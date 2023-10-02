Просто самая лучшая! История королевы рок-н-ролла Тины Тернер

Кем была Тина Тернер?
Тина Тернер начала выступать с музыкантом Айком Тернером в 1950-х годах. Они стали известны как The Ike and Tina Turner Revue, получив широкое признание благодаря своим живым выступлениям и записям, таким как хит Proud Mary, пока Тина не ушла в 1970-х годах от мужа после нескольких лет домашнего насилия.
После медленного начала своей сольной карьеры Тернер добилась огромного успеха с альбомом 1984 года Private Dancer. Она выпустила еще несколько альбомов, возглавлявших чарты, и хитовых синглов и дважды была избрана в Зал славы рок-н-ролла. Почитаемая певица с восемью «Грэмми» на счету позже приняла участие в проекте Spiritual Beyond. Тернер скончалась 24 мая 2023 года в возрасте 83 лет.
Музыкальные призы мировой звезды Тины Тернер на сцене Опереттенхауса. Гамбург, Германия 06.04.2022 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Тина Тернер, урожденная Анна Мэй Буллок, родилась 26 ноября 1939 года в Натбуше, штат Теннесси. Ее родители, Флойд и Зелма Буллок, были бедными людьми, которые расстались и оставили Анну Мэй и ее сестру на воспитание бабушке. Когда ее бабушка умерла в начале 1950-х, Анна Мэй переехала в Сент-Луис, чтобы быть со своей матерью.
Едва став подростком, Анна Мэй, которая пела в церковном хоре своей церкви, быстро погрузилась в R & B – сцену Сент-Луиса, проводя большую часть своего времени в Club Manhattan. Именно там, в 1956 году, она познакомилась с музыкантом Айком Тернером, который часто играл в клубе с the Kings of Rhythm. Вскоре она выступала с группой под именем «Маленькая Энн» и быстро стала гвоздем программы.
Концерт Тины Тернер под открытым небом на Янштадионе в Людвигсбурге в 1975 году. Фото: Global Look Press
Попадание в чарты A Fool in Love
В 1960 году, когда другая певица не смогла приехать на сессию записи Kings of Rhythm, Анна Мэй исполнила главную партию в треке под названием «Влюбленный дурак». Затем пластинка была отправлена на радиостанцию в Нью-Йорке и была выпущена под псевдонимом Айк и Тина Тернер. (В интервью 2013 года Опре Уинфри Тина сказала, что Айк запатентовал ее имя как форму контроля.)
Песня имела огромный успех в стиле R & B и вскоре попала в поп-чарты. Вскоре группа гастролировала в качестве ревю Айка и Тины Тернер и получила известность благодаря своим потрясающим выступлениям на сцене. Группа также воспользовалась успехом A Fool in Love, выпустив серию успешных последующих синглов, в том числе It's Gonna Work Out Fine, Poor Fool и Tra La La La La.
Американский дуэт Айк и Тина Тернер, 1970-е годы. Фото: Global Look Press
Брак с Айком Тернером
С ростом их популярности Айк и Тина поженились в Тихуане, Мексика, в 1962 году. До их свадьбы в 1960 году у них родился сын Ронни. Всего у них было четверо сыновей: Крейг, Айк-младший, Майкл и Ронни, который был их единственным общим биологическим ребенком.
У Тины был сын Крейг от саксофониста Kings of Rhythm Рэймонда Хилла. Она родила мальчика, когда ей было 18. Айк усыновил Крейга, а Тина — двух сыновей Айка, Айка-младшего и Майкла, от его предыдущего брака.
Тина Тернер с сыном Ронни и собакой Оникс у бассейна дома во Вью-Парке, Калифорния, США. 1972 г. Фото: Global Look Press
Proud Mary
В 1966 году успех Тины и Айка достиг новых высот, когда они записали альбом River Deep, Mountain High с суперзвездным звукозаписывающим продюсером Филом Спектором.
Заглавный трек не имел успеха в Соединенных Штатах, но стал массовым хитом, вошедшим в топ-5 в Англии, и принес дуэту новую славу. Тем не менее они стали более известными благодаря своим электризующим живым выступлениям, не накопив тонны соответствующих хитов.
