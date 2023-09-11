«Не будь я мечтателем, я бы ничего не достиг»: биография главного ковбоя Голливуда Клинта Иствуда

Ранняя жизнь и карьера
Клинтон Иствуд – младший родился 31 мая 1930 года в Сан-Франциско, Калифорния, в семье Клинтона-старшего и Руты Иствуд. У него есть младшая сестра Жанна. После путешествий в поисках работы по всей Калифорнии во время Великой депрессии семья поселилась в городе Пьемонт, в районе залива. Иствуд учился в средней школе Пьемонта, а затем в Оклендской технической средней школе, которую окончил в 1949 году.
Во время и после окончания средней школы Иствуд подрабатывал подборщиком сена, лесорубом, водителем грузовика и кочегаром на сталеплавильной печи. В 1950 году он был призван в армию США и дислоцировался в Форт-Орде на полуострове Монтерей, где служил инструктором по плаванию.
Клинт Иствуд в молодые годы. Фото: Global Look Press
После увольнения в 1953 году Иствуд отправился в Лос-Анджелес, где посещал занятия в городском колледже Лос-Анджелеса и работал на заправочной станции. Высокий и красивый, он прошел кинопробы в Universal и подписал контракт, несмотря на минимальный актерский опыт. Его первыми ролями были эпизодические роли в таких фильмах, как «Месть твари» и «Фрэнсис на флоте», — оба выпущены в 1955 году.
В 1958 году Иствуд стал знаменитым, сыграв главную роль в телевизионном вестерне «Сыромятная плеть». Сыграв Роуди Йейтса, второго в команде после босса Эрика Флеминга, Иствуд плавно вжился в роль вспыльчивого молодого ковбоя. Его персонаж повзрослел в течение восьми сезонов сериала, и ближе к концу Йейтс занял место босса.
Клинт Иствуд в фильме «Сыромятная плеть». Фото: Global Look Press
«За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой»
В 1960-х годах Иствуд отправился в Италию, чтобы сняться в трех вестернах режиссера Серджио Леоне. Клинт исполнил роль холодного, лаконичного «человека без имени», от которой отказались Джеймс Коберн и Чарльз Бронсон.
В 1964 году вышел первый фильм «За пригоршню долларов» (ремейк классического фильма Акиры Куросавы «Едзимбо» ), в 1965-м - «На несколько долларов больше», еще через год - «Хороший, плохой, злой». Прозванные «спагетти-вестернами» из-за их итальянского производства, эти картины приобрели всемирную популярность, а Иствуд стал большой звездой.
Клинт Иствуд в фильме «За пригоршню долларов» 1964 года. Фото: Global Look Press
«Вздерни их повыше»
Вернувшись в Соединенные Штаты, Иствуд основал свою собственную продюсерскую компанию Malpaso и исполнил роль крутого ковбоя в фильме «Вздерни их повыше» (1968).
Хотя он быстро переключился на другие жанры и роли в кино, Иствуд был задействован в многочисленных популярных вестернах, включая «Бродяга высокогорных равнин» (1973), «Джози Уэйлс - человек вне закона» (1976) и «Имя ему Смерть» (1985).
Клинт Иствуд в фильме «Джози Уэйлс - человек вне закона» 1976 года. Фото: Global Look Press
«Сыграй мне перед смертью», «Грязный Гарри»
В 1971 году Иствуд снялся в своем режиссерском дебюте, пьесе «Сыграй мне перед смертью», которая вызвала положительные отзывы. Также в том же году он сыграл роль Гарри Каллахана, склочного полицейского из Сан-Франциско, в фильме «Грязный Гарри».
Суровый, жестокий фильм оказался чрезвычайно популярным у публики, в конечном итоге породив сиквелы «Высшая сила» (1973), «Подкрепление» (1976), «Внезапный удар» (1983) и «Игра в смерть» (1988).
Клинт Иствуд в фильме «Грязный Гарри». Фото: Global Look Press
«Громила и скороход»
В этот период Иствуд также пробовал себя в комедийных ролях, став хедлайнером в фильме «Громила и скороход» (1974) вместе с Джеффом Бриджесом. В более серьезном и заметном облике он предстал в роли заключенного Фрэнка Ли Морриса в фильме «Побег из Алькатраса» (1979).
