Другой финал «Москва слезам не верит»: Рудик женился на беременной Катерине – такого вы даже не могли себе представить

На самом деле, замужество могло бы разом поставить точку на всех достижениях и успехах главной героини фильма «Москва слезам не верит».
Отрицательный Рудик
В фильме «Москва слезам не верит» кинооператор Рудольф выглядит, мягко говоря, непорядочным мужчиной – сначала соблазнил неопытную девушку-лимитчицу, сделал ей ребенка, а потом отказался помогать с абортом и не захотел жениться, вычеркнув Катерину с дочерью из своей жизни. Он – абсолютно отрицательный герой. Особенно на фоне Гоши – такого мужественного и положительного.
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Но давайте представим себе, что было бы с Катериной, если бы все сложилось иначе? Например, Рудик и его мама испугались бы общественного неодобрения. Или на них надавил бы влиятельный дядя Катерины. Словом, так или иначе – но Рудольф женился бы на соблазненной им девушке.
Придирки свекрови
Какая жизнь ждала бы в этом случае Катерину? Думается – не самая счастливая. Обозленный Рудольф наверняка гулял бы от навязанной ему жены направо и налево. Свекровь, судя по ее характеру, не давала бы спуску нежеланной невестке-провинциалке, - без конца клевала бы ее и изводила придирками.
Надо полагать, она со временем начала бы высказывать сомнения в том, что Александра – родная дочь Рудольфа, подозревала бы невестку в распущенности и в том, что у нее были и другие мужчины, кроме Рудика.
Никакого института
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Ох и несладко жилось бы бедной Кате в этом «осином гнезде»! Высшее образование? Это вряд ли. Скорее всего, ее бы вынудили вернуться на завод, и Катерина так и осталась бы простой работницей – ну, может быть, со временем доросла бы до мастера. Какой там институт, какой карьерный рост! Работать, вести хозяйство, растить ребенка, - вот и весь удел женщины, которая «заставила» жениться на себе мужчину.
Вероятно, свекровь вынудила бы тихую безропотную невестку взвалить на себя все заботы по дому. А как иначе – ведь ее приняли в семью, девчонку без роду – без племени, одинокую, без жилья, без прописки! Пусть отрабатывает, пусть чувствует себя обязанной. И Катерина тащила бы этот воз, превратившись к сорока годам в замученную, раньше времени постаревшую «тетеху» с неврозом и синяками под глазами.
Успешная дама с высоким статусом
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
А теперь вспомните, как выглядит Катерина во второй серии фильма. Ухоженная, модно одетая моложавая женщина, директор крупного комбината с роскошной квартирой, обстановкой и машиной. Да, ей приходится много работать, она редко высыпается, - но все эти труды достойно вознаграждаются отличным материальным положением и высоким статусом. Добиться всего этого Катерина смогла только благодаря подлости Рудольфа. Помните – она сама говорит ему на бульваре:
«Сейчас я думаю, если бы я не обожглась тогда так сильно, ничего бы из меня не получилось. Я думаю, хорошо, что ты на мне не женился».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Так что – спасибо Рудольфу за то, что Катерина пробилась «через тернии – к звездам», за то, что ее характер закалился в жизненных трудностях, за то, что она добилась успеха. Иначе был бы у этой истории совсем другой финал.