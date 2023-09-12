Девять модных вещей, которые носили в Советском Союзе — и носят сейчас: не только клеши

Включите любой советский фильм — и вы наверняка увидите на экране девушек в нарядных платьях в цветочек. Потом такие наряды долго считали «деревенскими» и называли «колхозными». Но — о чудо! — в новом тысячелетии они снова пленили сердца модниц. Только вот покрой изменился — если наши бабушки и мамы носили платья в цветочек, дополненные оборками, воланами и рукавами-фонариками, то сегодня это более простые и лаконичные модели.

Джинсы с высокой талией

Именно такие джинсы носили в 70-80-х — их покупали у фарцовщиков, часто не могли достать нужного размера и брали больше, фиксируя их на талии ремнем. В начале 2000-х модницы перешли на джинсы с экстремально низкой посадкой — это выглядело соблазнительно, но далеко не на всех. Довольно быстро в моду вернулись «высокие» джинсы.

Платки

Платок на голове давно перестал считаться «бабушкиным» атрибутом. Современные платки — яркие и стильные, они подчеркивают индивидуальность и отлично дополняют модный образ.

Шапки-ушанки

