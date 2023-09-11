Искрометный талант и потрясающе красивый голос: биография Лайзы Миннелли

Кто такая Лайза Миннелли?
Мать Лайзы Миннелли, актриса Джуди Гарленд, была известной исполнительницей и иногда выступала вместе с дочерью. Поэтому Миннелли начала сценическую карьеру еще подростком и выступала на Бродвее.
Ранняя жизнь
Певица и актриса Лайза Миннелли родилась 12 марта 1946 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Хотя ее первые выступления были с матерью-суперзвездой Джуди Гарленд, Миннелли смогла выйти из тени своей матери и сделать успешную карьеру исполнительницы. Помимо Гарленд, отец Лайзы, Винсенте Миннелли, также был хорошо известен в Голливуде своими режиссерскими работами.
Миннелли дебютировала в кино в детстве в музыкальной комедии «В старое доброе лето» (1949), в которой снялись ее мать и Ван Джонсон. В то время как она появлялась и в других концертных постановках своей матери, карьера Миннелли в сфере развлечений началась всерьез гораздо позже.
Джуди Гарленд с третьим мужем Сидни Люфтом, сыном Джозефом Люфтом, дочерью Лайзой Миннелли и второй дочерью Лорной Люфт. Фото: Global Look Press
Ее родители развелись в 1951 году, и Миннелли делила свое время между родителями. Мать Лайзы вышла замуж за продюсера Сида Люфта в 1952 году, и вскоре Миннелли стала старшей сестрой сводным братьям Лорне (1952 г.р.) и Джоуи (1955 г.р.).
У Миннелли были сложные отношения с матерью на протяжении многих лет, поскольку Лайза пыталась ухаживать за родительницей, которая страдала от депрессии.
В 1950-х годах ее отец снова женился, и у него родилась дочь Кристиана Нина от его второй жены Джорджетт Маньяни. Миннелли оставалась близкой со своим отцом на протяжении всей его оставшейся жизни.
Начинающая актриса
Будучи подростком, Миннелли бросила школу и уехал в Нью-Йорк, чтобы продолжить сценическую карьеру. В 1963 году она получила роль в новой версии мюзикла «Лучший шаг вперед», который принес ей положительные отзывы.
Примерно в это же время Миннелли также появилась в телесериале своей матери «Шоу Джуди Гарленд». Миннелли также выступала со своей матерью в лондонском «Палладиуме» и поразила зрителей, а также саму Гарленд, своим вокальным мастерством.
«Это было так, как будто мама внезапно поняла, что я хорошая», - сказала позже Миннелли.
Лайза Минелли на сцене в молодые годы. Фото: Global Look Press
В своей первой главной роли на Бродвее Миннелли появилась в качестве заглавной героини в фильме «Флора. Красная угроза» в 1965 году. Легкая музыкальная комедия высмеивала коммунистическое движение 1930-х годов.
Хотя мюзикл шел всего несколько недель, он принес Миннелли премию «Тони» за лучшую женскую роль в мюзикле. В то время ей было всего 19 лет, что делало ее одной из самых молодых исполнительниц, когда-либо получавших награду.
Лайза Минелли в фильме «Флора. Красная угроза». Фото: кадр из фильма 1965 года
Миннелли снялась в драматической комедии «Чарли Бабблз» (1967) вместе с Альбертом Финни. Сыграв необычную неудачницу по имени Пуки, она получила свою первую номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль за свою работу в фильме 1969 года «Бесплодная кукушка».
Во время съемок своего следующего фильма, «Скажи мне, что ты любишь меня, Джуни Мун» Отто Премингера (1969), Миннелли понесла большую потерю. Ее мать умерла 22 июня 1969 года.
Лайза Минелли в фильме «Бесплодная кукушка». Фото: кадр из фильма 1969 года
Массовый успех
Два года спустя Миннелли получила свою величайшую роль в кино, сыграв певицу из ночного клуба Салли Боулз в мюзикле «Кабаре» (1972), действие которого происходило в Германии в 1930-х годах. Фильм, снятый режиссером Бобом Фоссом, продемонстрировал ее певческие таланты, а также ее диапазон как актрисы.
