Красивая и решительная: творческий путь успешной актрисы Джулии Робертс

Кто такая Джулия Робертс?
Актриса Джулия Робертс дебютировала на экране в конце 1980-х годов в телесериале «Криминальная история». В 1989 году она снялась в фильме «Стальные магнолии», за что была номинирована на премию «Оскар».
Одной из ее самых знаковых ролей была роль в фильме «Красотка» (1990) с Ричардом Гиром. В конце концов Робертс получила «Оскар» за главную роль в фильме «Эрин Брокович» (2001).
Ранняя жизнь
Джулия Фиона Робертс родилась 28 октября 1967 года в Смирне, штат Джорджия. Она была младшей из трех детей и росла в окружении творческих личностей. Ее родители оба были актерами, которые руководили мастерской для начинающих писателей до своего развода в 1971 году.
Сначала Робертс хотела стать ветеринаром, но отказалась от этой мечты, когда поняла, что у нее «неспособность заниматься наукой на уровне ученого». После окончания средней школы в 1985 году Робертс переехала в Нью-Йорк, чтобы жить со своей сестрой Лизой, которая вместе с братом Эриком Робертсом занималась актерской карьерой.
Большой прорыв
В Нью-Йорке Робертс получила роль гостя в телесериале «Криминальная история» в 1987 году. Первой ее ролью стала Дейзи в фильме «Мистическая пицца» (1988).
В следующем году Робертс закрепила свой статус восходящей звезды в фильме «Стальные магнолии» (1989), появившись рядом с такими легендами актерского мастерства, как Ширли Маклейн и Салли Филд, и получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
Актерский состав к/ф «Стальные магнолии» (1989) Долли Партон с Салли Филд, Олимпией Дукакис, Ширли Маклейн, Джулией Робертс и Дэрил Ханна. Фото: Global Look Press
После этого карьера Робертс пошла в гору. Она сыграла проститутку, которая влюбляется в клиента (Ричард Гир) в кассовом хите «Красотка» (1990). За свою убедительную игру Робертс получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
После этой роли она допустила несколько карьерных ошибок: «Умереть молодым» (1991) получила смешанные отзывы, как и «Капитан Крюк» (1991), в котором была пересмотрена история Питера Пэна.
Примерно в это же время Робертс отменила свою свадьбу с актером Кифером Сазерлендом, ее коллегой по фильму 1990-х «Коматозники», всего за несколько дней до того, как должна была состояться церемония.
Джулия Робертс и Ричард Гир. Фото: кадр из к/ф «Красотка» (1990)
Зрелые роли
После перерыва в кино Робертс добилась еще одного большого успеха с триллером «Дело пеликана» (1993), в котором Дензел Вашингтон сыграл одну из главных ролей.
Робертс снялась в «Мэри Райли» (1996) в явно неприглядной роли, сыграв горничную, которая работает на доктора Джекила. Зрители отнеслись к фильму без особого энтузиазма. Вернувшись к своему образу возлюбленной Америки, Робертс доминировала в прокате с такими романтическими комедиями, как «Свадьба лучшего друга» (1997) с Дермотом Малруни и «Ноттинг Хилл» (1999) с Хью Грантом.
Ее звездный статус даже помог привлечь зрителей к фильму «Сбежавшая невеста», в котором Робертс снова присоединилась к своему коллеге по фильму «Красотка» Гиру. В 1997 году она снялась вместе с Мелом Гибсоном и Патриком Стюартом в триллере «Теория заговора».
Джулия Робертс и Джон Малкович. Фото: кадр из к/ф «Мэри Райли» (1996)
В 2000 году Робертс сыграла мощную роль бесстрашной матери-одиночки, испытывающей трудности картине по реальным событиям «Эрин Брокович». Актриса получила несколько наград за свою роль в проекте, включая свой первый «Оскар». Ее зарплата в 20 миллионов долларов за фильм также стала важной голливудской вехой, сделав ее первой женщиной, получившей такую солидную сумму.
Джулия Робертс. Фото: кадр из к/ф «Эрин Брокович» (2000)
В следующем году Робертс снялась в независимом фильме «Мексиканец» с Брэдом Питтом и Джеймсом Гандольфини. Во время съемок фильма она познакомилась с оператором Дэнни Модером.
В то время он был женат, и Робертс встречалась с актером Бенджамином Браттом. Робертс и Модер стали хорошими друзьями, а позже завязали романтические отношения после того, как расстались со своими партнерами.
Джулия Робертс и Брэд Питт. Фото: кадр из к/ф «Мексиканец» (2001)
Успех в карьере
После Эрин Брокович Робертс взяла на себя несколько боле легких ролей, появившись в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена» (2001) и «Двенадцать друзей Оушена» (2004) вместе с Питтом, Джорджем Клуни, Мэттом Деймоном и Энди Гарсией.
Затем она сыграла эмоционально сложную роль в фильме «Близость» (2004) с Клайвом Оуэном, Натали Портман и Джудом Лоу.
Затем Робертс дебютировала на Бродвее в 2006 году, выступив в «Три дня дождя» вместе с Брэдли Купером и Полом Раддом. Хотя драма получила смешанные отзывы, она имела огромный финансовый успех, заработав более 12 миллионов долларов за 12-недельный показ.
