Парень что надо: биография актера Денниса Куэйда

Кто такой Деннис Куэйд?
Деннис Куэйд прославился после роли в фильме «Уходя в отрыв» 1979 года, после чего снялся в популярной картине «Парни что надо» 1983 года и разочаровавших многих «Челюсти 3» того же года. Куэйд вновь обрел успех в 1990-х годах с такими фильмами, как «Каждое воскресенье», «Радиоволна» и «Вдали от рая», за которые Нью-Йоркский кружок кинокритиков назвал его лучшим актером второго плана.
Деннис Куэйд (крайний справа) и др. Фото: кадр из к/ф «Уходя в отрыв» (1979)
Ранние годы
Деннис Уильям Куэйд родился 9 апреля 1954 года в Хьюстоне, штат Техас. Поступив по стопам своего старшего брата Рэнди Куэйда в Хьюстонский университет, Куэйд бросил учебу в 1974 году и переехал в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актерскую карьеру.
«Уходя в отрыв» и «Парни что надо»
Куэйд получил второстепенную роль в фильме Джонатана Демме «Сумасшедшая мама» (1975), но впервые появился на большом экране в фильме 1978 года «30 сентября 1955 года». Прорывная роль Куэйда появилась в нашумевшем фильме «Уходя в отрыв» (1979), который получил премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
Затем Куэйд появился в вестерне 1980 года «Скачущие издалека» вместе со своим братом Рэнди и в романтической комедии «Всю ночь напролет» (1981) в главных ролях Джина Хэкмана и Барбра Стрейзанд.
Снявшись в нескольких низкорейтинговых фильмах, таких как «Ночь, когда погасли огни в Джорджии» (1981) и «Челюсти 3» (1983), он получил признание за роль самоуверенного астронавта Гордона Купера в «Парни что надо», экранизации бестселлера Тома Вулфа 1983 года, с Сэмом Шепардом и Эдом Харрисом в главных ролях.
Деннис Куэйд. Фото: кадр из к/ф «Парни что надо» (1983)
«Большой кайф» и «Внутреннее пространство»
В 1987 году карьера Куэйда пошла в гору с ролью детектива отдела по расследованию убийств Нового Орлеана, который вступает в связь с окружным прокурором (его играет Эллен Баркин) в фильме «Большой кайф». В том же году он снялся вместе с Шер в триллере «Подозреваемый».
На съемках сумасбродной комедии «Внутреннее пространство» (1987) Куэйд познакомился с актрисой Мег Райан; они полюбили друг друга во время съемок своего следующего фильма, триллера «Мертв по прибытии» (1988), и обручились в 1989 году. Ранее Куэйд был женат на другой актрисе, Пи Джей Солс, с 1978 по 1983 год.
После его нашумевшего фильма «Большие огненные шары»! (1989), в котором он сыграл темпераментного рок-музыканта Джерри Ли Льюиса, пришедшегося по вкусу как критикам, так и зрителям, Куэйд решил избавиться от своих вредных привычек. В 1990 году он навсегда бросил пить, а год спустя они с Мег Райан поженились.
Деннис Куэйд и Мег Райан. Фото: кадр из к/ф «Внутреннее пространство» (1987)
«Открытки с края бездны», «Плоть от плоти», «Уайатт Эрп»
После роли второго плана с Мерил Стрип и Ширли Маклейн в фильме «Открытки с края бездны» (1990) Куэйд взял вынужденный перерыв в карьере, вернувшись в 1993 году с главной ролью вместе с Райаном в фильме «Плоть от плоти», также с Джеймсом Кааном и Гвинет Пэлтроу.
Он похудел на 42 фунта, готовясь к работе в фильме «Уайатт Эрп» (1994), в котором он сыграл больного туберкулезом Дока Холлидея, приятеля главного героя в исполнении Кевина Костнера.
Деннис Куэйд. Фото: кадр из к/ф «Уайатт Эрп» (1994)
«Тема для разговора» и «Ловушка для родителей»
В 1995 году Куэйд снялся в роли неверного мужа героини Джулии Робертс в симпатичной комедийной драме «Тема для разговора». Следующие несколько его фильмов были менее успешными, включая разочаровывающее высокобюджетное фэнтези «Сердце дракона» (1996), «Преступные связи» (1997), «Американские горки» (1997) и «Спаситель» (1998).
