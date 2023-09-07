Красивая и решительная: творческий путь успешной актрисы Джулии Робертс

Кто такая Джулия Робертс?

Актриса Джулия Робертс дебютировала на экране в конце 1980-х годов в телесериале «Криминальная история». В 1989 году она снялась в фильме «Стальные магнолии», за что была номинирована на премию «Оскар».

Одной из ее самых знаковых ролей была роль в фильме «Красотка» (1990) с Ричардом Гиром. В конце концов Робертс получила «Оскар» за главную роль в фильме «Эрин Брокович» (2001).