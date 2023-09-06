Тайны личной жизни Натальи Варлей: почему звезда «Кавказской пленницы» скрывает отца своего ребенка

Наталья Варлей. Фото: Global Look Press

Наталья Варлей стала знаменитой, сыграв Нину в «Кавказской пленнице». У нее было множество поклонников, но это не принесло ей счастья.

Поклонники Натальи Варлей были уверены: эта красивая, обаятельная девушка будет очень счастлива в личной жизни. Она пыталась – влюблялась и выходила замуж. Но заканчивалось это всегда одинаково…

Стихи, рисование и акробатика
 

Наталья Варлей в детстве. Фото: Global Look Press

Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года в румынском городе Констанца, в семье военного. После нескольких переездов семья поселилась в Заполярье, а затем – в Москве. Кроме Натальи, родители воспитывали еще младшую дочь – Ирину. Сама актриса считает себя русской, однако не скрывает, что в ее роду имеются немецкие и валлийские предки. 

Уже в 4 года Наташа сочиняла стихи и рисовала, позднее в ней проснулась тяга к музыке, и мама записала девочку в музыкальную школу. А однажды, увидев объявление о наборе детей в цирковую студию, Наташа сама записалась туда самостоятельно: родители узнали об этом лишь потом. Акробатика настолько увлекла ее, что после восьмого класса Наталья ушла из школы в цирковое училище. 

Цирковая артистка

Начались цирковые будни – дипломированная эквилибристка Наталья Варлей успешно выступала на арене с эффектными номерами. Среди ее партнеров был знаменитый клоун Леонид Енгибаров. Именно благодаря ему миниатюрная девушка (при росте 150 см она долгое время сохраняла вес 45 кг) попала в кино. 

«Кавказская пленница» и другие фильмы
 

Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница". Фото: кадр из фильма

Енгибаров дружил с режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем, тот, увидев однажды на представлении Наталью, предложил ей роль в своем фильме «Формула радуги». А уже там ее заметила ассистентка Леонида Гайдая. Режиссер искал девушку для своей новой комедии – «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Он просмотрел пять сотен кандидаток, но что-то удерживало его от окончательного выбора.

На роль Нины пробовались сестры Вертинские, Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Валентина Малявина, - первые красавицы советского кино. Но, только увидев Варлей, Гайдай понял: вот она, Нина! Отважная «спортсменка, комсомолка, красавица». Наталья очень ответственно отнеслась к работе, научилась водить машину и вообще старалась исполнять все, что было необходимо.

Наталья Варлей в роли Панночки. Фото: кадр из фильма "Вий"

«Кавказская пленница» стала любимой комедией советских зрителей, а Наталья Варлей – звездой. Ей стали поступать новые предложения о съемках. Так в ее фильмографии появились «12 стульев», «Вий», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Ливень»… В детском фантастическом фильме «Гостья из будущего» Наталья сыграла тренера Марту Скрыль.

А потом пришли 90-е. В кино начался кризис. Варлей стала озвучивать иностранные фильмы – подарила свой голос героиням Софи Лорен, Катрин Денев, Мерил Стрип, Вероники Кастро. После перерыва она вновь появилась на экране в 2006 году – в картине «Волкодав из рода Серых псов».

Участие в телешоу и сериалах

Довольно часто Наталью Варлей можно увидеть на телеэкране – она охотно принимает участие в передачах. Зрители могли наблюдать актрису в шоу «Привет, Андрей!», «Сегодня вечером» и других программах. А не так давно актриса сыграла одну из главных ролей в комедийном сериале «Ваша тетя Люси», премьера которой прошла в 2022 году.

Кроме того, Наталья Владимировна реализовала себя как певица, выпустив диск «На высшей точке единения». Ее вокал можно было услышать в фильме «Старые песни о главном 2», в телешоу «Две звезды»

Стихи и автобиография

Николай Бурляев, первый муж Натальи Варлей. Фото: Global Look Press

Свое детское увлечение стихами Наталья Владимировна, став известной актрисой, не забросила. Она продолжала развивать свой поэтический дар, окончила с отличием Литературный институт и выпустила два сборника стихов. В 2018 году вышла автобиографическая книга Натальи Варлей под названием «Канатоходка», в которой она подробно рассказала о своей жизни. Некоторые моменты вызвали шок у читателей – особенно эпизод, в котором актриса рассказывала о домогательствах Леонида Гайдая. 