В 1969 году они гастролировали на разогреве у the Rolling Stones, завоевав себе еще больше поклонников. Популярность группы возродилась в 1971 году с выходом альбома Workin’ Together, в котором был записан знаменитый ремейк трека Creedence Clearwater Revival Proud Mary, записанного в замедленном темпе и вошедшего в топ-5 американских чартов и принесшего обоим первую «Грэмми».
Proud Mary стала краеугольным камнем шоу пары, известной вокалом Тины наряду с кружащимися танцевальными движениями, выполняемыми сопровождающими их вокалистками the Ikettes.
Позже дуэт попал в топ-5 британских хитов 1973 года с песней Nutbush City Limits, джемом в стиле рок-кантри-соул, написанным Тиной и включающим автобиографические элементы. Затем, в 1975 году, Тина также снялась в своем первом фильме, сыграв Кислотную королеву в фильме «Томми».
Тина Тернер. Фото: кадр из к/ф «Томми» (1975)
Развод с Айком
Несмотря на их успех как музыкального дуэта, брак Тины и Айка был обречен. Позже Тина рассказала, что Айк часто подвергал ее физическому насилию, и она даже пыталась покончить с собой из-за его жестокого обращения.
В 1976 году пара рассталась как в личном, так и в профессиональном плане после ссоры в Далласе, в которой Тина дала отпор, согласно ее более поздней книге. В 1978 году они были официально разведены, причем Тина сослалась на частые измены Айка.
В годы, последовавшие за разводом, сольная карьера Тины понемногу стала расти. По словам Тины, когда она ушла от Айка, у нее было «36 центов и кредитная карточка на заправке».
Чтобы сводить концы с концами и заботиться о своих детях, она пользовалась талонами на питание и даже убирала дома. Но она также продолжала выступать на менее известных площадках и появлялась в качестве гостя на пластинках других исполнителей, хотя поначалу не добилась какого-либо заметного успеха.
Тина Тернер выступает на арене Джо Луиса 18 августа 1985 года в Детройте, штат Мичиган. Фото: Global Look Press
Private Dancer и What's Love Got to Do With It
Однако в 1983 году сольная карьера Тернер, наконец, набрала обороты, когда она записала ремейк песни Эла Грина Let's Stay Together. Известная по клипу, в котором она появилась в тряпичном платье между двумя танцорами, Тернер подняла свой ремейк в топ-5 отечественных чартов R & B и топ-10 среди поп-песен Великобритании.
В следующем году она вернулась в индустрию звукозаписи, когда был выпущен ее долгожданный сольный альбом Private Dancer, имевший ошеломляющий успех у критиков и у публики. Впоследствии он получил четыре премии «Грэмми» и в итоге разошелся тиражом более 20 миллионов копий по всему миру.
Private Dancer был потрясающим с точки зрения отдельных синглов, с гимном посвящения What's Love Got to Do With It, достигшим № 1 в поп-чартах США и получившим премию «Грэмми» за альбом года. Заглавные треки в стиле smooth-jazz Private Dancer и Better Be Good to Me также попали в топ-10.
К этому времени Тернер была женщиной лет сорока с небольшим, которая становилась все более известной благодаря своим уникальным энергичным выступлениям и хриплому голосу, а также своему фирменному образу: обычно она выступала в коротких юбках, которые обнажали ее знаменитые ноги.
Тина Тернер получает золотую пластинку за свой альбом Private Dancer в Мюнхене 1 марта 1985 года. Фото: Global Look Press
Wildest Dreams и финальный тур
В следующем десятилетии Тернер выпустила альбом Wildest Dreams (1996), содержащий ее кавер-версию песни Джона Уэйта Missing You, и Twenty Four Seven (1999). Она также сделала несколько записей для саундтреков к фильмам, включая заглавную песню Джеймса Бонда Goldeneye, вошедшую в топ-10 британских хитов, и He Lives in You для «Короля Льва – 2».
В 1991 году Айк и Тина Тернер были введены в Зал славы рок-н-ролла. Однако Айк не смог присутствовать на церемонии, поскольку отбывал срок за хранение запрещенных веществ.
В 2008 году культовая артистка отправилась в свой 50-летний юбилейный тур Tina!, который стал одним из самых продаваемых билетных шоу 2008 и 2009 годов. Она объявила, что это будет ее последний тур, и, по сути, ушла из музыкального бизнеса, за исключением редких выступлений и записей.
