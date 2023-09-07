Съемки с Клаудией Кардинале, дуэт с Катей Огонек и цена за любовь к музыке звезды шансона Виктора Королева

Звезду шансона Виктора Королева можно узнать по кепке, надетой козырьком назад, и по рваным джинсам. Оказалось, что этот образ появился в его жизни случайно. Однажды певца пригласили принять участие в передаче «Звездный дождь», но накануне он простыл. И чтобы скрыть свой болезненный вид, надел кепку.

Вообще, Королев всегда придумывал необычные решения, а иногда и шел на экстремальные поступки ради творческих побед. Например, выпадал со второго этажа, лежал в сугробе в лютый мороз – и все ради съемок клипа. А точнее, чтобы порадовать своего зрителя.

Королев признается, что всего себя отдал музыке и заплатил за это свою цену…

Детство и родители

Виктор Королев появился на свет 26 июля 1961 года в Сибири, в городе Тайшет Иркутской области. Его мама Александра Васильевна работала директором школы, а папа — железнодорожным строителем на магистрали «Абакан—Тайшет».

В три с половиной года мальчик заболел, перенес тяжелую операцию. Неудивительно, что в школьные годы его освободили от физкультуры, поэтому всю свою энергию он направлял в творчество.