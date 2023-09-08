Из спецназа в телохранители и на проект «Дом-2»: биография Михаила Козлова

Биография знаменитости

Михаил Козлов — молодой участник реалити-шоу «Дом-2». Сложенный как Аполлон парень с непростым прошлым быстро влился в коллектив и, казалось бы, наконец-то нашел свою любовь. Новенький практически сразу проявил себя как истинный джентльмен и потому сразу заслужил внимание женской половины проекта. Однако спустя некоторое время парень покинул знаменитый проект.

Вырос в многодетной семье, рос застенчивым

Родился Миша Козлов 18 ноября 1995 года в городе Бендеры в Приднестровье. Семья парня была многодетной, помимо Миши родители воспитывали еще четверых детей.

И хотя мальчик не жаловался на одиночество, он рос застенчивым и закомплексованным. Миша боялся лишний раз привлечь внимание, высказать мнение, а на фото старался не улыбаться, думая, что будет выглядеть глупо и нелепо.

Денег в семье, как в интервью рассказывал сам Козлов, вечно не хватало, поэтому, повзрослев, молодой человек принял решение добиться всего в жизни сам. Окончив школу, Миша отправился в Тирасполь, где поступил в Приднестровский государственный университет имени Тараса Шевченко.