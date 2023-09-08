Путь от страховщика до обладателя «Эмми»: как бизнесмен Сергей Саркисов решил стать режиссером

Биография бизнесмена Сергея Саркисова довольно интересна. Он заработал состояние, будучи управленцем страховой компании, попал в рейтинги Forbes и уже после 50 лет вдруг решил попробовать себя в качестве кинопродюсера и режиссера. Сняв собственный фильм, предприниматель доказал, что никогда не поздно исполнять мечты.
Детство и юность
Сергей родился 18 мая 1959 года в Москве, в семье работника Министерства внешней торговли СССР. Отец занимал должность торгового представителя за рубежом, а мать работала учителем начальных классов. В семье есть также второй сын Николай.
Детство Сергея прошло на Кубе, куда его отца отправили по работе. Затем Саркисовы вернулась в Москву, и мальчик продолжил учиться в обычной советской школе.
Будущий миллиардер начал зарабатывать еще в юности, разгружая вагоны. Затем, поступив в МГИМО, принялся за оплату рисовать плакаты для московского объединения меховых ателье и делать технические переводы.
Сергей Саркисов в 2007 году. Фото: Global Look Press
Карьера
Окончив университет, Сергей Саркисов работал в компании «Ингосстрах» и параллельно решил получить второе высшее образование в правовой сфере. Позднее заслужил степень кандидата экономических наук, выпустил несколько научных публикаций на тему экономики и управления.
В 1987 году молодой человек получил должность руководителя представительства «Ингосстраха» на Кубе. В 1990-м вернулся на родину и занял пост генерального представителя иностранной страховой корпорации Lloyd’s.
В 90-х бизнесмен стал владельцем Русско-Европейского страхового общества. Позднее этот бизнес был переименован в компанию «РЕСО-Гарантия». Сергей пригласил для совместного ведения дел младшего брата Николая. К 2006 году мужчины имели 95% акций частной страховой компании.
Бизнесмен также известен своей благотворительной деятельностью, за которую в 2016 году получил высшую награду Армянской апостольской церкви.
Сергей Саркисов на обложке Forbes. Фото: соцсети
Личная жизнь
Сергей Саркисов много лет живет в крепком браке с медиком Русудан Махашвили. Жена подарила ему пятерых детей.
Особое внимание журналистов привлек старший наследник олигарха Николай. Он планировал пойти по стопам матери в медицину: выучился в Московской медицинской академии имени Сеченова, затем два года практиковался в хирургии. Но однажды молодой человек почувствовал, что быть доктором - не его призвание.
Наследник миллиардов решил стать режиссером и отправился в Лос-Анджелес, чтобы учиться в элитной киношколе. В итоге он добился своего и начал снимать фильмы на Западе.
Сергей Саркисов и Русудан Махашвили на Каннском кинофестивале. Фото: соцсети
Также пресса писала о младшем сыне, Сергее Саркисове, который стал продолжать дело отца. Уже в 18 лет парень числился сотрудником «РЕСО-Гарантии». Весной 2019 года после шумной московской вечеринки Саркисову-младшему стало плохо. Несколько дней парень провел в коме, но в итоге врачи поставили его на ноги.
Певец ЮрКисс и Сергей Саркисов - младший. Фото: Global Look Press
В 2016 году дочь бизнесмена Ия Саркисова вышла замуж. Для своей любимицы отец устроил роскошную свадьбу в Тбилиси. Невеста блистала в платье от Валентина Юдашкина, а национальные грузинские костюмы для танца молодых тетя девушки шила по музейным образцам.
О двоих других наследниках Саркисова мало что известно.
Приход в кино
Неожиданный переход старшего сына из медицины в киноиндустрию заставил Сергея Саркисова пересмотреть собственные интересы. Он понял, что и сам хочет попробовать силы в деле создания фильмов.
Уже немолодой бизнесмен пошел на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Правда, там был возрастной порог до 40 лет, но для предпринимателя сделали исключение благодаря протекции режиссера Павла Лунгина.
Сергей Саркисов на съемках в Москве. Фото: vk.com/blitzfilms
Отучившись, Саркисов выступил продюсером фильма «Красный», снятого его сыном Николаем, а в 2016 году представил в Каннах свою собственную дебютную короткометражку «На плаву».
В 2017-м Сергей Эдуардович начал работу над полнометражной картиной «На Париж». Он собрал звездный состав: Дмитрия Певцова, Эммануила Виторгана, Ренату Литвинову и других ярких актеров. Фильм рассказал о советских танкистах, которые весной 1945-го решили отметить День Победы в столице Франции. Готовая лента вышла в 2019 году и получила несколько наград.
Тогда же начинающий режиссер и продюсер выпустил документальную ленту «Выбор» - интервью с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в котором политик рассказывае о том, каким представляет будущее своей страны. Еще один документальный фильм, который продюсировал Сергей Эдуардович, «Архитекторы отрицания» прошел отбор на премию «Оскар».
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Сергей Саркисов и его старший сын Николай на сайте своей продюсерской компании. Фото: blitzfilms.ge
Вместе с сыном Николаем предприниматель основал в Лос-Анджелесе продюсерскую компанию Blitz Films. Фирма работает с видными американскими актерами и режиссерами, в основном, ее проекты реализуются в Штатах. В 2020 году творческое объединение получило премию «Эмми» за телепередачу «Ненависть среди нас».
Сергей Саркисов также пробует себя в сценарной работе.