Джулия Робертс. Фото: кадр из к/ф «Близость» (2004)
Позже Робертс снялась в фильме «Война Чарли Уилсона» (2007) с Томом Хэнксом и Филипом Сеймуром Хоффманом, получив номинацию «Глобус Глобус» (лучшая актриса второго плана) за роль антикоммунистической светской львицы из Техаса, которая призывает конгрессмена Чарли Уилсона поддержать борцов за свободу в Афганистане в их конфликте с советскими войсками.
Следующий проект актрисы, «Светлячки в саду» 2008 года, мог похвастаться другим звездным составом, включая Уиллема Дефо, Эмили Уотсон и Райана Рейнольдса. Семейная драма дала Робертс шанс поработать со своим мужем Модером, который был оператором-постановщиком фильма. Фильм «Светлячки в саду» был показан на Берлинском кинофестивале и выпущен за рубежом, но не был показан в США.
Возвращение в кино
Вернувшись в американские кинотеатры в 2009 году с «Ничего личного», Робертс воссоединилась со своим более близким коллегой по фильму Оуэном. Она объяснила свое двухлетнее отсутствие на американской кинематографической сцене журналу People, сказав:
«У меня нет рвения работать. У меня рвение сниматься в хороших фильмах, а они нечасто встречаются».
Хотя фильм не имел большого успеха, критики возвестили о возвращении Робертс. «Это неоспоримый трепет - увидеть ее снова», - написала Лиза Шварцбаум в Entertainment Weekly.
Помимо актерской игры, Робертс работала за кулисами. Она работала исполнительным продюсером в недолговечном телесериале «Высшие королевы» (2003) и в телевизионных адаптациях «Фелисити: История юной американки», включая фильм 2008 года «Кит Киттредж: Загадка американской девочки» с Эбигейл Бреслин в главной роли.
Джулия Робертс и Клайв Оуэн. Фото: кадр из к/ф «Ничего личного» (2009)
«Ешь, молись, люби»
В 2010 году она появилась как в комедии «День святого Валентина», так и в драме «Ешь, молись, люби» — экранизации бестселлера Элизабет Гилберт. В следующем году она снялась вместе с Хэнксом в фильме «Ларри Краун» о человеке, который заново открывает себя после переживания кризиса среднего возраста.
Джулия Робертс. Фото: кадр из к/ф «Ешь, молись, люби» (2010)
Робертс также предстала в роли злой королевы в фильме «Белоснежка: Месть гномов» (2012), пересказе классической сказки «Белоснежка». Она снялась в фильме вместе с такими актерами, как Арми Хаммер, Нейтан Лейн и Лили Коллинз. Несмотря на добавление Робертс к уже известному актерскому составу, фильм получил тусклые или посредственные отзывы.
В следующем году она появилась в драме «Август» с Эваном Макгрегором и Мэрил Стрип в главных ролях, за которую Робертс была номинирована на свою четвертую премию «Оскар».
Джулия Робертс и Арми Хаммер. Фото: кадр из к/ф «Белоснежка: Месть гномов» (2012)
В 2014 году Робертс появилась в драме «Обыкновенное сердце» с Марком Руффало, Мэттом Бомером и Джимом Парсонсом. Робертс получила премию «Эмми» за роль второго плана.
В 2015 году Джулия снялась вместе с Николь Кидман и Чиветел Эджиофор в полицейском триллере «Тайна в их глазах». В следующем году она присоединилась к звездному актерскому составу романтической комедии Гарри Маршалла «Несносные леди» и разделила главную роль с Клуни в триллере Джоди Фостер «Финансовый монстр».
Сыграв мать мальчика с деформацией лица в фильме «Чудо» 2017 года, Робертс посвятила себя другой сложной материнской роли в драме 2018 года о наркомании «Вернуть Бена». В том же году она также получила первую в своей карьере главную роль в сериале, приняв участие в проекте Amazon «Возвращение домой», который принес ей номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телесериале.
Джулия Робертс. Фото: кадр из к/ф «Чудо» (2017)
Отношения, муж и дети
Робертс была известна своими романами со знаменитостями, встречаясь с такими знаменитыми мужчинами, как Кифер Сазерленд, Дилан МакДермотт, Джейсон Патрик, Лиам Нисон и Мэтью Перри.
Несмотря на это, Робертс вышла замуж за кантри-певца и автора песен Лайла Ловетта 25 июня 1993 года в Мэрион, штат Индиана. Союз оказался недолгим: в марте 1995 года пара рассталась и в конечном итоге развелась. В 1998 году Робертс начала встречаться с Брэттом, и их отношения продлились до 2001 года.
4 июля 2002 года Робертс вышла замуж за Дэнни Модера на ее ранчо в Таосе, штат Нью-Мексико. В ноябре 2004 года у пары родились близнецы Финней Уолтер и Хейзел Патрисия. Их третий ребенок, сын Генри Дэниел, родился в июне 2007 года.
В 2010 году Робертс рассказала, что исповедует индуизм.
Джулия Робертс и Кифер Сазерленд. Фото: Global Look Press