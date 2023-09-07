«Известный всем Марчелло в сравненьи с ним — щенок!»: жизненный и творческий путь Шона Коннери

Кем был Шон Коннери?

В 1950-х годах Шон Коннери снимался во многих британских фильмах и телевизионных программах. В начале 60-х он получил главную роль Джеймса Бонда в «Докторе Ноу», продолжив эту роль в таких последующих фильмах, как «Голдфингер» и «Шаровая молния», одновременно набирая огромную популярность.

С тех пор он регулярно снимался в кино, а в 1988 году получил премию «Оскар» в категории «актер второго плана» за фильм «Неприкасаемые». Позже Коннери снялся в приключенческих фильмах «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Лига выдающихся джентльменов», прежде чем завершить актерскую карьеру.

Ранняя жизнь

Томас Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в Фаунтенбридже, Шотландия. Сын Джо, водителя грузовика, и Евфамии, прачки, Коннери получил скромное воспитание в районе, известном как «улица тысячи запахов» из-за наполнявшего воздух зловония местного каучукового завода и нескольких пивоварен.

Его домом была двухкомнатная квартира, где младенец спал в ящике комода, потому что его родители не могли позволить себе детскую кроватку. «Мы были очень бедны, — рассказывал Коннери, — но я никогда не знал, насколько бедны, потому что там все были такими». Джо приносил домой всего несколько шиллингов в неделю, да и те часто тратились на виски или азартные игры.

Известный в юности как Томми, Коннери вырос на улицах вместе с молодежью Фаунтенбриджа, играя в пятнашки или футбол. Местные банды прозвали его Большой Тэм из-за его габаритов и способности избивать большинство своих товарищей по играм. Он посещал начальную школу Толлкросс и поражал своих учителей молниеносными математическими способностями.

С того дня, как он научился читать, он поглощал все комиксы, которые попадались ему под руку, и придумывал свои собственные увлекательные истории о марсианах и сумасшедших. Уже тогда у него было увлечение кинематографом. «Я прогуливал и ходил в Blue Halls, местный кинотеатр, смотреть фильмы», — вспоминал он.

Когда Коннери было восемь лет, у его родителей родился второй ребенок, Нил. Маленькому Тому нравилась роль старшего брата, и, повзрослев, мальчики Коннери стали неразлучны. Они ловили рыбу в близлежащем канале Юнион (используя мамины чулки вместо лески) и прогуливали школу, чтобы посвятить себя более забавным внеклассным занятиям, включая бег с «неправильным элементом».

Молодой бродяга и культурист

В возрасте 13 лет Коннери бросил школу, чтобы работать полный рабочий день на местной молочной фабрике. Три года спустя он поступил на службу в Королевский флот. У него на руке было две татуировки с надписями: «мама и папа» и «Шотландия навсегда». К сожалению, рисунок продержался дольше, чем его военно-морская карьера. Хотя он подписался на семилетний срок, через три года его уволили со службы из-за язвы желудка.

Вернувшись домой, Коннери брался за разную работу: разгребал уголь, клал кирпичи, полировал гробы и позировал моделью в Эдинбургской школе искусств. Месяцами он экономил и откладывал шиллинги, чтобы стать членом Данидинского клуба тяжелой атлетики. «Дело было не столько в том, чтобы быть в форме, сколько в том, чтобы хорошо выглядеть для девушек», — однажды признался он. Местные дамы были впечатлены, как и его товарищи по спортзалу, которые номинировали его на конкурс «Мистер Вселенная».