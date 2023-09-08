Темное прошлое, роман с Водонаевой и участие в «Дом-2»: биография скандалиста Алексея Адеева

Биография скандалиста

Алексей Адеев — российский бизнесмен, участник телестройки «Дома-2». Про мужчину говорили, что он раньше занимался двумя вещами: строил личную жизнь, а в перерывах сидел в тюрьме. Но сейчас сердцеед исправился, обрел веру в Бога и закон не нарушает.

Воспитывался бабушкой

Алексей Адеев родился 21 июня 1979 года в поселке Новый-Уоян вблизи города Улан, Республика Бурятия. Воспитывался бабушкой Екатериной, потом жил в поселке Ильиногорск Нижегородской области. Родители Вера Николаевна и Герман Николаевич познакомились во время строительства Байкало-Амурской магистрали.

Парень отслужил в армии, в Калуге и городе Электросталь, в эти годы потерял папу, которого называл любящим, справедливым и добрым человеком. После работал в смоленском агентстве недвижимости. В те годы совершил первое преступление: украл автомобиль и катал на нем девушек, за что отсидел четыре года в 11-й Борской колонии.