Из монастыря в телохранители и на проект «Дом-2»: биография Михаила Козлова

Биография знаменитости
Михаил Козлов — молодой участник реалити-шоу «Дом-2». Сложенный как Аполлон парень с непростым прошлым быстро влился в коллектив и, казалось бы, наконец-то нашел свою любовь. Новенький практически сразу проявил себя как истинный джентльмен и потому сразу заслужил внимание женской половины проекта. Однако спустя некоторое время парень покинул знаменитый проект.
Вырос в многодетной семье, рос застенчивым
Родился Миша Козлов 18 ноября 1995 года в городе Бендеры в Приднестровье. Семья парня была многодетной, помимо Миши родители воспитывали еще четверых детей.
И хотя мальчик не жаловался на одиночество, он рос застенчивым и закомплексованным. Миша боялся лишний раз привлечь внимание, высказать мнение, а на фото старался не улыбаться, думая, что будет выглядеть глупо и нелепо.
Денег в семье, как в интервью рассказывал сам Козлов, вечно не хватало, поэтому, повзрослев, молодой человек принял решение добиться всего в жизни сам. Окончив школу, Миша отправился в Тирасполь, где поступил в Приднестровский государственный университет имени Тараса Шевченко.
Михаил Козлов. Фото: соцсети
Служба в спецназе и работа телохранителем
О том, как раз далее развивался жизненный путь парня, известно только с его собственных слов. После монастыря Миша отправился в армию, служил в спецназе, а покончив с военной сферой, некоторое время подрабатывал телохранителем.
Параллельно Козлов сосредоточился на спорте, и именно фитнес помог молодому застенчивому парню обрести уверенность в себе. Высокий и подтянутый спецназовец накачал рельефную мускулатуру, а позже сам попробовал себя в тренерской работе.
Сейчас мужчина работает в элитном фитнес-клубе, а также дает советы на странице в соцсетях тем, кто мечтает похудеть, рассказывая о распространенных ошибках, допускаемых во время диеты.
Михаил Козлов. Фото: соцсети
Приход на «Дом-2» и скандалы с участниками шоу
В 26-летнем возрасте Михаил подал заявку на участие в «Дом-2». На проект Козлов пришел, желая найти любовь, а на лобном месте с улыбкой сообщил участникам, что обожает есть и спать, хотя, глядя на рельефные мышцы новенького, в это трудно было поверить.
Сразу после прихода на программу (в конце марта 2022 года) Михаил нашел способ проявить себя и заслужил репутацию воспитанного парня с добрым и отзывчивым сердцем. О Козлове еще чаще стали говорить после инцидента с Иваном Барзиковым, с которым Миша вступил в конфронтацию, защищая от агрессии участницу Полину Гельцер.
Бывший спецназовец бесстрашно начал перепалку со старожилом, хотя прежде никто из участников не смел вставать у того на пути. Дело дошло до драки, а девушки оценили рыцарский поступок Михаила. О симпатии к новенькому сразу заявили несколько девушек, и уже вскоре Миша начал оказывать знаки внимания Яне Захаровой.
Михаил Козлов на проекте «Дом-2». Фото: кадр из выпуска телешоу «Дом-2»
Личная жизнь Козлова
По признанию Михаила, опыта серьезных отношений у него не было. В интервью он также отмечал, что для мужчины важно стать самодостаточным и обеспеченным, чтобы жена и ребенок ни в чем не нуждались и чувствовали себя как за каменной стеной. С приходом в реалити-шоу «Дом-2» у Козлова появился шанс наладить личную жизнь.
Не получив ответной реакции от строптивой Захаровой, мужчина переключился на скромницу Алену Опенченко, которая незадолго до этого рассталась с Никитой Балыкиным.
Молодые люди составили красивую пару, но девушка явно не торопила события и внимательно приглядывалась к новичку. Впрочем, уже вскоре Алена всецело доверилась избраннику и начала бурно проявлять чувства на камеру, раздражая Ивана Барзикова.
Михаил Козлов и Алена Опенченко. Фото: кадр из выпуска телешоу «Дом-2»
Уже спустя несколько месяцев после появления на телестройке парень полноценно влился в коллектив, разобрался, кто с кем дружит и враждует, а также нашел любовь.
Поклонники проекта сразу разделились на два лагеря. Одни поддержали выбор Михаила, отметив, что пара сложилась гармоничная, в то время как другие отнеслись с непониманием. Зрители задавались вопросом, что такой порядочный мужчина мог найти в Опенченко.
Тем не менее отношения влюбленных продолжили стремительно развиваться, а в Сети какое-то время курсировали слухи о скорой свадьбе.
Михаил Козлов и Алена Опенченко. Фото: соцсети
В начале 2023 года Алена Опенченко и Михаил Козлов ушли с телепроекта, уступив свое место одной из пар на голосовании. Практические сразу после ухода появились слухи о расставании пары из-за многочисленных скандалов. На данный момент неизвестно, продолжает ли Михаил состоять в отношениях со своевольной брюнеткой.
Интересные факты
Судя по подпискам в соцсетях, Козлов любит смотреть бои ММА и UFC, а также уделяет свободное время просмотру новых фильмов.