимались домашним хозяйством в деревнях и на дачах. Это было практично, удобно и дешево. Сегодня резиновые сапоги — один из модных трендов: дизайнеры украшают их забавными яркими рисунками, молниями, шнуровкой и другими неожиданными деталями.
Валенки
Валенки никогда не выйдут из моды прежде всего потому, что лучше любой другой обуви сохраняют тепло в сильные морозы. Правда, сегодня они выглядят иначе, чем полсотни лет назад: авторские модели часто украшаются яркой вышивкой, тесьмой и стразами. Можно увидеть и валенки-ботинки, дополненные шнуровкой. Но все равно они остаются валенками — любимой обувью тех, кто живет на Севере.