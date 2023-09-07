Почему гитарист Игорь Романов ушел из «Землян» на пике популярности группы

Гитарист и композитор Игорь Романов известен своим участием в группе «Земляне» и других рок-коллективах. Став легендой отечественной музыки и покорив крупнейшие концертные площадки, он занялся собственным проектом.

Детство и юность

Игорь родился 2 октября 1953 года в Ленинграде в семье капитана теплохода. Уже в детстве мальчик начал проявлять любовь к музыке, и родители отправили его в музыкальную школу постигать скрипку и баян.

Но в девятом классе юноша увлекся западным роком (The Rolling Stones, Led Zeppelin, Cream, Deep Purple) и начал играть на гитаре. Первый опыт публичных выступлений пришел к нему с участием в школьном ансамбле.

Далее парень пошел в музыкальное училище имени Римского-Корсакова на отделение эстрады. В 1979 году он получил диплом профессионального музыканта и начал выступать на большой сцене. Он сразу проявил себя не только как исполнитель, но и сочинитель собственных мелодий.