Клинт Иствуд в фильме «Побег из Альткараса». Фото: Global Look Press
«Птица», «Непрощенный»
Иствуд очень любит джазовую музыку, поэтому снял биографический фильм про Чарли Паркера «Птица» (1988), получивший признание критиков.
Он также получил награды за режиссуру и главную роль в вестерне «Непрощенный» 1992 года, который получил премии «Оскар» за лучшую картину и лучшую режиссуру. Последующие актерско-режиссерские проекты включали «Совершенный мир» (1993), «Мосты округа Мэдисон» (1995), «Абсолютная власть» (1997) и «Настоящее преступление» (1999).
Клинт Иствуд в фильме «Непрощенный» 1992 года. Фото: Global Look Press
«Космические ковбои», «Мистическая река»
Август 2000 года ознаменовался выходом еще одного режиссерского и актерского проекта Иствуда — «Космические ковбои» с участием Джеймса Гарнера, Дональда Сазерленда и Томми Ли Джонса.
В 2003 году Иствуд снял и озвучил «Мистическую реку». Этот захватывающий фильм о бывших друзьях детства, вовлеченных в расследование убийства, принес звездам Шону Пенну и Тиму Роббинсу премии «Оскар». В том же году Иствуд был удостоен премии Гильдии киноактеров за жизненные достижения.
Клинт Иствуд на сьемках фильма «Мистическая река». Фото: Global Look Press
«Малышка на миллион долларов»
В 2004 году Иствуд добился еще одного знакового достижения с фильмом «Малышка на миллион долларов», сыграв главную роль стареющего тренера по боксу. Мощный фильм поднялся в рейтинге наград, заработав «Оскар» за лучшую картину и лучшую режиссуру для Иствуда, а также «Оскар» для актеров Хилари Суонк и Моргана Фримена.
Клинт Иствуд, Хилари Суонк и Морган Фримен в фильме «Малышка на Миллион долларов». Фото: кадр из фильма 2004 года
«Флаги наших отцов», «Письма с Иводзимы»
В 2006 году Иствуд снял две драмы о Второй мировой войне: «Флаги наших отцов» и «Письма с Иводзимы». Эти фильмы рассматривали конфликт с двух совершенно разных точек зрения.
«Флаги наших отцов» исследуют американскую сторону, рассказывая историю усилий одного человека узнать больше об участии его отца в поднятии американского флага на Иводзиме — момент, запечатленный на фотографии, удостоенной Пулитцеровской премии. В фильме приняли участие несколько молодых голливудских актеров, в том числе Райан Филипп, Джесси Брэдфорд и Пол Уокер.
В фильме «Письма с Иводзимы», основанном на переписке, найденной на поле битвы на том острове, рассказывается об опыте японских солдат во время Второй мировой войны. Хотя оба фильма заслужили широкую похвалу, «Письма с Иводзимы» получили четыре номинации на премию «Оскар», в том числе за лучшую картину и лучшую режиссуру.
Клинт Иствуд, Юки Ишимару и Кен Ватанабе на съемках «Писем с Иводзимы». Фото: Global Look Press
«Подмена», «Дж. Эдгар»
Следующим фильмом Иствуда стал семейный драматический триллер 2008 года «Подмена», в котором Анджелина Джоли сыграла главную роль матери похищенного ребенка. Героиня Джоли в фильме, который основан на реальной истории, подозревает, что ребенок, которого ей вернули, на самом деле не является ее сыном.
Позже последовало несколько широко признанных режиссерских проектов, в том числе «Гран Торино» 2008 года (в котором Иствуд также сыграл главную роль), «Непокоренный» 2009 года (в главных ролях Мэтт Деймон и Морган Фримен в роли Нельсона Манделы) и «Дж. Эдгар» 2011 года, в котором Леонардо Ди Каприо сыграл скандального бывшего директора ФБР Дж. Эдгара Гувера.
