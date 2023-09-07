Внешность, дикция и капелька любви: как Валерия Кораблева стала ведущей новостей

Не одной Екатериной Андреевой живут новостные программы Первого канала. Не менее популярная ведущая – притягательная блондинка Валерия Кораблева. Как же она получила желанное многими место диктора? Конечно же, из-за высокого профессионализма, но и без романтической истории тут не обошлось.
Карьера ведущей
Валерия родилась 16 августа 1978 года в Москве. В школе она тяготела к гуманитарным наукам, поэтому поступила в Московский государственный лингвистический университет на переводчицу. К окончанию вуза девушка в совершенстве овладела английским и французским языками.
Но еще на последнем курсе – в январе 2000-го – ее вместе с другими студентами пригласили на стажировку в офис Первого канала. Кораблевой понравилось трудиться в «Останкино», и сама она приглянулась телевизионщикам. В итоге после получения диплома миловидную переводчицу пригласили на должность редактора международного отдела Дирекции информационных программ.
Звучит довольно просто, однако стоит отметить, что из всей той группы стажеров со знанием языков в международном отделе остались работать только два студента: Валерия Кораблева и Дмитрий Щугорев, который сегодня трудится на канале «Россия-24».
Валерия Кораблева рассказывает о вакцинации. Фото: кадр из эфира Первого канала
Шесть лет девушка отдала редакторской работе, а затем ей поступило предложение попробовать себя в качестве диктора и ведущей дневных выпусков программы «Новости». Валерия согласилась и попала в кадр, встав в один ряд с Дмитрием Борисовым, Ольгой Кокорекиной, Юлией Панкратовой и Максимом Шарафутдиновым.
Внешность новой телеведущей не оставила прессу равнодушной. Уже в 2008 году Кораблевой предложили стать участницей фотосессии глянцевого журнала Gala под названием «Говорит и показывает Москва». Снимки красавиц-дикторов были сделаны в стиле 60-х годов немецким фотографом Гулливером Тайсом.
А осенью 2010-го Валерия появилась на страницах глянцевого издания Harper's Bazaar в рамках проекта «Стильный Первый канал». Телеведущая дала интервью, поделившись своими пристрастиями в сфере моды.
В 2016 году она успешно провела 14-ю прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. В 2017-м на несколько месяцев перебралась в «Вечерние новости» Первого канала, но затем руководство вернуло ведущую в дневные выпуски.
В 2018 года Кораблева стала гостьей телепередачи «Жить здорово!», где поделилась своими секретами ухода за кожей в зрелом возрасте. В 2019-м снова участвовала в прямой линии с президентом.
Валерия Кораблева на прямой линии с президентом. Фото: кадр из эфира Первого канала
Известно, что, кроме работы в программе «Новости», Валерия также проводит частные праздники и корпоративы.
Брак и семья
Личная жизнь Кораблевой тесно переплетена с ее работой. Придя на стажировку в студию Первого канала, она познакомилась со своим будущим мужем Петром – редактором того самого международного отдела.
Стройная и эффектная девушка сразу обратила на себя внимание мужской части коллектива. На дворе еще была зима, а Валерия как раз приехала с новогодних каникул в Южной Африке загоревшей и энергичной. Однако с кавалерами красавица вела себя холодно, никто не мог к ней подступиться.
Петр тоже пробовал, но на первых парах терпел неудачи. Яркое чувство юмора и красноречие далеко не сразу помогло ему сблизиться с молоденькой журналисткой. Из-за «стебной» манеры общения ухажера Кораблева больше краснела и отстранялась.
Мужчина тушевался при мысли о том, чтобы пригласить девушку на свидание, но однажды лучший друг уговорил его решиться на это. И не зря – после первой встречи тет-а-тет телевизионная пара стала регулярно проводить время вместе.
Валерия Кораблева в новостях. Фото: кадр из эфира Первого канала
Коллеги начали думать, что Валерия и Петр женаты, но все же они были начальником и подчиненной, поэтому не спешили связывать себя узами брака. Свадьба состоялась только через десять лет после знакомства. А родители жениха и невесты познакомились только в день брачного торжества.
С тех пор пресса не раз интересовалась у супругов, как им живется, когда постоянно приходится видеть друг друга и дома, и на работе.
Через год после свадьбы в семье телевизионщиков родился сын Артем. Во время беременности Валерия до последнего продолжала работать и ушла в декрет только за месяц до родов. А когда малышу исполнилось восемь недель, снова вернулась в эфир «Новостей», наняв для ребенка профессиональную няню.
В интервью Кораблева рассказывала, что рождение сына изменило ее: ведущая стала гораздо мягче и сентиментальнее. Стоит добавить, что Валерия хорошо готовит, ее конек – супы и паста с морепродуктами. Сама диктор обожает сладкое, но следит за фигурой. Вне кадра стройная звезда эфира предпочитает носить джинсы.