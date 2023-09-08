Свадьба с бывшей «татушкой», многомиллионные контракты и болезнь: что известно о бизнесмене Дмитрии Спиридонове

Биография знаменитости
Дмитрий Спиридонов прошел путь от бедности до феерического успеха. Он обладает обостренным чувством справедливости, ненавидит лицемеров и считает, что человек имеет право только на одну ошибку.
Бизнесмен и предприниматель хочет оставить след в истории и мечтает иметь много детей. Мужчина несколько раз был женат, а его нынешняя избранница — вокалистка группы «Тату» Лена Катина.
Мечтал стать водителей троллейбуса и дарить людям хорошее настроение
Дмитрий Спиридонов родился 16 июня 1982 года в Чите. Семья жила бедно, занимала комнату в коммунальной квартире безо всяких удобств. Папу мальчик не знал, его воспитал отчим, который много работал, чтобы прокормить жену и сыновей.
Мама Димы была веселой, любила шутить вопреки всем невзгодам. От нее Дмитрий унаследовал чувство юмора, силу характера и жизненную стойкость. Собственным примером она доказала, что не в деньгах счастье, и научила сына не делать из них культа.
В раннем возрасте мальчик мечтал стать водителем троллейбуса, чтобы дарить людям хорошее настроение. Вдохновляющим примером для него послужил настоящий водитель, который отличался обходительностью и вежливостью.
Маленький Дима Спиридонов. Фото: соцсети
Восхождение по карьерной лестнице
После окончания ВУЗа в 2005 году уроженец Читы устроился экономистом в забайкальский филиал «Сибирьтелекома». На этой должности он проработал на протяжении двух лет. В 2008 году он был назначен коммерческим директором магазина бытовой техники «Славел».
Построив блестящую карьеру дома, Дмитрий решился на кардинальные перемены — переезд в Москву. В столице он устроился на аналогичную должность в RBK.Money, где состоялось его знакомство с предпринимателями.
В 2013 году Спиридонов запустил первый стартап, идея которого родилась во время отдыха в кафе. По первоначальной задумке, он представлял собой карманный процессинг и должен был приносить его создателям пассивный доход.
В 2020 году предприниматель занял должность советника заместителя председателя правления «Тинькофф». На новом посту он занимался развитием платежных сервисов
Дмитрий Спиридонов. Фото: соцсети
На следующий год партнеры зарегистрировали название CloudPayments и стали искать инвесторов. Затея была слишком рискованной, в ее успех никто не верил. Создатели сервиса услышали 47 отказов, но не опустили руки. В интервью бизнесмену улыбнулась удача.
Его компания стремительно набирала обороты и уже спустя несколько месяцев вышла на самоокупаемость. А в 2017 году случился новый виток в карьере читинца.
Личная жизнь Спиридонова
Спиридонов отличается чрезмерной открытостью и откровенностью с публикой, подчеркивая, что у него нет границ и рамок. Тем не менее о бывшей жене бизнесмена известно мало. Пара прожила в браке десять лет и развелась по инициативе девушки. В качестве причины Спиридонов назвал собственную зацикленность на работе. Расставание с некогда любимой женщиной далось ему нелегко.
Со временем Дмитрий научился воспринимать неудачи как уроки судьбы, а чтобы не скучать в холостяцкой берлоге, завел себе питомца — щенка редкой породы помски, которого назвал Феней Дмитриевичем.
Дмитрий Спиридонов с первой женой. Фото: соцсети
К слову, многомиллионное состояние не отразилось на характере и привычках Дмитрия. Он подчеркивает, что остался таким же простым парнем, который носит одни и те же вещи, посещает один и тот же ресторан.
Долгожданные перемены в личной жизни закоренелого холостяка произошли в 2021 году. В качестве подарка на собственный день рождения он преподнес себе выступление экс-вокалисты группы «Тату» Лены Катиной. Дмитрий влюбился в певицу с первого взгляда. Симпатия оказалась взаимной, и вскоре между ними завязался роман.
Когда в начале весны 2022 года рак щитовидной железы вернулся (с 2014 года Дмитрий был в ремиссии), Лена достойно прошла испытание вместе с ним, и болезнь вновь отступила.
В апреле того же года Спиридонов сделал певице предложение руки и сердца. Скромную свадьбу влюбленные запланировали на 16 июня. В назначенный день состоялось бракосочетание пары, прошедшее без пышного торжества.
Дмитрий Спиридонов и Лена Катина. Фото: соцсети
После свадьбы Дмитрий сделал жене роскошный подарок — автомобиль Bentley Bentayga, который оценивается примерно в 29 миллионов рублей. Осенью в СМИ появилась информация о беременности Лены, однако она опровергла новость. А уже в середине ноябре она призналась, что действительно находится в интересном положении.
Позже выяснилось, что избранник Катиной очень хотел сына, и его желание исполнилось — в июне 2023 года Лена рассказала, что супруги ожидают появления на свет мальчика.
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов. Фото: соцсети
Еще до рождения ребенка, даже до свадьбы, Спиридонов написал завещание на случай негативного развития событий с его здоровьем. Он завещал все Лене, хотя она предлагала составить брачный договор, но избранник полностью доверяет Катиной и хочет, чтобы она была уверена в будущем.
11 июля Лена родила сына Демьяна. Радостным событием Дмитрий поделился с подписчиками в личном блоге, опубликовав фото с наследником.
Дмитрий Спиридонов с сыном. Фото: соцсети
Дмитрий Спиридонов сейчас
В мае 2022 года Дмитрий Спиридонов ушел из крупной российской компании, а также покинул пост управляющего директора Cloud. Причины ухода бизнесмена из компании остались неизвестными.
В 2023 году Катина представила новый ЕР «Манекен». На одну из композиций сборника «Белла чао» артистка выпустила клип, в котором снялся ее муж Дмитрий.