Анджелина Джоли и Клинт Иствуд на премьере фильма «Подмена». Фото: Global Look Press
«Парни из Джерси», «Американский снайпер»
Иствуд снял два фильма, которые были выпущены в 2014 году. Он адаптировал «Мальчиков из Джерси» из бродвейского мюзикла о восхождении к славе Фрэнки Валли. За этим биографическим фильмом последовал кассовый хит «Снайпер», рассказывающий о карьере и семейной жизни оперативника «Морских котиков» Криса Кайла и получивший множество номинаций на «Оскар».
Клинт Иствуд и Брэдли Купер на съемках фильма «Снайпер». Фото: соцсети
«Чудо на Гудзоне»
Затем Иствуд стал режиссером еще одного фильма, основанного на реальных событиях, - «Чудо на Гудзоне». Вышедший на экраны в 2016 году, фильм рассказывает о героических действиях пилота Чесли Салленбергера, который в 2009 году благополучно посадил неисправный самолет на реку Гудзон. Картина заслужила широкую похвалу как Иствуду, так и его звезде Тому Хэнксу.
Клинт Иствуд и Том Хэнкс на съемках фильма «Чудо на Гудзоне». Фото: соцсети
«Поезд на Париж», «Наркокурьер», «Ричард Джуэлл»
Следующие биографические работы Иствуда «Поезд на Париж» и «Наркокурьер», попали в кинотеатры в 2018 году со смешанными отзывами, хотя последний получил неплохие кассовые сборы.
Следующим был «Дело Ричарда Джуэлла» (2019), основанный на истории охранника, который обнаружил бомбу на летних Олимпийских играх 1996 года только для того, чтобы оказаться в центре расследования ФБР.
Пол Уолтер Хаузер в фильме «Дело Ричарда Джуэлла» 2019 года. Фото: кадр из фильма
Политическая карьера и активизм
Наряду со своей весьма успешной карьерой в Голливуде, Иствуд попробовал свои силы и в политике. В 1986 году он был избран мэром Кармела, штат Калифорния, и занимал этот пост два года.
Иствуд также известен тем, что открыто высказывается о своих политических взглядах. Хотя он зарегистрировался как республиканец в начале своей карьеры, он принял демократическую поддержку законов о контроле над оружием и однополых браков, а в последние годы изображал себя либертарианцем.
Клинт Иствуд выступает перед пустым стулом, представляя президента Барака Обаму, на национальном съезде Республиканской партии 30 августа 2012 года. Фото: Global Look Press
Актер попал в заголовки газет, когда выступил на Национальном съезде республиканской партии 2012 года в поддержку ее кандидата, бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни. Во время своего повествования Иствуд обратился к пустому стулу рядом с ним, на котором сидел воображаемый президент Барак Обама, и сказал, что ему пора отойти в сторону.
Оценивая результаты своей творческой деятельности, Клинт Иствуд в одном из интервью сказал:
«Не будь я мечтателем, я бы ничего не достиг. И уж точно не стал бы заниматься такими пустяками, как играть в кино».
Личная жизнь
Дважды женатый, Иствуд также был вовлечен в несколько громких романов. С 1953 по 1984 год он был женат на Мэгги Джонсон, с которой у него было двое детей, Кайл (р. 1968) и Элисон (р. 1972). За это время у него также родилась дочь Кимбер (р. 1964) от каскадерши из сериала «Сыромятная плеть» Роксанны Тунис.
Начиная с 1975 года, у Иствуда завязались романтические отношения с коллегой по фильму Сондрой Лок, отношения, которые горько закончились судебным иском palimony в 1989 году. Все еще живя с Локком, у него родилось двое детей от Джейселин Ривз, Скотт (р. 1986) и Кэтрин (р. 1988). В 1993 году у него и актрисы Фрэнсис Фишер родилась дочь Франческа Рут. Примерно в то же время появились сообщения о другой дочери Иствуда, родившейся незадолго до начала его голливудской карьеры.
Клинт Иствуд с женой Диной Руис. Фото: Global Look Press
В 1996 году Иствуд женился на Дине Руис, 30-летней телеведущей, которая в декабре родила ему дочь Морган. Пара рассталась в 2013 году, и их развод был завершен в конце 2014 года. Несколько месяцев спустя Иствуд появился на публике со своей новой девушкой, хозяйкой ресторана Кристиной Сандерой.