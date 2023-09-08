Страсть, боль и измены: личная жизнь звезды «Бриллиантовой руки» Светланы Светличной

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Армении, в городе, который носил название Ленинакан, а сейчас называется Гюмри. Ее русские родители оказались в Армении из-за профессии отца – он был военным. И потом семья много переезжала: в 1 класс Света пошла в Сумской области, а выпускной праздновала уже в Прибалтике.

Несмотря на постоянные переезды, девочка всегда находила возможность заниматься в театральных кружках и студиях. Ей очень хотелось стать актрисой, но она не была уверена, что поступит в московский вуз. В этом ей очень помогла мама – она всегда уверяла Светлану в ее таланте и настояла на том, чтобы она попыталась. Попытка оказалась успешной – Светлана была зачислена на курс Михаила Ромма во ВГИК

«Бриллиантовая рука» и другие яркие роли

