«Известный всем Марчелло в сравненьи с ним — щенок!»: жизненный и творческий путь Шона Коннери

Кем был Шон Коннери?
В 1950-х годах Шон Коннери снимался во многих британских фильмах и телевизионных программах. В начале 60-х он получил главную роль Джеймса Бонда в «Докторе Ноу», продолжив эту роль в таких последующих фильмах, как «Голдфингер» и «Шаровая молния», одновременно набирая огромную популярность.
С тех пор он регулярно снимался в кино, а в 1988 году получил премию «Оскар» в категории «актер второго плана» за фильм «Неприкасаемые». Позже Коннери снялся в приключенческих фильмах «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Лига выдающихся джентльменов», прежде чем завершить актерскую карьеру.
Ранняя жизнь
Томас Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в Фаунтенбридже, Шотландия. Сын Джо, водителя грузовика, и Евфамии, прачки, Коннери получил скромное воспитание в районе, известном как «улица тысячи запахов» из-за наполнявшего воздух зловония местного каучукового завода и нескольких пивоварен.
Его домом была двухкомнатная квартира, где младенец спал в ящике комода, потому что его родители не могли позволить себе детскую кроватку. «Мы были очень бедны, — рассказывал Коннери, — но я никогда не знал, насколько бедны, потому что там все были такими». Джо приносил домой всего несколько шиллингов в неделю, да и те часто тратились на виски или азартные игры.
Известный в юности как Томми, Коннери вырос на улицах вместе с молодежью Фаунтенбриджа, играя в пятнашки или футбол. Местные банды прозвали его Большой Тэм из-за его габаритов и способности избивать большинство своих товарищей по играм. Он посещал начальную школу Толлкросс и поражал своих учителей молниеносными математическими способностями.
С того дня, как он научился читать, он поглощал все комиксы, которые попадались ему под руку, и придумывал свои собственные увлекательные истории о марсианах и сумасшедших. Уже тогда у него было увлечение кинематографом. «Я прогуливал и ходил в Blue Halls, местный кинотеатр, смотреть фильмы», — вспоминал он.
Когда Коннери было восемь лет, у его родителей родился второй ребенок, Нил. Маленькому Тому нравилась роль старшего брата, и, повзрослев, мальчики Коннери стали неразлучны. Они ловили рыбу в близлежащем канале Юнион (используя мамины чулки вместо лески) и прогуливали школу, чтобы посвятить себя более забавным внеклассным занятиям, включая бег с «неправильным элементом».
Молодой бродяга и культурист
В возрасте 13 лет Коннери бросил школу, чтобы работать полный рабочий день на местной молочной фабрике. Три года спустя он поступил на службу в Королевский флот. У него на руке было две татуировки с надписями: «мама и папа» и «Шотландия навсегда». К сожалению, рисунок продержался дольше, чем его военно-морская карьера. Хотя он подписался на семилетний срок, через три года его уволили со службы из-за язвы желудка.
Вернувшись домой, Коннери брался за разную работу: разгребал уголь, клал кирпичи, полировал гробы и позировал моделью в Эдинбургской школе искусств. Месяцами он экономил и откладывал шиллинги, чтобы стать членом Данидинского клуба тяжелой атлетики. «Дело было не столько в том, чтобы быть в форме, сколько в том, чтобы хорошо выглядеть для девушек», — однажды признался он. Местные дамы были впечатлены, как и его товарищи по спортзалу, которые номинировали его на конкурс «Мистер Вселенная».
Шон Коннери в молодости. Фото: соцсети
В 1953 году Коннери отправился на «девять часов» в Лондон, где проходили соревнования. Он смело представился судьям конкурса как «мистер Шотландия», демонстрируя свое великолепное телосложение. Он был выбран третьим в дивизионе высоких мужчин и награжден медалью — но это было еще не все.
