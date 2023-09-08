Свадьба с бывшей «татушкой», многомиллионные контракты и болезнь: что известно о бизнесмене Дмитрии Спиридонове

Биография знаменитости

Дмитрий Спиридонов прошел путь от бедности до феерического успеха. Он обладает обостренным чувством справедливости, ненавидит лицемеров и считает, что человек имеет право только на одну ошибку.

Бизнесмен и предприниматель хочет оставить след в истории и мечтает иметь много детей. Мужчина несколько раз был женат, а его нынешняя избранница — вокалистка группы «Тату» Лена Катина.

Мечтал стать водителей троллейбуса и дарить людям хорошее настроение

Дмитрий Спиридонов родился 16 июня 1982 года в Чите. Семья жила бедно, занимала комнату в коммунальной квартире безо всяких удобств. Папу мальчик не знал, его воспитал отчим, который много работал, чтобы прокормить жену и сыновей.

Мама Димы была веселой, любила шутить вопреки всем невзгодам. От нее Дмитрий унаследовал чувство юмора, силу характера и жизненную стойкость. Собственным примером она доказала, что не в деньгах счастье, и научила сына не делать из них культа.

В раннем возрасте мальчик мечтал стать водителем троллейбуса, чтобы дарить людям хорошее настроение. Вдохновляющим примером для него послужил настоящий водитель, который отличался обходительностью и вежливостью.