В 1998 году он принял участие в обновленной версии классического семейного фильма «Ловушка для родителей» и присоединился к актерскому составу, включая Шона Коннери и Анджелину Джоли в фильме «Превратности любви». В том же году он дебютировал в качестве режиссера в телефильме «Все что растет», в котором он также сыграл главную роль.
Деннис Куэйд и Линдси Лохан. Фото: кадр из к/ф «Ловушка для родителей» (1998)
«Каждое воскресенье» и «Радиоволна»
Популярность Куэйда снова возросла в конце 1999 и начале 2000 года благодаря заметным ролям в двух хорошо принятых фильмах, футбольной драме Оливера Стоуна «Каждое воскресенье» с Аль Пачино и Кэмерон Диаз в главных ролях и научно-фантастическом триллере «Радиоволна» (2000).
В 2002 году он снялся в любимом бейсбольными фанатами фильме «Новичок», и в том же году Нью-Йоркский кружок кинокритиков также назвал его лучшим актером второго плана за роль в фильме Тодда Хейнса «Вдали от рая».
Деннис Куэйд. Фото: кадр из к/ф «Новичок» (2002)
«Послезавтра», «Точка обстрела», «Правда»
Актер продолжал сниматься в таких фильмах, как «Форт Аламо» (2004), «Послезавтра» (2004) и «Точка обстрела» (2008). Он перешел наТВ в 2012 году в сериале «Вегас» в роли шерифа 1960-х годов, стремящегося поддерживать закон среди темных делишек мафии, хотя сериал подошел к концу после одного сезона. Затем он появился в широко разрекламированном комедийном фильме «Муви 43» (2013) и политической драме «Правда» (2015).
Деннис Куэйд. Фото: кадр из к/ф «Муви 43» (2013)
«Собачья жизнь», «Мидуэй»
Затем Куэйд появился в семейном фильме «Собачья жизнь» (2017), который два года спустя породил продолжение «Собачья жизнь 2». Подтвердив, что он сыграет главную роль в биографическом фильме о президенте Рональде Рейгане, Куэйд появился вместе с Джеймсом Франко в фильмах 2018 года «Притворщики».
Затем, после превращения в сумасшедшего сталкера в «Незваном госте» (2019), Куэйд должен был вернуться к героической роли позже в том же году в роли вице-адмирала Уильяма «Булла» Хэлси в эпопее Второй мировой войны «Мидуэй».
Деннис Куэйд. Фото: кадр из к/ф «Собачья жизнь» (2017)
Браки и дети
На протяжении 1990-х годов Куэйд и Райан считались одной из самых стабильных пар Голливуда. Со своим сыном Джеком пара делила свое время между домами в Нью-Йорке, Санта-Монике и Парадайз-Вэлли, штат Монтана. В июне 2000 года Куэйд и Райан шокировали многих, объявив о своем расставании после девяти лет брака. В то же время появились сообщения, что Райан начала встречаться с австралийским актером Расселом Кроу, ее партнером по фильму «Доказательство жизни».
Ссылаясь на «непримиримые разногласия» (и утверждая, что в этом не участвовала третья сторона), Куэйд подал на развод в июле 2000 года.
В июле 2004 года он женился на 32-летней агенте по недвижимости Кимберли Баффингтон. У пары родились близнецы Томас Бун и Зои. Грейс 8 ноября 2007 года и пережила страшный момент, когда в больнице младенцам по ошибке ввели взрослую дозу препарата. Куэйд подал в суд за халатность и подал иск против производителя лекарства. После нескольких лет разлуки и примирения Куэйд и Баффингтон завершили свой развод весной 2018 года.
В октябре 2019 года Куэйд объявил о своей помолвке с Лорой Савой, 26-летней аспиранткой Школы бизнеса МакКомбса Техасского университета. Пара поженилась в июне 2020 года.
Деннис Куэйд, Кимберли Баффингтон и Джек Куэйд. Деннис Куэйд удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде. Голливуд, Калифорния. 16 ноября 2005 г. Фото: Global Look Press
Деннис Куэйд и Лора Савой. Кальяри, Италия. 23 июня 2023 г. Фото: Global Look Press