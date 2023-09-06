В Италию из Омска в погоне за мишленовскми звездами: кто такой Михаил Богачев из шоу «Адский шеф»

Шеф-повар из Омска Михаил Богачев стал известен благодаря телепередаче «Адский шеф». В проекте Константина Ивлева он не только продемонстрировал высокий уровень кулинарного мастерства, но и влюбился.
Начало карьеры
Михаил родился 29 марта 1989 года в Омске. Когда мальчику было шесть лет, его родители развелись: отец уехал в Одессу, чтобы стать экспертом по трендам fashion-индустрии, а мать осталась в сибирском городе управлять салоном красоты.
Приготовив в детстве свои первые бутерброды, маленький Миша загорелся стать кулинаром, о чем в свое время так же мечтал его отец. Повзрослев, парень пошел работать мангальщиком в ресторан европейской кухни «Командор», параллельно учась в Омском экономическом институте.
Михаил Богачев в начале карьеры. Фото: соцсети
В 2011 году Михаил получил диплом повара-технолога пятого разряда, и мать уговорила его переехать вслед за ней в Москву. В столице молодому человеку далеко не сразу предложили место в дорогом ресторане, на первых парах он варил пельмешки в «Ашане» и готовил в кафе Correas. После дослужился до сушефа и стал ответственным за организацию банкетов.
В 2015-м Богачев ради любимой девушки перебрался в Санкт-Петербург, где снова начал с нуля. Поработал поваром в ресторанах Mama Roma и «Жирная утка», а в заведении «Мармелад» его «кинули» на 150 тысяч рублей. Денег молодому кулинару постоянно не хватало, из-за чего не задались и его отношения с возлюбленной.
Разочаровавшись в Северной столице, через три года молодой человек вернулся в Москву и устроился в Madame Wong, потом работал бренд-шефом в отеле City Hotel Group. После этого Михаил понял, что для престижной карьеры нужно поехать учиться за границу.
Михаил Богачев с коллегами в Италии. Фото: соцсети
Жизнь в Италии
Специалист поехал повышать квалификацию в итальянскую школу ICIF, четыре месяца обучения в которой стоили 10 тысяч евро. Пришлось занять денег у отца, но оно того стоило. Прилежный студент сумел пробиться на стажировку в один из лучших ресторанов мира, Osteria Francescana в итальянской Модене, где готовил обладатель трех мишленовских звезд Массимо Боттура.
Сначала русский парень с широкой улыбкой и плохим знанием английского языка мыл полы и нарезал салаты, а затем сумел понравиться правой руке шеф-повара Джессике Розваль. Ему предложили годовой контракт и зарплату в тысячу евро, но главное — работать под крылом Боттуры.
Михаил научился готовить «Пять возрастов пармезана», «Ой! Я уронил лимонный тарт» и другие фирменные блюда именитого шеф-повара. Однажды он шокировал консервативного начальника, сбрив волосы и сделав на голове татуировку. За это сеньор Массимо сослал работника на две недели в лабораторию.
Еще один их конфликт касался пасты. Итальянца раздражало, что россиянин не ест это блюдо, а тот бы вынужден отказаться от макарон после того, как поправился на 10 килограммов. Зато Богачев прививал коллегам любовь к русскому борщу, объясняя, что этот суп символизирует любовь между мужчиной и женщиной.
Михаил Богачев на работе в Osteria Francescana. Фото: соцсети
Но надолго в Модене 30-летний Михаил не остался — амбиции звали его в другие города мира и заслужить собственные три звезды Michelin. Заграничные путешествия вновь вернули его в Москву, где уже опытный повар открыл гастротеатр «Люциус» и смог пробиться на телевидение.
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«Адский шеф»
В 2022 году Богачев принял участие в экстремальном кулинарном реалити-шоу «Адский шеф», в котором Константин Ивлев устраивал испытания для 25 поваров с внушительным денежным призом на кону.
Молодым кулинарам пришлось готовить на необитаемом острове, разделывать морского ежа, вдыхать новую жизнь в убыточное курортное заведение и оперативно осваивать новые блюда. Богачев дошел до финала проекта, но уступил Вячеславу Вьюнику. Тем не менее Ивлев похвалил его смелость и тягу к экспериментам.
Вячеслав Вьюник и Михаил Богачев в финале «Адского шефа». Фото: кадр из эфира канала «Пятница!»
А еще на съемках передачи Михаил познакомился и заинтересовался коллегой — Лавинией Росси из Милана. Участница телешоу может похвастаться учебой в международной школе гостиничного сервиса и кулинарии, а также работой в мишленовском ресторане.
Во время испытаний Богачев не упускал возможности обратить на себя внимание миловидной девушки. В одном из выпусков он даже насыпал в блюдо целую гору соли, что ведущий Константин Ивлев расценил как признак влюбленности. Зрители гадали — действительно ли на проекте образовалась пара или же это пиар-ход, чтобы привлечь аудиторию к экранам.
В итоге Росси опубликовала в социальной сети признание, что сначала она не воспринимала роман с Михаилом всерьез, но их чувства сохранились и после проекта. Влюбленные строят отношения на расстоянии и продолжают публиковать в Интернете трогательные совместные видео.
Михаил Богачев и Лавиния Росси. Фото: соцсети
Интересные факты
Однажды Михаил поспорил с шеф-поваром Боттурой на три бутылки вина, что Россия выиграет чемпионат мира по футболу. Пари было проиграно.
Богачев ратует за здоровое питание и хочет выработать концепцию меню, которая позволит дожить до ста лет.
В начале 2023 года повар задался целью получить разряд по альпинизму.