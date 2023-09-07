Внешность, дикция и капелька любви: как Валерия Кораблева стала ведущей новостей

Не одной Екатериной Андреевой живут новостные программы Первого канала. Не менее популярная ведущая – притягательная блондинка Валерия Кораблева. Как же она получила желанное многими место диктора? Конечно же, из-за высокого профессионализма, но и без романтической истории тут не обошлось.

Карьера ведущей

Валерия родилась 16 августа 1978 года в Москве. В школе она тяготела к гуманитарным наукам, поэтому поступила в Московский государственный лингвистический университет на переводчицу. К окончанию вуза девушка в совершенстве овладела английским и французским языками.

Но еще на последнем курсе – в январе 2000-го – ее вместе с другими студентами пригласили на стажировку в офис Первого канала. Кораблевой понравилось трудиться в «Останкино», и сама она приглянулась телевизионщикам. В итоге после получения диплома миловидную переводчицу пригласили на должность редактора международного отдела Дирекции информационных программ.

Звучит довольно просто, однако стоит отметить, что из всей той группы стажеров со знанием языков в международном отделе остались работать только два студента: Валерия Кораблева и Дмитрий Щугорев, который сегодня трудится на канале «Россия-24».