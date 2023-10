Просто самая лучшая! История королевы рок-н-ролла Тины Тернер

Private Dancer и What's Love Got to Do With It

Однако в 1983 году сольная карьера Тернер, наконец, набрала обороты, когда она записала ремейк песни Эла Грина Let's Stay Together. Известная по клипу, в котором она появилась в тряпичном платье между двумя танцорами, Тернер подняла свой ремейк в топ-5 отечественных чартов R & B и топ-10 среди поп-песен Великобритании.

В следующем году она вернулась в индустрию звукозаписи, когда был выпущен ее долгожданный сольный альбом Private Dancer, имевший ошеломляющий успех у критиков и у публики. Впоследствии он получил четыре премии «Грэмми» и в итоге разошелся тиражом более 20 миллионов копий по всему миру.

Private Dancer был потрясающим с точки зрения отдельных синглов, с гимном посвящения What's Love Got to Do With It, достигшим № 1 в поп-чартах США и получившим премию «Грэмми» за альбом года. Заглавные треки в стиле smooth-jazz Private Dancer и Better Be Good to Me также попали в топ-10.

К этому времени Тернер была женщиной лет сорока с небольшим, которая становилась все более известной благодаря своим уникальным энергичным выступлениям и хриплому голосу, а также своему фирменному образу: обычно она выступала в коротких юбках, которые обнажали ее знаменитые ноги.