Авария, два мужа и скандалы звезды «Беспринципных» Кристины Бабушкиной

Последнее время имя Кристины Бабушкиной все чаще звучит на фоне громкого скандала. В июне такси, где ехали актриса и ее муж, остановили полицейские. И в ходе проверки нашли у супруга Кристины белый порошок.
Почему артистка угодила в подобную историю? И можно ли найти предпосылки к такому развитию событий в ее судьбе? Подробнее об этом – в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Кристина Бабушкина родилась 18 января 1978 года в Иркутске. Как вспоминала сама актриса в одном из интервью, свое имя она получила благодаря польским корням.
«У моей мамы, польки по национальности, есть сестра-близняшка Ванда. Так вот, когда тетя Ванда родила девочку, ей дали русское имя, а меня дедушка строго-настрого велел назвать только польским. Маме было предложено на выбор три имени: Малгожата, Бронислава и Кристина», - рассказывала Кристина Бабушкина в интервью Womanhit.
Кристина Бабушкина в детстве. Фото: соцсети
Родительница артистки выбрала последний вариант как наименее экзотичный из трех имевшихся. По словам Бабушкиной, одно время она упрекала маму. Мол, зачем ее так назвали…Но постепенно Кристина привыкла к своему имени. И оно даже понравилось ей!
Кристина родом из музыкальной семьи. Ее мама руководила камерным хором в местной филармонии, а потом преподавала в музыкальном колледже. Отец Константин Степанович играл на гобое в областном губернаторском театре.
Автокатастрофа и восстановление
Родители хотели, чтобы Кристина пошла по их пути и отдали девочку в музыкальную школу, но она бросила занятия музыкой после четвертого класса. Интерес к актерскому мастерству проявился у Бабушкиной с юных лет: она посещала театральную студию, играла в КВН, принимала участие в концертах и читала истории из книжек разными голосами, изображая тех или иных героев.
Еще в 15 лет девушка втайне от родителей поступила в Иркутское театральное училище и после зачисления туда уже не пошла в 11-й класс. Училась девушка хорошо, но на втором курсе в ее жизни случилась трагедия.
Попав в автокатастрофу, девушка получила серьезную травму ноги, из-за чего оказалась практически обездвиженной. В итоге два года Кристине пришлось провести в больнице и ее отчислили из Иркутского театрального училища.
Кристина Бабушкина. Фото: Global Look Press
Но Кристина Бабушкина не привыкла пасовать перед трудностями и решила начать все сначала. После очередной операции она приехала в Москву и начала поступать во все театральные вузы одновременно. И ей повезло попасть в школу-студию МХАТ, на курс к самому Олегу Табакову.
Учеба в школе-студии МХАТ и знакомство с Олегом Табаковым
По словам Кристины, уже после официального зачисления Олег Павлович собрал всех поступивших и сказал, что учиться плохо во МХАТе просто нельзя.
Во-первых, студенты сами выбрали этот вуз, во-вторых, актерская профессия им в удовольствие и в-третьих, те студенты, которые будут учиться на отлично, получат не только повышенную стипендию, но и еще спонсорскую стипендию от самого Табакова, обещал тогда Олег Павлович.
По словам Кристины, для нее это был самый весомый аргумент для того, чтобы окончить школу-студию с красным дипломом.
Театр
Олег Павлович всегда брал судьбы студентов в свои руки. И Кристина Бабушкина не стала исключением. Актриса дебютировала на большой сцене именно в театре Олега Табакова, знаменитой Табакерке в спектакле «На дне» в роли Василисы. За эту работу она получила премию «Дебют». Также в Табакерке она сыграла Лизу в спектакле «Кукла для невесты».
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Кристина Бабушкина в спектакле «Гордость и предубеждение». Фото: Global Look Press
В 2002 году артистка вошла в труппу МХТ им. Чехова. А уже через два года получила премию издания «Московский комсомолец» за роль Татьяны в постановке Кирилла Серебренникова «Мещане». На подмостках знаменитого МХТ Кристине довелось сыграть в спектаклях «Учитель словесности», «Обрыв», «Трехгрошовая опера», «Легкий прикус измены», «Амадей», «Белое на черном» и многих других постановках.
