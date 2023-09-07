«Мне не стыдно быть забавной»: биография лучезарной актрисы Кэмерон Диаз

Кто такая Кэмерон Диаз?
Кэмерон Диаз начала работать моделью в возрасте 16 лет и принимала участие в рекламных кампаниях Calvin Klein и Coca-Cola. Ее первой ролью в кино была роль в фильме «Маска» с Джимом Керри, и с тех пор она снялась во множестве проектов, включая черную комедию «Быть Джоном Малковичем» и драму периода Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка».
Диаз также озвучила принцессу Фиону в мультфильмах франшизы «Шрек» и приняла участи в других насыщенных юмором фильмах, включая «Ангелы Чарли», «Милашка», «Другая женщина» и «Энни».
Ранняя жизнь
Кэмерон Диаз в молодости. Фото: соцсети
Кэмерон Мишель Диаз родилась 30 августа 1972 года в Сан-Диего, Калифорния. Дочь Эмилио Диаза, руководителя кубино-американской нефтяной компании во втором поколении, и его жены Билли, которая имеет коренное американские, итальянские и немецкие корни.
Диаз начала работать моделью, когда ей было 16 лет. Ее успешная карьера модели привела ее в Японию, Австралию, Марокко и Париж, она появлялась в таких журналах, как Mademoiselle и Seventeen, а также в рекламных кампаниях таких компаний, как Calvin Klein, Coca-Cola и Levi's.
«Маска»
В 1994 году Диаз получила свою первую роль в кино в комедийном боевике «Маска» с комиком Джимом Керри в главной роли. Не имея ранее актерского опыта, она сначала проходила прослушивание только на роль второго плана. Однако ей доверили главную женскую роль — певицы и возлюбленной мафиози Тины Карлайл. После выхода «Маски» на экраны Диаз сразу стала знаменитой.
Джим Керри и Кэмерон Диаз в фильме «Маска». Фото: кадр из фильма 1994 года
«Чувствуя Миннесоту», «Как удержаться на плаву», «Свадьба моего лучшего друга»
Во время подготовки к съемкам в экранизации популярной видеоигры по боевым искусствам Mortal Kombat Диаз получила травму запястья, из-за чего отказалась от участия в фильме.
Вместо этого она снялась в ряде небольших независимых фильмов, в том числе «Последний ужин» (1995); «Чувствуя Миннесоту» (1996) с Киану Ривзом в главной роли, «Только она единственная» (1996) с Эдом Бернсом и Дженнифер Энистон в главных ролях, и «Как удержаться на плаву» (1996) с Харви Кейтелем в главной роли.
Она успешно вернулась в массовое кино в 1997 году, завоевав восторженные отзывы зрителей за роль милой будущей невесты в комедийном хите «Свадьба моего лучшего друга» (вместе с Джулией Робертс).
Кэмерон Диаз и Джулия Робертс в фильме «Свадьба моего лучшего друга». Фото: Global Look Press
«Менее привычная жизнь», «Все без ума от Мэри»
После главной роли в паре с Эваном Макгрегором в романтической комедии «Менее привычная жизнь» (1997) Диаз совершила рывок в своей карьере, сыграв в блокбастере «Все без ума от Мэри» с Беном Стиллером и Мэттом Диллоном в главных ролях и сценаристом и режиссером Бобби и Питером Фаррелли.
Бен Стиллер и Кэмерон Диаз в фильме «Все без ума от Мэри». Фото: Global Look Press
«Быть Джоном Малковичем», «Каждое воскресенье»
В 1999 году зрители увидели две совершенно разные стороны Диаз. Сначала она сыграла неряшливую работницу зоомагазина и жену кукольника в нашумевшей комедии «Быть Джоном Малковичем» режиссера Спайка Джонза с Джоном Кьюсаком, Кэтрин Кинер и Малковичем в главных ролях.
Позже в том же году она исполнила роль гламурной, упрямой владелицы профессиональной футбольной команды в фильме Оливера Стоуна «Каждое воскресенье» с Аль Пачино и Деннисом Куэйдом в главных ролях.
Кэмерон Диаз и Джон Кьюсак в фильме «Быть Джоном Малковичем». Фото: Global Look Press
«Шрек», «Ангелы Чарли»
Несмотря на неоспоримую кассовую привлекательность, Диаз продолжала сниматься в относительно малобюджетных независимых фильмах, включая черную комедию «Очень дикие штучки» (1998) Малковича и совместный фильм «Женские тайны» (2000), который транслировался по кабельному телевидению Showtime в 2001 году и в котором снялись Гленн Клоуз, Холли Хантер и Калиста Флокхарт.
