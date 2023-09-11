Искрометный талант и потрясающе красивый голос: биография Лайзы Миннелли

Кто такая Лайза Миннелли?

Мать Лайзы Миннелли, актриса Джуди Гарленд, была известной исполнительницей и иногда выступала вместе с дочерью. Поэтому Миннелли начала сценическую карьеру еще подростком и выступала на Бродвее.

Ранняя жизнь

Певица и актриса Лайза Миннелли родилась 12 марта 1946 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Хотя ее первые выступления были с матерью-суперзвездой Джуди Гарленд, Миннелли смогла выйти из тени своей матери и сделать успешную карьеру исполнительницы. Помимо Гарленд, отец Лайзы, Винсенте Миннелли, также был хорошо известен в Голливуде своими режиссерскими работами.

Миннелли дебютировала в кино в детстве в музыкальной комедии «В старое доброе лето» (1949), в которой снялись ее мать и Ван Джонсон. В то время как она появлялась и в других концертных постановках своей матери, карьера Миннелли в сфере развлечений началась всерьез гораздо позже.