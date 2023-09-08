Парень что надо: биография актера Денниса Куэйда

«Уходя в отрыв» и «Парни что надо»

Куэйд получил второстепенную роль в фильме Джонатана Демме «Сумасшедшая мама» (1975), но впервые появился на большом экране в фильме 1978 года «30 сентября 1955 года». Прорывная роль Куэйда появилась в нашумевшем фильме «Уходя в отрыв» (1979), который получил премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Затем Куэйд появился в вестерне 1980 года «Скачущие издалека» вместе со своим братом Рэнди и в романтической комедии «Всю ночь напролет» (1981) в главных ролях Джина Хэкмана и Барбра Стрейзанд.

Снявшись в нескольких низкорейтинговых фильмах, таких как «Ночь, когда погасли огни в Джорджии» (1981) и «Челюсти 3» (1983), он получил признание за роль самоуверенного астронавта Гордона Купера в «Парни что надо», экранизации бестселлера Тома Вулфа 1983 года, с Сэмом Шепардом и Эдом Харрисом в главных ролях.