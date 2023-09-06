Наследник звезд и «русский Аквамен»: каким вырос сын лидера «Дюны» Василий Рыбин

Создавший себе образ брутального викинга Василий Рыбин в жизни является веселым и общительным человеком. Наследник музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой пошел по стопам родителей и тоже начал петь. А потом ударился в педагогику.

Спортивное детство

Василий родился 12 февраля 1999 года в звездной семье лидера группы «Дюна». У него есть старшая единокровная сестра Мария от предыдущего брака отца.

В детстве паренек увлекался карате и не собирался ударяться к музыку. В программе «Пока все дома» родители с гордостью демонстрировали спортивные награды сына. Виктор Рыбин, кстати, сам имеет пятый дан и является президентом детской федерации карате в России.

Но в юные годы Вася убедился, что спорт – это не только медали, но еще и травмы с болезнями. В итоге он ушел из карате в модельный бизнес, продолжая совершенствовать свою фигуру при помощи тренажеров.