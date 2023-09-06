Добрый сказочник, про которого еще при жизни сняли сериал: творческий путь создателя «Куклы колдуна» Андрея Князева

После выхода художественного сериала «Король и Шут» в 2023 году поклонники музыкальной группы и даже далекие от панк-рока зрители смогли погрузиться в историю ставшего культовым коллектива.

Михаил Горшенев и Андрей Князев из Санкт-Петербурга стали настоящими отечественными рок-иконами, наравне с Цоем и Летовым. Их творческий тандем и противостояние даже спустя десять лет после смерти Горшка вызывают жаркие споры фанатов.

Детство и юность

Андрей Князев родился 6 февраля 1973 года в Ленинграде, в районе Купчино. Мальчик учился в школе № 443, увлекался спортом (футбол и волейбол) и рисованием. Тренировки подарили ему крепкое тело, а художество – богатый внутренний мир, наполненный героями и злодеями.

Родители поддерживали творческого парня. После восьми классов он отправился в училище за профессией художника-реставратора. Там он познакомился с сокурсником Михаилом Горшеневым – увлеченным рокером, у которого уже была своя группа «Контора», собранная из школьных друзей.