Майкл Йорк и Лайза Миннелли в фильме «Кабаре» 1972 года. Фото: Global Look Press
Благодаря своим усилиям Миннелли получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Всего фильм получил восемь наград, включая приз за лучшую мужскую роль второго плана за Джоэла Грея и лучшую режиссуру за Фосса.
Успешная полоса Миннелли продолжилась специальным телевизионным фильмом «Лиза с буквой Z», продюсерами которого выступили Фред Эбб и Фосс. Шоу получило премию «Эмми» за выдающуюся одиночную программу — эстрадную и популярную музыку в 1973 году.
Однако после этих больших успехов в кинокарьере Миннелли наступил тяжелый период с такими провалами, как «Счастливая леди» (1975) и «Вопрос времени» (1976), режиссером которых был ее отец. Мюзикл «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977) дал ей шанс поработать со знаменитым режиссером Мартином Скорсезе и актером Робертом Де Ниро.
Лайза Минелли и Роберт Де Ниро в мюзикле «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977). Фото: кадр из фильма
Несмотря на звездный актерский состав и съемочную группу, фильм провалился в прокате и получил в основном негативные отзывы.
Снова работая со Скорсезе, Миннелли вернулась на Бродвей в 1977 году. Она сыграла несостоявшуюся певицу, пытающуюся возродить свою музыкальную карьеру. Сыграв выдающуюся роль, Миннелли получила свою вторую премию «Тони» за лучшую женскую роль в мюзикле.
Несколько лет спустя она добилась еще одного успеха на большом экране в романтической комедии «Артур» (1981). Миннелли снялась вместе с Дадли Муром в роли официантки, которая влюбляется в богатого, но часто нетрезвого мужчину.
Дадли Мур и Лайза Минелли в фильме «Артур». Фото: кадр из фильма 1981 года
Опытный исполнитель
К середине 1980-х Миннелли прошла реабилитацию в клинике Бетти Форд. После чего много гастролировала и снялась в нескольких незабываемых фильмах, в том числе «Аренда полицейского» (1987) и «Артур 2: На скалах» (1988) - сиквеле, которому не удалось вернуть магию хита 1981 года.
Берт Рейнолдс и Лайза Минелли в фильме «Аренда полицейского». Фото: Global Look Press
В 1986 году Миннелли потеряла своего отца, который умер от сердечной недостаточности. В следующем году она участвовала в получившем признание критиков документальном фильме «Миннелли о Миннелли: Лиза помнит Винсенте», который получил несколько номинаций на премию «Эмми».
Примерно в это же время она объединилась с Фрэнком Синатрой и Сэмми Дэвисом – младшим для мирового турне под названием The Ultimate Event.
Лайза Минелли и Фрэнк Синатра. Фото: соцсети
Ее актерская карьера оживилась в последние годы, благодаря ее юмористическим появлениям в качестве гостьи в сериале «Остановленное развитие» в 2004 и 2005 годах и ее роли в фильме «Секс в большом городе – 2» (2010). Однако по большей части Миннелли сосредоточилась на живых выступлениях. Каждый год она дает множество концертов по всему миру.
Личная жизнь
Лайза Миннелли и ее муж Дэвид Гест. Фото: Global Look Press
Лайзу Миннелли нельзя назвать счастливой в любви. Она была замужем четыре раза. Ее первый брак был с австралийским певцом и автором песен Питером Алленом, который продлился с 1967 по 1972 год.
С 1974 по 1979 год Миннелли была замужем за Джеком Хейли – младшим. Самый продолжительный ее союз был со скульптором Марком Геро, продолжавшийся с 1979 по 1992 год. Ее брак в 2002 году с продюсером Дэвидом Гестом закончился через 16 месяцев.