На сегодняшний день в репертуар артистки в МХТ им. Чехова входят такие спектакли, как «Дом», «№ 13 D», «Пролетный гусь».
Роли в кино
В кино Кристина дебютировала в криминальном сериале «Маросейка, 12», где ей досталась роль жрицы любви. И сразу же оказалась на съемочной площадке с такими звездами кино, как Александр Балуев, Вера Глаголева, Дмитрий Харатьян.
А первую же главную роль сыграла в многосерийной мелодраме «Примадонны», действие которой происходит в 70-е годы прошлого века. Сериал рассказывал о судьбах трех подруг, приехавших покорять Москву и прошедших немало испытаний на пути к заветной мечте. Он погружает зрителей в мир, в котором живут главные героини, позволяет почувствовать дух и запах брежневской эпохи.
Дальше творческая копилка Кристины Бабушкиной пополнилась ролями в фильмах и сериалах «Земский доктор», «Национальное достояние», «Подруга банкира», «От первого до последнего слова», где актрисе пришлось без дубляжа говорить по-французски и без дублеров принимать участие в драках.
Сама Кристина Бабушкина особо отмечает роль в сериале «Кровавая барыня», рассказывающем о судьбе помещицы Дарьи Салтыковой, прозванной в народе Салтычиха. Салтычиха «прославилась» тем, что убила и замучила около сотни крепостных крестьян.
Главную роль сыграла актриса Юлия Снигирь. Кристине Бабушкиной же досталась роль крестьянки Авдотьи, покрывающей все преступления своей барыни. Но когда она осознает весь ад происходящего, то просто сходит с ума.
Кадр из фильма «Кровавая барыня»
«На мой взгляд, наисложнейший проект. А во время съемок нам постоянно что-то мешало: зимой стояли сильнейшие морозы, кто-то внезапно заболевал… Мы регулярно преодолевали какие-то мистические обстоятельства, но справились», - рассказывала Кристина в одном из своих интервью.
Узнаваемость же Кристине Бабушкиной принесла роль в сериале «Беспринципные» по рассказам писателя Александра Цыпкина. Многосерийная картина повествует о буднях представителей так называемой элиты, живущих на Патриарших прудах.
Как пошутила сама Кристина, ей стоило сняться в ста фильмах, попасть в «Беспринципные» и только потом стать популярной.
По ее словам, роль генеральши Валентины – это подарок для любой характерной артистки.
«Меня спрашивают: «Вот вы играете такую стервозную, неадекватную женщину. А какая вы в жизни? Может, мягкая и пушистая?» Один мужчина даже признался: «Я бы с этой Валентиной даже не стал знакомиться, обошел стороной», - сказала Кристина в интервью «Российской газете».
Кадр из сериала «Беспринципные»
По словам артистки, в жизни она тоже далеко не мягкая, не пушистая, не спокойная, но при этом не такая взбалмошная особа, как ее героиня. Она адекватная.
Но когда актер начинает работать над своим персонажем, то насыщает его какими-то чертами своего характера, эмоциональностью и, конечно, оправдывает героя.
«Говорю, что я по-сибирски - резко континентальная: у меня такая же холодная зима и такое жаркое лето, как у нас в Иркутске. Бываю очень требовательна и строга в работе и мягкой, веселой дома, в кругу друзей и на отдыхе», - шутит артистка.
Рост и вес
Актриса – довольно высокая молодая женщина. Так, ее рост составляет 185 сантиметров, а вес – 62 килограмма. В свое время актриса говорила, что благодаря правильному питанию и силе воли ей удалось похудеть на 14 килограммов.
Первый муж Стас Дужников
Первым мужем Кристины Бабушкиной стал ее коллега по цеху, актер Станислав Дужников. Впервые они увидели друг друга на вечеринке Андрея Мерзликина, но не стали предпринимать попыток познакомиться ближе.
