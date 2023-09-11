«Не будь я мечтателем, я бы ничего не достиг»: биография главного ковбоя Голливуда Клинта Иствуда

Ранняя жизнь и карьера

Клинтон Иствуд – младший родился 31 мая 1930 года в Сан-Франциско, Калифорния, в семье Клинтона-старшего и Руты Иствуд. У него есть младшая сестра Жанна. После путешествий в поисках работы по всей Калифорнии во время Великой депрессии семья поселилась в городе Пьемонт, в районе залива. Иствуд учился в средней школе Пьемонта, а затем в Оклендской технической средней школе, которую окончил в 1949 году.

Во время и после окончания средней школы Иствуд подрабатывал подборщиком сена, лесорубом, водителем грузовика и кочегаром на сталеплавильной печи. В 1950 году он был призван в армию США и дислоцировался в Форт-Орде на полуострове Монтерей, где служил инструктором по плаванию.