Тернер тем не менее продолжала оставаться светилом музыкального мира, появившись на обложке голландского журнала Vogue 2013 года, который получил широкую огласку.
Тина Тернер дает концерт в Немецком кантри-холле в Берлине 09 марта 1987 г. Фото: Global Look Press
Религия
Тернер сотрудничала с духовными музыкантами Регулой Керти и Деченом Шак-Дагсаем для выпуска альбома Beyond: буддийские и христианские молитвы в 2010 году, а также для последующих альбомов Children Beyond (2011) и Love Within (2014).
«Совместное пение молитв позволяет нам установить глубокую связь на эмоциональном уровне, с объясняла Тернер Billboard в 2010 году, — это место любви и уважения, где мирские различия исчезают».
Ранее, в 1970-х годах, друг познакомил Тернер с буддизмом Ничирен Шошу, от которого она обрела покой в ритуалах воспевания. Она придерживалась учения международной организации «Сока Гаккай», крупнейшей буддийской организации, насчитывающей около 12 миллионов практикующих буддизм Ничирен.
Тина Тернер выступает в Лондоне, март 2009 г. Фото: Global Look Press
Второй брак с Эрвином Бахом
В 2013 году появилась новость о том, что 73-летняя Тернер была помолвлена со своим давним партнером, немецким звукорежиссером Эрвином Бахом. В июле того же года они поженились в Цюрихе, Швейцария, всего через несколько месяцев после того, как Тернер получила швейцарское гражданство. Она жила с Бахом в Кюснахте недалеко от Цюриха.
Тина Тернер с мужем Эрвином Бахом и ведущим Сальваторе Лукой в Кельне, Северный Рейн-Вестфалия, Германия. Фото: Global Look Press
Последующие годы
В свои 70 лет Тернер столкнулась с несколькими серьезными проблемами со здоровьем. Через три месяца после свадьбы с Бахом, в 2013 году, Тернер перенесла инсульт. В 2016 году у нее был диагностирован рак кишечника. В следующем году ей сделали пересадку почки, и Бах был донором.
Вернувшись в центр внимания в 2018 году, Тернер была удостоена премии «Грэмми за пожизненные достижения» (наряду с другими легендами индустрии, такими как Нил Даймонд и Эммилу Харрис), чтобы открыть год, насыщенный событиями для 78-летнего музыканта.
В марте того же года Тернер рассказала, что простила своего бывшего мужа за его оскорбительное поведение много лет назад.
Затем в апреле поклонники смогли увидеть ее лучшие хиты на премьере мюзикла «ТИНА: Тина Тернер» в лондонском театре «Олдвич». Он открылся на Бродвее в Нью-Йорке следующей осенью.
Летом 2018 года Тернер узнала, что ее старший сын Крейг был найден мертвым в своем доме в Студио-Сити. Ему было 59 лет. Она написала о его смерти среди прочего в своих вторых мемуарах «История моей любви», опубликованных в октябре.
Три года спустя, в октябре 2021 года, Тернер снова была включена в Зал славы рок-н-ролла и на этот раз сама по себе. В начале года телеканал HBO выпустил биографический документальный фильм под названием «Тина», в котором были представлены архивные кадры и интервью с Тернер, Анджелой Бассетт, Опрой Уинфри и другими. Еще одна награда в том году была вручена в виде куклы Барби Тины Тернер.
В 2022 году сын Тернер, Ронни, умер от рака толстой кишки и сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте 62 лет.
Смерть
Тина Тернер скончалась 24 мая 2023 года в возрасте 83 лет в своем родном Кюснахте, Швейцария, недалеко от Цюриха. Представитель сказал, что она мирно умерла после продолжительной болезни.
Дом Тины Тернер на Цюрихском озере. Соседи и поклонники возлагают цветы и пожелания у ворот поместья 25.05.2023 г. Кюснахт, Цюрих, Швейцария. Фото: Global Look Press
Поклонники фотографируют цветочные композиции и фотографию Тины Тернер возле театра «Олдвич», где в настоящее время идет мюзикл «ТИНА: Тина Тернер». 25 мая 2023 года, Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press