Ходченкова, Самбурская и другие: 7 российских звезд, которые сильно похудели, но им это нравится

Молодую актрису запомнили по сериалу «Папины дочки», в котором она сыграла одну из сестер Васнецовых – Машу. Уже тогда она была достаточно худощавой. Но в последнее время Мирослава похудела еще сильнее. Поклонники обеспокоены: неужели она испытывает проблемы? Однако, как утверждает сама актриса, у нее все в порядке: она не отказывает себе во вкусной еде вроде пиццы или мороженом, а лишние килограммы не задерживаются благодаря ее увлечению йогой и плаванием.

Настасья Самбурская