За «Кавказскую пленницу» получила чуть больше тысячи

За роль Нины в «Кавказской пленнице» молодая актриса Наталья Варлей получила 1200  рублей – вполне приличную сумму для того времени. Правда, ее более знаменитые коллеги заработали на съемках этой комедии в разы больше. Сегодня основной доход актрисы – скромная пенсия. Кроме того, она проводит встречи со зрителями. Несмотря на невысокие доходы, актриса не жалуется: главное для нее – общения с сыновьями и внуком, которые часто ее навещают.

Николай Бурляев и Владимир Тихонов
 

Владимир Тихонов и Нонна Мордюкова. Фото: кадр из фильма "Русское поле"

В 20 лет Наталья Варлей вышла замуж за актера и режиссера Николая Бурляева. Это был, как она вспоминала позднее, поспешный студенческий брак, и долго он не продлился – супруги быстро поняли, что они слишком разные. В 1971 году она предприняла еще одну попытку построить семейное счастье. На этот раз избранником актрисы стал Владимир Тихонов – сын знаменитых советских актеров Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой. 

Сын Василий и внук Евгений
 

Наталья Варлей с сыном Василием. Фото: соцсети

Однако и в этом браке счастья не было – Владимир очень скоро увлекся алкоголем, затем в его жизни появились запрещенные препараты, и после неудачных попыток бороться с его вредными привычками Наталья решила расстаться. 

Евгений, внук Натальи Варлей. Фото: соцсети

Уже после развода на свет появился сын Василий. Сейчас сын Натальи Варлей живет в Италии. У него есть семья, своего сына Василий назвал Евгением и дал ему фамилию мамы – Варлей.

Младший сын Александр и его таинственный отец
 

Ульмас Алиходжаев. Фото: кадр из фильма "Огненные дороги"

В 1985 году поклонники Натальи Владимировны с удивлением узнали о рождении у нее второго сына. Актриса назвала его Александром, но имя отца ребенка тщательно скрывала. По некоторым данным, она родила его от Ульмаса Алиходжаева – актера, партнера по фильму «Огненные дороги». На все вопросы Варлей отвечала кратко: с отцом Александра у нее был короткий роман, из которого ничего бы не вышло, поэтому расстались они без всякой вражды, сохранив теплые воспоминания друг о друге. 

Александр, младший сын Натальи Варлей. Фото: кадр из сериала "Каменская-6"

Александр с детства увлекался музыкой, он играет в группе, исполняющей песни «Битлз». Кроме того, он пробовал работать режиссером, писал сценарии, был ассистентом Никиты Михалкова. Сейчас, по данным СМИ, Александр владеет собственной киностудией.

Слухи о романах

Некоторое время назад появились слухи о том, что Варлей вышла замуж за обеспеченного бизнесмена. Правда, сама актриса ничего этого не подтвердила, так что слухи остались слухами. Кое-что о личной жизни «кавказской пленницы» рассказала актриса Лариса Лужина: по ее словам, Варлей встречалась с певцом Алексеем Зардиновым – тем самым, с которым она записала песню «Давай простим друг друга», но потом их роман завершился.

В загородном доме с кошками

Наталья Владимировна и сегодня открыта для общения – она с удовольствием принимает предложения участвовать в фестивалях, выступает с песнями, приходит в студии телешоу. Возможно, поклонники еще увидят актрису на экране – не исключено, что она продолжит сниматься. А вот личная жизнь, похоже, осталась для нее позади.

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Наталья Владимировна живет в загородном доме одна, точнее – в окружении любимых кошек, но утверждает, что нисколько не тяготится одиночеством. Звезда старается правильно питаться, каждый день делает зарядку, ухаживает за кожей и волосами, получая от этого огромное удовольствие. Зрители отмечают, что возраст не оставил на ее внешности почти никаких отпечатков – она все та же «спортсменка, комсомолка и красавица» с неизменной челкой и искренней улыбкой.
 

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