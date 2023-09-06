В Италию из Омска в погоне за мишленовскми звездами: кто такой Михаил Богачев из шоу «Адский шеф»

Шеф-повар из Омска Михаил Богачев стал известен благодаря телепередаче «Адский шеф». В проекте Константина Ивлева он не только продемонстрировал высокий уровень кулинарного мастерства, но и влюбился.

Начало карьеры

Михаил родился 29 марта 1989 года в Омске. Когда мальчику было шесть лет, его родители развелись: отец уехал в Одессу, чтобы стать экспертом по трендам fashion-индустрии, а мать осталась в сибирском городе управлять салоном красоты.

Приготовив в детстве свои первые бутерброды, маленький Миша загорелся стать кулинаром, о чем в свое время так же мечтал его отец. Повзрослев, парень пошел работать мангальщиком в ресторан европейской кухни «Командор», параллельно учась в Омском экономическом институте.