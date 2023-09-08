Ходченкова, Самбурская и другие: 7 российских звезд, которые сильно похудели, но им это нравится

Некоторым женщинам очень идет полнота, но даже в этом случае актрисы торопятся избавиться от лишних килограммов. Ведь на экране они выглядят еще полнее – такова специфика съемок. Кроме того, стройными они чувствуют себя более здоровыми, подвижными и молодыми.
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова. Фото: кадр из фильма «По ту сторону смерти»
В 2004 году Светлану Ходченкову узнала вся страна – на экраны вышел фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину», в котором актриса исполнила главную роль. Героиня Ходченковой в этой картине была довольно пухленькой, что вполне соответствовало замыслу режиссера. Позднее Светлана сильно похудела – сбросила больше 20 кг. И Говорухин, и многие зрители сильно критиковали за это актрису. Зато самой Ходченковой очень нравится ее новая фигура. Она тщательно следит за весом и поддерживает спортивную форму.
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович. Фото: кадр из сериала «Папины дочки»
Молодую актрису запомнили по сериалу «Папины дочки», в котором она сыграла одну из сестер Васнецовых – Машу. Уже тогда она была достаточно худощавой. Но в последнее время Мирослава похудела еще сильнее. Поклонники обеспокоены: неужели она испытывает проблемы? Однако, как утверждает сама актриса, у нее все в порядке: она не отказывает себе во вкусной еде вроде пиццы или мороженом, а лишние килограммы не задерживаются благодаря ее увлечению йогой и плаванием.
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская. Фото: кадр из фильма «Женщины против мужчин»
На протяжении нескольких лет звезда «Универа» правильно питается и занимается спортом. Некоторые критикуют актрису за «слишком перекачанную» фигуру, однако она всегда находит, что ответить недоброжелателям в соцсети. Главное – Настасья сама очень рада тому, что сумела достичь такой формы, и не собирается прекращать тренировки.
Полина Гагарина
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press
Когда-то известная певица всего за полгода сбросила 40 кг. Сейчас, глядя на ее тоненькую воздушную фигуру, трудно поверить, что Полина – мать двоих детей. Гагарина часто выставляет в соцсети свои фото в купальниках: она гордится своей стройностью, не обращая внимания на критику тех, кто хочет, чтобы она немного поправилась. Ходили слухи об ее анорексии, однако певица их опровергает: она утверждает, что добилась стройности благодаря ежедневным тренировкам.
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь. Фото: кадр из фильма «Хороший человек»
Часто ругают за «излишнюю» худобу и Юлию Снигирь. Порой актриса отвечает комментаторам. Так, однажды на упрек «Вы снова похудели – сколько можно!» Юлия написала, что у нее держится один вес вот уже шестой год, так что комментаторы не правы. В пользу Юлии Снигирь говорят фильмы с ее участием – такая стройная актриса прекрасно выглядит в кадре.
Ксения Бородина
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press
Ведущая с удовольствием демонстрирует свою фигуру в соцсетях – она гордится тем, что сумела сбросить лишние килограммы, и чувствует свою фигуру привлекательной. Однако и здесь находятся подписчики, которые ругают ее за стройность: мол, раньше, пухленькой, она нравилась им больше. Ксения парирует: она предпочитает здоровый образ жизни и снова набирать вес не планирует.
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Ирина Пегова
Ирина Пегова. Фото: соцсети
Актриса Ирина Пегова всегда отличалась женственными округлыми формами, однако всегда стремилась сбросить лишний вес. Сейчас она стала очень стройной, сохранив при этом женственность фигуры. Несмотря на критику некоторых подписчиков, Пегова не скрывает своей радости от новой фигуры: ей очень нравится быть стройной и подтянутой.