Осенью 2000 года она снялась вместе с Дрю Бэрримором и Люси Лью в ремейке популярного телешоу 1970-х годов Аарона Спеллинга «Ангелы Чарли».
Дрю Бэрримор, Кэмерон Диаз и Люси Лиу в фильме «Ангелы Чарли» Фото: Global Look Press
В начале 2001 года Диаз появилась в роли свободной духом старшей сестры в «Невидимом цирке». Она также озвучила энергичную принцессу Фиону в анимационном хите «Шрек» с участием Майка Майерса и Эдди Мерфи. Трио возобновило свои роли в трех сиквелах в течение следующего десятилетия.
В том же году она снялась в фильме Кэмерона Кроу «Ванильное небо» с Томом Крузом в главной роли. Затем в 2002 году она снялась в романтической комедии «Милашка», а также в фильме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
В следующем году она присоединилась к Лью и Бэрримор в сиквеле «Ангелы Чарли: Только вперед». А в 2005 году она снялась в фильме «Подальше от тебя» с Тони Колетт, сюжет которого основан на одноименном романе Дженнифер Винер 2002 года.
Кэмерон Диаз в роли Дженни Эвердин в фильме «Банды Нью-Йорка». Фото: Global Look Press
После романтической комедии «Отпуск по обмену» (2006) и «Что происходит в Вегасе» (2008) Диаз показала себя с более серьезной стороны в семейной драме 2009 года «Мой ангел-хрантель», основанной на романе-бестселлере Джоди Пикоулт.
В те годы Диаз дала интервью, в котором призналась, что комедийные роли ее совершенно не смущают.
«Мне не стыдно быть забавной», - заявила Кэмерон.
Алек Болдуин в роли Кэмпбелла Александера и Кэмерон Диаз в роли Сары в фильме «Хранитель моей сестры». Фото: Global Look Press
«Очень плохая училка», «Энни»
В подтверждение своих слов Диаз приняла участие в комедийном фильме «Рыцарь дня» (2010), снова с Томом Крузом в главной роли, и экранизации комикса «Зеленый шершень» (2011), в котором она сыграла находчивую секретаршу героя в маске (Сет Роген).
Позже последовали и другие комедии, в 2011 году Диаз получила главную роль в фильме «Очень плохая училка», а в 2012 году вошла в актерский состав фильмов «Чего ждать, когда ждешь ребенка» и «Гамбит».
Кэмерон Диаз, Джейсон Сигел и Джастин Тимберлейк в фильме «Очень плохая училка». Фото: Global Look Press
Диаз вернулась к серьезной роли в триллере «Советник» режиссера Ридли Скотта, прежде чем вернуться к юмору в 2014 году. Она снялась в кассовом хите «Другая женщина», а также в «Домашнем видео» с Джейсоном Сигелом в главной роли. Кроме того, она приняла участие в ремейке мюзикла «Энни» с Кувенжане Уоллис в главной роли.
Личная жизнь
Пятилетние отношения Диаз с видеопродюсером Карлосом де ла Торре закончились в 1995 году. С 1996 по 1998 год она встречалась со своим партнером по фильму «Все без ума от Мэри» Мэттом Диллоном. В 1999 году Диаз познакомилась с актером и музыкантом Джаредом Лето.
Джаред Лето и Кэмерон Диаз. Фото: соцсети
Пара рассталась в 2003 году и Диаз начала встречаться с певцом Джастином Тимберлейком. Диаз и Тимберлейк в 2007 году объявили о своем расставании. Она также была связана с игроком команды «Янкиз» Алексом Родригесом.
Диас начала встречаться с Бенджи Мэдденом из группы Good Charlotte в мае 2014 года и в декабре того же года была помолвлена с рокером. Пара стремительно поженилась 5 января 2015 года в доме Диаз в Беверли-Хиллз. Бэрримор и Николь Ричи были подружками невесты, а также ее сестра Чимен Кейн и помощник Джесси Лутц. В 2019 году у пары родилась дочь Рэддикс.
Бенджи Мэддон и Кэмерон Диаз. Фото: соцсети