Местному режиссеру по кастингу понравился шотландский парень Хамми, и он попросил его присоединиться к хору новой постановки мюзикла Роджерса и Хаммерштейна «Южная часть Тихого океана», который играет на Друри-Лейн в лондонском театральном районе.
«У меня не было голоса, я не умел танцевать, — признался Коннери. — Но я мог бы хорошо выглядеть, стоя там».
Начало актерской карьеры
Шон Коннери и Лана Тернер в фильме «Другое время, другое место». Фото: кадр из фильма 1958 года
Одной репетиции было достаточно: «Я решил тогда и там сделать актерскую карьеру». Он выбрал сценический псевдоним Шон Коннери, потому что Шон, помимо того, что был его вторым именем, напоминал ему его любимого киногероя Шейна, которого сыграл Алан Лэдд.
«Казалось, это больше соответствовало моему имиджу, чем Том или Томми», — вспоминал он.
Таким образом, Шон Коннери был включен в список участников хора в программе South Pacific.
В течение следующих нескольких лет Коннери снимался в многочисленных фильмах и телевизионных программах, в том числе в нашумевшей постановке BBC «Реквием по тяжеловесу». Но недостаток образования беспокоил его, и поэтому он начал читать классику, включая Пруста, Толстого и Джойса.
Изучение книг, однако, не смягчило его уличных инстинктов. Во время съемок фильма «Другое время, другое место» (1958) с Ланой Тернер Коннери подрался на съемочной площадке с бойфрендом Тернер Джонни Стомпанато. Голливудские таблоиды тогда написали, что у Коннери и Тернер был роман.
Роль Джеймса Бонда
Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в фильме «Из России с любовью». Фото: Global Look Press
Коннери нравилась репутация сурового дамского угодника. Но все изменилось в августе 1957 года, когда во время съемок телешоу для британского ATV Playhouse он познакомился с красивой австралийской актрисой-блондинкой по имени Дайан Чиленто. В то время она была замужем, но влечение Коннери к ней было неоспоримым.
Сначала Чиленто не испытывала к своему партнеру по актерскому составу ничего, кроме дружбы: «Он казался человеком с огромной ответственностью», — заметила она. В 1959 году, как раз на взлете карьеры Коннери, Чиленто заболела туберкулезом, и актер понял, что не смог потерять бы ее.
Он отказался от большой роли в фильме Чарльтона Хестона «Эль Сид», чтобы быть рядом с ней, пока она выздоравливает. Это решение не повредило его карьере; фактически, студия Twentieth Century Fox позвонила с контрактом, и Коннери снял несколько фильмов в Голливуде.
Когда срок действия контракта истек, ему еще раз повезло. Продюсеры Гарри Зальцман и Альберт Кабби Брокколи выбрали его на главную роль в шпионском фильме, основанном на одном из романов Яна Флеминга.
Шон Коннери в фильме «Доктор Ноу» 1962 года. Фото: Global Look Press
В фильме 1962 года «Доктор Ноу» появился шпион, сражающийся с главным героем-злодеем, который хотел контролировать запущенные американцами ракеты. Сразу были выпущены два продолжения: «Из России с любовью» (1963) и международный блокбастер «Голдфингер» (1964). «Шаровая молния» (1965) имела еще лучшие кассовые сборы, а за ним последовал «Живешь только дважды» (1967).
Шон Коннери и Зонор Блэкман в фильме «Годфингер» 1964 года. Фото: Global Look Press
Красивые и уверенный в себе, с прекрасными манерами, Коннери в роли Бонда был воплощением агента британской секретной службы для многих зрителей, даже если ему приходилось носить парик, чтобы прикрыть преждевременно лысеющую голову.
Хотя фильмы с участием Шона Коннери в СССР в те годы не транслировались, о его бешеной популярности на Западе даже спел Владимир Высоцкий:
«Был этот самый парень звезда — ни дать ни взять,
Настолько популярен, что страшно рассказать.
