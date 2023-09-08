Путь от страховщика до обладателя «Эмми»: как бизнесмен Сергей Саркисов решил стать режиссером

Биография бизнесмена Сергея Саркисова довольно интересна. Он заработал состояние, будучи управленцем страховой компании, попал в рейтинги Forbes и уже после 50 лет вдруг решил попробовать себя в качестве кинопродюсера и режиссера. Сняв собственный фильм, предприниматель доказал, что никогда не поздно исполнять мечты.

Детство и юность

Сергей родился 18 мая 1959 года в Москве, в семье работника Министерства внешней торговли СССР. Отец занимал должность торгового представителя за рубежом, а мать работала учителем начальных классов. В семье есть также второй сын Николай.

Детство Сергея прошло на Кубе, куда его отца отправили по работе. Затем Саркисовы вернулась в Москву, и мальчик продолжил учиться в обычной советской школе.

Будущий миллиардер начал зарабатывать еще в юности, разгружая вагоны. Затем, поступив в МГИМО, принялся за оплату рисовать плакаты для московского объединения меховых ателье и делать технические переводы.