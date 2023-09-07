Почему гитарист Игорь Романов ушел из «Землян» на пике популярности группы

Гитарист и композитор Игорь Романов известен своим участием в группе «Земляне» и других рок-коллективах. Став легендой отечественной музыки и покорив крупнейшие концертные площадки, он занялся собственным проектом.
Детство и юность
Игорь родился 2 октября 1953 года в Ленинграде в семье капитана теплохода. Уже в детстве мальчик начал проявлять любовь к музыке, и родители отправили его в музыкальную школу постигать скрипку и баян.
Но в девятом классе юноша увлекся западным роком (The Rolling Stones, Led Zeppelin, Cream, Deep Purple) и начал играть на гитаре. Первый опыт публичных выступлений пришел к нему с участием в школьном ансамбле.
Далее парень пошел в музыкальное училище имени Римского-Корсакова на отделение эстрады. В 1979 году он получил диплом профессионального музыканта и начал выступать на большой сцене. Он сразу проявил себя не только как исполнитель, но и сочинитель собственных мелодий.
Игорь Романов в молодости. Фото: обложка пластинки
Музыкальная карьера
Романов отыграл в нескольких питерских группах. Вначале был арт-роковый коллектив «Россияне», потом команда Владимира Киселева под названием «Апрель», которая в 1978 году была переименована в «Земляне».
Игорь сотрудничал с группой семь лет, проявив себя незаурядным композитором и аранжировщиком. Чтобы раскрутить коллектив, он устроился работать в Кемеровскую областную филармонию и так попал на профессиональную сцену.
Поскольку советское телевидение транслировало музыку только членов Союза композиторов, молодым артистам приходилось играть произведения известных мэтров в рок-н-ролльной обработке. Именно так в исполнении «Землян» песня Владимира Мигули и Анатолия Поперечного «Трава у дома» получила свою безумную популярность.
Кстати, на телевизионной премьере хита Романов по просьбе редакторов передачи встал у микрофона, хотя саму песню исполнял Сергей Скачков. Гораздо позже, в 2009 году, «Траве у дома» присвоили статус официального гимна российской космонавтики.
К середине 80-х группа стала невероятно известной, о ней писали даже в Америке – в журнале Soviet Life. Поклонником «Землян» был сам Пьер Карден. Романова стали узнавать на улицах, просить автографы, появились влюбленные фанатки. Однако на пике популярности Игорь покинул коллектив.
Причиной стали музыкальные разногласия. В начале пути группа играла песни в стилях регги, хард-рок и арт-рок, но постепенно, по настоянию Владимира Киселева, перешла на более коммерческие темы. Романов не хотел скатываться в попсу и ушел в 1985 году.
Гитарист начал собирать собственную группу и искать единомышленников. Итогом этой работы стал музыкальный коллектив «Союз». На первых порах Игорь пел сам, затем пригласил профессионального вокалиста — старого товарища Валерия Горшеничева. На клавишах у него играл Виктор Дробыш, барабанщиком стал Валерий Брусиловский (впоследствии Константин Иванов).
Новая группа записала два больших альбома. Первый вышел в 1987 году и назывался «Учитель успеха». Большое количество текстов для пластинки сочинил давний друг Романова Николай Денисов.
Игорь Романов на сцене с певицей Ланой Свит. Фото: Global Look Press
В 1988-м «Земляне» отпраздновали 10-летний юбилей, и группа «Союз» поддержала их на сцене. Общая концертная программа называлась «Снова вместе» и объездила несколько городов. В сентябре того же года команда Игоря впервые выехала на зарубежные гастроли.
Вскоре после этого вокалист «Землян» Сергей Скачков обратился к Романову с предложением возродить былой состав группы. Сначала данная идея показалась Игорю заманчивой, но затем, когда двое музыкантов «Союза» ушли к Скачкову, гитарист решил сосредоточится на сольной карьере в инструментальной музыке.
Артист собрал новое трио музыкантов, назвал его Romanoff и записал в этом составе пять альбомов.
Новый век Романов встретил с группой «НЭП», в 2001 году у коллектива вышел альбом «Вот она любовь». А с 2003-го гитарист начал сотрудничать с культовой «Алисой». При участии Игоря Евгеньевича коллектив записал шесть альбомов, в том числе «Изгой», «Стать Севера» и «Цирк».
Не забывал гитарист и о сольном творчестве: в 2006 году у него вышла пластинка «Сновидения», а в 2013-м — «Паранойя». Первые его работы были в основном инструментальными, но затем он начал приглашать вокалистов.
Воссоединение группы «Земляне». Фото: Global Look Press
Весной 2018 года Романов ушел из «Алисы», причины публике не сообщались. Гитарист продолжил сольную карьеру и запись песен. Сам он признается, что предпочитает заниматься музыкой в узком кругу соратников, а в большой рокерской тусовке давно не вращается.
В последние годы Игорь Евгеньевич выпустил песни «Даль великая» (в честь 75-летия Великой Победы) и «Опомнитесь, люди» (написана еще в период участия в «Землянах»). Иногда он участвует в ностальгических концертах и радиоэфирах с бывшими коллегами по рок-группам.
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Личная жизнь
Игорь Романов не стремится раскрывать информацию о своей семье и делиться подробностями в интервью. Журналистам известно, что музыкант женат на певице Ирине Гайдар, у них две дочери — двойняшки Алиса и Соня. Девочки пошли по стопам родителей – их песни тоже появлялись на радио.
Романов и Гайдар также пытались работать в творческом дуэте, у них вышел совместный альбом «Белая птица». Однако дальше одного диска и двух клипов дело не пошло.