Съемки с Клаудией Кардинале, дуэт с Катей Огонек и цена за любовь к музыке звезды шансона Виктора Королева

Звезду шансона Виктора Королева можно узнать по кепке, надетой козырьком назад, и по рваным джинсам. Оказалось, что этот образ появился в его жизни случайно. Однажды певца пригласили принять участие в передаче «Звездный дождь», но накануне он простыл. И чтобы скрыть свой болезненный вид, надел кепку.
Вообще, Королев всегда придумывал необычные решения, а иногда и шел на экстремальные поступки ради творческих побед. Например, выпадал со второго этажа, лежал в сугробе в лютый мороз – и все ради съемок клипа. А точнее, чтобы порадовать своего зрителя.
Королев признается, что всего себя отдал музыке и заплатил за это свою цену…
Детство и родители
Виктор Королев появился на свет 26 июля 1961 года в Сибири, в городе Тайшет Иркутской области. Его мама Александра Васильевна работала директором школы, а папа — железнодорожным строителем на магистрали «Абакан—Тайшет».
В три с половиной года мальчик заболел, перенес тяжелую операцию. Неудивительно, что в школьные годы его освободили от физкультуры, поэтому всю свою энергию он направлял в творчество.
Виктор Королев. Фото: Global Look Press
Учеба
Но и, конечно, не забывал об учебе, поскольку школу Виктор окончил на отлично. Традицию быть во всем первым он продолжил и в 1977 году, когда поступил в музыкальное училище в Калуге, а потом успешно окончил его в 1981 году.
После этого Виктор отправился служить в армию, в рядах ракетных войск в Беларуси, играл в штабном оркестре. Вернувшись из армии, в 1984 году Королев поступил в Театральный институт им. Щепкина при Малом театре, после окончания которого стал актером театра мюзикла Юрия Шерлинга.
Виктор Королев в молодости. Фото: соцсети
Съемки в фильмах
В 1990 году в жизни Виктора происходит довольно яркое событие. Он снимается в двухсерийном фильме режиссеров Сухейля Бен-Барка и Учкуна Назарова «Битва трех королей» совместного производства СССР, Италии, Испании и Марокко.
Кадр из фильма «Битва трех королей»
Эта картина, действие которой происходит в XIV веке, рассказывает историю борьбы за престол принца Абдельмалека, объединившего кочевые племена Марокко после победы над Португалией.
Интересно, что роль Роксоланы, жены турецкого султана, сыграла Клаудия Кардинале. Самому Виктору Королеву в этом фильме досталась роль итальянца Монелло. Также на счету Виктора роли в фильмах «Силуэт в окне напротив» и «Играем в зомби».
Карьера в шансоне
После семи лет работы в театре Виктор и съемок в этих трех фильмах артист все же решается отдаться своей главной страсти – музыке.
И в 1991 году начинает свою сольную карьеру. А уже в 1992 году занимает призовое место на международном фестивале «Золотой Олень» в городе Брашов (Румыния), после чего на румынском телевидении выходит картина о нашем музыканте.
Серьезным прорывом в карьере артиста стал выпуск клипа на песню «Базар-вокзал» и появление одноименного диска. Затем в его репертуаре появляются композиции «Любовь окаянная», «Пьяная вишня».
Большое внимание Королев уделял и дуэтам. Например, песню «Букет из белых роз» он записал в тандеме со вдовой знаменитого шансонье Михаила Круга Ириной Круг. Эта композиция, работа над записью которой велась четыре месяца, очень полюбилась слушателям.
Ирина Круг. Фото: Global Look Press
Нельзя не отметить дуэты Виктора с группой «Воровайки» и певицей Ольгой Стельмах, которой доводилось сотрудничать с Михаилом Таничем, Вячеславом Добрыниным, Ларисой Рубальской, Сергеем Челобановым, Сергеем Трофимовым и многими другими именитыми авторами.
И конечно, дуэт Виктора Королева со звездой шансона Катей Огонек на песню «Дым с кольцами». С этой певицей Королев познакомился еще тогда, когда только вернулся из США и подписал контракт со студией, которая помогла ему выпустить альбом «Пьяная вишня», названный в честь одноименной песни. Дуэт на эту же композицию он исполнил вместе с Катей Огонек.
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Виктор Королев на концерте премии радио «Шансон». Фото: соцсети
Впоследствии в одном из интервью артист признавался, что очень тяжело переживал ее ранний уход из жизни.
Практически каждые два года, начиная с 1992 года, у Виктора Королева выходили новые диски. Одни из последних на сегодняшний день – это альбомы «Я буду скучать», «55!», «На сердце белыми нитями».
Он постоянный участник фестивалей «Эх, разгуляй» и «Шансон года» в Кремле!
Личная жизнь
О личной жизни исполнителя практически ничего не известно. Хотя, как пишут представители СМИ, ранее он уже был женат, но впоследствии развелся. И якобы у Виктора Королева даже есть внуки, однако о детях ничего неизвестно.
Сам Виктор признавался, что у него не получается сочетать роль примерного мужа и отца с ролью человека, который живет только своим любимым делом. И это дело иногда может быть и травмоопасным, отшучивается сам исполнитель в разговоре с журналистами.
«В одном из городов на концерте свет ослепил мне глаза, и я кубарем скатился в оркестровую яму. Побился я при этом хорошо, ладно хоть не сломал ничего!
А вот смотрите: у меня коленки разбиты и локоть, - рассказывал Виктор изданию «Вести ПК в Воронеже». - Это я позавчера в Самаре побился. Шнур на сцене не заметил, споткнулся и упал так хорошо. Так что каждый концерт — это риск. Травмоопасная у нас профессия…».
Виктор Королев. Фото: Global Look Press
Рост и вес
Рост Виктора Королева - 165 сантиметров, а вес - около 70 килограммов.
Виктор Королев сейчас
В 2020 году у артиста вышли новые треки «Гимн любви» и «Никому тебя не отдам», попавшая в ротацию «Радио Шансон».
Что же касается самых свежих новостей, то 8 июля этого года на радио «Твоя волна» состоялась премьера песни «Чашечка кофе аромат ванили».
Как рассказал сам исполнитель, эта композиция была создана по строчке из стихов его мамы. Оказывается, после ухода женщины из жизни, Виктор нашел тетрадь с ее стихами и песнями. И это стало для него открытием, поскольку Александра Васильевна никогда не показывала свои сочинения. Теперь эта тетрадь – талисман ее сына.
Концертная премьера этой песни также прошла на гала-концерте «Шансон ТВ – все звезды» в рамках знаменитого фестиваля «Славянский базар» в Витебске.
И, наверняка, она прозвучит и на концертах в Москве, Рязани, Тынде, Воскресенске, Нижнем Новгороде и других городах. Гастроли Виктора Королева расписаны до января следующего года. Не это ли счастье для артиста?