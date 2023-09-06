Добрый сказочник, про которого еще при жизни сняли сериал: творческий путь создателя «Куклы колдуна» Андрея Князева

После выхода художественного сериала «Король и Шут» в 2023 году поклонники музыкальной группы и даже далекие от панк-рока зрители смогли погрузиться в историю ставшего культовым коллектива.
Михаил Горшенев и Андрей Князев из Санкт-Петербурга стали настоящими отечественными рок-иконами, наравне с Цоем и Летовым. Их творческий тандем и противостояние даже спустя десять лет после смерти Горшка вызывают жаркие споры фанатов.
Детство и юность
Андрей Князев родился 6 февраля 1973 года в Ленинграде, в районе Купчино. Мальчик учился в школе № 443, увлекался спортом (футбол и волейбол) и рисованием. Тренировки подарили ему крепкое тело, а художество – богатый внутренний мир, наполненный героями и злодеями.
Родители поддерживали творческого парня. После восьми классов он отправился в училище за профессией художника-реставратора. Там он познакомился с сокурсником Михаилом Горшеневым – увлеченным рокером, у которого уже была своя группа «Контора», собранная из школьных друзей.
Андрей Князев в юности. Фото: соцсети
В сериале показано, как молодой Горшок случайно увидел тетрадку Князева с рисунками и рассказами, а затем заинтересовался его творчеством и пригласил в свой коллектив. Андрей сосредоточился на написании текстов и визуальном оформлении группы. Свой сказочный мир мрачных и поучительных историй он перенес в песни.
Такая тематика потребовала смены названия. Сначала панки нарекли свой бэнд «Король шутов», но Князев настоял на варианте «Король и Шут». Эта двойственность подчеркнула наличие двух фронтменов на сцене и разбивку многих песен на две роли.
Родители Князева поддержали его новое музыкальное увлечение. В интервью рокер рассказывал, что в квартире детства у него была своя творческая комната, где он рисовал и сочинял, и уезжать оттуда ему совсем не хотелось. В итоге артист съехал от семьи только в 32 года.
Андрей Князев в молодости. Фото: Global Look Press
«Король и Шут»
В 1992 году группа с новым названием выступила на сцене Ленинградского рок-клуба и сразу стала центром притяжения неформальной тусовки. Бодрые панки пришли на смену печальному русскому року, сделав ставку не на глубину текста, а на простые фэнтези-истории с понятными завязкой и концом.
В 1993-м Князева призвали в армию на два года. Андрей служил в железнодорожных войсках в Вологодской области и продолжал творить: устраивал сослуживцам концерты под гитару и писал тексты для «КиШа».
Когда он вернулся, группа начала активно рваться к славе. В 1996-м вышел дебютный альбом «Камнем по голове», который тепло приняли не только слушатели, но и коллеги из рок-индустрии. «Король и Шут» начали приглашать на фестивали. В 1998 году песня «Прыгну со скалы» авторства Князева возглавила чарт «Нашего радио».
В начале «нулевых» группа уже была известна по всей России, выпускала новые альбомы один за другим. На пике славы панки активно гастролировали по стране, давая концерты чуть ли не каждый день, и собирали музыкальные награды. Каждая вторая их песня уходила в народ и заучивалась фанатами наизусть.
Наиболее ярко Князев, которого стали назвать просто Князем, проявил себя на «Акустическом альбоме», когда Горшенев временно отошел на второй план. На этой пластике вышли знаменитые «Кукла колдуна», «Прыгну со скалы» и «Песня мушкетеров».
В 2005 году Андрей выпустил сольный альбом «Любовь негодяя», пригласив на запись музыкантов из групп «Чиж и Co», «Аквариум» и других. Композиции из этой пластики, как и некоторые песни «Акустического», Горшенев не хотел видеть в репертуаре «Короля и Шута», он выступал за более тяжелое звучание. И с каждым годом Князь делал все больше шагов в сольное творчество.
В итоге он решил создать сторонний проект – собственную группу «КняZz». А затем и вовсе ушел из «КиШа». Дело было в 2011 году: Горшенев и команда взялись за создание рок-оперы TODD (о лондонском серийном убийце Суини Тодде), но Андрей отказался участвовать в постановке. Позже он объявил об окончательном уходе из группы, сделавшей его знаменитым, и «начал с нуля» со своим коллективом.
Михаил Горшенев и Андрей Князев на сцене. Фото: Global Look Press
«КняZz»
В 2011-м у новой группы Князева вышел первый альбом «Письмо из Трансильвании». В том же году команда впервые выступила на фестивале «НАШЕствие», а ее дебютный сингл «Человек-загадка» надолго задержался в «Чартовой дюжине». Критики отмечали, что стиль музыки рокера сместился с панка на готик.
При этом Андрей продолжал исполнять песни «КиШа», написанные им. В сериале показано, что Горшенев пытался задушить новую группу бывшего товарища, мешая ее выступлениям. Но в 2013 году его не стало, как и «Короля и Шута», а Князев продолжил выпускать альбом за альбомом.
Позже Андрей дал несколько концертов в память о друге и стал продюсером сериала, рассказывающего историю их совместной группы. Правда, многие фанаты обвинили его в очернении образа Горшка и возвышении собственной роли. Молодого Князя в художественной картине сыграл актер Влад Коноплев.
Влад Коноплев в роли Князя (Андрея Князева) в сериале «Король и Шут». Фото: кадр из сериала 2023 года
Вместо рок-опер Князев проявил интерес к кино и анимации. Кроме упомянутого сериала, он участвовал в создании саундтреков к фильму «Вместо пустоты» и мультфильму «Финник», начал выпускать анимационные клипы. Позже он создал 3D-мультфильмы «Сыны канализации» и «Ужасы заброшенного дома».
В 2023 году Андрею исполнилось 50 лет. Музыкант отметил юбилей масштабный туром и новым альбомом «Платим за Шута!».
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Андрей Князев на сцене. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Любопытно, что о первой жене Князева – психологе Алене Исаевой – в сериале не упоминается. Зато вторая жена музыканта – фотограф Агата Нигровская – показана во всей красе и представлена сказочной принцессой.
В первом браке родилась дочь Диана (2005), во втором – Алиса (2010). Девочки общаются между собой, как и жены Андрея. Агата говорит, что увлеклась фотографией с подачи Алены: та отдала ей свою камеру и некоторое время вместе с дочкой выступала в качестве модели для творческих снимков.
Андрей Князев и Агата Нигровская. Фото: соцсети
В доме у Князева обитают несколько кошек и две собачки чихуа-хуа. Сам он продолжает любить футбол и иногда ходит болеть за «Зенит», правда, больше не на трибунах, а в спортбаре.
Интересные факты
Андрей Князев не курит и избегает алкоголя. Рок-артист завязал с вредными привычками после операции по удалению кисты на связках и теперь ратует за здоровый образ жизни.
Певец успел поработать по профессии – он принимал участие в реставрации Эрмитажа.
Андрей Князев с дочками. Фото: соцсети
Князь также написал книги о культовой группе — «Король и Шут. Старая книга» (2017) и «Король и Шут. Старая книга II. Незавершенные истории» (2018). Ожидается выход третьей части под названием «Неизвестный альбом».
В 2020 году Андрей представил виртуальный «Музей Король и Шут» в формате двух видеороликов.
Автор песен признается, что часто пишет стихи в ванной, под шум воды. По его словам, к этой странной привычке имеет отношение его знак зодиака – Водолей.