Да шуточное ль дело? Почти что полубог.
Известный всем Марчелло в сравненьи с ним — щенок!»
Также Коннери сыграл заметную роль, не связанную с Бондом, в психологическом триллере Альфреда Хичкока «Марни» (1964), наряду с другими проектами, такими как «Холм» (1965), «Прекрасное безумие» (1966), «Шалако» (1968) и «Молли Магуайрс» (1970).
Он объявил о своей последней роли Бонда в фильме 1971 года «Бриллианты навсегда», а дальше агента 007 играл Роджер Мур в фильме 1973 года «Живи и дай умереть другим».
Типпи Хедрен и Шон Коннери в фильме «Марни» Фото: Global Look Press
Личные конфликты и противоречия
Теперь, когда его актерская карьера укрепилась, Коннери решил, что пришло время уладить и его личные дела. К тому времени Диана была разведена, и пара тайно обвенчалась на Гибралтарской скале в ноябре 1962 года, когда Коннери снимался в фильме «Из России с любовью». Они провели медовый месяц в Испании, прежде чем актер вернулся в Штаты, где его встречали как настоящую звезду.
«Теперь я могу убить любого убийцу в мире, и это сойдет мне с рук, — похвастался он газете Saturday Evening Post. — Я ем и пью только самое лучшее, а еще у меня самые красивые дамы в мире».
Шон Коннери и Диана Чиленто. Фото: Global Look Press
Но Коннери иногда заходил слишком далеко в своих интервью и открыто пропагандировал оскорбительное поведение. Например, он поделился с лондонской газетой своим мнением о том, как бить женщин:
«Пощечина открытой ладонью оправдана. То же самое относится и к тому, чтобы зажать ей рот рукой».
Позже он сказал Playboy:
«Я не думаю, что есть что-то особенно плохое в том, чтобы ударить женщину... если все другие способы не помогут и будет много предупреждений».
Публика припомнила ему все эти высказывания, когда в 1973 году, через 10 лет после рождения его сына Джейсона, они с Чиленто развелись на фоне шквала слухов о том, что она подвергалась физическому насилию.
Коннери отверг их все и женился на франко-марокканской художнице Мишлин Рокбрюн в 1975 году — и снова на Гибралтаре. Пара познакомилась на турнире по гольфу в Марокко, спорту, который был их общей страстью. Он выиграл мужскую награду, она взяла женскую.
Шон Коннери и Мишлин Рокбрюн. Фото: соцсети
Скучно быть агентом 007
К этому времени Коннери снялся в общей сложности в шести картинах о Бонде, но человек, который когда-то наслаждался дурной славой, теперь избегал внимания. Он уехал из Голливуда, переехав со своей женой и тремя ее детьми от первого брака в особняк в Марбелье, Испания.
Прошло более десяти лет, прежде чем он неохотно согласился повторить свою роль Бонда в последний раз — в фильме 1983 года «Никогда не говори «никогда». За это ему заплатили несколько миллионов долларов — это далеко от 16 000 долларов, которые он заработал в «Докторе Ноу».
Несмотря на деньги, Коннери считал, что роль агента 007 не дает раскрыться его таланту.
«Этот образ Бонда — в некотором смысле проблема и немного скучноват», — сказал он о своем последнем выступлении.
Он жертвовал значительную часть своего заработка Шотландскому международному образовательному фонду, чтобы помочь студентам из бедных семей, таким, как его собственная. Но его критики задавались вопросом, руководствовался ли он щедростью или политикой.
Дело в том, что Коннери горячо поддерживал независимость Шотландии от Соединенного Королевства, в том числе поддержал провалившийся референдум 2014 года о выходе страны из состава Великобритании. Он пожертвовал значительную часть своих собственных денег сепаратистской Шотландской национальной партии. Более двух десятилетий он с Мишлин жил в Марбелье.
