Наследник звезд и «русский Аквамен»: каким вырос сын лидера «Дюны» Василий Рыбин

Создавший себе образ брутального викинга Василий Рыбин в жизни является веселым и общительным человеком. Наследник музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой пошел по стопам родителей и тоже начал петь. А потом ударился в педагогику.
Спортивное детство
Василий родился 12 февраля 1999 года в звездной семье лидера группы «Дюна». У него есть старшая единокровная сестра Мария от предыдущего брака отца.
В детстве паренек увлекался карате и не собирался ударяться к музыку. В программе «Пока все дома» родители с гордостью демонстрировали спортивные награды сына. Виктор Рыбин, кстати, сам имеет пятый дан и является президентом детской федерации карате в России.
Но в юные годы Вася убедился, что спорт – это не только медали, но еще и травмы с болезнями. В итоге он ушел из карате в модельный бизнес, продолжая совершенствовать свою фигуру при помощи тренажеров.
Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и юный Василий. Фото: соцсети
В старших классах наследник музыкантов увлекся игрой на барабанах, создал группу Another One Divide («Еще одно препятствие») и начал выпускать собственные песни на английском языке.
Окончив школу, парень поступил в Московский государственный институт культуры, чтобы получить профессию режиссера массовых представлений». В студенческие годы занимался гимнастикой и фехтованием. В 2020 году Василий защитил диплом на отлично и перешел в магистратуру.
Музыкальная карьера
Новая группа Василия (в составе также вокалист Илья Мичурин и диджей Александр Филиппов) получила название KODI и стала выпускать песни на русском. Осенью 2020-го у нее вышли клипы «Неон» и «Ураган». В первом, кстати, снялась Дарья Алябьева, ставшая впоследствии женой молодого певца.
Рыбин-младший начал больше тяготеть к поп-музыке. Некоторые поклонники даже сравнивают его творчество с песнями Сергея Жукова.
Летом 2021 года музыкант представил клип «Обниматься футболками», а осенью открыл в Долгопрудном (Московская область) музыкальную школу-студию, куда стал набирать детей и взрослых, желающих научиться петь и играть на гитаре. Позже он приостановил собственную карьеру артиста, чтобы уделять больше времени своим ученикам.
Однако летом 2023-го вышел новый клип KODI - «Бабочки». Также появилась свежая песня «Антиподы».
Личная жизнь
Высокий парень (180 см) с модельной внешностью долго фанател от актера Трэвиса Фиммела из сериала «Викинги». Василий упорно тренировался, чтобы походить на своего кумира, но перегрузил тело. В итоге у него появились боли в мышцах и суставах, бессонница и тремор.
Василий Рыбин - фигура. Фото: соцсети
Чтобы восполнить дефицит белка, музыкант-модель ел мясо по восемь раз в сутки, из-за чего его лицо покрылось акне. Однако теперь его сравнивают не с Фиммелом, а с Джейсоном Момоа. Некоторые даже называют Рыбина-младшего «русским Акваменом». Брутальный образ молодого мужчины дополняют длинные волосы и татуировки.
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Еще в детском саду Василий познакомился с будущей любовью Дарьей Алябьевой. В 14 лет пара начала встречаться, а летом 2022 года сыграла свадьбу. Многие поклонники сравнивали девушку с Натальей Сенчуковой, подчеркивая их поразительное сходство.
Василий Рыбин и Валерия Новикова. Фото: соцсети
Но уже в июне 2023-го музыкант представил подписчикам новую возлюбленную - Валерию Новикову. Она предоставляет услуги в сфере красоты, преподает испанский язык и искусство «проявлять себя через танец».
Когда и почему произошел развод звездного наследника с Дарьей, в прессе не освещалось. Сам артист на вопрос одного из подписчиков ответил, что Валерия – его новая жена.