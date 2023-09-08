Страсть, боль и измены: личная жизнь звезды «Бриллиантовой руки» Светланы Светличной

«Не виноватая я, он сам пришел!» — этот возглас героини Светличной в «Бриллиантовой руке» помнят все. Роль роковой блондинки Анны Сергеевны так и осталась самой яркой в ее фильмографии.
Родилась в Армении
Светлана Светличная в детстве. Фото: соцсети
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Армении, в городе, который носил название Ленинакан, а сейчас называется Гюмри. Ее русские родители оказались в Армении из-за профессии отца – он был военным. И потом семья много переезжала: в 1 класс Света пошла в Сумской области, а выпускной праздновала уже в Прибалтике.
Несмотря на постоянные переезды, девочка всегда находила возможность заниматься в театральных кружках и студиях. Ей очень хотелось стать актрисой, но она не была уверена, что поступит в московский вуз. В этом ей очень помогла мама – она всегда уверяла Светлану в ее таланте и настояла на том, чтобы она попыталась. Попытка оказалась успешной – Светлана была зачислена на курс Михаила Ромма во ВГИК
«Бриллиантовая рука» и другие яркие роли
Светлана Светличная в юности. Фото: кадр из фильма «Колыбельная», 1959 г.
После нескольких малозаметных эпизодов молодой актрисе, наконец, досталась главная роль – в фильме Татьяны Лиозновой «Им покоряется небо». Затем зрители увидели ее в картине «Стряпуха», в роли Павлины. Следующие работы только укрепили Светлану в амплуа красивой и сексуальной героини – она играла в фильмах «Чистые пруды», «Тридцать три», «Не самый удачный день»…
Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука». Фото: кадр из фильма
Но самой громкой ее работой в кино стала роль Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». О Светличной стали говорить как о первой советской актрисе, исполнившей на экране настоящий стриптиз. Все были уверены – впереди у нее еще много ярких ролей.
Но, как ни странно, Светличную снимали не так уж и много. После еще нескольких киноработ, оставшихся почти незамеченными, она сыграла Габи в культовой картине «Семнадцать мгновений весны», затем – небольшую роль в детективе «Место встречи изменить нельзя»…
Украшение делегаций
Светлана Светличная в роли Габи. Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»
Зато Светличную часто включали в состав советских делегаций, отправляющихся на зарубежные кинофестивали: она действительно была очень красивой и яркой, при росте 166 см весила 55 кг, ею гордились. Но актриса чувствовала себя невостребованной в профессиональном плане: в 80-х и 90-х ее карьера практически остановилась. А потом она потеряла и работу в Театре-студии киноактера.
«Объездила практически полмира! При этом самым странным и страшным для меня было то, что я ездила туда в качестве «русской красавицы», как «украшение» этих делегаций, но с чужими картинами. На главные роли-то меня не брали. Снимали других, а мной только хвастались!» – рассказывала актриса в интервью.
Светлана Светличная в фильме «Богиня. Как я полюбила», 2004 г. Фото: кадр из фильма
Светлана Светличная вновь появилась на экранах лишь в 2000-х – в картинах «Богиня. Как я полюбила» и «Куратор», в сериале «Гаражи». Кроме того, она исполнила главную роль в фильме «Девушка и смерть», которую снял голландский режиссер Йос Стеллинг. Появилась она и в фантастической ленте «Беловодье. Тайна затерянной страны».
Заработки Светланы Светличной
За работу в фильме «Бриллиантовая рука» Светличная получила не так уж много – 346 рублей (при том, что Юрию Никулину, например, заплатили за этот же фильм 5188 рублей). Сегодня Светлана Афанасьевна живет на пенсию, кроме того, до недавнего времени она получала неплохие гонорары за участие в ток-шоу.
Владимир Ивашов и двое сыновей
Светлана Светличная с мужем Владимиром Ивашовым и детьми. Фото: соцсети
Еще на первом курсе ВГИКа Светлана влюбилась в красавца Владимира Ивашова – он был на курс старше. Окончательно она потеряла голову, увидев его на экране, в фильме «Баллада о солдате», где он сыграл главную роль. Когда молодым людям выпало целоваться на одной из репетиций, оба поняли: это настоящая любовь. Вскоре они признались друг другу в любви, а потом и сыграли свадьбу.
