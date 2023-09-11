Другой финал «Москва слезам не верит»: Рудик женился на беременной Катерине – такого вы даже не могли себе представить

Но давайте представим себе, что было бы с Катериной, если бы все сложилось иначе? Например, Рудик и его мама испугались бы общественного неодобрения. Или на них надавил бы влиятельный дядя Катерины. Словом, так или иначе – но Рудольф женился бы на соблазненной им девушке.

Придирки свекрови

Какая жизнь ждала бы в этом случае Катерину? Думается – не самая счастливая. Обозленный Рудольф наверняка гулял бы от навязанной ему жены направо и налево. Свекровь, судя по ее характеру, не давала бы спуску нежеланной невестке-провинциалке, - без конца клевала бы ее и изводила придирками.

Надо полагать, она со временем начала бы высказывать сомнения в том, что Александра – родная дочь Рудольфа, подозревала бы невестку в распущенности и в том, что у нее были и другие мужчины, кроме Рудика.

Никакого института

