Просто самая лучшая! История королевы рок-н-ролла Тины Тернер

Кем была Тина Тернер?

Тина Тернер начала выступать с музыкантом Айком Тернером в 1950-х годах. Они стали известны как The Ike and Tina Turner Revue, получив широкое признание благодаря своим живым выступлениям и записям, таким как хит Proud Mary, пока Тина не ушла в 1970-х годах от мужа после нескольких лет домашнего насилия.

После медленного начала своей сольной карьеры Тернер добилась огромного успеха с альбомом 1984 года Private Dancer. Она выпустила еще несколько альбомов, возглавлявших чарты, и хитовых синглов и дважды была избрана в Зал славы рок-н-ролла. Почитаемая певица с восемью «Грэмми» на счету позже приняла участие в проекте Spiritual Beyond. Тернер скончалась 24 мая 2023 года в возрасте 83 лет.