Но однажды во время отдыха на природе все решила невинная шутка одного из друзей актеров: «Ребята, какие вы большие и красивые, представляете, если у вас будут дети?»
Кристина и Станислав действительно начали встречаться, а потом актер предложил своей избраннице руку и сердце… по смс. Она не стала долго раздумывать над таким предложением и ответила согласием.
Кристина Бабушкина и Стас Дужников. Фото: Global Look Press
Влюбленные поженились, родилась дочь Устинья. Актеры считались идеальной парой до тех пор, пока Стас Дужников из театра Джигарханяна не перешел в МХТ им. Чехова, где играла его жена. Испытание совместным времяпровождением 24 на 7 оказалось актерам не по зубам. И спустя семь лет после свадьбы они расстались, но все же остались добрыми друзьями.
Вскоре Стас Дужников встретил другую женщину – флориста Катерину Волгу, да и Кристина Бабушкина не оставалась долго в одиночестве.
Кристина Бабушкина и Стас Дужников делят сцену. Фото: Global Look Press
«Итак, у Стаса сегодня прекрасная семья. А у нас с ним дружеские отношения. Мы всегда на связи. Ведь у нас растет замечательная дочь, которую мы оба любим. Вместе ее воспитываем. Когда она заболевает, Стас помогает чем может», - рассказывала Кристина в изданию Womanhit.
Да и совместная работа в театре сейчас воспринимается спокойно. Артисты стараются во всем поддерживать друг друга.
Второй муж Андрей Гацунаев
Вторым мужем Кристины Бабушкиной стал бизнесмен Андрей Гацунаев. Актриса долго скрывала роман с ним, помня о народной мудрости: «Счастье любит тишину».
Но в 2017 году стало известно о свадьбе пары, на которую собрался чуть ли не весь российский бомонд: Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Ксения Собчак, Константин Хабенский, Андрей Мерзликин, Алексей Кортнев и так далее.
Кристина Бабушкина с дочерью Устиньей. Фото: Global Look Press
По словам Кристины, Устинья тоже приняла ее нового мужа и хорошо с ним ладит. Актриса рассказывала прессе, какой ее избранник сильный и заботливый, что с ним она может позволить себе расслабиться и побыть безответственной.
Скандал на дороге
Как оказалось, не может. 16 июня 2023 года супруги оказались в центре скандала. Бизнес-такси, в котором они ехали, остановили сотрудники ГИБДД. А когда полицейские начали проверять у Кристины Бабушкиной и ее мужа документы, то нашли в машине пакетик с белым порошком.
При задержании Андрей Гацунаев попытался съесть его содержимое и укусил стража порядка за палец. В итоге на Гацунаева завели уголовное дело и поместили под домашний арест. И теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В доме супругов был организован обыск, а сама Кристина проходила по этому делу как свидетель. Ходили даже слухи, что актрису объявили в розыск, однако они не подтвердились. Но инцидент повлиял на творческие планы Кристины Бабушкиной.
Андрей Гацунаев. Фото: соцсети
Так, в театре им. Ермоловой отменили спектакль «Неидеальный Че», в котором играет Бабушкина.
На фоне скандала также выяснилось, что за последние полгода Бабушкину раз десять штрафовали за превышение скорости, однако большинство из этих штрафов актриса так и не оплатила.
Кристина Бабушкина сейчас
Пока Кристина Бабушкина не комментирует происшедшее. Она вышла на связь только в конце августа, показав себя в соцсетях с покрашенными в темно-русый цвет волосами и подстриженной челкой. Под снимком можно прочесть надпись: «По имени отчеству, пожалуйста». Поклонники артистки предположили, что она снимается в новом проекте.
Кристина Бабушкина в спектакле «№ 13 D». Фото: Global Look Press
Кстати, никаких отмен в родном МХТ им. Чехова у Кристины Бабушкиной тоже нет. Если верить информации официального сайта театра, то 18 сентября актриса должна выйти на сцену в образе Памелы в спектакле «№ 13 D».