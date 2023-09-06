Тайны личной жизни Натальи Варлей: почему звезда «Кавказской пленницы» скрывает отца своего ребенка

Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года в румынском городе Констанца, в семье военного. После нескольких переездов семья поселилась в Заполярье, а затем – в Москве. Кроме Натальи, родители воспитывали еще младшую дочь – Ирину. Сама актриса считает себя русской, однако не скрывает, что в ее роду имеются немецкие и валлийские предки.

Уже в 4 года Наташа сочиняла стихи и рисовала, позднее в ней проснулась тяга к музыке, и мама записала девочку в музыкальную школу. А однажды, увидев объявление о наборе детей в цирковую студию, Наташа сама записалась туда самостоятельно: родители узнали об этом лишь потом. Акробатика настолько увлекла ее, что после восьмого класса Наталья ушла из школы в цирковое училище.

Цирковая артистка

Начались цирковые будни – дипломированная эквилибристка Наталья Варлей успешно выступала на арене с эффектными номерами. Среди ее партнеров был знаменитый клоун Леонид Енгибаров. Именно благодаря ему миниатюрная девушка (при росте 150 см она долгое время сохраняла вес 45 кг) попала в кино.

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