Престижные проекты и получение премии «Оскар»
После Бонда Коннери продолжал регулярно сниматься в фильмах: «Убийство в Восточном экспрессе» (1974), «Человек, который хотел быть королем» (1975), «Робин и Мэриан» (1976) с Одри Хепберн, «Большое ограбление поезда» (1979), «Бандиты во времени» (1981), «Горец» (1986).
За проект «Имя розы» (1986), основанный на книге Умберто Эко, Коннери получив премию Британской киноакадемии. Кроме того, его наконец-то наградили премией «Оскар» (лучший актер второго плана) за роль чикагского полицейского, идущего по следу Аль Капоне в фильме 1987 года «Неприкасаемые» с Кевином Костнером, Энди Гарсией и Робертом Де Ниро в главных ролях.
Шон Коннери и Кевин Костнер в фильме «Неприкасаемые» Фото: Global Look Press
Карьера Коннери продолжала идти в гору. Он сыграл отца главного героя в фильме Стивена Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) вместе с Харрисоном Фордом, а в 1990 году сыграл капитана российской подводной лодки Марко Рамиуса в «Охоте за «Красным Октябрем», коммерчески успешном фильме, заработавшем более 200 миллионов долларов по всему миру.
Среди других фильмов — «Робин Гуд: Принц воров» (1991) с Кевином Костнером, «Горец II: Оживление» (1991), «Знахарь» (1992) с Лоррейн Бракко, «Скала» (1996), «Первый рыцарь» (1995), «Сердце дракона» (1996) и «Мстители» (1998) с Рэйфом Файнсом и Умой Турман.
Шон Коннери в фильме «Первый рыцарь» 1995 года. Фото: Global Look Press
«Западня» и рыцарство
Затем Коннери сыграл вора-домушника в триллере «Западня» (1999), который он также продюсировал. В проекте снялась молодая актриса Кэтрин Зета-Джонс, и споры были вызваны 40-летней разницей в возрасте между звездами.
В 2000 году Коннери получил главную роль в драме «В поисках Форрестера», за которой последовала экранизация комиксов 2003 года «Лига выдающихся джентльменов», в которой он изобразил вымышленного исследователя Аллана Куотермейна.
Шон Коннери и Кэтрин Зета-Джонс в фильме «Западня» 1999 года. Фото: Global Look Press
Коннери называли «мошенником с акцентом», а в 1989 году, в возрасте почти 60 лет, он был назван журналом People «самым красивым мужчиной на свете». Но в то время как его профессиональной работе аплодировали, его личный выбор часто подвергался критике.
«Я не стесняюсь высказывать то, что считаю правдой», — сказал он в 1998 году, после того как ему было отказано в британском рыцарском звании из-за его активной поддержки Шотландской национальной партии.
В 2000 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари, для чего он надел традиционную одежду горцев. В 1999 году Коннери получил награду Центра Кеннеди за пожизненные достижения, а в 2006 году — премию Американского института кино за пожизненные достижения.
В 2008 году Коннери выпустил книгу «Быть шотландцем», произведение, которое было заявлено как исследование родной страны актера и ее идеологий в большей степени, чем традиционная автобиография. Примерно в это же время Коннери рассказал, что в том году получил предложение сняться в фильме «Индиана Джонс и королевство Хрустального черепа», хотя и решил, что не стоит соглашаться на второстепенную роль.
Коннери публично отказался от актерской карьеры, хотя он озвучил анимационный фильм «Сэр Билли» (2012). В 2015 году его жене Мишлин было предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве в связи с продажей супругами крупного поместья в Марбелье в 1998 году. Впоследствии пара переехала на Багамские острова и стала участвовать там в усилиях по защите окружающей среды.
Шон Коннери с женой Мишлин Коннери. Фото: Global Look Press
Смерть
Коннери скончался во сне, находясь на Багамах 31 октября 2020 года. Согласно свидетельству о смерти, он умер от пневмонии, старости и мерцательной аритмии.