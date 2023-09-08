Темное прошлое, роман с Водонаевой и участие в «Дом-2»: биография скандалиста Алексея Адеева

Биография скандалиста
Алексей Адеев — российский бизнесмен, участник телестройки «Дома-2». Про мужчину говорили, что он раньше занимался двумя вещами: строил личную жизнь, а в перерывах сидел в тюрьме. Но сейчас сердцеед исправился, обрел веру в Бога и закон не нарушает.
Воспитывался бабушкой
Алексей Адеев родился 21 июня 1979 года в поселке Новый-Уоян вблизи города Улан, Республика Бурятия. Воспитывался бабушкой Екатериной, потом жил в поселке Ильиногорск Нижегородской области. Родители Вера Николаевна и Герман Николаевич познакомились во время строительства Байкало-Амурской магистрали.
Парень отслужил в армии, в Калуге и городе Электросталь, в эти годы потерял папу, которого называл любящим, справедливым и добрым человеком. После работал в смоленском агентстве недвижимости. В те годы совершил первое преступление: украл автомобиль и катал на нем девушек, за что отсидел четыре года в 11-й Борской колонии.
Маленький Леша Адеев. Фото: соцсети
В 2009 году анкета Адеева появилась на сайте знакомств, где он заявил, что ищет женщину-спонсора. В марте 2010 года мужчина был объявлен в федеральный розыск за кражу одного миллиона рублей у случайного знакомого, бизнесмена Дмитрия, к которому Алексей пришел, чтобы оформить сделку по сдаче в аренду квартиры.
Парень снова попал в тюрьму, но получил смягчение наказания за явку с повинной. Которую, кстати, превратил в пиар-ход, пригласив с собой на контрольно-пропускной пункт УВД съемочную группу канала НТВ. Перед отсидкой Алексей расписался с бывшей участницей «Дома-2» Эрикой Кишевой, но многие посчитали этот брак фиктивным.
В 2014 году Адеев женился, в этот раз на девушке по имени Наталья Лучшая (Копелиовитч), знакомой Екатерины Колисниченко. В возрасте 35 лет Алексей стал отцом — у него родился сын Давид. Также Адеев воспитывал приемную дочь Еву. Семья жила в Берлине, но мужчина часто ездил в Москву.
Алексей Адеев с бывшей женой Натальей. Фото: соцсети
В 2019 году жена изменила ему с другом, брак распался, ребята оформили совместную опеку. Бизнесмен часто навещал сына, но Наталья в декабре 2020 года потребовала ограничить свидания до восьми дней в месяц, угрожая лишить бывшего мужа родительских прав.
И это несмотря на то, что в суде Давид встал за спину отца и отказывался уходить с матерью или дедом. Также мальчик заявил, что Наталья била свою дочку Еву ремнем. Но судья не принял это во внимание.
Алексей Адеев с сыном Давидом. Фото: соцсети
Роман с Водонаевой и арест на съемочной площадке
Еще находясь в Борской колонии, Алексей начал смотреть «Дом-2», захотел отправиться на проект и завоевать расположение роковой красотки Алены Водонаевой. Попав на реалити-шоу, Алексей покорил сердце дамы, но в 2005 году его прямо со съемочной площадки забрала милиция.
Выяснилось, что в ноябре 2004 года Адеев украл у клиентки задаток на покупку квартиры. Адвокат подсудимого пытался доказать, что деньги уже принадлежали риелторской фирме, но судья не согласился с этими доводами.
Адеев отсидел 3,5 года в поселке Ванино в Смоленской области, где получил кличку Дьяк, потому что стал верующим и работал в тюремной церкви. Алена ездила его навещать.
Вернувшись в 2008 году на «Дом-2», Алексей покорил сердца таких красавиц, как Наталья Варвина и Яна Земит. Изначально увлекся Анной Якуниной, но девушка не умела целоваться, и это его оттолкнуло. Риелтор покинул проект в сентябре 2008 года. Вскоре у него случился мимолетный роман с Маргаритой Агибаловой.
Алексей Адеев и Маргарита Агибалова. Фото: соцсети
В апреле 2021 года года на канале «Ю» показали второй выпуск обновленного «Дома-2». Адеев, который вернулся на шоу вместе с Надеждой Ермаковой, Глебом Жемчуговым и Саймоном Марданшиным, попытался вручить розу Юлии Ефременковой, но та призналась, что не может принять этот знак внимания, так как любит другого мужчину.
Алексей, которому не понравилось быть отвергнутым, начал донимать Юлию непристойными шутками, девушка в истерике покинула Лобное место.
Затем у Адеева начались бурные отношения с Анной Брянской. Конфликты в паре возникали часто, доходило дело и до драк. Одна из них и стала последней каплей, после чего Анна рассталась с Алексеем, а его выгнали за периметр. Однако он вел переговоры о возвращении и надеялся вернуть девушку. Ему удалось вновь оказаться на проекте.
Алексей Адеев и Анна Брянская. Фото: соцсети
В августе 2022 года Алексей в очередной раз решил покинуть телестройку. Незадолго до этого он планировал начать отношения с Натальей Александровой, пара даже провела вместе ночь за пределами проекта. Девушка отправилась за периметр вместе с новым избранником, а ведущие предложили Адееву статус гостя.
В том же года в жизни скандалиста появилась Анна Самонина. Их роман тоже нельзя было назвать спокойным — влюбленные неоднократно расходились, Аня строила отношения с другим участником проекта. Не получилось избежать рукоприкладства, после чего мать Самониной начала угрожать спутнику дочери заявлением в полицию. В итоге Алексей вновь покинул телестройку.
Алексей Адеев и Анна Самонина. Фото: соцсети
Адеев сейчас
Весной 2023 года Адеев вернулся на проект к Ане. Публика восприняла такую новость с воодушевлением, хотя нашлись и те, кто не верил в этот роман из-за большой разницы в возрасте. Вместе они отметили 19-летие телешоу, а также заселились в отдельную комнату.