Авария, два мужа и скандалы звезды «Беспринципных» Кристины Бабушкиной

Последнее время имя Кристины Бабушкиной все чаще звучит на фоне громкого скандала. В июне такси, где ехали актриса и ее муж, остановили полицейские. И в ходе проверки нашли у супруга Кристины белый порошок.

Почему артистка угодила в подобную историю? И можно ли найти предпосылки к такому развитию событий в ее судьбе? Подробнее об этом – в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители

Кристина Бабушкина родилась 18 января 1978 года в Иркутске. Как вспоминала сама актриса в одном из интервью, свое имя она получила благодаря польским корням.