«Мне не стыдно быть забавной»: биография лучезарной актрисы Кэмерон Диаз

Кэмерон Мишель Диаз родилась 30 августа 1972 года в Сан-Диего, Калифорния. Дочь Эмилио Диаза, руководителя кубино-американской нефтяной компании во втором поколении, и его жены Билли, которая имеет коренное американские, итальянские и немецкие корни.

Диаз начала работать моделью, когда ей было 16 лет. Ее успешная карьера модели привела ее в Японию, Австралию, Марокко и Париж, она появлялась в таких журналах, как Mademoiselle и Seventeen, а также в рекламных кампаниях таких компаний, как Calvin Klein, Coca-Cola и Levi's.

«Маска»

В 1994 году Диаз получила свою первую роль в кино в комедийном боевике «Маска» с комиком Джимом Керри в главной роли. Не имея ранее актерского опыта, она сначала проходила прослушивание только на роль второго плана. Однако ей доверили главную женскую роль — певицы и возлюбленной мафиози Тины Карлайл. После выхода «Маски» на экраны Диаз сразу стала знаменитой.