У них родился мальчик, которого назвали Алексеем. Казалось, эта пара по-настоящему счастлива. Однако вскоре влюбленные начали ссориться. В их семье поселились ревность и недоверие. Рассказывали, что, снимаясь в «Бриллиантовой руке», Светлана закрутила роман с Андреем Мироновым. Правда, роман продлился лишь до окончания работы над фильмом. Мужу она во всем призналась сама. Ивашов простил жену.
Они постарались сохранить семью, Светлана даже родила второго сына – и назвала его Олегом. После бурных выяснений отношений в их семье, наконец, воцарилось спокойное тихое счастье. Только вот насладиться им сполна супругам было не дано. Владимир Ивашов рано умер – ему было всего 55 лет. Подвело здоровье: отчаявшись заработать на жизнь актерской профессией, он устроился на стройку, и тяжелый труд привел к болезням и ранней смерти.
Слухи о романах
Светлана Светличная и Прохор Шаляпин. Фото: соцсети
Светлана Афанасьевна очень тяжело пережила уход любимого мужа. Но рядом были сыновья – они поддерживали маму как могли. Долгое время актриса не могла даже смотреть на мужчин. Но потом снова влюбилась – в барда Сергея Соколовского. Правда, отношения между ними продлились недолго – Светлана поняла, что он просто использовал ее для достижения целей в искусстве, чтобы «пробиться» за счет громкого имени Светличной.
Рассказывали о романе Светличной со стилистом Русланом Татьяниным – он занимался ее имиджем и признавался, что хочет написать книгу о самой яркой звезде советского кинематографа.
Одно время Светлана Светличная стала часто появляться в компании Прохора Шаляпина. В то время он был участником телешоу «Дом-2», и актриса всячески демонстрировала ему свою поддержку. Окружающие решили, что между ними вспыхнул роман. Правда, сама Светличная не подтверждала это мнение – она уверяла, что ей просто нравится общаться с молодыми мужчинами и принимать их восхищение.
А в 2006 году стало известно о новой трагедии в семье Светличной: не стало ее младшего сына, Олега. Актриса уверяла, что настоящей причиной гибели Олега стали вовсе не последствия алкоголизма, как было написано в официальном заключении, а преступные действия врагов.
Одиночество и новые слухи
Светлана Светличная в фильме «Девушка и смерть», 2012 г. Фото: кадр из фильма
Вокруг имени Светланы Светличной в последнее время постоянно возникали странные слухи, многие из которых поддерживала она сама. Например, в одной из телепрограмм актриса рассказала о том, что ее хотят убить, и с этой целью разлили в ее квартире ртуть. Светлана Афанасьевна уверяла, что это – происки ее родственников. Кроме того, она жаловалась на родных и по другим поводам: по ее словам, они отобрали у нее две квартиры и вынесли крупную сумму денег.
Состояние здоровья Светланы Светличной
Осенью 2021 года Светличная исчезла. СМИ забили тревогу. Но потом выяснилось, что она переехала поближе к семье своего сына Алексея, с которым помирилась. Об этом рассказал прессе молодой друг Светланы Афанасьевны – актер Иван Николаев. Потом поползли слухи о том, что Светличная не хотела этого переезда, что ее перевезли против воли. До актрисы невозможно было дозвониться.
Начались поиски с участием волонтеров «ЛизаАлерт». Спустя сутки актриса нашлась – она находилась в студии ток-шоу Андрея Малахова на записи передачи. По поводу своего исчезновения актриса рассказала, что во всем виновата ее невестка – Ольга Ивашова, которая измучила свекровь своими грубостями и придирками. В ток-шоу Светличная обратилась к сыну, попросив его вспомнить о матери.
Алексей Ивашов, сын Светличной, работает стоматологом. Фото: Global Look Press
Начиная с весны 2021 года у актрисы наблюдались проблемы со здоровьем, ее госпитализировали с подозрением на инсульт. Родственники утверждали, что у актрисы – серьезные психиатрические проблемы и что ей оказывается необходимая медицинская помощь. Весной 2022 года стало известно, что актриса дома, под присмотром сиделки.
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Но уже осенью того же года появились слухи о ее нахождении в психиатрической лечебнице. Через несколько месяцев актрису можно было увидеть на экране – она дала интервью Андрею Малахову, но просила не упоминать о том, где проходила беседа. По словам близких, Светлана Афанасьевна находится под постоянным наблюдением.